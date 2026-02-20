Vyberte si z našich newsletterů

Banky míří do her. Spořitelna spojila síly s tvůrci Arma

Veronika Kudrnová
Finanční vzdělávání se přesouvá do herního světa. Česká spořitelna spojila síly s herním studiem Bohemia Interactive a chce děti učit o penězích prostřednictvím připravované adventury Cosmo Tales. Není to přitom první banka, která vsadila na gaming – Raiffeisenbank už dříve využila platformu Minecraft Education.

Výuka finanční gramotnosti dětí se mění v herní misi. Učebnice střídá Minecraft a pracovní listy vesmírná adventura. A tuzemské banky jsou u toho. Jejich herní projekty mají děti učit odpovědnosti, ale zároveň vytvářejí vztah k instituci, která je financuje.

Nejnověji Česká spořitelna oznámila spolupráci s herním studiem Bohemia Interactive. Finanční témata chce dostat do připravované vesmírné hry Cosmo Tales, do které se přirozeně promítnou prvky finanční gramotnosti a bezpečného chování online. Cílem je přiblížit dětem, jak fungují peníze, rozhodování i rizika digitálního světa – bez moralizování a bez klasické „školní“ formy.

„Chceme propojit hraní, vzdělávání a chytré zacházení s penězi způsobem, který dává smysl dnešní generaci hráčů,“ uvedl Jakub Kuneš, který má gaming v České spořitelně na starosti.

Česká spořitelna k projektu plánuje vzdělávací programy pro školy, roadshow i speciální debetní kartu s herním designem.

„Herní svět s finančními mikrotransakcemi je plný nástrah a všichni si přejeme, aby hry představovaly bezpečné prostředí pro všechny,“ uvedl Zdeněk Kvasnica, Project Lead titulu Cosmo Tales z Bohemia Interactive.

Už dříve přišla s herním projektem také Raiffeisenbank, která k tomu využila platformu Minecraft Education, kde připravila vzdělávací scénáře zaměřené na hospodaření, digitální bezpečnost nebo zodpovědné rozhodování.

Projekt „Moje finanční dobrodružství“ je určen dětem od 8 do 15 let. V prostředí známé hry si žáci zkoušejí sestavit rozpočet, pochopit úroky, spořit nebo řešit kybernetickou bezpečnost. Každý scénář je interaktivní a postavený na rozhodování – bez rizika skutečné ztráty peněz.

Proč banky cílí na děti

Podle šetření PISA 2022 se čeští patnáctiletí v oblasti finanční gramotnosti drží nad průměrem OECD. Přesto přetrvávají rozdíly v praktických dovednostech a schopnosti pracovat s reálnými finančními situacemi. Gaming tak pro banky představuje způsob, jak téma financí přiblížit dětem v prostředí, kde se pohybují přirozeně – a kde lze kombinovat příběh, zážitek i praktické rozhodování.

Spolupráce Bohemia Interactive a České spořitelny tak zapadá do širšího trendu. Finanční vzdělávání se postupně přesouvá z učebnic do digitálního světa – a banky v něm chtějí být vidět.

Dovolená levněji? Silná koruna láká ke směně

Dovolená za levněji? Silná koruna láká ke směně
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Koruna je stále poměrně silná. Vydrží to až do dovolených, nebo je lepší nakupovat devizy nyní? Tak si to shrňme.

Čtyři zásadní otázky a odpovědi ohledně aktuálního kurzu korunu a jeho další vývoje, i s ohledem na směnu koruny a deviz před dobou dovolených.

Proč je koruna nyní tak silná?

Zaprvé, Česká národní banka si udržuje úrokové sazby relativně vysoko ve srovnání s Evropskou centrální bankou, což láká investory, kteří chtějí zhodnotit peníze v korunách.

Daří se také zahraničnímu obchodu, neboť jeho loňský přebytek, zhruba 217 miliard korun, je nominálně druhý nejvyšší v historii, přičemž za rekordním předloňským údajem, zhruba 221 miliard, zaostává jen o čtyři miliardy korun. Výrazný přebytek zvyšuje poptávku po koruně, neboť vývozci ji musí nakupovat za své v zahraničí utržené devizy, aby mohli v tuzemsku třeba vyplácet mzdy nebo odvádět daně.

Naopak, dovoz do Česka, jenž tedy ovšem za vývozem citelně zaostává, když je výsledkem takřka rekordní přebytek, znamená nákup deviz za koruny, což poptávku po české měně snižuje. Tuzemské firmy za dovoz pochopitelně platí v devizách, nikoli v korunách.

Zatřetí, vůči americkému dolaru koruna těží z politických nejistot v USA a obav z tamního zadlužení

Mají cestovatelé nyní ideální příležitost pro směnu?

Ano, současný kurz je pro cestovatele příznivý. Vůči dolaru nedávno koruna dokonce vykázala nejsilnější úroveň od roku 2014. Poměrně silná je i vůči euru, přičemž další výrazné zpevnění české měny příliš čekat nelze, takže kdo smění nyní, neměl by si vyčítat, že tak učinil příliš brzy.  

Bude koruna, popřípadě proč oslabovat?

Nelze čekat velké pohyby. Trh nyní počítá pro příštích dvanáct měsíců s mírným posílením koruny vůči dolaru, z 20,7 na 20,3 koruny za dolar. Vůči euru by měla zpevnit z 24,3 na 24,2 koruny za euro. Pokud by ale letos ČNB přistoupila k více než jednomu snížení své základní úrokové sazby, koruna naopak vůči euru mírně oslabí, vůči dolaru by pak víceméně stagnovala.

Vyčkat, nebo směnit?

Kdo potřebuje eura na jaro, pro toho je současný kurz je výhodný. Z výše uvedeného plyne, že není příliš velký důvod vyčkávat na výrazné posílení české měny. Koruna dokonce může do léta mírně oslabit, pokud ČNB bude uskuteční a/nebo bude signalizovat výraznější letošní redukci svých sazeb, tedy více než jednu. Kdo má tu možnost, nechť rozloží směnu na více částí (např. část teď, část v květnu), čímž zprůměruje kurz a ztlumí dopad případných jeho výraznějších výkyvů. 

Michal Nosek
Michal Nosek

Návštěva ministra zahraničí Petr Macinky ve Spojených státech není jen rutinní diplomatickou cestou. V době proměn americké politiky a pokračující války na Ukrajině jde o test směru české zahraniční politiky i její schopnosti vyvažovat vztahy mezi Washingtonem a Bruselem.

Setkání s šéfem americké diplomacie Marcem Rubiem a jeho náměstkem Christopherem Landau potvrzuje, že transatlantická vazba zůstává pro Prahu klíčová. Spojené státy jsou hlavním bezpečnostním garantem Evropy a hospodářská spolupráce je dlouhodobou prioritou obou zemí

Symbolicky významná je účast Petra Macinky na prvním zasedání nové Rady míru, iniciativy prezidenta Donald Trump. Její konkrétní role zatím není jasná, ale už samotná přítomnost Česka jako pozorovatele vysílá signál otevřenosti vůči americké iniciativě. Vláda však členství odkládá. Premiér Andrej Babiš dává přednost koordinaci s EU a NATO, což odráží tradiční dilema české diplomacie. Tedy jak posilovat vztahy s USA, aniž by to oslabilo evropské ukotvení.

Jak zabodovat u Trumpa?

Pozornost republikánů vzbudila nedávná Macinkova výměna názorů s Hillary Clintonovou na Mnichovské bezpečnostní konferenci a následná pochvala od prezidenta Trumpa. Událost ukazuje, že zahraniční politika dnes není jen o strategii, ale i o hodnotových střetech, které mají domácí i mezinárodní dopad.

Důležitou část ministrovy cesty tvoří i jednání v OSN. Vystoupení na půdě valného shromáždění a účast na jednání rady bezpečnosti připomínají, že válka na Ukrajině zůstává klíčovou otázkou evropské bezpečnosti. Postoj k ní je měřítkem spolehlivosti spojenců.

Macinkova cesta tak ilustruje širší pohyb. Proměnu transatlantických vztahů i tlak na jasnější profilování států. Česká republika bude muset nadále pečlivě vyvažovat mezi Washingtonem a Bruselem. Právě schopnost tuto rovnováhu udržet rozhodne o její váze v příštích letech.

