Banky míří do her. Spořitelna spojila síly s tvůrci Arma
Finanční vzdělávání se přesouvá do herního světa. Česká spořitelna spojila síly s herním studiem Bohemia Interactive a chce děti učit o penězích prostřednictvím připravované adventury Cosmo Tales. Není to přitom první banka, která vsadila na gaming – Raiffeisenbank už dříve využila platformu Minecraft Education.
Výuka finanční gramotnosti dětí se mění v herní misi. Učebnice střídá Minecraft a pracovní listy vesmírná adventura. A tuzemské banky jsou u toho. Jejich herní projekty mají děti učit odpovědnosti, ale zároveň vytvářejí vztah k instituci, která je financuje.
Nejnověji Česká spořitelna oznámila spolupráci s herním studiem Bohemia Interactive. Finanční témata chce dostat do připravované vesmírné hry Cosmo Tales, do které se přirozeně promítnou prvky finanční gramotnosti a bezpečného chování online. Cílem je přiblížit dětem, jak fungují peníze, rozhodování i rizika digitálního světa – bez moralizování a bez klasické „školní“ formy.
„Chceme propojit hraní, vzdělávání a chytré zacházení s penězi způsobem, který dává smysl dnešní generaci hráčů,“ uvedl Jakub Kuneš, který má gaming v České spořitelně na starosti.
Česká spořitelna k projektu plánuje vzdělávací programy pro školy, roadshow i speciální debetní kartu s herním designem.
„Herní svět s finančními mikrotransakcemi je plný nástrah a všichni si přejeme, aby hry představovaly bezpečné prostředí pro všechny,“ uvedl Zdeněk Kvasnica, Project Lead titulu Cosmo Tales z Bohemia Interactive.
Už dříve přišla s herním projektem také Raiffeisenbank, která k tomu využila platformu Minecraft Education, kde připravila vzdělávací scénáře zaměřené na hospodaření, digitální bezpečnost nebo zodpovědné rozhodování.
Projekt „Moje finanční dobrodružství“ je určen dětem od 8 do 15 let. V prostředí známé hry si žáci zkoušejí sestavit rozpočet, pochopit úroky, spořit nebo řešit kybernetickou bezpečnost. Každý scénář je interaktivní a postavený na rozhodování – bez rizika skutečné ztráty peněz.
Proč banky cílí na děti
Podle šetření PISA 2022 se čeští patnáctiletí v oblasti finanční gramotnosti drží nad průměrem OECD. Přesto přetrvávají rozdíly v praktických dovednostech a schopnosti pracovat s reálnými finančními situacemi. Gaming tak pro banky představuje způsob, jak téma financí přiblížit dětem v prostředí, kde se pohybují přirozeně – a kde lze kombinovat příběh, zážitek i praktické rozhodování.
Spolupráce Bohemia Interactive a České spořitelny tak zapadá do širšího trendu. Finanční vzdělávání se postupně přesouvá z učebnic do digitálního světa – a banky v něm chtějí být vidět.
