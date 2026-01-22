Trump zve Česko do Rady míru. Cena za vstup je pro nás nemyslitelná, uvedl Macinka

Česká republika dostala pozvánku ke členství v Radě míru, kterou ustavil americký prezident Donald Trump, uvedla mluvčí vlády Karla Mráčková. Stanovisko pro vládu nyní podle ní připravuje ministerstvo zahraničí. Trump spolu s pozvanými státníky radu formálně ustavil na okraj Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu.
Americký prezident do rady pozval řadu světových lídrů a tvrdí, že její součástí by chtěl být každý. Mezi zakládajícími členy, kteří dokument podepsali, byli mimo jiné maďarský premiér Viktor Orbán, argentinský prezident Javier Milei nebo ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev. Trump uvádí, že podpis připojili zástupci 59 států, podle agentury AP se však ustavující ceremonie v Davosu zúčastnilo kromě Trumpa jen 19 činitelů. Naopak například Francie oznámila, že se nyní nepřipojí. Neučiní tak ani Švédsko či Norsko.
Dokumenty k ukončení války na Ukrajině jsou takřka hotové a Rusko musí být připraveno tuto válku ukončit. V projevu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu to dnes prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který předtím zhruba hodinu jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi. Zelenskyj také oznámil, že vyjednávací týmy Ukrajiny, USA a Ruska se v pátek a v sobotu setkají ve Spojených arabských emirátech. Formát takového jednání ale neupřesnil.
Agentura Reuters dříve uvedla, že Trump se má stát prvním a zároveň doživotním předsedou Rady míru a rozhodovat o zemích, které do ní budou přizvány. Podle návrhu charty by měl být za stálé členství vybírán poplatek ve výši jedné miliardy dolarů (skoro 21 miliard korun); jako bezplatné je nabízeno členství na tři roky.
Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v pondělí, tedy předtím, než ČR obdržela oficiální pozvánku, novinářům řekl, že inzerovaná cena je pro možnosti českého státního rozpočtu asi nemyslitelná.
Snímek Hříšníci uspěl téměř ve všech kategoriích, kde se mohl ucházet o ceny americké filmové akademie. Může se stát filmem roku, tím ale nejspíš bude snímek Paula Thomase Andersona Jedna bitva za druhou, která zůstává největším favoritem letošního oscarového klání a na kontě má 13 nominací. Vítězové si převezmou pozlacené sošky 15. března v Los Angeles.
Hříšníci, mix černošského dramatu, hudebního filmu a upírského hororu odehrávající se ve třicátých letech minulého století kdesi na jihu USA, se již nyní zapsal do filmové historie. Podle očekávání získal rekordní počet nominací na Oscara, ale namísto očekávaných 15 jich nakonec získal dokonce 16. Tím snímek Ryana Cooglera překonal dosavadní rekord, tedy 14 nominací, který shodně držely snímky Vše o Evě, Titanik, poslední díl trilogie Pán prstenů a muzikál La La Land.
Loňský nečekaný hit uspěl ve většině kategorií, v nichž se mohl ucházet o nominaci, včetně filmu roku, nejlepší režie, scénáře, většiny hereckých kategorií (kromě herečky v hlavní roli) a téměř všech technických kategorií. Získal také nominaci v nové kategorii věnované hereckému castu (cena pro nejlepší herecký tým).
Nejvlivnější žena Hollywoodu končí. Kathleen Kennedyová stála za úspěchem Spielberga a vytvořila nové Star Wars
Hollywood se připravuje na konec jedné éry. Producentka Kathleen Kennedyová, jedna z nejvlivnějších osobností filmového průmyslu posledních dekád, opustí pozici prezidentky studia Lucasfilm pod hlavičkou Walt Disney Company. Tím uzavře téměř čtrnáctileté období, v němž stála v čele Star Wars a dalších ikonických značek. Vedení Disneyho oznámilo, že ji nahradí dvojice manažerů Dave Filoni a Lynwen Brennanová. Proč je odchod Kennedyové tak zásadním momentem hollywoodské továrny na sny? Jak výraznou stopu za sebou zanechává? A co vlastně bude Kennedyová nadále dělat?
Hříšníci se o největší počet konečných vítězství poperou především se snímkem Jedna bitva za druhou, loňskou novinkou kultovního režiséra Paula Thomase Andersona, která sklidila nejvíce letošních Zlatých glóbů a do oscarového klání jde se 13 nominacemi.
Pikantní je, že oba snímky do kin uvedlo studio Warner Bros., které se vloni dostalo do složité finanční situace a pokouší se o prodej strategickému partnerovi. Příštím vlastníkem může být Netflix, nebo konkurenční studio Paramount, které dokonce usiluje o násilné převzetí Warnerů.
V hlavní kategorii Film roku se vedle Hříšníků a temné komedie Jedna bitva za druhou objevuje ještě osmička snímku: Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Velký Marty, Tajný agent, Citová hodnota a Sny o vlacích, které uvedl právě Netflix.
V prestižních hereckých kategoriích se o největší zápis do dějin může postarat Emma Stone, která by při úspěchu za výkon ve snímku Bugonia, získala třetího hereckého Oscara, čímž by vyrovnala například Daniela Day-Lewise a přiblížila by se rekordmance Katharine Hepburnové, které se podařilo získat čtyři ceny americké filmové akademie.
Česká stopa
Do pětice nominovaných snímků v kategorii dokumentární film na letošní udílení cen americké filmové akademie Oscar se dostal dokument Pan Nikdo proti Putinovi, vzniklý v česko-dánské koprodukci. Jde vůbec o první nominaci dokumentárního filmu z české produkce na Oscara.
Vítězové si převezmou ceny 15. března.
Avatar: Oheň a popel v tržbách překonal miliardu dolarů. Cameronův fenomén dál vládne světovým kinům
Celosvětové tržby z prodeje vstupenek na film Avatar: Oheň a popel režiséra Jamese Camerona překročily hranici jedné miliardy dolarů. Oznámila to společnost Walt Disney Studios, pod kterou snímek vznikl ve studiu 20th Century Studios.
Investiční skupina získala stoprocentní podíl v budově Bajkalská Office Centre a chystá její revitalizaci. Slovensko označuje za jeden z klíčových trhů.
Investiční skupina Natland upevňuje své postavení v oblasti komerčních nemovitostí a dále posiluje své aktivity na slovenském trhu. Nově se stává 100procentním vlastníkem kancelářské budovy Bajkalská Office Centre v Bratislavě, kterou získala od společnosti Prvá stavebná sporiteľňa. Výši kupní ceny se strany rozhodly nezveřejnit.
Kancelářský objekt nabízí přibližně 11 tisíc metrů čtverečních užitných ploch a v současnosti dosahuje více než 60procentní obsazenosti na základě platných nájemních smluv. Budova se nachází v lokalitě Mlýnské nivy – Bajkalská, která patří k nejrychleji se rozvíjejícím částem slovenského hlavního města a postupně se stává přirozeným rozšířením bratislavského Central Business Districtu.
Stavíme pro střední třídu sedm set bytů v Kladně, říká Karel Týc z Natlandu
Jestli někde dělat development, tak v současné době jistě v Praze, říká Karel Týc, šéf developerské společnosti Natland Real Estate a partner investiční skupiny Natland pro Real Estata & Development. Na trh výstavby bytů či kanceláří vstoupil v roce 2011. Věnuje se především rezidencím a bytům, často zároveň v kombinaci s kancelářskými a multifunkčními projekty.
11 tisíc metrů čtverečních v rychle rostoucí části Bratislavy
Podle PSS je prodej budovy součástí dlouhodobé strategie banky. „Objekt na Bajkalské ulici sloužil bance více než třicet let, avšak již neodpovídá současným požadavkům na moderní pracovní prostředí. V rámci výběrového řízení jsme zohledňovali nejen finanční parametry, ale i specifické potřeby banky,“ uvedl Redouane Sedrati, člen představenstva Prvej stavebnej sporiteľně.
Akvizice zapadá do strategie skupiny Natland zaměřené na budování výnosového portfolia a vyhledávání aktiv s potenciálem dalšího zhodnocení. „Transakce pro nás představuje kombinaci stabilního výnosu a významného rozvojového potenciálu. Budovu plánujeme postupně revitalizovat, optimalizovat nájemní mix a investovat do zvýšení energetické efektivity tak, aby odpovídala současným nárokům na moderní kancelářské prostory,“ říká Tomáš Balvín, Investment Manager skupiny Natland odpovědný za realitní investice.
Bratislava překvapila nejen Evropu. Z rafinerie a skladů vyrostla čtvrť, kterou obdivují až v Americe
Město, kde se dříve nacházely kontaminované brownfieldy, dnes plní mrakodrapy, bulváry a nové parky. A další stavby míří až ke 200 metrům. Proč je Bratislava ve výškové výstavbě tam, kde Praha ani nezačala?
Slovensko jako jeden z pilířů další expanze Natlandu
Slovensko vnímá Natland jako strategický trh s dlouhodobým investičním potenciálem. Skupina zde aktuálně analyzuje více než deset dalších investičních příležitostí napříč realitním sektorem i oblastí private equity.
V posledním období Natland na Slovensku realizoval několik významných investic. Na jaře roku 2025 vstoupil do joint venture se společností Wood & Company při akvizici obchodního centra VIVO! Bratislava a administrativních budov myhive, které dohromady nabízejí přibližně 70 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch. Součástí projektu je také pozemek o rozloze 3 200 metrů čtverečních s potenciálem rezidenčního developmentu.
Hoteliér Svoboda expanduje, tentokrát otevřel hotel v Maďarsku
Další investice zahrnují nákup a konsolidaci pozemků o celkové rozloze více než 326 hektarů na západním Slovensku v lokalitě s dobrou dopravní dostupností a napojením na Rakousko i Českou republiku, stejně jako rezidenční projekt s platným územním rozhodnutím ve středním Slovensku.
V souvislosti s posilováním aktivit na slovenském trhu rozšiřuje Natland také svůj lokální tým. Novým Country Managerem pro Slovensko se stal Andrej Čietek, který přináší více než 20 let zkušeností z poradenské společnosti Colliers v oblasti oceňování, kapitálových trhů a investičních transakcí v regionu CEE. Ve své nové roli bude odpovědný za řízení investičních aktivit, rozvoj partnerských vztahů a další růst skupiny na slovenském trhu.
Nájemní bydlení je nevyhnutelné. Hlavně ve velkých městech, shodli se odborníci
Příklon k nájemnímu bydlení, mikrobyty i 15minutové město. To jsou témata, která vytáhli realitní odborníci na dalším setkání Realitního Clubu, který pořádá Newstream.cz, v diskusi na téma budoucnost bydlení.
Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.
