Fico odmítl Trumpovu Radu míru. „Jít proti OSN nelze,“ říká
Premiér Robert Fico odmítl vstup do Trumpovy Rady míru s odkazem na ochranu role OSN. Podle něj nelze měnit světový řád vytvářením nových institucí. Postoj Slovenska ale zatím není definitivní.
Slovenský premiér Robert Fico odmítl nabídku USA, aby se Slovensko stalo členem Rady míru. Fico dnes novinářům řekl, že mezinárodní právo se nemá nahrazovat novými institucemi. Radu míru zřídil americký prezident Donald Trump.
„Je třeba reformovat stávající mezinárodní instituce, jako je OSN, ale nikoliv je rušit. Nejsme zastánci toho, aby vznikaly paralelní struktury. Nemůžeme nahrazovat mezinárodní právo, nemůžeme nahrazovat OSN nějakými novými institucemi, pokud si myslíme, že něco nefunguje,“ uvedl Fico.
O nabídce Spojených států má navzdory odmítavému postoji svého předsedy jednat slovenská vláda. Slovenský premiér také řekl, že dává přednost stávajícímu mezinárodnímu řádu, který je založen na výsledcích druhé světové války a na Chartě OSN.
Český premiér Andrej Babiš v pondělí řekl, že chce pozici k Radě míru koordinovat s ostatními státy Evropské unie, přičemž důležitá je pro něj hlavně Itálie.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa žádá příspěvek ve výši nejméně jedné miliardy dolarů od každé země, která se chce stát stálým členem jeho nové Rady míru, píše agentura Bloomberg s odvoláním na návrh charty organizace. Trump by se stal jejím prvním předsedou a rozhodoval by o zemích, které do ní budou přizvány. Kritici mají obavy, že se Trump snaží vytvořit konkurenci Organizace spojených národů (OSN), kterou dlouhodobě kritizuje, píše Bloomberg.
