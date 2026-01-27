Nový magazín právě vychází!

Fico odmítl Trumpovu Radu míru. „Jít proti OSN nelze," říká


ČTK


Premiér Robert Fico odmítl vstup do Trumpovy Rady míru s odkazem na ochranu role OSN. Podle něj nelze měnit světový řád vytvářením nových institucí. Postoj Slovenska ale zatím není definitivní.

Slovenský premiér Robert Fico odmítl nabídku USA, aby se Slovensko stalo členem Rady míru. Fico dnes novinářům řekl, že mezinárodní právo se nemá nahrazovat novými institucemi. Radu míru zřídil americký prezident Donald Trump.

„Je třeba reformovat stávající mezinárodní instituce, jako je OSN, ale nikoliv je rušit. Nejsme zastánci toho, aby vznikaly paralelní struktury. Nemůžeme nahrazovat mezinárodní právo, nemůžeme nahrazovat OSN nějakými novými institucemi, pokud si myslíme, že něco nefunguje,“ uvedl Fico.

O nabídce Spojených států má navzdory odmítavému postoji svého předsedy jednat slovenská vláda. Slovenský premiér také řekl, že dává přednost stávajícímu mezinárodnímu řádu, který je založen na výsledcích druhé světové války a na Chartě OSN.

Český premiér Andrej Babiš v pondělí řekl, že chce pozici k Radě míru koordinovat s ostatními státy Evropské unie, přičemž důležitá je pro něj hlavně Itálie.

Členství v Radě míru bude za miliardu, peníze by spravoval sám Trump

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa žádá příspěvek ve výši nejméně jedné miliardy dolarů od každé země, která se chce stát stálým členem jeho nové Rady míru, píše agentura Bloomberg s odvoláním na návrh charty organizace. Trump by se stal jejím prvním předsedou a rozhodoval by o zemích, které do ní budou přizvány. Kritici mají obavy, že se Trump snaží vytvořit konkurenci Organizace spojených národů (OSN), kterou dlouhodobě kritizuje, píše Bloomberg.

ČTK



Karel Pučelík: Buď jste u stolu, nebo na talíři. Proč by Babiš s Macinkou měli poslouchat Carneyho?

Kanada na nic nečeká. Investuje do energetiky, bezpečnosti a odolnosti, jedná, hledá nové přátele. V novém mezinárodním systému nelze čekat na drobky, které spadnou z velmocenského stolu. Podřízená pozice není důstojná, a v konečném důsledku se ani nevyplatí. Mohl by to někdo říct Babišovi a Macinkovi?

Karel Pučelík

Lukáš Kovanda: Dohoda EU s Indií pomůže Česku víc než zbytku Evropy



Lukáš Kovanda


Po dvaceti letech jednání je obchodní dohoda mezi EU a Indií na světě. Pro Česko znamená silný impulz pro export. Hlavně pro stroje a zařízení.

Obchodní dohoda Evropské unie a Indie, kterou oba celky v úterý po takřka dvaceti letech dojednaly, by měla do roku 2030 zvýšit hrubý domácí produkt EU o 0,15 procenta, plyne z kalkulace poradenské společnosti International Economics Consulting. V případě Indie lze očekávat navýšení o 0,8 procenta.

Česko vítězem dohody EU–Indie

Česká republika by měla zaznamenat o něco výraznější pozitivní dopad než EU jako celek, neboť je poměrně malou, otevřenou, exportně orientovanou ekonomikou, navíc silně průmyslově založenou. A právě průmyslový vývoz, například strojů, by měl z dohody těžit v odvětvovém pohledu relativně nejvíce.

Indie a EU uzavřely dohodu století

Po téměř dvaceti letech vyjednávání je hotovo. Indie a Evropská unie dokončily přelomovou obchodní dohodu. Podle indického premiéra Naréndry Módího ovlivní třetinu světového obchodu.

ČTK

Konec vysokých cel na stroje

Dosud Indie uvalovala clo až 44procentní na dovoz strojů a elektrických zařízení z EU. Díky dohodě však dané clo klesne na nulu v případě takřka všech příslušných produktů. Stroje a elektrická zařízení přitom tvoří dvě největší položky českého vývozu do Indie.

Loni od ledna do listopadu Česko vyvezlo do Indie stroje a dopravní prostředky za 20,5 miliardy korun, plyne z dat ČSÚ. Na celkové hodnotě vývozu ČR do Indie se tyto položky podílely z takřka 76 procent.

Například průmyslové stroje se na dané cifře 20,5 miliardy korun podílely 5,4 miliardy korun, elektrická zařízení 4,3 miliardy korun a silniční vozidla 3,1 miliardy korun. Clo uplatňované na silniční vozidla z EU Indie postupně sníží z nynějších až 110 procent na 10 procent, při dodržení roční kvóty 250 tisíc vozidel.

Micron chystá miliardovou investici v Singapuru

Americký výrobce paměťových čipů Micron chystá masivní investici v Singapuru. Do nové továrny pošle v přepočtu téměř půl bilionu korun. Cílem je navýšit výrobu v době globálního nedostatku čipů. Hlavním tahounem poptávky je umělá inteligence.

ČTK

Schodek obchodu dohoda nezlomí

Nelze ale čekat, že by dohoda zvrátila trend uplynulých deseti let, jímž je prohlubování deficitu České republiky v obchodu se zbožím s Indií. Daný schodek v letech 2015 až 2024 stoupl nominálně více než trojnásobně, z 3,7 na 12,1 miliardy korun.

Účetně výhodnější pro Indii

Dohoda je z hlediska dopadu do HDP čistě účetně výhodnější pro Indii než pro EU, což ale plyne zejména z její nižší základny potenciálního dodatečného ekonomického nárůstu, jenž se díky dohodě uskuteční. A také z důvodu dosavadního slabšího otevření se světovému obchodu v podání Indie v porovnání s EU.

Pro EU má však dohoda silný geopolitický a reputační význam. Při nejistém osudu, ba debaklu, jiné obchodní dohody dojednávané po desetiletí se zeměmi Mercosuru nyní může EU konečně demonstrovat posun v oblasti rozvíjení svých ekonomických vztahů se zeměmi jiných kontinentů a přispění k rozvoji mezinárodního obchodu v čase, který je jinak charakteristický spíše vzestupem ochranářství a zaváděním cel v poválečné etapě bezprecedentních, hlavně ze strany USA.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Lukáš Kovanda: Nenechme se mýlit. V Bruselu se dojednalo zpřísnění Green Dealu, nikoli jeho zmírnění

Lukáš Kovanda

Dalibor Cicman: Rok 2025 byl pro GymBeam zlomový. Tahounem růstu je německojazyčný trh



Stanislav Šulc


Nová investice ve výši 30 milionů eur, růst na silném trhu německojazyčném trhu DACH a tisícovka nových produktů. Společnost GymBeam i vloni potvrdila, že patří k nejrychleji rostoucím evropským startupům ve své třídě. „Stali jsme se TOP 4 e-commerce značkou ve sportovní výživě,“ potvrzuje zakladatel a většinový akcionář GymBeamu Dalibor Cicman.

GymBeam vstupuje do další fáze po jednom z nejsilnějších roků svého fungování. Klíčovou událostí loni bylo uzavření investičního kola ve výši 30 milionů eur, které firmě umožní akcelerovat produktovou expanzi, technologické inovace i růst na západoevropských trzích. Prodejce sportovní výživy během roku 2025 mimo jiné uvedl více než 1 000 nových produktů, posílil vlastní značky a výrazně rostl zejména v regionu DACH a v Itálii.

„Rok 2025 byl pro nás klíčový. Investice nám umožní posunout se do další fáze růstu, rozšířit portfolio a posílit technologické i logistické kapacity. Současně jsme potvrdili, že strategie zaměřená na vlastní produkty, inovace a komunitu přináší udržitelný růst,“ okomentoval Dalibor Cicman, zakladatel a CEO GymBeam, který si nadále zachovává majoritní podíl firmy ve výši 72 procent.

Právě vlastní produkty společnosti hrály klíčovou roli v růstu. V roce 2025 GymBeam uvedl na trh více než tisíc nových privátních produktů. Dnes tyto produkty tvoří 96 procent celkových tržeb, což potvrzuje jejich silnou pozici na trhu a důvěru zákazníků v kvalitu a inovace, které za nimi stojí. S produkty souvisí také akvizice německé společnosti KAJA Food u Düsseldorfu, včetně devíti výrobních linek. Díky tomu získal klíčové know-how pro výrobu tyčinek a snacků s pečetí kvality „Made in Germany“.



Dalibor Cicman z GymBeamu: Na burzu bychom mohli vstoupit do pěti let



GymBeam patří k nejrychleji rostoucím startupům v Evropě. Sázka na fitness potravinové doplňky se zakladateli a hlavnímu akcionáři firmy Daliboru Cicmanovi vydařila stejně jako snaha organicky růst nejprve na východoevropských trzích a nyní také v Německu. „Jsme firma, kde se zkouší hodně věcí, je to naše DNA,“ říká Dalibor Cicman v rozhovoru, který vyšel v magazínu Newstream CLUB a nyní vychází celý online.

Stanislav Šulc

Posilování infrastruktury

I přes vysokou tržní bázi si GymBeam udržel silné tempo růstu – ve druhém čtvrtletí vzrostly tržby o 47 procent, ve čtvrtém pak o 19 procent. Tahounem expanze zůstává region DACH, kde v Q4 zaznamenal nárůst 84 procent, a výrazného úspěchu dosáhla také Itálie, kde se GymBeam během pouhých dvou let stal TOP 4 e-commerce značkou ve sportovní výživě, uvedl Cicman.

GymBeam také pokračoval v modernizaci infrastruktury – v Miláně otevřel automatizovaný sklad o rozloze 15 tisíc metrů čtverečních, kde pracuje více než sto robotů, a v Košicích spustil první plně robotický picking v regionu CEE. Rozšíření doznala i D2C aplikace, která umožňuje zákazníkům v šesti zemích pohodlně nakupovat a využívat personalizované služby. Nově otevřené huby ve Varšavě a Fitness Hub ve Vídni kombinují showroom, komunitní prostor a logistický uzel, a ukazují, jak GymBeam dokáže propojit online a offline svět.

„Pro nás je budování komunity stejně důležité jako produkty nebo technologie. Chceme lidem nejen pomáhat dosahovat jejich fitness cílů, ale také je inspirovat k aktivnímu životnímu stylu a vytvářet prostor, kde se mohou učit, sdílet zkušenosti a být součástí něčeho většího. Věřím, že právě takové spojení značky, komunity a společenského dopadu je základem dlouhodobého úspěchu GymBeamu,“ uzavírá Cicman.


Teď to teprve rozbalíme, říká šéfka AAA Auto Karolína Topolová



Největšího prodejce ojetých aut Aures Holdings, pod který spadají například AAA Auto nebo Mototechna, koupil na sklonku loňského roku miliardář Daniel Křetínský, respektive jeho EP Equity Investment. Podpora takto velkého investora nám pomůže v dalším růstu, věří Karolína Topolová, generální ředitelka Aures Holdings, která byla hostem podcastové série Newstream Byznys Talk.

Dalibor Martínek



Gault&Millau hodnotí Česko: Největší potenciál gastronomie leží v autorské kuchyni

Absence pěti čepic neznamená stagnaci. Naopak. Výsledky prestižního Gault&Millau 2026 ukazují, že se česká gastronomická špička rozšiřuje.

Petra Nehasilová



Zakladatel GymBeam Dalibor Cicman: Chci spolupracovat s nejchytřejšími lidmi na globální úrovni

Stanislav Šulc

