Týden tradera: Na „soft landing" zapomeňte. Přichází politické i tržní otřesy

Týden tradera: Na „soft landing" zapomeňte. Přichází politické i tržní otřesy

Na „soft landing“ zapomeňte. Přichází politické i tržní otřesy
Kryštof Míšek
Minulý týden dal investorům jasně najevo, že rok 2026 nebude o poklidném „soft landingu“, ale spíš o sérii politických i tržních otřesů. Do centra pozornosti se vrátila celní agenda, z bankovního sektoru zazněla varování a znovu zesílilo i geopolitické napětí. Akciové trhy reagovaly zvýšenou volatilitou. Index S&P 500 sice zůstává v obchodním pásmu bez panických výprodejů, ale maxima kolem 7100 bodů jsou mu stále vzdálená.

Prezident Donald Trump oznámil plošné desetiprocentní clo na dovoz do USA a naznačil, že by sazba mohla vzrůst až na 15 procent. Situaci zkomplikovalo rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, které zpochybnilo dosavadní široké využívání mimořádných pravomocí při zavádění cel.

Trh tak nyní řeší nejen samotná cla, ale i jejich právní a fiskální dopady. Ve hře je až 175 miliard dolarů již vybraných poplatků, pokud by došlo k refundacím. To by znamenalo zásah do rozpočtu i další ránu pro důvěru investorů v předvídatelnost americké politiky. Je pravděpodobné, že Trump ve své protekcionistické linii vytrvá, a mezinárodní obchod tak zůstane vystaven rychle se měnící prezidentské agendě. Nestabilita přitom škodí americkým i evropským firmám, které potřebují dlouhodobě předvídatelné prostředí.

AI mezi euforií a střízlivěním

Technologický sektor dál balancuje mezi nadšením a pochybnostmi. OpenAI je blízko investičního kola přesahujícího 100 miliard dolarů, Anthropic nabídla zaměstnancům odkup podílů při valuaci kolem 350 miliard dolarů. Trh je však citlivý – jakmile se objeví náznak pochyb o udržitelnosti AI byznys modelu, přichází korekce.

Z dlouhodobějšího pohledu může přijít vystřízlivění. Některé firmy budou muset přiznat, že investice do AI nebyly tak efektivní, jak se čekalo, a tradiční softwarové společnosti mohou čelit silnému tlaku. Vývoj kolem AI agentů tak představuje jedno z nejvýznamnějších střednědobých rizik pro akciové trhy i další riziková aktiva.

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI

OpenAI uzavřela dohodu s Pentagonem, Trump mezitím zakázal spolupráci s Anthropic

Zprávy z firem

Společnost OpenAI se dohodla s americkým ministerstvem obrany na podmínkách využívání svých modelů umělé inteligence v utajované síti. Oznámil to šéf firmy Sam Altman. Dohoda přichází krátce poté, co prezident Donald Trump nařídil federálním úřadům, aby okamžitě přestaly používat technologii konkurenční společnosti Anthropic.

Geopolitika 

Spojené státy společně s Izraelem zaútočily ÍránKvůli konfliktu mohou ceny ropy chvilkově vzrůst o desítky dolarů až na více než 100 dolarů za barel, míní analytici

Klíčovým bodem zůstává Hormuzský průliv. Jeho případné zablokování by znamenalo okamžitý šok pro globální dodávky ropy. Snad si je tedy Trump vědom, že prudký růst cen energií by zvýšil inflaci v USA a může mu poškodit jeho volební vyhlídky

Nvidia znovu uklidnila trh

Pozitivní impuls přinesly výsledky společnosti Nvidia. Ta ve čtvrtém čtvrtletí výrazně překonala očekávání. Tržby její klíčové divize datových center meziročně vzrostly o 75 procent díky pokračujícímu boomu umělé inteligence. Celkové tržby stouply o 73 procent na rekordních 68,1 miliardy dolarů a čistý zisk se téměř zdvojnásobil na téměř 43 miliard dolarů.

S forward P/E kolem 28 mají akcie podle současných metrik stále prostor pro další růst. Nvidia tak dočasně rozptýlila obavy z prasknutí „AI bubliny“ a potvrdila, že poptávka po výpočetním výkonu zůstává silná.

Trhy tak vstupují do dalšího období s kombinací silných firemních výsledků a vysoké makroekonomické i politické nejistoty. Volatilita zřejmě zůstane hlavním tématem i v následujících týdnech.

V destinacích Blízkého východu je několik tisíc Čechů

V destinacích Blízkého východu je několik tisíc Čechů
V destinacích Blízkého východu, kde Izrael a Spojené státy zahájily útoky proti Íránu, se nachází několik tisíc Čechů. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jana Papeže situace ovlivňuje cesty lidí jak přímo v zasažených zemích, tak v destinacích spojených přes Spojené arabské emiráty (SAE) či Katar, řekl. ACK podle něj situaci sleduje a podle vývoje bude rozhodovat o dalších krocích a potřebné asistenci pro své klienty.

Kvůli bezpečnostním omezením po uzavření vzdušného prostoru některých států Blízkého východu v souvislosti s dnešními izraelsko-americkými útoky na Írán a odvetnými íránskými útoky v oblasti bylo z Letiště Václava Havla v Praze zrušeno osm letů, všechny do Tel Avivu a Dubaje.

Írán, Izrael a Irák ráno oznámily, že uzavírají do odvolání svůj vzdušný prostor, následně tak učinily Katar, Kuvajt a SAE. Posléze oznámilo mezinárodní letiště v Dubaji, které je nejrušnějším letištěm na světě, že dočasně uzavírá provoz, informovala agentura Reuters.

Teherán
Aktualizováno

Okamžitě ukončete útoky na Írán, vyzvala Moskva Spojené státy a Izrael

Politika

Spojené státy a Izrael uvrhávají Blízký východ do propasti nekontrolované eskalace, varovala ruská diplomacie v reakci na americko-izraelskou vojenskou operaci proti Teheránu. Spojené státy a Izrael vyzvala, aby okamžitě útoky na Írán ukončily. Ruský prezident Vladimir Putin o útocích na Írán jednal s prostřednictvím videokonference se členy ruské bezpečnostní rady, informovaly ruské agentury s odvoláním na mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova.

Pomoc do tří dnů

Podle Papeže se v zemích Blízkého východu nachází několik tisíc Čechů. „Určitě to ovlivňuje několik tisíc lidí, ať už těch, kteří jsou přímo v těch destinacích, nebo destinacích, které jsou spojené přes Arabské emiráty, popřípadě Katar,“ sdělil Papež.

Místopředseda ACK uvedl, že cestovní kanceláře mají vůči českým občanům v těchto destinacích zákonnou povinnost poskytnout potřebnou pomoc po dobu tří dnů. „To bychom určitě dodrželi, a uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet,“ uvedl Papež. Podle něj se budou snažit o klienty postarat v rámci možností, které mají, a situaci průběžně vyhodnocovat podle vývoje událostí a otevírání leteckých koridorů. „Těžko se dá teď predikovat, co bude,“ dodal.

Tragédie v Íránu. Letecký útok na dívčí školu má už 70 obětí

Tragédie v Íránu. Letecký útok na dívčí školu má už 70 obětí

Politika

Počet obětí dnešního leteckého útoku na dívčí školu v jižním Íránu stoupl na 70, dalších 90 dívek utrpělo zranění, informovala podle agentury DPA íránská média. Ta útok přičetla Izraeli a Spojeným státům, které zahájily údery na Írán.

Například mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná se nyní nachází v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. „Jsem aktuálně v lokaci ostrov Džumeira, byly tu kolem našeho času 13:40 slyšet dva větší otřesy. Samozřejmě všichni sledujeme Gulf News. Všimla jsem si, že je zavřený vzdušný prostor, situaci sleduji,“ řekla Šťastná. „Pláž je vlastně plná, my jsme jenom reagovali v nějaký ten moment, kdy jsme slyšeli ty dva otřesy,“ doplnila s tím, že zvýšené množství jednotek či bezpečnostních složek v oblasti nezaznamenala.

Izrael a Spojené státy zahájily útok proti Íránu dnes ráno. „Situaci na Blízkém východě pozorně sledujeme, v tuto chvíli je pro nás nejdůležitější zajistit bezpečí našich občanů, kteří se v Íránu stále nachází,“ napsal Babiš. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) serveru iDNES.cz sdělil, že letecký prostor Íránu je uzavřený, a Česko proto zatím evakuační lety neplánuje. Analytici upozorňují, že konflikt může ovlivnit nejen leteckou a námořní dopravu, ale také ceny ropy a globální obchod.

Alí Chameneí
Tragédie v Íránu. Letecký útok na dívčí školu má už 70 obětí

Tragédie v Íránu. Letecký útok na dívčí školu má už 70 obětí
Počet obětí dnešního leteckého útoku na dívčí školu v jižním Íránu stoupl na 70, dalších 90 dívek utrpělo zranění, informovala podle agentury DPA íránská média. Ta útok přičetla Izraeli a Spojeným státům, které zahájily údery na Írán.

„Tato škola byla přímým cílem útoku,“ napsala íránská agentura Tasním. Podle ní bylo v době zásahu asi 170 žaček.

Zástupce guvernéra provincie Hormozgán dříve informoval, že zasažen byl první stupeň dívčí školy ve městě Mínáb. V provincii Hormozgán se nachází několik námořních základen íránských ozbrojených sil, uvedla agentura DPA.

Spojené státy dnes ráno společně s Izraelem zahájily rozsáhlé údery na Írán. Americký prezident Donald Trump uvedl, že se USA postarají o to, aby Teherán nezískal jadernou zbraň, i když je možné, že při vojenské operaci zemřou američtí vojáci. Zároveň vyzval íránský lid, aby vyšel do ulic a převzal vládu nad svou zemí. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac údery označil za preventivní útok.

Írán v odvetě zahájil útoky proti Izraeli a americkým základnám v regionu.

Americký prezident Donald Trump

Slábnoucí podpora, tvrdší zahraniční politika: Trump vsadil na válku a riskuje vše

Politika

Americko-izraelský útok na Teherán představuje zásadní obrat v politice prezidenta Donalda Trumpa. Muž, který před nástupem do úřadu sliboval, že Spojené státy nebude zatahovat do nových válek, nyní stojí za jednou z nejvýznamnějších vojenských operací svého druhého mandátu.

Teherán
Aktualizováno

Okamžitě ukončete útoky na Írán, vyzvala Moskva Spojené státy a Izrael

Politika

Spojené státy a Izrael uvrhávají Blízký východ do propasti nekontrolované eskalace, varovala ruská diplomacie v reakci na americko-izraelskou vojenskou operaci proti Teheránu. Spojené státy a Izrael vyzvala, aby okamžitě útoky na Írán ukončily. Ruský prezident Vladimir Putin o útocích na Írán jednal s prostřednictvím videokonference se členy ruské bezpečnostní rady, informovaly ruské agentury s odvoláním na mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova.

Alí Chameneí
