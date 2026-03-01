Týden tradera: Na „soft landing“ zapomeňte. Přichází politické i tržní otřesy
Minulý týden dal investorům jasně najevo, že rok 2026 nebude o poklidném „soft landingu“, ale spíš o sérii politických i tržních otřesů. Do centra pozornosti se vrátila celní agenda, z bankovního sektoru zazněla varování a znovu zesílilo i geopolitické napětí. Akciové trhy reagovaly zvýšenou volatilitou. Index S&P 500 sice zůstává v obchodním pásmu bez panických výprodejů, ale maxima kolem 7100 bodů jsou mu stále vzdálená.
Prezident Donald Trump oznámil plošné desetiprocentní clo na dovoz do USA a naznačil, že by sazba mohla vzrůst až na 15 procent. Situaci zkomplikovalo rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, které zpochybnilo dosavadní široké využívání mimořádných pravomocí při zavádění cel.
Trh tak nyní řeší nejen samotná cla, ale i jejich právní a fiskální dopady. Ve hře je až 175 miliard dolarů již vybraných poplatků, pokud by došlo k refundacím. To by znamenalo zásah do rozpočtu i další ránu pro důvěru investorů v předvídatelnost americké politiky. Je pravděpodobné, že Trump ve své protekcionistické linii vytrvá, a mezinárodní obchod tak zůstane vystaven rychle se měnící prezidentské agendě. Nestabilita přitom škodí americkým i evropským firmám, které potřebují dlouhodobě předvídatelné prostředí.
AI mezi euforií a střízlivěním
Technologický sektor dál balancuje mezi nadšením a pochybnostmi. OpenAI je blízko investičního kola přesahujícího 100 miliard dolarů, Anthropic nabídla zaměstnancům odkup podílů při valuaci kolem 350 miliard dolarů. Trh je však citlivý – jakmile se objeví náznak pochyb o udržitelnosti AI byznys modelu, přichází korekce.
Z dlouhodobějšího pohledu může přijít vystřízlivění. Některé firmy budou muset přiznat, že investice do AI nebyly tak efektivní, jak se čekalo, a tradiční softwarové společnosti mohou čelit silnému tlaku. Vývoj kolem AI agentů tak představuje jedno z nejvýznamnějších střednědobých rizik pro akciové trhy i další riziková aktiva.
Společnost OpenAI se dohodla s americkým ministerstvem obrany na podmínkách využívání svých modelů umělé inteligence v utajované síti. Oznámil to šéf firmy Sam Altman. Dohoda přichází krátce poté, co prezident Donald Trump nařídil federálním úřadům, aby okamžitě přestaly používat technologii konkurenční společnosti Anthropic.
Zprávy z firem
Geopolitika
Spojené státy společně s Izraelem zaútočily Írán. Kvůli konfliktu mohou ceny ropy chvilkově vzrůst o desítky dolarů až na více než 100 dolarů za barel, míní analytici.
Klíčovým bodem zůstává Hormuzský průliv. Jeho případné zablokování by znamenalo okamžitý šok pro globální dodávky ropy. Snad si je tedy Trump vědom, že prudký růst cen energií by zvýšil inflaci v USA a může mu poškodit jeho volební vyhlídky.
Nvidia znovu uklidnila trh
Pozitivní impuls přinesly výsledky společnosti Nvidia. Ta ve čtvrtém čtvrtletí výrazně překonala očekávání. Tržby její klíčové divize datových center meziročně vzrostly o 75 procent díky pokračujícímu boomu umělé inteligence. Celkové tržby stouply o 73 procent na rekordních 68,1 miliardy dolarů a čistý zisk se téměř zdvojnásobil na téměř 43 miliard dolarů.
S forward P/E kolem 28 mají akcie podle současných metrik stále prostor pro další růst. Nvidia tak dočasně rozptýlila obavy z prasknutí „AI bubliny“ a potvrdila, že poptávka po výpočetním výkonu zůstává silná.
Trhy tak vstupují do dalšího období s kombinací silných firemních výsledků a vysoké makroekonomické i politické nejistoty. Volatilita zřejmě zůstane hlavním tématem i v následujících týdnech.