Letenky do Itálie jsou v olympijské formě. Ceny poskočily o desítky procent
Zimní olympijské hry, které za dva týdny začnou v severní Itálii, zvyšují zájem o letenky do této oblasti. Poptávka podle prodejců letenek meziročně roste o desítky procent, což se promítá i do cen, které jsou v některých termínech výrazně vyšší než v běžné zimní sezoně.
"Zájem o letenky do severní Itálie v období zimních olympijských her 2026 je výrazně vyšší než v předchozích letech. Evidujeme nárůst poptávky napříč několika klíčovými letišti, která slouží jako hlavní vstupní brány pro fanoušky i účastníky her," uvedl tiskový mluvčí Student Agency Lukáš Kubát. Student Agency zaznamenala nárůst poptávky po letenkách do Milána o 40 procent. Jako alternativní příletová místa pro cestu do Dolomit a Cortiny d’Ampezzo slouží Benátky a Bologna, kde zájem vzrostl přibližně o 25 procent proti běžným zimním sezonám.
Meziroční nárůst o téměř 80 procent sleduje u Milána portál Kiwi, u Benátek o více než 54 procent. Větší zájem je na něm ale o celou Itálii, například o sicilskou Catanii téměř o 72 procent a o Řím o necelých 45 procent. Na období her eviduje portál Kiwi nárůst rezervací do celé Itálie o téměř 60 procent.
Jarňáky pomohly
Do zvýšené poptávky se promítají vedle olympiády i jarní prázdniny. "To přirozeně zvyšuje poptávku nejen ze strany sportovních fanoušků, ale i rodin s dětmi, které Itálii volí jako svou dovolenkovou destinaci," uvedla mluvčí portálu Daniela Chovancová. "Sportovních akcí typu olympijských her se čeští fanoušci rádi osobně účastní. V porovnání s minulým zimním obdobím pozorujeme mírné zvýšení prodejů letenek do Milána," uvedl ředitel portálu Letuška Josef Trejbal. S blížícím se zahájením her očekává Trejbal další růst poptávky. Letadla létají mezi Prahou a Milánem několikrát denně.
Kvůli zvýšené poptávce se podle Kubáta zvedly ceny letenek zhruba na dvojnásobek proti běžným dnům. Zatímco zpáteční letenka do Milána běžně stojí od 1400 korun, v období olympijských her se cena pohybuje od 2700 korun. Na portálu Kiwi cestující v době her zaplatí kolem 2500 korun, meziročně o více než 14 procent víc. "K mírnějšímu růstu cen mohlo přispět i to, že zákazníci letos nakupují s větším předstihem - v průměru 60 dní před odletem, což je o osm dní dříve než loni," dodala Chovancová.
Lyžování v Jižním Tyrolsku letošní olympiáda neomezí. Region slibuje plný provoz všech skiareálů i během zimních her. Jedinou výjimkou je Anterselva, která bude hostit biatlonové závody.
Enjoy
Vyšší ceny potvrzuje také Katarína Šuchterová ze serveru Pelikán, podle níž jsou letenky na únor zhruba o 30 procent dražší než loni. "Letenky je však stále možné sehnat od přibližně 1500 korun zpáteční i v termínech v době olympiády," uvedla.
"Zvýšené ceny letenek evidujeme v konkrétních vybraných termínech, nikoliv plošně po celý únor. Paušálně lze říci, že se ceny letenek v druhém a zkraje třetího únorového týdne zvedly o 200 procent i více," uvedl Jiří Spolek z portálu Zaleťsi. Vzhledem k blízkosti dějiště her a dobré mobilitě na místě podle něj řada fanoušků volí cestu vlastním autem.
