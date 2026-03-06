Nemovitostní fond EFEKTA připsal investorům přes dvě miliardy
Nemovitostní podílový fond EFEKTA Real Estate Fund připsal za deset let své existence investorům výnosy přesahující dvě miliardy korun. Od svého založení oslovil více než 22 tisíc klientů a patří mezi fondy, které stály u zrodu českého trhu nemovitostních podílových fondů.
Fond ze skupiny DRFG investuje především do komerčních výnosových nemovitostí ve střední a jihovýchodní Evropě. Jeho strategie stojí na nákupu, aktivní správě budov a důsledném řízení rizik.
Úspěšný prodej nemovitostí
„Skutečnost, že investorům byly připsány výnosy v takovém objemu, potvrzuje, že náš investiční přístup je dlouhodobě funkční,“ uvedl hlavní ekonom investiční skupiny DRFG Martin Slaný. Podle něj je důležitým potvrzením strategie také úspěšný prodej některých nemovitostí i nezávislé externí ocenění portfolia, které podle Slaného odráží jeho tržní hodnotu.
Portfolio fondu se v posledních letech rozšířilo o několik významných akvizic. Na konci loňského roku fond koupil administrativní budovu Polygon v Praze a nákupní centrum v chorvatské Rijece.
„Zkušenost z uplynulé dekády nám poskytuje silný základ pro další rozvoj fondu a schopnost reagovat na proměnlivé ekonomické prostředí i nové investiční příležitosti v regionu,“ doplnil Slaný.
Do dalšího období chce fond podle zástupců společnosti posilovat svou pozici ve střední a jihovýchodní Evropě, zvyšovat kvalitu portfolia a více se zaměřit na energetickou efektivitu a udržitelnost spravovaných budov. Prioritou má zůstat obezřetný výběr investic a dlouhodobá tvorba hodnoty pro investory.
