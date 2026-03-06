Vyberte si z našich newsletterů

Nemovitostní fond EFEKTA připsal investorům přes dvě miliardy

Nemovitostní fond EFEKTA připsal investorům přes dvě miliardy
Nemovitostní podílový fond EFEKTA Real Estate Fund připsal za deset let své existence investorům výnosy přesahující dvě miliardy korun. Od svého založení oslovil více než 22 tisíc klientů a patří mezi fondy, které stály u zrodu českého trhu nemovitostních podílových fondů.

Fond ze skupiny DRFG investuje především do komerčních výnosových nemovitostí ve střední a jihovýchodní Evropě. Jeho strategie stojí na nákupu, aktivní správě budov a důsledném řízení rizik.

Úspěšný prodej nemovitostí

„Skutečnost, že investorům byly připsány výnosy v takovém objemu, potvrzuje, že náš investiční přístup je dlouhodobě funkční,“ uvedl hlavní ekonom investiční skupiny DRFG Martin Slaný. Podle něj je důležitým potvrzením strategie také úspěšný prodej některých nemovitostí i nezávislé externí ocenění portfolia, které podle Slaného odráží jeho tržní hodnotu.

ETF berou byznys klasickým podílovým fondům. A banky na to reagují

Money

Ještě před pár lety šlo o nástroj pro zkušenější investory. Dnes ETF – burzovně obchodované fondy – rychle pronikají do portfolií běžných Čechů a začínají ukusovat podíl tradičním podílovým fondům.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Portfolio fondu se v posledních letech rozšířilo o několik významných akvizic. Na konci loňského roku fond koupil administrativní budovu Polygon v Praze a nákupní centrum v chorvatské Rijece.

„Zkušenost z uplynulé dekády nám poskytuje silný základ pro další rozvoj fondu a schopnost reagovat na proměnlivé ekonomické prostředí i nové investiční příležitosti v regionu,“ doplnil Slaný.

Do dalšího období chce fond podle zástupců společnosti posilovat svou pozici ve střední a jihovýchodní Evropě, zvyšovat kvalitu portfolia a více se zaměřit na energetickou efektivitu a udržitelnost spravovaných budov. Prioritou má zůstat obezřetný výběr investic a dlouhodobá tvorba hodnoty pro investory.

Výzkum agentury Ipsos a Global Institute for Women’s Leadership při londýnské King’s College sledoval postoje lidí ve 29 zemích světa, mimo jiné ve Velké Británii, Austrálii, Brazílii, Indonésii či Indii. Nepřekvapí, že konzervativnější názory v absolutních číslech převažují spíše v zemích mimo západní svět, například v Indonésii nebo Malajsii.

Zajímavé však je, že ani tam se mladí muži neposouvají k liberálnějšímu pohledu na svět. Spíše naopak – čím mladší generace, tím častěji se objevují konzervativní postoje. Tento trend lze do určité míry pozorovat také u generace X a mileniálů, nejvýraznější kontrast však vzniká při srovnání nejmladší a nejstarší generace.

Muži, kteří se nestarají o děti

Co si pod pojmem „maskulinní konzervatismus“ vlastně představit? Například skutečnost, že přibližně pětina dotázaných mladých mužů věří, že ti, kteří se aktivně podílejí na péči o děti, jsou méně mužní než muži, kteří se o děti nestarají. V této generaci se také méně často setkáváme s otevřeně feministickými postoji.

Zhruba třetina mladých mužů je navíc přesvědčena, že žena by měla být v manželství podřízena svému partnerovi, který by měl mít v důležitých otázkách rozhodující slovo. U jejich otců a dědů z generace „boomerů“ je tento podíl přibližně poloviční.

Žen, které s těmito názory souhlasí, je sice výrazně méně, přesto jich v mladé generaci najdeme více než mezi ženami starších věkových skupin. Největší podporu mají tyto postoje v Indonésii a Malajsii, kde s nimi souhlasí více než 60 procent respondentů. Ve Spojených státech jde přibližně o 21 procent mladých mužů, ve Velké Británii zhruba o 13 procent.

Téměř čtvrtina mladých mužů si také myslí, že ženy by neměly být příliš nezávislé a soběstačné. Data zároveň ukazují, že ve většině zemí přetrvává silné očekávání, že hlavní odpovědnost za péči o děti ponese žena. Celkově tak výzkum naznačuje, že tlak na prosazování genderové rovnosti v některých ohledech slábne.

Líheň mladých fašistů?

Výsledky studie zároveň podporují teorie, o nichž se v posledních letech stále častěji diskutuje – například o radikalizaci části mladých mužů. Tento problém se dostal do širšího povědomí i díky populárnímu seriálu Adolescent, který se tématu věnoval.

V některých online komunitách se mezi mladými šíří ideologická neúcta k ženám a odpor k liberálním hodnotám. Podle profesorky Heejung Chungové, která vede zmíněný institut při King’s College London, může být jedním z vysvětlení pocit ztráty společenského postavení.

„Vzniká vakuum, které je následně vyplňováno rétorikou a hlasy snažícími se postavit mladé muže proti genderové rovnosti, proti mladým ženám i proti migrantům,“ uvedla Chungová pro The Guardian.

Nabízí se proto otázka, zda tento trend nepřispívá také k růstu populismu a krajní pravice. Právě zde se totiž může formovat podpora pro hnutí typu MAGA spojené s Donaldem Trumpem nebo pro další varianty populistických ideologií po celém světě.

Zjištění zároveň narušují rozšířenou představu, že se společnost postupně a téměř lineárně posouvá směrem k větší liberalizaci a rovnosti.

