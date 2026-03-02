Vyberte si z našich newsletterů

Aerolinky ruší lety z Prahy do destinací na Blízkém východě

Z Letiště Praha aerolinie zrušily 17 letů, všechny do destinací na Blízkém východě. Zároveň z Prahy ráno odletěly dva repatriační lety pro Čechy, kteří se v regionu nacházejí. Jeden míří do ománského Maskatu, druhý do města Salála, sdělila mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.

Zrušené spoje měly letět například do Tel Avivu, Dubaje, Abú Zabí či Dauhá. „Cestující už s tím počítají a na letiště většinou vůbec nejezdí. Situace přece jen trvá už několik dní, lidé jsou s ní obeznámení,“ podotkla mluvčí. Například v neděli bylo z pražského letiště zrušeno více než 30 letů.

Také dnes jsou na letišti pro cestující otevřené check-in přepážky dopravců Qatar Airways a Emirates. „Cestující, kteří již přijeli na letiště, zde obdrží podrobné informace,“ uvedlo letiště na síti X.

Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu vojenskou operaci proti Íránu. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je důvodem snaha zabránit režimu získat jadernou zbraň. Írán v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny. Pohrozil i dalšími silnými odvetnými údery. Trump varoval, že by pak Spojené státy udeřily s ještě větší silou. Kvůli konfliktu je uzavřený letecký prostor nad několika státy v regionu.

Tisíce Čechů

V systému Drozd bylo v neděli odpoledne v zemích Blízkého východu zaregistrováno zhruba 6650 Čechů. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se dnes přesune 79 Čechů z Izraele do Egypta, do Česka by měli odletět v úterý. V jordánském Ammánu je pak připraveno 17 lidí. Do Maskatu by pak měla letět tři letadla společnosti Smartwings, která primárně vezme své klienty, řekl Babiš před ranním jednáním Bezpečnostní rady státu.

Akcie

Trhy krvácí, ropa letí vzhůru. Investoři reagují na útoky na Írán

Trhy

Akcie na evropských trzích zahájily týden citelným poklesem, jejich hlavní index krátce po začátku obchodování ztrácel téměř dvě procenta, ukazují burzovní statistiky. Investoři sledují vývoj kolem americko-izraelského útoku na Írán a s tím související růst cen ropy. Panují obavy, že kvůli drahé ropě a dalším dopadům vojenského konfliktu na Blízkém východě se zhorší hospodaření mnoha firem.

ČTK

Přečíst článek

Slovenský repatriační let z jordánské Akaby by měl dnes vzít i trojici Čechů. Slováci nabízejí, že vezmou dalších deset lidí ve středu z Ammánu. „Ale tam myslím, že bychom měli poslat letadlo, takže teď to budeme řešit,“ dodal premiér.

Babiš již v neděli zdůraznil, že čeští občané mají respektovat doporučení zemí, v nichž se nacházejí. Využít mohou nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle +420 222 420 222, která byla posílena.

Evropa hrozí úderem na Írán. Francie a Británie zvažují vojenskou akci, Němci vycouvali

Francouzský prezident Emmanuel Macron
ČTK
nst
nst

Francie a Británie by mohly udeřit na Írán. Původně se mluvilo i o Německu, to však nakonec vojenské akce proti Íránu nepodnikne. Ve společném prohlášení země tvrdí, že na ochranu svých zájmů a zájmů svých spojenců na Blízkém východě, kteří čelí raketovým útokům Íránu, by mohly spustit obrannou akci na zničení íránské schopnosti vypouštět rakety a drony u jejich zdroje.

Představitelé Francie, Británie a Německa vyjádřili znepokojení nad tím, co označili za „nepřiměřené raketové útoky naslepo zahájené Íránem proti zemím v regionu“. Ve společném prohlášení zdůraznili, že chtějí chránit své zájmy i zájmy svých spojenců na Blízkém východě. Mezi zvažovanými kroky zmínili „nezbytné a přiměřené obranné aktivity“ směřující ke zničení schopnosti Íránu vypouštět rakety a drony přímo u jejich zdroje. O případných dalších postupech chtějí jednat se Spojenými státy a dalšími partnery.

Němci se akce nezúčastní

Německo se však podle ministra zahraničí Johanna Wadephula na přímých vojenských útocích proti Íránu podílet nebude. V rozhovoru pro stanici Deutschlandfunk uvedl, že německá armáda by zasáhla pouze v případě napadení. Už v neděli večer přitom upozornil, že konflikt s Íránem může trvat déle než jen několik dní.

„Spolková vláda nemá v úmyslu se podílet,“ řekl Wadephul k americko-izraelskému útoku na Írán. Pokud se ale stanou vojáci Bundeswehru cílem íránských útoků, „budou se defenzivně bránit“, dodal. Zdůraznil, že na rozdíl od Británie nemá Německo základny na Blízkém východě. Němečtí vojáci jsou v současnosti na základnách v Jordánsku a Iráku.

Írán nebude vyjednávat s USA, uvedl tajemník íránské bezpečnostní rady

Írán obrátil. S USA vyjednávat nebudeme, vzkázal tajemník bezpečnostní rady

Politika

Írán nebude vyjednávat se Spojenými státy, uvedl tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání v reakci na zprávy o možném obnovení rozhovorů s Washingtonem. Informovaly o tom agentury. Americký prezident Donald Trump v neděli vyjádřil souhlas s možným jednáním s těmi íránskými představiteli, kteří přežili americké a izraelské údery z posledních dnů.

ČTK

Přečíst článek

Francie, Británie a Německo v sobotu zdůraznily, že se neúčastní úderů proti Íránu, které zahájily Spojené státy a Izrael. Londýn nicméně následně informoval, že britský letoun se podílel na zničení íránského dronu vypuštěného směrem na Katar. Íránské údery navíc zasáhly i jednu francouzskou základnu v regionu.

Prezident Emmanuel Macron na dnešním zasedání francouzské bezpečnostní rady vyzval k navýšení francouzské obranné přítomnosti na Blízkém východě. Poukázal, že s některými zeměmi v regionu má Francie obranné dohody, píše AFP.

Írán zaútočil na další země v regionu, například na Katar, Spojené arabské emiráty či Bahrajn. Je to součástí jeho odvety za americké a izraelské údery na jeho území. Útoky zabily ve zmíněných státech několik lidí a komplikují leteckou a námořní dopravu v oblasti.

Údery na Írán vystřelily cenu zlata. Kov míří k dalším rekordům

Zlato
iStock
nst
nst

Americko-izraelské útoky na Írán vystupňovaly geopolitické napětí a výrazně prohloubily nejistotu kolem vývoje světové ekonomiky. Reakcí trhu je prudký růst ceny zlata.

Krátce před devátou hodinou ráno středoevropského času zlato posilovalo o 2,4 procenta a obchodovalo se v blízkosti 5405 dolarů za troyskou unci. Během rána se jeho cena vyšplhala až nad 5419 dolarů (přes 112 tisíc korun), což představuje nejvyšší úroveň za více než čtyři týdny.

Eskalace konfliktu

Izrael a Spojené státy zahájily vojenskou operaci proti Íránu v sobotu. Podle prezidenta Donalda Trumpa je cílem zabránit íránskému režimu v získání jaderné zbraně. Teherán odpověděl ostřelováním Izraele a několika arabských zemí, kde se nacházejí i americké základny, a pohrozil dalšími silnými údery. Trump následně varoval, že Spojené státy by reagovaly ještě razantněji.

Podle analytika Kylea Rodd y ze společnosti Capital.com mají nyní obě strany silné důvody v eskalaci pokračovat. Nezávislý analytik Ross Norman předpovídá, že zlato může brzy atakovat nová maxima, protože svět vstupuje do nové éry geopolitické nejistoty. „Zlato je pravděpodobně nejlepším ukazatelem globální nejistoty,“ uvedl.

Francouzský prezident Emmanuel Macron
Aktualizováno

Evropa hrozí úderem na Írán. Francie a Británie zvažují vojenskou akci, Němci vycouvali

Politika

Francie a Británie by mohly udeřit na Írán. Původně se mluvilo i o Německu, to však nakonec vojenské akce proti Íránu nepodnikne. Ve společném prohlášení země tvrdí, že na ochranu svých zájmů a zájmů svých spojenců na Blízkém východě, kteří čelí raketovým útokům Íránu, by mohly spustit obrannou akci na zničení íránské schopnosti vypouštět rakety a drony u jejich zdroje.

nst

Přečíst článek

Investoři hledají bezpečné útočiště

Zlato investoři tradičně vnímají jako bezpečný přístav v obdobích politického a ekonomického napětí. Koncem ledna se jeho cena dostala na rekord blízko 5600 dolarů za unci.

Za celý loňský rok vzrostla cena drahého kovu o 64 procent. Kromě geopolitických rizik růst podpořily také nákupy centrálních bank, nižší úrokové sazby a slabší dolar.

Současná eskalace konfliktu tak posiluje trend, kdy se investoři v časech nejistoty uchylují ke zlatu jako k ochraně hodnoty.

