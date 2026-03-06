Vyberte si z našich newsletterů

Brusel hledá cestu, jak obejít Orbána. Pomoc Ukrajině visí na vlásku

Brusel hledá cestu, jak obejít Orbána. Pomoc Ukrajině visí na vlásku

Maďarský prezident Volodymyr Zelenskyj
ČTK
ČTK
ČTK

Ukrajina by podle diplomatických zdrojů mohla finančně vydržet až do parlamentních voleb v Maďarsku, které se uskuteční 12. dubna. Brusel tak získává více času najít řešení, jak obejít odpor Budapešti vůči klíčové unijní půjčce pro Kyjev ve výši 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu korun). Uvedl to server Euractiv.

Unijní představitelé nyní očekávají, že se Ukrajina dostane do vážných rozpočtových problémů až na konci dubna, tedy později, než se původně předpokládalo. Kyjev přitom doufá, že po maďarských volbách by nová vláda mohla zrušit současnou blokaci pomoci.

Premiér Viktor Orbán nyní brání schválení dvacátého balíčku sankcí Evropské unie proti Rusku i zmíněné finanční pomoci Ukrajině. Podle Budapešti k tomu přispívá spor s Kyjevem o dodávky ruské ropy.

Dodávky ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodem Družba jsou přerušené od 27. ledna. Ukrajina tvrdí, že část ropovodu na jejím území zasáhl ruský dron a že probíhají opravy. Maďarsko a Slovensko naopak tvrdí, že výpadek způsobila Ukrajina a že žádné technické překážky bránící tranzitu ropy neexistují.

Péter Magyar

Volby, které mohou změnit Evropu. Maďarská opozice posiluje i na venkově, tradiční baště Orbána

Politika

Maďarsko vstupuje do rozhodující fáze předvolební kampaně a premiér Viktor Orbán čelí nejvážnější politické výzvě od svého nástupu k moci před 16 lety. Opoziční lídr Péter Magyar podle průzkumů rychle posiluje a šest týdnů před volbami se jeho strana Tisza dostává do výrazného náskoku před vládním Fideszem.

nst

Přečíst článek

Orbán změnil postoj

Evropská unie původně počítala s tím, že Ukrajině dojdou finanční prostředky už na začátku dubna, kdy měla být vyplacena první část půjčky. Balík ve výši 90 miliard eur přitom schválili lídři EU už na prosincovém summitu. Orbán ale později svůj postoj změnil a blokaci potvrdil v dopisech předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové i předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi.

Brusel se nyní snaží hledat alternativní řešení. Interní práce na realizaci půjčky pokračují a podle informací Euractivu by situaci mohlo ulehčit právě to, že Ukrajina se dostane do vážných finančních potíží až několik týdnů po maďarských volbách.

Budapešť a Bratislava navrhly vyslat na Ukrajinu expertní misi, která by posoudila škody na ropovodu Družba. Kyjev ale tento návrh odmítl.

„Doufám, že Orbán volby prohraje“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden také otevřeně komentoval maďarské volby. „Doufám, že Orbán volby prohraje, a pak budeme moci obnovit normální vztahy s Maďarskem, protože Maďaři nejsou proruští,“ řekl v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera.

Ruský prezident Vladimir Putin

Litevská rozvědka varuje: Putin chce pokračovat ve válce a posiluje armádu u hranic NATO

Politika

Ruský prezident Vladimir Putin je podle litevských zpravodajských služeb odhodlán pokračovat v posilování armády i navzdory slábnoucí ekonomice. Uvádí to litevská zpráva Národní hodnocení hrozeb, která analyzuje bezpečnostní situaci v regionu.

nst

Přečíst článek

Ani případná Orbánova porážka však podle Euractivu nemusí znamenat rychlé řešení situace. Vytvoření nové vlády může trvat týdny. Sám Orbán po volbách v roce 2022 potřeboval k sestavení kabinetu sedm týdnů.

Podle Evropské komise bude Ukrajina letos a v roce 2027 čelit celkovému rozpočtovému a vojenskému finančnímu deficitu ve výši 135 miliard eur. Evropská unie proto zároveň jedná se západními spojenci a institucemi, včetně Norska a skupiny G7, aby pomohli pokrýt zhruba 45 miliard eur z této částky.

Ropovod Družba, Maďarsko

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Američané se sejdou příští týden s Rusy, aby připravili summit

Axel Springer posiluje v Británii. Kupuje vydavatele Telegraphu

Axel Springer
ČTK
ČTK
ČTK

Německé vydavatelství Axel Springer se dohodlo na odkupu britské společnosti Telegraph Media Group za 575 milionů liber (16,16 miliardy korun). Dokončení transakce podléhá schválení regulátorů.

Na akvizici tohoto vydavatele vlivných pravicově orientovaných novin The Daily Telegraph a The Sunday Telegraph se původně dohodla společnost DMGT, které patří vydavatel konkurenčního deníku Daily Mail. Regulátoři a politici se ale obávali možného negativního dopadu na pluralitu médií.

„Před více než 20 lety jsme se pokusili deník The Telegraph koupit, ale neuspěli jsme. Nyní se náš sen stal skutečností. Být majitelem této instituce kvalitní britské žurnalistiky je pro nás výsadou i povinností,“ uvedl Mathias Döpfner, generální ředitel Axel Springer.

„Chceme The Telegraph rozvíjet a zároveň zachovat jeho charakteristický ráz a odkaz, aby se stal nejčtenějším a intelektuálně inspirativním středopravicovým médiem v anglicky mluvícím světě,“ dodal.

Americký prezident Donald Trump

Bohatí spojenci USA v Perském zálivu se bouří: Washington nás zatáhl do války

Politika

Raketové a dronové útoky Íránu na státy Perského zálivu začínají dopadat na finanční trhy i podnikatelské prostředí v regionu. Ve Spojených arabských emirátech se navíc objevuje kritika Spojených států, které podle některých podnikatelů zatáhly region do konfliktu. Uvedla to agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Ministryně pro kulturu, média a sport Lisa Nandyová v únoru ve věci původně dohodnutého převzetí Telegraph Media Group společností DMGT vydala takzvané oznámení o zásahu ve veřejném zájmu. V praxi to znamenalo prošetření transakce úřadem pro regulaci mediálního trhu Ofcom a Úřadem pro hospodářskou soutěž a trhy.

Telegraph Media Group je vydavatelem vlivných pravicově orientovaných novin The Daily Telegraph a The Sunday Telegraph a vlastní také zpravodajský web.

The Daily Telegraph poprvé vyšel v roce 1855 a The Sunday Telegraph v roce 1961. Společnost Telegraph Media Group byla první britskou novinářskou společností, která v roce 1994 spustila on-line verzi svých novin.

Axel Springer byl založen v roce 1946. Vydává média Bild, Business Insider, Politico nebo Die Welt.

Dnešní zavření Hormuzského průlivu může Čechům výrazně zdražit notebooky, mobily i auta
Dnešní historicky první uzavření Hormuzského průlivu pro tankery způsobuje bolehlav celosvětově, tedy také třeba české vládě nebo jihokorejským výrobcům čipů.

Průlivem se totiž přepravuje nejen až 25 procent světových dodávek ropy, 25 procent dodávek zemního plynu, 35 procent dodávek surovin pro výrobu hnojiv, ale také 38 procent dodávek helia. Helium, bezbarvý plyn lehčí než vzduch, je nepostradatelný při výrobě čipů nejen v Jižní Koreji, ale také na Tchaj-wanu a jinde.

Dnešní zavření Hormuzského průlivu může Čechům výrazně zdražit notebooky, mobily i auta ČTK

Pokud by výrobci čipů kvůli omezení dodávek katarského helia museli přiškrtit výrobu, lze čekat další dramatické zdražování notebooků, mobilů, ale i aut, včetně ojetin, i v ČR. Všem těmto věcem hrozilo výrazné zdražení i nebýt konfliktu v Íránu a uzavření Hormuzské úžiny. A to z důvodu přeorientování výroby z běžných čipů na pokročilé čipy a paměti pro datová centra umělé inteligence.

Další zvyšování cen čipů

Jestliže nyní nastane další omezení výroby čipů, nad rámec toho již probíhajícího, jde o další zásadní tlak na růst cen spotřební elektroniky či aut i v ČR. Paměťové čipy přitom v ČR už před konfliktem v Íránu zdražovaly meziročně až o 500 procent.

Na uzavření Hormuzského průlivu dnes viditelněji reagují také dluhopisové trhy. Zdá se totiž, že začíná úprk mezinárodních investorů do dluhopisového bezpečí. Výnosy vládních dluhopisů USA, Německa a Česka tento týden dosud narůstaly víceméně společně, ruku v ruce. Dnes je však patrné „odloučení“ se těch českých, zatímco německé, a zvláště americké vykazují mnohem slabší nárůst výnosu (viz graf agentury Bloomberg níže).

To může signalizovat, že dluhopisové trhy začínají konflikt v Perském zálivu vnímat jako nebezpečnější z hlediska celkových vyhlídek světové ekonomiky. Její výraznější útlum, jejž může v prvé řadě způsobit právě dnešní historicky první úplné zavření Hormuzského průlivu pro tankery, by totiž oslaboval inflační tlaky, z nichž měly trhy tento týden doposud obavu především. Oslabení inflace by však mělo svoji značnou cenu, v podobě výrazně nižšího výkonu světové ekonomiky a související enormně navýšené nejistoty.

Před obojím nyní, zdá se, dluhopisoví investoři hledají v rostoucí míře ochranu v dluhopisech amerických a německých, tradičních „bezpečných přístavech“, nikoli ovšem v dluhopisech českých. Proto růst výnosu dluhopisů USA a Německa zpomaluje, zatímco v případě dluhopisů Česka nikoli. Náklady půjčování tedy dnes Babišově vládě poprvé od začátku konfliktu v Íránu rostou relativně rychleji než vládám americké nebo německé.

Ne snad, že by obava z inflačního vývoje zcela odezněla, nicméně stále závažněji vnímají dluhopisové trhy další hrozbu, kterou válka v Perském zálivu přináší, tedy zásadní ochabnutí světového hospodářského růstu. Takové ochabnutí by působilo protiinflačně. Pokud by totiž například způsobilo rozsáhlý nárůst nezaměstnanosti, nižší spotřeba propuštěných vyvolá výraznou poptávkovou dezinflaci (zpomalení cenového růstu vlivem nedostatečné poptávky), která tak bude tlumit nákladovou inflaci, vyvolanou horší dostupností ropy, zemního plynu, surovin pro výrobu hnojiv, helia a dalších průmyslových surovin.

Aerolinky ze Zálivu testují, co všechno cestující snesou

