Brusel hledá cestu, jak obejít Orbána. Pomoc Ukrajině visí na vlásku
Ukrajina by podle diplomatických zdrojů mohla finančně vydržet až do parlamentních voleb v Maďarsku, které se uskuteční 12. dubna. Brusel tak získává více času najít řešení, jak obejít odpor Budapešti vůči klíčové unijní půjčce pro Kyjev ve výši 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu korun). Uvedl to server Euractiv.
Unijní představitelé nyní očekávají, že se Ukrajina dostane do vážných rozpočtových problémů až na konci dubna, tedy později, než se původně předpokládalo. Kyjev přitom doufá, že po maďarských volbách by nová vláda mohla zrušit současnou blokaci pomoci.
Premiér Viktor Orbán nyní brání schválení dvacátého balíčku sankcí Evropské unie proti Rusku i zmíněné finanční pomoci Ukrajině. Podle Budapešti k tomu přispívá spor s Kyjevem o dodávky ruské ropy.
Dodávky ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodem Družba jsou přerušené od 27. ledna. Ukrajina tvrdí, že část ropovodu na jejím území zasáhl ruský dron a že probíhají opravy. Maďarsko a Slovensko naopak tvrdí, že výpadek způsobila Ukrajina a že žádné technické překážky bránící tranzitu ropy neexistují.
Maďarsko vstupuje do rozhodující fáze předvolební kampaně a premiér Viktor Orbán čelí nejvážnější politické výzvě od svého nástupu k moci před 16 lety. Opoziční lídr Péter Magyar podle průzkumů rychle posiluje a šest týdnů před volbami se jeho strana Tisza dostává do výrazného náskoku před vládním Fideszem.
Orbán změnil postoj
Evropská unie původně počítala s tím, že Ukrajině dojdou finanční prostředky už na začátku dubna, kdy měla být vyplacena první část půjčky. Balík ve výši 90 miliard eur přitom schválili lídři EU už na prosincovém summitu. Orbán ale později svůj postoj změnil a blokaci potvrdil v dopisech předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové i předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi.
Brusel se nyní snaží hledat alternativní řešení. Interní práce na realizaci půjčky pokračují a podle informací Euractivu by situaci mohlo ulehčit právě to, že Ukrajina se dostane do vážných finančních potíží až několik týdnů po maďarských volbách.
Budapešť a Bratislava navrhly vyslat na Ukrajinu expertní misi, která by posoudila škody na ropovodu Družba. Kyjev ale tento návrh odmítl.
„Doufám, že Orbán volby prohraje“
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden také otevřeně komentoval maďarské volby. „Doufám, že Orbán volby prohraje, a pak budeme moci obnovit normální vztahy s Maďarskem, protože Maďaři nejsou proruští,“ řekl v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera.
Ani případná Orbánova porážka však podle Euractivu nemusí znamenat rychlé řešení situace. Vytvoření nové vlády může trvat týdny. Sám Orbán po volbách v roce 2022 potřeboval k sestavení kabinetu sedm týdnů.
Podle Evropské komise bude Ukrajina letos a v roce 2027 čelit celkovému rozpočtovému a vojenskému finančnímu deficitu ve výši 135 miliard eur. Evropská unie proto zároveň jedná se západními spojenci a institucemi, včetně Norska a skupiny G7, aby pomohli pokrýt zhruba 45 miliard eur z této částky.
