Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Evakuace se komplikuje: Český airbus do Ammánu poletí až v úterý

Evakuace se komplikuje: Český airbus do Ammánu poletí až v úterý

Petr Macinka
ČTK
nst
nst

Evakuace českých občanů z oblasti Blízkého východu se komplikuje. Český armádní airbus, který měl dnes večer přistát v jordánském Ammánu, kvůli uzavření vzdušného prostoru nakonec dorazí až v úterý ráno nebo dopoledne. O změně informoval ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

Podle původního plánu měl menší airbus s kapacitou 42 osob odletět z Prahy dnes v 17:00, v Ammánu přistát ve 23:00 a krátce po půlnoci zamířit zpět do Česka. Jordánské úřady však rozhodly o večerním uzavření vzdušného prostoru, takže letoun nemůže do cíle doletět. První Češi tak budou vyzvednuti až po jeho znovuotevření v úterý.

Změny se dotkly i druhého, většího vládního airbusu. Ten měl dnes v 19:00 přistát v egyptském Šarm aš-Šajchu, kde měl vyzvednout Čechy cestující z Izraele. Ti se však podle ministra nestihnou na letiště dostat včas – autobusy s nimi dorazí až během úterního odpoledne. Větší airbus proto místo Egypta zamíří do Ománu, konkrétně na letiště v Maskatu, kde se začínají shromažďovat čeští občané přijíždějící po zemi z Dubaje.

Pro cestující z Izraele do Egypta nakonec poletí menší vojenský letoun Casa. Větší airbus i Casa nejprve zamíří na Krétu, kde vyčkají na finální přeletová povolení.

Americký prezident Donald Trump

Trump: Velká vlna útoků na Írán teprve přijde

Politika

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že teprve přijde „velká vlna“ útoků ve válce s Íránem, kterou spustily americké a izraelské zahájené údery v sobotu. V rozhovoru s televizí CNN prezident rovněž řekl, že Spojené státy zatím neví, kdo převezme vedení Íránu po zabitém duchovním vůdci Alím Chameneím.

ČTK

Přečíst článek

Po návratu menšího airbusu z Jordánska by se mohl vypravit pro zbytek lidí do Egypta, případně bude nasazen další letoun Casa.

Ministr Macinka zároveň vyzval české turisty v zasažených zemích, aby se řídili pokyny svých cestovních kanceláří. Vládní evakuační lety jsou podle něj určeny především pro občany, kteří cestovali individuálně.

Z Ománu už od rána evakuuje Čechy také společnost Smartwings. První dvě letadla by měla podle dřívějších informací přistát v Praze ještě dnes v noci.

Související

Trump: Velká vlna útoků na Írán teprve přijde

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že teprve přijde „velká vlna“ útoků ve válce s Íránem, kterou spustily americké a izraelské zahájené údery v sobotu. V rozhovoru s televizí CNN prezident rovněž řekl, že Spojené státy zatím neví, kdo převezme vedení Íránu po zabitém duchovním vůdci Alím Chameneím.

Spojené státy a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na Írán, kterými mimo jiné zabily Chameneího a desítky dalších předních činitelů.

Operace na týdny

Americký ministr obrany Pete Hegseth dnes uvedl, že cílem je zničit íránské rakety, námořnictvo a bezpečnostní infrastrukturu. Jak dlouho budou údery trvat, je podle něho na Trumpovi, řádově to ale budou týdny. Trump se dříve vymezoval proti svým předchůdcům v úřadě, kteří se pouštěli do vleklých zahraničních válek, zejména na Blízkém východě.

Šéf Bílého domu dnes řekl, že velké útoky teprve přijdou. Dodal, že největším překvapením pro něj bylo, když Írán v reakci začal útočit na arabské země v regionu.

Íránské revoluční gardy dnes uvedly, že od začátku války zaútočily na pět stovek cílů, které mají vazby na Spojené státy a Izrael. Od soboty íránské rakety a drony zasáhly Izrael a některé blízkovýchodní země, jako jsou Katar, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Bahrajn či Saúdská Arábie.

Dalibor Martínek: Šejkové podle Okamury prchnou do Česka

Názory

Útok Spojených států a Izraele na Írán může podle Tomia Okamury zpustit další vlnu masové migrace. Prohlásil to před jednáním koaliční rady. Zakladatel SDP si dál jede svou protimigrační notu, která mu tolik zabírá u voličů. Ale zapomněl, že šejkové nejsou Ukrajinci.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Rafinérie v Íránu

Jan Palaščák: Jak může (a nemůže) útok na Írán ovlivnit ceny ropy

Názory

Podle OPEC, jíž je Islámská republika členem, těžila země v lednu tohoto roku 3,34 milionů barelů ropy denně, což odpovídá přibližně 4 procentům globální produkce této suroviny. Jedná se především o středně těžkou až těžkou kyselou ropu, ale také kondenzát a ropné břidlice. Přitom většinu tamější klasické ropy lze těžit poměrně snadno s výrobními náklady kolem 8,50 eur za barel. To je čtvrtina, respektive šestina nákladů na extrakci kanadského a amerického černého zlata s tím, že podobně levně jako v Íránu se ropa těží jen v Saúdské Arábii, Iráku, Kuvajtu a SAE.

Jan Palaščák

Přečíst článek

Francouzský prezident Emmanuel Macron

Francie zvýší počet jaderných zbraní, oznámil Macron

Politika

Francie navýší počet svých jaderných zbraní, aby posílila evropské jaderné odstrašení v době, kdy bezpečnostní závazky Spojených států vůči kontinentu podle Paříže oslabují. Oznámil to prezident Emmanuel Macron při projevu na základně ponorek Île Longue v Bretani.

nst

Přečíst článek

Související

Rezá Pahlaví

Vrátí se do Íránu následník trůnu Rezá Pahlaví? Jeho jméno zaznívá na protestech. Odkaz jeho rodiny je ale rozporuplný

Politika

Karel Pučelík

Přečíst článek

Turkův případ otevřel debatu: Má prezident právo odmítnout ministra? Češi mají jasno

Petr Pavel
ČTK
ČTK
ČTK

Téměř tři pětiny Čechů si myslí, že má prezident zasahovat do činnosti vlády, má tak ale činit pouze v omezené míře. Podle necelých dvou třetin veřejnosti by prezident měl mít právo odmítnout jmenování ministra, mělo by se tak ale dít jen v ojedinělých případech. Více než polovina obyvatel naproti tomu tvrdí, že hlava státu by ministry navržené premiérem měla jmenovat. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění.

Prezident Petr Pavel, který odmítl ministrem jmenovat kandidáta vládních Motoristů Filipa Turka, se podle průzkumu těší u veřejnosti velké oblibě. Lidé pozitivně hodnotí mimo jiné to, jak reprezentuje republiku v zahraničí a jakým způsobem dbá o důstojnost a vážnost prezidentského úřadu.

Co si myslí Češi?

Necelá třetina lidí v průzkumu uvedla, že by prezident vůbec neměl zasahovat do činnosti vlády. Více než čtvrtina pak zastává názor, že by měl jmenovat ministry na základě vlastního uvážení. Pětina dotázaných si myslí, že by prezident neměl mít nikdy právo odmítnout ministra navrženého premiérem, zjistil průzkum.

Dalibor Martínek: Šejkové podle Okamury prchnou do Česka

Názory

Útok Spojených států a Izraele na Írán může podle Tomia Okamury zpustit další vlnu masové migrace. Prohlásil to před jednáním koaliční rady. Zakladatel SDP si dál jede svou protimigrační notu, která mu tolik zabírá u voličů. Ale zapomněl, že šejkové nejsou Ukrajinci.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Přímá volba prezidenta je veřejností vnímána jako nejvhodnější způsob výběru prezidenta. Podporují ji podle CVVM čtyři pětiny občanů. Přibližně polovina lidí se shoduje, že pro výkon funkce prezidenta nezáleží na tom, zda byl kandidát v minulosti zapojen do politiky.

Průzkum se uskutečnil na konci ledna a začátkem února, zúčastnilo se ho 1725 lidí.

Michal Nosek: Kodex snese vše, jaká ale bude realita?

Názory

Vláda si schválila etický kodex. Dokument plný vzletných vět o důvěře veřejnosti, prevenci střetu zájmů a povinnosti opustit jednání už při pouhém „zdání“ konfliktu. Na papíře působí přesvědčivě. Jenže česká politika má dlouhodobě problém ne s tím, co píše do dokumentů, ale s tím, co skutečně dělá.

Michal Nosek

Přečíst článek

Související

Prezident Petr Pavel (vpravo) jmenoval Igora Červeného (vlevo) ministrem životního prostředí
Aktualizováno

Babišův kabinet je kompletní. Pavel jmenoval Červeného ministrem životního prostředí

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme