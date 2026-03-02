Evakuace se komplikuje: Český airbus do Ammánu poletí až v úterý
Evakuace českých občanů z oblasti Blízkého východu se komplikuje. Český armádní airbus, který měl dnes večer přistát v jordánském Ammánu, kvůli uzavření vzdušného prostoru nakonec dorazí až v úterý ráno nebo dopoledne. O změně informoval ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Podle původního plánu měl menší airbus s kapacitou 42 osob odletět z Prahy dnes v 17:00, v Ammánu přistát ve 23:00 a krátce po půlnoci zamířit zpět do Česka. Jordánské úřady však rozhodly o večerním uzavření vzdušného prostoru, takže letoun nemůže do cíle doletět. První Češi tak budou vyzvednuti až po jeho znovuotevření v úterý.
Změny se dotkly i druhého, většího vládního airbusu. Ten měl dnes v 19:00 přistát v egyptském Šarm aš-Šajchu, kde měl vyzvednout Čechy cestující z Izraele. Ti se však podle ministra nestihnou na letiště dostat včas – autobusy s nimi dorazí až během úterního odpoledne. Větší airbus proto místo Egypta zamíří do Ománu, konkrétně na letiště v Maskatu, kde se začínají shromažďovat čeští občané přijíždějící po zemi z Dubaje.
Pro cestující z Izraele do Egypta nakonec poletí menší vojenský letoun Casa. Větší airbus i Casa nejprve zamíří na Krétu, kde vyčkají na finální přeletová povolení.
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že teprve přijde „velká vlna“ útoků ve válce s Íránem, kterou spustily americké a izraelské zahájené údery v sobotu. V rozhovoru s televizí CNN prezident rovněž řekl, že Spojené státy zatím neví, kdo převezme vedení Íránu po zabitém duchovním vůdci Alím Chameneím.
Trump: Velká vlna útoků na Írán teprve přijde
Politika
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že teprve přijde „velká vlna“ útoků ve válce s Íránem, kterou spustily americké a izraelské zahájené údery v sobotu. V rozhovoru s televizí CNN prezident rovněž řekl, že Spojené státy zatím neví, kdo převezme vedení Íránu po zabitém duchovním vůdci Alím Chameneím.
Po návratu menšího airbusu z Jordánska by se mohl vypravit pro zbytek lidí do Egypta, případně bude nasazen další letoun Casa.
Ministr Macinka zároveň vyzval české turisty v zasažených zemích, aby se řídili pokyny svých cestovních kanceláří. Vládní evakuační lety jsou podle něj určeny především pro občany, kteří cestovali individuálně.
Z Ománu už od rána evakuuje Čechy také společnost Smartwings. První dvě letadla by měla podle dřívějších informací přistát v Praze ještě dnes v noci.