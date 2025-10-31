Tkáč může prodat slovenskou 365.bank matce ČSOB
Evropská komise (EK) schválila plán belgické bankovní a pojišťovací skupiny KBC na převzetí slovenské 365.bank. Prodávajícím je J&T Finance Group spoluvlastněná slovenským podnikatelem a finančníkem Patrikem Tkáčem. Komise uvedla, že transakce nevyvolává obavy z narušení hospodářské soutěže.
KBC, která v České republice vlastní Československou obchodní banku (ČSOB), se už v květnu dohodla na koupi většinového podílu ve slovenské 365.bank od holdingu J&T Finance Group (JTFG). Kupní cena činí 761 milionů eur, což odpovídá asi 18,5 miliardy korun.
Komise dospěla k závěru, že transakce nevyvolává obavy z narušení hospodářské soutěže. Společnost 365.bank vznikla přeměnou někdejší Poštové banky, která byla součástí skupiny J&T od roku 2013. Český finanční holding JTFG v ní dosud vlastnil 98,45 procenta akcií.
„Stala se z ní stabilní, plně digitální a moderní retailová banka, která má na slovenském trhu své nepopiratelné místo,“ uvedl v květnu předseda představenstva JTFG Patrik Tkáč.
Součást širší expanze KBC
Belgická skupina KBC patří k největším finančním domům ve střední Evropě. V Česku působí prostřednictvím ČSOB, na Slovensku bude po dokončení akvizice ovládat dvě retailové značky – ČSOB a 365.bank.
Transakce zapadá do strategie KBC, která dlouhodobě posiluje své postavení na trzích střední a východní Evropy. Skupina je aktivní mimo jiné v Maďarsku, Bulharsku, Polsku a Irsku.
J&T se soustředí na investiční byznys
J&T Finance Group zůstává silným hráčem zejména v oblasti privátního a investičního bankovnictví. Vedle slovenské skupiny 365 pod její křídla patří také J&T Banka v Česku a na Slovensku, J&T Banka d.d. v Chorvatsku či J&T Direktbank v Německu.
