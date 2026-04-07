Artemis II překonala rekord Apolla 13: lidé se dostali nejdál od Země v historii
Posádka mise Artemis II překonala dosavadní rekord v největší vzdálenosti lidí od Země, když čtyři astronauti na palubě kosmické lodi Orion překročili hranici 400 171 kilometrů. Tím překonali maximum, kterého dosáhla posádka Apolla 13 v roce 1970. Potvrdil to americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).
Mise Artemis zároveň znamená první průlet lidské posádky kolem Měsíce od roku 1972. Američtí astronauti Christina Kochová, Victor Glover a Reid Wiseman spolu s Kanaďanem Jeremym Hansenem se více než čtyři dny po startu dostali do oblasti, kde má větší gravitační vliv Měsíc než Země. Podle propočtů NASA by se měli vzdálit až na 406 773 kilometrů od Země.
Krátce po překonání rekordu požádali astronauti o povolení pojmenovat dva měsíční krátery. Navrhli názvy Integrity, podle návratové kabiny, a Carroll na počest manželky velitele Reida Wisemana, která zemřela na rakovinu v roce 2020. Wiseman byl při této žádosti dojatý a rozplakal se, zatímco ostatní členové posádky ho objali.
Během průletu kolem odvrácené strany Měsíce astronauti pozorovali výjimečné výhledy. Wiseman je označil za majestátní a začal je fotografovat. Posádce se podařilo zachytit Měsíc a Zemi na jednom snímku a průběžně o svých pozorováních informovala řídicí středisko v Houstonu. Hansen uvedl, že ho ohromilo, co všechno je z Měsíce vidět pouhým okem, a vyzval současnou i budoucí generaci, aby zajistila, že tento rekord nebude platit dlouho.
Posádku během mise pozdravil také hlas velitele Apolla 13 Jima Lovella, který krátce před svou smrtí nahrál vzkaz. Připomněl historický význam mise a vyzval astronauty, aby si nezapomněli užít výhled.
Mise Artemis II odstartovala minulý čtvrtek po půlnoci středoevropského letního času a návrat na Zemi je plánován na sobotu. Let využívá takzvanou lunární trajektorii s volným návratem, tedy stejný manévr, jaký použilo Apollo 13 po explozi kyslíkové nádrže. Tato trajektorie využívá gravitaci Země a Měsíce, snižuje spotřebu paliva a po obletu Měsíce automaticky nasměruje posádku zpět k Zemi.
Astronauti během mise ověřují technologie potřebné pro budoucí přistání lidské posádky na Měsíci, které je nyní plánováno na rok 2028.
Kosmičtí fandové tleskají, běžní Američané jsou nadšeni míň. Půl století od návratu posledních lidí, kteří vstoupili na povrch Měsíce, zamířila k našemu kosmickému sousedovi nová pilotovaná kosmická loď. Avšak jen na jediný oblet bez „mezipřistání“. Tehdy šlo o reputační závod se Sovětským svazem. Teď jde Spojeným státům o to, aby je nepředběhla Čína. Běžní Američané však od kosmických letů čekají spíše užitečný přínos než dobrodružnou podívanou.
