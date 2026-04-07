Artemis II překonala rekord Apolla 13: lidé se dostali nejdál od Země v historii

Posádka mise Artemis II překonala dosavadní rekord v největší vzdálenosti lidí od Země, když čtyři astronauti na palubě kosmické lodi Orion překročili hranici 400 171 kilometrů. Tím překonali maximum, kterého dosáhla posádka Apolla 13 v roce 1970. Potvrdil to americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).

Mise Artemis zároveň znamená první průlet lidské posádky kolem Měsíce od roku 1972. Američtí astronauti Christina Kochová, Victor Glover a Reid Wiseman spolu s Kanaďanem Jeremym Hansenem se více než čtyři dny po startu dostali do oblasti, kde má větší gravitační vliv Měsíc než Země. Podle propočtů NASA by se měli vzdálit až na 406 773 kilometrů od Země.

Krátce po překonání rekordu požádali astronauti o povolení pojmenovat dva měsíční krátery. Navrhli názvy Integrity, podle návratové kabiny, a Carroll na počest manželky velitele Reida Wisemana, která zemřela na rakovinu v roce 2020. Wiseman byl při této žádosti dojatý a rozplakal se, zatímco ostatní členové posádky ho objali.

Výjimečné výhledy

Během průletu kolem odvrácené strany Měsíce astronauti pozorovali výjimečné výhledy. Wiseman je označil za majestátní a začal je fotografovat. Posádce se podařilo zachytit Měsíc a Zemi na jednom snímku a průběžně o svých pozorováních informovala řídicí středisko v Houstonu. Hansen uvedl, že ho ohromilo, co všechno je z Měsíce vidět pouhým okem, a vyzval současnou i budoucí generaci, aby zajistila, že tento rekord nebude platit dlouho.

Posádku během mise pozdravil také hlas velitele Apolla 13 Jima Lovella, který krátce před svou smrtí nahrál vzkaz. Připomněl historický význam mise a vyzval astronauty, aby si nezapomněli užít výhled.

Mise Artemis II odstartovala minulý čtvrtek po půlnoci středoevropského letního času a návrat na Zemi je plánován na sobotu. Let využívá takzvanou lunární trajektorii s volným návratem, tedy stejný manévr, jaký použilo Apollo 13 po explozi kyslíkové nádrže. Tato trajektorie využívá gravitaci Země a Měsíce, snižuje spotřebu paliva a po obletu Měsíce automaticky nasměruje posádku zpět k Zemi.

Astronauti během mise ověřují technologie potřebné pro budoucí přistání lidské posádky na Měsíci, které je nyní plánováno na rok 2028.

Oblet Měsíce je fascinující, ale veřejnost by víc chtěla něco jiného

Enjoy

Kosmičtí fandové tleskají, běžní Američané jsou nadšeni míň. Půl století od návratu posledních lidí, kteří vstoupili na povrch Měsíce, zamířila k našemu kosmickému sousedovi nová pilotovaná kosmická loď. Avšak jen na jediný oblet bez „mezipřistání“. Tehdy šlo o reputační závod se Sovětským svazem. Teď jde Spojeným státům o to, aby je nepředběhla Čína. Běžní Američané však od kosmických letů čekají spíše užitečný přínos než dobrodružnou podívanou.

Josef Tuček

Přečíst článek

Související

Posádka mise Artemis II překonala polovinu trasy mezi Zemí a Měsícem
Aktualizováno

Blíž k Měsíci než k Zemi. Mise Artemis II překonala klíčový milník

Enjoy

nst

Přečíst článek

Touha Čechů vlastnit byt je podle finančního ředitele skupiny Redstone Jiřího Medřického silnější než ve většině okolních zemí. Jenže vysoké ceny nemovitostí i dražší financování dál zhoršují dostupnost bydlení. Investiční nájemní bydlení proto zůstává silným trendem, otázkou ale je, kam až mohou růst nájmy.

Češi mají k nemovitostem mimořádně silný vztah a vlastní bydlení vnímají nejen jako životní jistotu, ale často i jako investici nebo „spoření na důchod“. Podle finančního ředitele skupiny Redstone Jiřího Medřického je tato vazba v tuzemsku silnější než v řadě okolních zemí.

Češi chtějí vlastnit

„Cihla je v České republice hodně zafixovaná. Máme skoro až posedlost vlastním bydlením,“ řekl Medřický v podcastu Realitní Club. Připomněl ale, že rychlý růst cen nemovitostí dělá z vlastního bydlení pro průměrně vydělávající domácnosti stále méně dostupnou variantu.

Za jeden z hlavních důvodů vysokých cen označil pomalý povolovací proces, zejména v Praze. Když je nabídka omezená a poptávka stabilní nebo rostoucí, je podle něj ekonomicky nevyhnutelné, že ceny porostou. Vedle toho hrají roli i další faktory, například demografie, příliv lidí do hlavního města, zájem zahraničních pracovníků nebo atraktivita Prahy z pohledu bezpečnosti a turismu.

Český realitní trh se zvedl, teď ho brzdí nejistota. Dobré nemovitosti ale dál mizí rychle, říká finanční ředitel Redstone

Reality

Český realitní trh se po slabším období znovu rozběhl a investoři mají podle finančního ředitele skupiny Redstone Jiřího Medřického silný apetit nakupovat. Novou nejistotu ale přináší geopolitické napětí, které může prodražit financování developerských projektů. Přesto zůstává výhled trhu podle něj pozitivní.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Medřický upozornil, že Praha se v tomto směru vymyká zbytku republiky i v evropském srovnání. Podle něj se česká metropole stále poměřuje s městy jako Mnichov nebo Vídeň a na cenový strop ještě zdaleka nenarazila. Současně ale připouští, že trh už je ekonomicky velmi napjatý.

Nájemní byty a jejich limity

Vedle vlastnického bydlení proto sílí také nájemní segment. Podle Medřického jde o velký trend, který podporuje nejen nedostupnost vlastního bydlení, ale i očekávání investorů, že hodnota nemovitostí bude dál růst. Právě tento předpoklad podle něj dlouhodobě drží investory v trhu, i když samotný nájem nemusí být mimořádně vysoký.

Současně však upozorňuje na limity tohoto modelu. Pokud by ceny nemovitostí přestaly růst, investiční logika části trhu by se mohla změnit. A podobně i nájmy narážejí na svou hranici. „Dneska už jsme relativně vysoko v průměrném nájmu. Už jsme srovnatelní se západní Evropou, ale neodpovídá tomu kupní síla nebo výše příjmů,“ řekl.

Podle Medřického bude klíčové sledovat, zda poptávka po nájemním bydlení zůstane dostatečně silná i při dalším zdražování. Růst nájmů zatím podporují mimo jiné turisté, zahraniční pracovníci nebo investoři, kteří nakupují byty na pronájem. Případné zpřísnění podmínek pro financování třetího a dalšího bytu pak podle Medřického nakonec může dopadnout právě na nájemníky, protože investoři vyšší náklady promítnou do nájemného.

Cabin Devín

Stačí 20 metrů k dokonalému víkendovému bydlení? Tenhle domek stál necelých pět milionů

Reality

Na první pohled nenápadná stavba o pouhých 20 metrech čtverečních. Ve skutečnosti ale jde důmyslně navržený prostor, který zvládne plnohodnotné bydlení bez kompromisů, a navíc zcela mimo sítě. Víkendový „tiny nouse“ s výhledem na západy slunce nad Rakouskem stála 4,5 milionu korun.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Vedle přímého nákupu bytu zmiňuje Medřický jako alternativu investování do nemovitostních fondů. Zatímco bytová investice je podle něj kapitálově náročná, koncentrovaná do jedné lokality a spojená s provozními starostmi, fond umožňuje vstup i s nižším kapitálem a nabízí širší diverzifikaci. Investor se ale v takovém případě musí spolehnout na správce fondu.

„Pokud investujete do bytu jako investor, je to jednorázová investice, kapitálově náročná a musíte se o ni sami starat. V okamžiku, kdy investujete do fondu, ukládáte peníze a zajímá vás, kdo fond řídí a kolik vám přinese,“ shrnul Medřický. V retailových fondech je podle něj možné začít už s nižšími desítkami tisíc korun, fond kvalifikovaných investorů Redstone je určen od jednoho milionu korun.

Jiří Medřický byl hostem podcastové série Realitní Club. Epizoda s finančním ředitelem developerské skupiny Redstone se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify i Apple Podcasts. Hezký poslech.

Související

Český realitní trh se zvedl, teď ho brzdí nejistota. Dobré nemovitosti ale dál mizí rychle, říká finanční ředitel Redstone

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Nemovitosti v zahraničí přitahují flipování.

Koupí vilu na Bali a za rok ji prodají za trojnásobek. Češi objevili nový investiční trik

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
St. Moritz (Švýcarsko)

Zimní resorty se mění v nejžádanější adresy Evropy. Alpské nemovitosti se prodávají za rekordní částky

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Írán i Trump odmítli příměří. Válka pokračuje, v sázce je i Hormuzský průliv

Návrh na okamžité příměří mezi USA a Íránem neuspěl – odmítly ho obě strany. Zatímco Washington pokračuje ve vojenské operaci, Teherán trvá na tvrdých podmínkách včetně zrušení sankcí. Konflikt dál destabilizuje region i světové trhy s ropou.

Návrh příměří mezi Spojenými státy a Íránem narazil na odpor na obou stranách. Americký prezident Donald Trump podle agentury AFP odmítl plán předložený Pákistánem a hodlá pokračovat ve vojenské operaci. Írán návrh rovněž zamítl a zdůraznil, že místo dočasného klidu zbraní požaduje trvalé ukončení války.

Podle agentur Reuters a AP návrh počítal s okamžitým příměřím, otevřením Hormuzského průlivu pro lodní dopravu a následnými jednáními o dlouhodobém řešení konfliktu.

„Všechno vyhodím do vzduchu,“ šokoval Trump svět

Politika

Americký prezident Donald Trump dal Íránu ultimátum: otevřete Hormuzský průliv, nebo přijde „peklo“. Teherán ale zatím neustupuje a světové trhy začínají počítat s jedním z největších výpadků ropy v historii.

nst

Přečíst článek

Zdroj z Bílého domu uvedl, že jde pouze o „jeden z mnoha nápadů“, který prezident neschválil. „Operace Epic Fury pokračuje,“ citovala AFP. Trump má k dalšímu postupu promluvit na tiskové konferenci v průběhu dne.

Teherán ve své odpovědi předané prostřednictvím Pákistánu stanovil deset podmínek pro ukončení bojů. Požaduje například zrušení sankcí, zajištění bezpečné plavby v Hormuzském průlivu nebo širší uklidnění situace na Blízkém východě. Írán tak odmítl jak dočasné příměří, tak rychlé otevření strategické námořní trasy bez dalších záruk.

Pákistán předložil Íránu a USA návrh na okamžité příměří

Politika

Pákistán předložil Spojeným státům a Íránu návrh na okamžité příměří, včetně otevření Hormuzského průlivu, klíčového pro dopravu ropy. Poté by následovala jednání o trvalé dohodě.

ČTK

Přečíst článek

Mluvčí íránské armády Mohammad Akramínijá uvedl, že země je připravena ve válce pokračovat tak dlouho, jak to politické vedení uzná za nutné. Podle něj musí konflikt skončit tak, aby se v budoucnu neopakoval.

Návrh příměří, označovaný jako „Islámábádská dohoda“, počítal s několikatýdenním klidem zbraní a následným jednáním o širší regionální dohodě. Do zprostředkování se zapojily i další země, včetně Egypta a Turecka, které věří, že by dočasné příměří mohlo vytvořit prostor pro diplomacii.

Boje mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem vypukly na konci února a rychle přerostly v širší regionální konflikt. Írán v reakci útočí drony a raketami nejen na vojenské cíle, ale i na infrastrukturu v okolních zemích.

Dopady konfliktu už výrazně zasáhly světovou ekonomiku. Íránská blokáda Hormuzského průlivu, klíčové trasy pro přepravu ropy, vedla k prudkému růstu cen ropy a plynu na globálních trzích.

Související

Blízký východ může kvůli válce přijít až o 200 miliard dolarů

Ceny ropy po rekordním růstu klesají. Trh uklidňují signály o příměří i částečné otevření Hormuzského průlivu

Trhy

nst

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Trump hrozí „peklem“. A burziáni to přijímají s chladnou hlavu

Trhy

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme