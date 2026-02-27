I jedno pivo může být na svahu pěkný průšvih
Rizikové situace často vznikají tam, kde lidé alkohol podceňují. A nemusí jít o žádné extrémy. Jedno pivo na svlažení k obědu při celodenní lyžovačce? To přeci nemůže být na škodu, myslíme si. Omyl. Můžete se tím v případě úrazu úplně připravit o pojistné plnění, upozorňují pojišťovny.
Alkohol a cestovní pojištění? Kombinace, která může skončit draho. „Pokud je při pojistné události prokázána souvislost mezi požitím alkoholu a vznikem škody, může dojít ke krácení nebo úplnému odmítnutí pojistného plnění,“ varují experti pojišťovny Uniqa.
V období jarních prázdnin podle nich přibývá zejména úrazů na horách i jiných škodních událostí. „Od začátku letošního roku evidujeme na 70 úrazů českých turistů v horských oblastech v zahraničí. V průběhu loňského roku šlo přibližně o celkem 300 takových případů,“ zní z pojišťovny.
Kdy může pojišťovna krátit plnění
V pojistných podmínkách bývá obvykle stanovena hranice tolerance alkoholu v krvi – často například 0,5 promile. Pokud ale z lékařské zprávy, policejního záznamu či toxikologického vyšetření vyplyne, že byl klient pod vlivem a tato skutečnost mohla ovlivnit vznik pojistné události, může pojišťovna krátit, nebo zcela odmítnout pojistné plnění. A v případě škody způsobené třetí osobě (typicky například při srážce lyžařů na sjezdovce) může požadovat náhradu vyplacené částky zpět.
„Bohužel jsme zažili řadu nepříjemných situací, kdy jsme byli nuceni krátit výplatu pojistného plnění, říká Eva Trajboldová z Uniqa. A nejde jen o úrazy při zimních sportech. Trajboldová vzpomíná i na případy utonutí a pádu z výšky po nadměrném užití omamných látek.
Pozor i na sporty a výluky
Alkohol ale není podle pojišťoven jediný problém. Podle České asociace pojišťoven lidé často podceňují výluky v pojistných podmínkách. Typicky jde o rizikové sporty, jízdu mimo vyznačené sjezdovky, vysokohorskou turistiku nebo adrenalinové aktivity, které nejsou součástí základního balíčku.
Pojišťovny také sledují, zda klient neporušil místní zákony či bezpečnostní předpisy. Problém může nastat i při řízení vozidla bez oprávnění nebo při ignorování varování horské služby.
Na co si dát pozor před cestou
Odborníci doporučují projít si před odjezdem pojistné podmínky a ověřit si zejména:
- zda pojištění kryje plánované sporty a aktivity,
- jaké jsou limity léčebných výloh a odpovědnosti,
- jaké jsou výluky (alkohol, drogy, porušení zákona),
- zda je součástí asistenční služba a v jakém rozsahu,
- zda pojištění platí i mimo vyznačené trasy či sjezdovky.
Důležité je také bezprostředně po úrazu kontaktovat asistenční linku pojišťovny a řídit se jejími pokyny. Nedodržení postupu může zkomplikovat likvidaci škody.
„Suchá“ dovolená jako nejlevnější pojistka
Podle odborníků může být nejjednodušším řešením prevence. Alkohol zvyšuje riziko úrazu, zhoršuje úsudek a v kombinaci se zimními sporty nebo koupáním v moři představuje výrazně vyšší nebezpečí.
Cestovní pojištění je relativně levná položka dovolené. Pokud ale dojde ke komplikaci a pojišťovna prokáže souvislost s alkoholem či porušením podmínek, může se z levné pojistky stát velmi drahá zkušenost.
