Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Money I jedno pivo může být na svahu pěkný průšvih

I jedno pivo může být na svahu pěkný průšvih

I jedno pivo může být na svahu pěkný průšvih
iStock
nst
nst

Rizikové situace často vznikají tam, kde lidé alkohol podceňují. A nemusí jít o žádné extrémy. Jedno pivo na svlažení k obědu při celodenní lyžovačce? To přeci nemůže být na škodu, myslíme si. Omyl. Můžete se tím v případě úrazu úplně připravit o pojistné plnění, upozorňují pojišťovny.

Alkohol a cestovní pojištění? Kombinace, která může skončit draho. „Pokud je při pojistné události prokázána souvislost mezi požitím alkoholu a vznikem škody, může dojít ke krácení nebo úplnému odmítnutí pojistného plnění,“ varují experti pojišťovny Uniqa.

V období jarních prázdnin podle nich přibývá zejména úrazů na horách i jiných škodních událostí. „Od začátku letošního roku evidujeme na 70 úrazů českých turistů v horských oblastech v zahraničí. V průběhu loňského roku šlo přibližně o celkem 300 takových případů,“ zní z pojišťovny. 

Kdy může pojišťovna krátit plnění

V pojistných podmínkách bývá obvykle stanovena hranice tolerance alkoholu v krvi – často například 0,5 promile. Pokud ale z lékařské zprávy, policejního záznamu či toxikologického vyšetření vyplyne, že byl klient pod vlivem a tato skutečnost mohla ovlivnit vznik pojistné události, může pojišťovna krátit, nebo zcela odmítnout pojistné plnění. A v případě škody způsobené třetí osobě (typicky například při srážce lyžařů na sjezdovce) může požadovat náhradu vyplacené částky zpět.

Jak pojistit dítě na lyže? Pozor na začátečnické chyby

Money

Rodinná lyžovačka v Krkonoších nebo školní kurz v Alpách. Rozdíl v ceně pojištění je minimální, rozdíl v riziku zásadní. Správně nastavené krytí pro dítě na týden vyjde obvykle na 300 až 600 korun. Bez něj se ale i běžný pád může změnit v účet za stovky tisíc.

Michal Nosek

Přečíst článek

„Bohužel jsme zažili řadu nepříjemných situací, kdy jsme byli nuceni krátit výplatu pojistného plnění, říká Eva Trajboldová z Uniqa. A nejde jen o úrazy při zimních sportech. Trajboldová vzpomíná i na případy utonutí a pádu z výšky po nadměrném užití omamných látek. 

Pozor i na sporty a výluky

Alkohol ale není podle pojišťoven jediný problém. Podle České asociace pojišťoven lidé často podceňují výluky v pojistných podmínkách. Typicky jde o rizikové sporty, jízdu mimo vyznačené sjezdovky, vysokohorskou turistiku nebo adrenalinové aktivity, které nejsou součástí základního balíčku.

Pojišťovny také sledují, zda klient neporušil místní zákony či bezpečnostní předpisy. Problém může nastat i při řízení vozidla bez oprávnění nebo při ignorování varování horské služby.

cestovní pojistky u platebních karet

Cestovní pojistky u platebních karet. Co je důležité vědět?

Money

Řada Čechů se na svých cestách spoléhá jen na cestovní pojištění u své platební karty. Jen málokdo si ale před dovolenou prověřuje, zda jeho pojistka ochrání celou rodinu, zahrnuje region, kam se chystá nebo aktivity, které hodlá na dovolené podnikat. Připomeňte si tak, které hlavní parametry si před vycestováním u svého cestovního pojištění u karty překontrolovat, abyste měli jistotu, že vás pojištění v případě nutnosti ochrání.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Na co si dát pozor před cestou

Odborníci doporučují projít si před odjezdem pojistné podmínky a ověřit si zejména:

  • zda pojištění kryje plánované sporty a aktivity,
  • jaké jsou limity léčebných výloh a odpovědnosti,
  • jaké jsou výluky (alkohol, drogy, porušení zákona),
  • zda je součástí asistenční služba a v jakém rozsahu,
  • zda pojištění platí i mimo vyznačené trasy či sjezdovky.

Důležité je také bezprostředně po úrazu kontaktovat asistenční linku pojišťovny a řídit se jejími pokyny. Nedodržení postupu může zkomplikovat likvidaci škody.

PŘEHLEDNĚ: Kolik zaplatíte za převoz vrtulníkem bez cestovní pojistky a kolik za léčbu horečky Dengue

Money

Vzdálená exotika, nákladné destinace jako USA či Kanada, extrémní expedice nebo více krátkých cest do ciziny během jednoho roku. Tak nyní cestují Češi a stále více z nich do zahraničí cestuje i na vlastní pěst. O to důležitější pak je dobře nastavená cestovní pojistka, aby byla v cizině vůbec k něčemu. Přečtěte si, jak se mění chování cestovatelů a na co vše musíte u cestovní pojistky pamatovat, pokud nechcete třeba za vrtulník či léčbu infekční nemoci platit sami.

Věra Tůmová

Přečíst článek

„Suchá“ dovolená jako nejlevnější pojistka

Podle odborníků může být nejjednodušším řešením prevence. Alkohol zvyšuje riziko úrazu, zhoršuje úsudek a v kombinaci se zimními sporty nebo koupáním v moři představuje výrazně vyšší nebezpečí.

Cestovní pojištění je relativně levná položka dovolené. Pokud ale dojde ke komplikaci a pojišťovna prokáže souvislost s alkoholem či porušením podmínek, může se z levné pojistky stát velmi drahá zkušenost.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Dubrovník, Jaderské moře

Do Chorvatska s kreditkou nebo obyčejnou kartou? Zde je finanční desatero cestovatele

Enjoy

nst

Přečíst článek

Boj o Warner Bros. končí. Obří nabídka Paramountu přesvědčila vedení firmy, Netflix uznal porážku

Bitva o Warner Bros. je u konce
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Co původně začalo jako nepřátelské převzetí podporované nejvyššími politickými i byznysovými kruhy, se nakonec stalo vítěznou strategií a cesta k největšímu dealu v historii Hollywoodu je volná. Studio Paramount Davida Ellisona pravděpodobně koupí konkurenční studio Warner Bros. za částku 111 miliard dolarů. A Netflix se spokojí s miliardami dolarů kompenzace za zrušení původní smlouvy.

Jeden z nejostřeji sledovaných akvizičních soubojů v moderní historii zábavního průmyslu dospěl k dramatickému vrcholu. Společnost Paramount Skydance oficiálně zvítězila v přetahované o mediální impérium Warner Bros. Discovery (WBD). Správní rada Warnerů během včerejšího večera definitivně kývla na astronomickou nabídku ve výši 111 miliard dolarů.

Společnost Netflix, která uzavřela původní deal na akvizici větší části Warner Bros. za 83 miliard dolarů, uznala porážku.

„Vždy jsme byli finančně disciplinovaní a cena, kterou by bylo nutné dorovnat vůči nabídce Paramountu Skydance, již pro nás není finančně atraktivní,“ uvedl Netflix s tím, že raději letos investuje přibližně 20 miliard do původní tvorby filmů, seriálů a dalších zábavních produktů.

Warner Bros. Discovery

Velká hollywoodská bitva pokračuje. Netflix najednou v boji o Warnery tahá za kratší konec

Trhy

Jedna z největších akvizic, které kdy Hollywood prožil, má další dějství. A nadále není úplně jasné, kdo nakonec studio Warner Bros. skutečně koupí. Netflix nakonec může z bitvy odejít s pouhými miliardami dolarů v kapse v podobě smluvní pokuty. Nyní nastává týden, který může vše rozhodnout.

sta

Přečíst článek

Obří potenciál spojení dvou studií

Akcie Netflixu po oznámení konce války o Warner Bros. poskočily o 13 procent, naopak akcie Warner Bros. mírně klesly, protože investoři již neočekávají další pokračování této bitvy.

„Jakmile představenstvo odhlasuje přijetí dohody o fúzi s Paramountem, vytvoří to pro naše akcionáře obrovskou hodnotu,“ uvedl ve svém prohlášení generální ředitel Warner Bros. David Zaslav. Vedení společnosti je podle Zaslava nadšeno potenciálem, které spojení dvou Hollywoodských spojení může představovat pro další růst.

Vedle vedení Warner Bros. budou muset spojení posvětit ještě akcionáři, následně také antimonopolní úřady zejména v USA. Kvůli tomu ostatně původní dohoda mezi Warner Bros. a Netflixem dostala první překážky a zástupci Netflixu a následně i Paramount Skydance horlivě lobbovali u politiků za své společnosti.

Leonardo DiCaprio ve snímku Jedna bitva za druhou

Ceny BAFTA jasně ukázaly na oscarového favorita. Porazit Jednu bitvu za druhou je již téměř nemožné

Enjoy

Oscarové klání se blíží. Již 15. března se v americkém Los Angeles sejde hollywoodská smetánka a dojde k vyhlášení 98. ročníku výročních cen americké filmové akademie. Aktuálně v Hollywoodu probíhá udílení hned několika ocenění, z nichž lze vyčíst šance jednotlivých kandidátů. A v Británii se dokonce povedlo téměř 100procentě určit, kdo letos ovládne Oscary.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Historie napjatého souboje

Bitva o to, kdo získá exkluzivní kontrolu nad zlatým fondem světové kinematografie, lukrativním komiksovým univerzem DC, kouzelnickým světem Harryho Pottera a mezinárodní zpravodajskou stanicí CNN, trvala několik měsíců. Zpočátku se zdálo, že Netflix nedá nikomu jinému šanci. A kvalitu spojení s Netflixem dlouho prosazovalo také vedení Warner Bros.

Paramount však od samého začátku hrál velmi agresivní hru s cílem upevnit svou pozici na trhu. Postupně svou nabídku vylepšoval a hledal strategické partnery pro financování, až nakonec předložil komplexní balíček, který vedení Warner Bros. nedokázalo odmítnout.

Částka 111 miliard dolarů představuje obrovskou prémii pro akcionáře. Součástí pravděpodobně vítězné nabídky je také vyplacení zhruba 2,7 miliardy dolarů na smluvní pokutu Netflixu za odstoupení z již uzavřené dohody.

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Falešná Babišova hra na blahotvůrce národa. Závazky se mají plnit

Názory

Andrej Babiš se při dotazech na Ukrajinu tváří, jako by polykal kopřivy. To není moje téma, to bylo téma Fialovy vlády, odpovídá pravidelně. Jeho téma prý je, aby se Čechům žilo dobře.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Katastrofa pro zákazníky?

Ani tak však není zdaleka hotovo. List The Financial Times cituje hlavního návladního státu Kalifornie Roba Bontu, podle něhož zdaleka nejde o hotový deal.

„Tato dvě studia zdaleka nevyřešila potenciální antitrustové problémy. Kalifornské ministerstvo spravedlnosti vede šetření a bude to velice intenzivní.“

Proti spojení dvou studií aktivně vystupuje také vlivná demokratická senátorka za stát Massachusetts Elizabeth Warren. Podle ní to přinese zejména „antitrustovou katastrofu“ a v důsledku vyšší ceny pro americké spotřebitele.

Esem v rukávu společností může ale být předchozí velké spojení dvou hollywoodských studií. K němu došlo v roce 2017 a Walt Disney tehdy koupil konkurenční 20th Century Fox. Nutno ale dodat, že tehdy nebyly ve hře streamovací služby.

Ministr vnitra Metnar

Michal Nosek: Když se extremismus ohýbá podle koalice

Názory

Ministr vnitra Lubomír Metnar stáhl dovolání ve sporu se SPD s tvrzením, že bylo podáno bez jeho vědomí. Pokud je to pravda, selhal úřad. Pokud ne, selhal ministr. A v obou případech se nebezpečně rozostřuje hranice mezi odborným posudkem státu a politickým obchodem.

Michal Nosek

Přečíst článek

České „mozky na kolejích“ válcují světovou konkurenci. Tramvaj 52T je naše technologická vizitka, říká Ignačák ze Škody Group

Zprávy z firem

Výroba kolejových vozidel zůstává klíčovým oborem pro českou ekonomiku a export. Podmínkou je, že Česko udrží kvalitní výzkum a vývoj, který propojí tradiční české produkty s moderními technologiemi. „Do našich vlaků a tramvají přidáváme velmi inovativní prvky. Troufnu si říct, že naše nová tramvaj 52T pro Prahu je jednou z nejlepších na světě,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz místopředseda představenstva Škody Group Tomáš Ignačák, který je také předsedou předsednictva Asociace českého železničního průmyslu (ACRI).

Jan Žižka

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Warner Bros. Discovery

Velká hollywoodská bitva pokračuje. Netflix najednou v boji o Warnery tahá za kratší konec

Trhy

sta

Přečíst článek

Karel Pučelík: Platby na vysokých školách jen zvýší nerovnost

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Nerovnost je problémem evropských ekonomik, Česko není výjimkou, i když se o tom moc nemluví. Naopak se stále více objevují návrhy, které by situaci ještě zhoršily. Jako třeba platby na vysokých školách.

Někdy to vypadá, jako bychom v Česku dělali, že se nás nerovnost a chudoba vůbec netýká. Jedno z nejdražších bydlení v Evropě, vysoké náklady na život, v kontinentálním srovnání nízké mzdy, to není úplně dobrá vizitka. Co ale naopak na rozdíl od některých zemí západní Evropy nebo za oceánem (tolik) řešit nemusíme, je nedostupné vzdělání.

I to se však může v blízké budoucnosti změnit. Bezplatné vysokoškolské vzdělání je trnem v oku mnohým. Třeba vládní Motoristé by rádi rozdělovali obory na užitečné a neužitečné, přičemž státní podpoře by se těšily jen ty chtěné. Naštěstí příklady neproduktivních oborů zmíněné v programu vlastně neexistují, alespoň ne v u nás. Do vládního programu se toto sociální inženýrství prozatím nepropsalo.

Mnohem větší pozornost bychom měli věnovat vyjádření nového předsedy České konference rektorů Milana Pospíšila, který vede pražskou VŠCHT. Podle jeho názoru by neškodilo do systému zakomponovat finanční spoluúčast studentů. Prý aby si uvědomili, že jejich studium stojí peníze.

Jisté, první ročníky opravdu často dokončí jen zlomek přijatých. Školy si za to ale mohou do značné míry samy tím, že fungují jako průtokový ohřívač. Naberou spoustu lidí bez přijímacích zkoušek podle prospěchu na středních školách, aniž by nějakým speciálním řízením zkoumali jejich vztah k oboru. Možná se to od dob mých studií změnilo, ale pamatuji si, že tyto „průtokové ohřívače“ bez zkoušek často představovaly jakousi jistotu, ne první volbu.

Ministryně financí Alena Schillerová představuje EET

Karel Pučelík: Neřešme pořád jen deficit. Je čas zamyslet se nad rozpočtem hlouběji

Názory

Malý deficit – úspěšná politika. Velký deficit – apokalypsa za dveřmi? Zvykli jsme si na to, že ministři financí jsou spíše účetní než stratégové. Od rozpočtové debaty bychom však měli chtít víc než jen jednoduché „má dáti – dal“.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Pro někoho pár tisíc, pro někoho stopka

Mimoto nákladnost univerzitního vzdělání si alespoň část studentů uvědomuje moc dobře. Ono už to není tak, že žijete na koleji za pár korun a na život stačí kapesné. Koleje jsou přeplněné a studentské byty drahé. Pronajímání bydlení študákům, či mnohdy spíše „rejžování“ na študácích, je dost cynický byznys, ale to je na jiné povídání. Pokud máte bohaté rodiče, jste ok. Pokud ne, tak se musíte snažit, chodit po brigádách, pracovat při studiu je dnes běžné.

Rektor Pospíšil hovoří o formě zápisného ve výši jednotek tisíc za semestr. Výsledek by byl takový, že by se nerovnost mezi studenty ještě zvýšila. Jak to tak bývá, pro bohatého má pár tisícovek hodnotu papíru od sekané, ale pro chudého mohou znamenat absolutní překážku. Mnoha lidem by stát musel vyplácet stipendium, aby si studium mohli dovolit.

Jak nedávno uvedl Český statistický úřad, skoro deset procent lidí žije pod hranicí příjmové chudoby, deset procent lidí si nemůže dovolit nenadálý výdaj v hodnotě lehce přesahující 16 tisíc korun. Obecně lze říci, že na hraně žije kolem pětiny obyvatel. Jsou to třeba důchodci, ale i samoživitelky a samoživitelé nebo rodiny s více dětmi. Kdo konečně začne myslet na jejich situaci, na jejich vzdělání, na jejich důchody?

Pro nemalé procento Čechů „pár tisíc“ za rok znamená dost. Místo návrhů na zlepšení situace se spíše množí necitlivé návrhy, které by do společnosti vtloukly další klíny. Platby na vysokých školách patří mezi ně. Přitom vysoké školství by měla být priorita a stát by měl zkostnatělý systém zreformoval tak, aby fungoval pro akademiky i studenty. Právě sem by měly proudit veřejné peníze, ne spoléhat na almužnu od studentů a mizerně placenou práci akademiků.

Související

Školy v přírodě drtí rodiče. Rodiče jako dojné krávy

Dalibor Martínek: Výdaje na školy v přírodě jsou neúnosné. Otesánek otevírá držku

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Vysokoškolské koleje na Strahově

Lukáš Kovanda: Levná kolej? Mýtus. V Praze už lůžko stojí až osm tisíc měsíčně

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme