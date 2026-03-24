Nechtějí vám uznat reklamaci bot? Pojistěte se proti tomu

Ivana Pečinková

Na trh vstoupila společnost Lexia Legal Protection, která nabízí pojištění právní ochrany a chce se stát jedničkou ve střední a východní Evropě. Pomocnou ruku nabízí i při řešení každodenních problémů, jako je neuznání reklamace, spor se sousedy, stavebním úřadem či neplacení faktur.

„Největší zájem bude mezi běžnými rodinami o řešení klasických spotřebitelských a pracovněprávních sporů. A pokud jde o firmy, tam očekáváme největší zájem o vymáhání dlužných faktur a obecně smluv,“ popisuje očekávání jeden ze dvou spoluzakladatelů a provozní ředitel společnosti Lexia Roman Flek. Během prvního týdne své existence uzavřela firma 58 smluv a pro letošní rok jich očekává deset tisíc.

Havarijní právnický servis

Lexia nabízí právní pomoc v oblasti pojistných plnění. „Když si sjednáte havarijní pojištění a máte po nehodě rozbité auto a potřebujete ho opravit, jdete do autoservisu. A pojišťovna autoservisu zaplatí náklady na opravu vašeho auta. Když vám shoří dům, pojišťovna vám zaplatí náklady na opravu domu. V případě právní ochrany je pojistným plněním právní pomoc. Tedy faktura, kterou vám za svou pomoc vystaví právník,“ popisuje Roman Flek. „Tedy zjednodušeně řečeno, autoservis jsou v tomto případě právníci,“ dodává.

Právní spory mohou vznikat například při autohavárii či poškození nemovitosti, kdy se člověk dostane do sporu s pojišťovnou o pojistné plnění. Anebo jde o problémy se sousedy či se špatně odvedenou prací ze strany řemeslníka. Mnoho lidí také řeší problémy se zaměstnavatelem nebo komplikace při cestách do zahraničí. „Pojištění právní ochrany dává lidem jistotu a sebevědomí se bránit, když se setkají s nespravedlností. Bez něj se mnoho lidí obává pustit do řešení sporu, protože náklady na právní zastoupení, znalecké posudky nebo soudní řízení mohou dosáhnout desítek až stovek tisíc korun,“ upozorňuje předseda představenstva a druhý spoluzakladatel Lexia Zdeněk Santler. K pojistnému plnění patří také například soudní poplatky či poplatky za soudního tlumočníka, který bývá nutný v případě, že má událost přesah do zahraničí.

Kromě občanů se Lexia zaměřuje také na služby pro školy, obce, podnikatele či menší firmy, které se rovněž potýkají s problémy, jako je nevymahatelnost pohledávek, pracovněprávní spory či problémy s úřady.

Lexia poskytuje svým klientům přístup k síti specializovaných právníků zaměřených na konkrétní oblasti práva, přičemž pojistné krytí je až do limitu 2,5 milionu korun na jednu pojistnou událost. „Zásadní novinkou je naše All-Risk garance, která klientům dává jistotu, že jim pomůžeme ve všech situacích, které nejsou explicitně vyloučeny z krytí,“ podtrhuje Flek.

Zázemí z Lucemburku a Kanady

Sama Lexia Legal Protection není pojišťovnou, nýbrž působí jako Managing General Agent se specializací na pojištění právní ochrany. Podle zakladatelů je takový přístup běžný, protože vyřízení licence pojišťovny trvá v tuzemsku i zahraničí celé roky.

Pojistitelem Lexia a strategickým partnerem je neživotní pojišťovna Colonnade Insurance, která má sídlo v Lucemburku a působí v několika zemích střední a východní Evropy. Zároveň je součástí kanadského finančního holdingu Fairfax Financial Holdings Limited. Pod holding patří 28 pojišťoven a zajišťoven.

Colonnade Insurance v Lexia žádný podíl nemá a tak to i zůstane. Majoritu akcií si budou držet zakladatelé Santler a Flek, část akcií Lexia ale podle nich získají „investoři z řad úspěšných českých podnikatelů“.

Češi zatím zůstávají stranou

V Česku je zatím pojištění právní ochrany téměř neoranou půdou. Podle informací Lexia jsou v této oblasti pojištěna pouze čtyři procenta obyvatel Česka, zatímco v sousedním Německu více než polovina. Podle dotazníkového šetření, které si Lexia nechala zpracovat, se celkem 64 procent Čechů v posledních třech letech setkalo s potřebou právních služeb a 70 procent považuje řešení právních sporů za složité a drahé.

Na českém trhu působí podle Lexia v oblasti právní ochrany od jeho vzniku v polovině 90. let prakticky pouze pojišťovna D.A.S. pojišťovna právní ochrany, která je ovšem pobočkou pojišťovny ERGO a v dohledné době přestane být specializovanou pojišťovnou a stane se součástí Generali Česká pojišťovna. Menšinově se právní ochranou zabývají ještě ČSOB pojišťovna a Kooperativa. „Je to malý a specializovaný byznys. Není jednoduché vybudovat profesionální síť právníků v Česku a zahraničí, stojí to hodně času, úsilí i specializace a velkým hráčům se do toho prostě nechce,“ říká Roman Flek.

Dalším důvodem, proč se do pojištění právní ochrany velké pojišťovny nehrnou, je to, že by se část pojišťovny zabývající se právní ochranou mohla dostat do situace, kdy by vymáhala plnění po jiné části, která poskytuje majetkové pojištění.

David Havlíček

Šéf EGAP David Havlíček: My nabízíme lokomotivu, Korejci lokomotivu i s železnicí

Money

Ukrajina je válečnou zónou, přesto tam české firmy obchodují více než před ruskou invazí. Exportní a garanční pojišťovna (EGAP) tam už pojistila obchody za 1,7 miliardy korun – a zatím bez jediné škody. Skutečný boj ale podle jejího šéfa Davida Havlíčka přijde až při poválečné obnově, kdy evropské firmy narazí na konkurenci států, které financují nejen export, ale i infrastrukturu.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Realitní podcast s Tomášem Rusňákem

Měnit banku při refixaci nemusí být výhodné, říká finanční poradce Rusňák

Reality

Desítky tisíc lidí letos řeší refixaci hypotéky. Odejít k jiné bance za nižším úrokem nemusí být vždy výhodné, lepší je vyjednávat se svou stávající bankou, říká Tomáš Rusňák, generální ředitel společnosti Gepard Finance, která se soustředí na zprostředkování hypoték. Podle České bankovní asociace banky a stavební spořitelny poskytly v únoru hypoteční úvěry za 40,5 miliardy korun, což je o 14,5 procenta více než před měsícem. Čtvrtinu z tohoto objemu tvoří refixace.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

V představenstvu nesedíme jen se svou agendou. Všichni musíme být „malými CEOs“, říkají Katarína Bobotová, Lenka Kejíková a Katarína Andrašovská z Generali České pojišťovny

Money

Jaroslav Kramer

Přečíst článek
Vítězové letošního ročníku soutěže SME EnterPRIZE

Soutěž pro udržitelné podnikatele zná letošního vítěze, je jím firma vyrábějící ekodrogerii

Zprávy z firem

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Přečíst článek

Požár v Pardubicích: LPP odmítá kritiku Babiše, areál byl podle firmy zabezpečený

Požár haly v Pardubicích může být teroristický čin
nst

Po pátečním požáru v pardubickém areálu zbrojařské společnosti LPP Holding se rozhořel spor o míru zabezpečení objektu. Zatímco premiér Andrej Babiš tvrdí, že ochrana byla nedostatečná, firma to důrazně odmítá a hovoří o organizovaném útoku, proti němuž soukromé subjekty nemají dostatečné nástroje.

Požár, který v pátek ráno zachvátil areál společnosti LPP Holding v pardubické průmyslové zóně, otevřel vedle samotného vyšetřování také ostrou debatu o bezpečnosti strategických objektů. Firma nyní odmítla slova premiéra Andreje Babiše, podle něhož nebyl objekt dostatečně chráněn.

„Areál byl chráněn standardními i nadstandardními bezpečnostními prvky v souladu s platnou legislativou,“ uvedla mluvčí holdingu Martina Tauberová. Zdůraznila přitom, že všechny bezpečnostní systémy byly v době incidentu plně funkční.

Andrej Babiš

Spor o peníze pro BIS: Babiš mluví o rekordu, opozice varuje před ohrožením bezpečnosti

Politika

Premiér Andrej Babiš odmítá kritiku opozice kvůli letošnímu rozpočtu Bezpečnostní informační služba (BIS). Podle něj vláda schválila rekordní částku, opozice v čele s Marian Jurečka ale upozorňuje, že oproti původnímu návrhu došlo ke škrtům, které mohou ohrozit bezpečnost státu.

nst

Přečíst článek

Premiér přitom krátce po zasedání Bezpečnostní rady státu uvedl, že proniknutí do areálu bylo snadné. „Vetřelci jim přelezli plot, a to přece není možné, když se vyrábí vojenský materiál, aby to nebylo zabezpečeno,“ řekl Babiš.

Podle LPP však útok svou povahou přesahuje možnosti běžné ochrany. „Páteční útok svou povahou odpovídá organizovanému teroristickému aktu, proti němuž soukromé subjekty nemají k dispozici odpovídající právní ani technické prostředky,“ uvedla Tauberová. Dodala také, že „současná legislativa neumožňuje využití nástrojů, které by umožnily takovému útoku účinně čelit“.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Strnad vládne zbrojařům. Jeho CSG zaznamenala celosvětově nejvyšší růst tržeb

Zprávy z firem

Tržby 100 největších výrobců zbraní na světě v loňském roce vzrostly o 5,9 procenta na rekordních 679 miliard dolarů (14,1 bilionu korun). Poptávku podpořily války na Ukrajině a v Pásmu Gazy a růst vojenských výdajů jednotlivých zemí. Nejvyšší růst ze všech firem v žebříčku přitom zaznamenala česká společnost Czechoslovak Group, jejíž tržby vzrostly o 193 procent, částečně kvůli vládnímu projektu na dodávku dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu, vyplývá ze zprávy, kterou zveřejnil Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru.

ČTK

Přečíst článek

Požár zasáhl administrativní zázemí a sklad komponent pro optoelektronické přístroje. Firma zároveň odmítla spekulace, že by se v napadených objektech pracovalo s výbušninami nebo přímo s výrobou zbraní. „V objektech se nenacházely a ani se v těchto objektech nepracovalo s výbušninami ani s žádnými jinými zbraněmi či součástkami pro výrobu zbraní,“ uvedla mluvčí.

Událost se obešla bez zranění a podle společnosti neochromila její celkový provoz. Výroba pokračuje v dalších kapacitách, škoda zatím nebyla vyčíslena.

Policie případ vyšetřuje jako podezření na úmyslně založený požár, přičemž pracuje s několika verzemi vzniku. Ve všech figuruje možnost úmyslného zavinění. K útoku se podle médií přihlásila skupina označující se jako The Earthquake Faction, která jej spojila s odporem vůči výrobě zbraní.

Firma zároveň upozorňuje, že incident otevírá širší otázku ochrany obranného průmyslu v Česku. „Domníváme se, že objekty tohoto typu by měly být posuzovány v režimu ochrany objektů důležitých pro obranu státu,“ uvedla Tauberová. Kriminalisté a hasiči nyní na místě pokračují v ohledávání trosek shořelé haly. Práce mají trvat několik dní.

Související

Lubomír Metnar

Zpravodajci prověří zvýšení stupně teroristického ohrožení. Požár v Pardubicích je vyšetřován jako úmyslný čin

Zprávy z firem

nst

Přečíst článek

Konec cel téměř na vše. EU a Austrálie uzavřely průlomový pakt

ČTK

Evropská unie a Austrálie po letech vyjednávání podepsaly obchodní dohodu, která podle Evropské komise odstraní téměř všechna cla na vývoz evropského zboží. Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová a australský premiér Anthony Albanese v Canbeře oznámili rovněž uzavření úmluvy o bezpečnostní a obranné spolupráci, informovala exekutiva EU. Obě strany se dále dohodly na čtyřech velkých projektech v oblasti těžby vzácných zemin, včetně lithia a wolframu.

„Austrálie patří k nejvýznamnějším světovým producentům kritických surovin. Naopak Evropa patří k největším světovým spotřebitelům,“ uvedla von der Leyenová.

Obě strany se na úzké obchodní spolupráci dohodly v době, kdy jejich exportéři čelí překážkám v podobě cel zavedených americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jejich ekonomiky se potýkají s nejistotou v dodávkách kritických surovin.

„Vysíláme zbytku světa silný signál, že přátelství a spolupráce znamenají v této turbulentní době nejvíce,“ uvedla von der Leyenová.

Podle komise zruší dohoda 99 procent cel na vývoz evropského zboží, díky čemuž ušetří exportéři miliardu eur (24,5 miliard korun) ročně. Austrálie zcela zruší například cla na evropské víno, ovoce, zeleninu či čokoládu, po třech letech od podpisu dohody i na sýry.

Agentura Reuters nicméně upozornila, že některé australské zemědělské produkty, jako například hovězí a skopové maso, budou podléhat vývozním kvótám. Australští zemědělci proto dohodu ostře kritizovali s tím, že jim nezajišťuje dostatečný přístup na trh EU.

Podle von der Leyenové se obě strany dohodly také na zahájení jednání o přistoupení Austrálie k programu Horizon. Horizon Europe je hlavní program Evropské unie pro financování výzkumu a inovací v období 2021 až 2027. Financování mohou získat univerzity, výzkumné organizace, ale i firmy. EK navrhla pokračování v upravené formě i po roce 2027.

Unijní země vyvezly loni do Austrálie zboží v hodnotě 37 miliard eur. Obchodní dohoda by měla podle Bruselu pomoci k tomu, že objem vývozu naroste v příštích deseti letech o třetinu.

EU jako celek byla v roce 2024 třetím největším obchodním partnerem Austrálie v oboustranném obchodě a zároveň šestým největším vývozním trhem. V roce 2024 byla EU druhým největším zdrojem zahraničních investic v Austrálii.

Karel Pučelík: Trump nejspíš nemá vůbec žádný plán

Názory

Pořád dokola. Donald Trump se pustí do šíleného plánu, pak pocítí jeho důsledky a postupně vycouvá. Fiasko přesto vyhlásí za skvělý úspěch. Za jeho omyly však platí ti, kteří v konfliktu mají nejmenší slovo, obyčejní lidé. V lepším případě jen vysokými účty, v horším životy.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Peter Pellegrini a Robert Fico

Maďarsko, Rusko a slovenské volby: unikl přepis kontroverzního hovoru

Politika

Maďarsko podle investigativního novináře Szabolcse Panyie v roce 2020 pomáhalo zajistit tehdejšímu slovenskému premiérovi Peteru Pellegrinimu schůzku s ruským premiérem Michailom Mišustinem. Budapešť si od tohoto kroku slibovala volební vítězství strany Směr-SD, kterou dnes vede slovenský premiér Robert Fico. Panyi nyní zveřejnil údajný přepis odposlechu telefonátu mezi maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártóem a jeho ruským protějškem Sergejem Lavrovem.

nst

Přečíst článek

Související

Americký prezident Donald Trump

„Čistý celní chaos“. Evropa varuje Trumpa, že obchodní dohody s USA jsou v ohrožení

Money

nst

Přečíst článek
Doporučujeme