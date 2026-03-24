Nechtějí vám uznat reklamaci bot? Pojistěte se proti tomu
Na trh vstoupila společnost Lexia Legal Protection, která nabízí pojištění právní ochrany a chce se stát jedničkou ve střední a východní Evropě. Pomocnou ruku nabízí i při řešení každodenních problémů, jako je neuznání reklamace, spor se sousedy, stavebním úřadem či neplacení faktur.
„Největší zájem bude mezi běžnými rodinami o řešení klasických spotřebitelských a pracovněprávních sporů. A pokud jde o firmy, tam očekáváme největší zájem o vymáhání dlužných faktur a obecně smluv,“ popisuje očekávání jeden ze dvou spoluzakladatelů a provozní ředitel společnosti Lexia Roman Flek. Během prvního týdne své existence uzavřela firma 58 smluv a pro letošní rok jich očekává deset tisíc.
Havarijní právnický servis
Lexia nabízí právní pomoc v oblasti pojistných plnění. „Když si sjednáte havarijní pojištění a máte po nehodě rozbité auto a potřebujete ho opravit, jdete do autoservisu. A pojišťovna autoservisu zaplatí náklady na opravu vašeho auta. Když vám shoří dům, pojišťovna vám zaplatí náklady na opravu domu. V případě právní ochrany je pojistným plněním právní pomoc. Tedy faktura, kterou vám za svou pomoc vystaví právník,“ popisuje Roman Flek. „Tedy zjednodušeně řečeno, autoservis jsou v tomto případě právníci,“ dodává.
Právní spory mohou vznikat například při autohavárii či poškození nemovitosti, kdy se člověk dostane do sporu s pojišťovnou o pojistné plnění. Anebo jde o problémy se sousedy či se špatně odvedenou prací ze strany řemeslníka. Mnoho lidí také řeší problémy se zaměstnavatelem nebo komplikace při cestách do zahraničí. „Pojištění právní ochrany dává lidem jistotu a sebevědomí se bránit, když se setkají s nespravedlností. Bez něj se mnoho lidí obává pustit do řešení sporu, protože náklady na právní zastoupení, znalecké posudky nebo soudní řízení mohou dosáhnout desítek až stovek tisíc korun,“ upozorňuje předseda představenstva a druhý spoluzakladatel Lexia Zdeněk Santler. K pojistnému plnění patří také například soudní poplatky či poplatky za soudního tlumočníka, který bývá nutný v případě, že má událost přesah do zahraničí.
Kromě občanů se Lexia zaměřuje také na služby pro školy, obce, podnikatele či menší firmy, které se rovněž potýkají s problémy, jako je nevymahatelnost pohledávek, pracovněprávní spory či problémy s úřady.
Lexia poskytuje svým klientům přístup k síti specializovaných právníků zaměřených na konkrétní oblasti práva, přičemž pojistné krytí je až do limitu 2,5 milionu korun na jednu pojistnou událost. „Zásadní novinkou je naše All-Risk garance, která klientům dává jistotu, že jim pomůžeme ve všech situacích, které nejsou explicitně vyloučeny z krytí,“ podtrhuje Flek.
Zázemí z Lucemburku a Kanady
Sama Lexia Legal Protection není pojišťovnou, nýbrž působí jako Managing General Agent se specializací na pojištění právní ochrany. Podle zakladatelů je takový přístup běžný, protože vyřízení licence pojišťovny trvá v tuzemsku i zahraničí celé roky.
Pojistitelem Lexia a strategickým partnerem je neživotní pojišťovna Colonnade Insurance, která má sídlo v Lucemburku a působí v několika zemích střední a východní Evropy. Zároveň je součástí kanadského finančního holdingu Fairfax Financial Holdings Limited. Pod holding patří 28 pojišťoven a zajišťoven.
Colonnade Insurance v Lexia žádný podíl nemá a tak to i zůstane. Majoritu akcií si budou držet zakladatelé Santler a Flek, část akcií Lexia ale podle nich získají „investoři z řad úspěšných českých podnikatelů“.
Češi zatím zůstávají stranou
V Česku je zatím pojištění právní ochrany téměř neoranou půdou. Podle informací Lexia jsou v této oblasti pojištěna pouze čtyři procenta obyvatel Česka, zatímco v sousedním Německu více než polovina. Podle dotazníkového šetření, které si Lexia nechala zpracovat, se celkem 64 procent Čechů v posledních třech letech setkalo s potřebou právních služeb a 70 procent považuje řešení právních sporů za složité a drahé.
Na českém trhu působí podle Lexia v oblasti právní ochrany od jeho vzniku v polovině 90. let prakticky pouze pojišťovna D.A.S. pojišťovna právní ochrany, která je ovšem pobočkou pojišťovny ERGO a v dohledné době přestane být specializovanou pojišťovnou a stane se součástí Generali Česká pojišťovna. Menšinově se právní ochranou zabývají ještě ČSOB pojišťovna a Kooperativa. „Je to malý a specializovaný byznys. Není jednoduché vybudovat profesionální síť právníků v Česku a zahraničí, stojí to hodně času, úsilí i specializace a velkým hráčům se do toho prostě nechce,“ říká Roman Flek.
Dalším důvodem, proč se do pojištění právní ochrany velké pojišťovny nehrnou, je to, že by se část pojišťovny zabývající se právní ochranou mohla dostat do situace, kdy by vymáhala plnění po jiné části, která poskytuje majetkové pojištění.
Ukrajina je válečnou zónou, přesto tam české firmy obchodují více než před ruskou invazí. Exportní a garanční pojišťovna (EGAP) tam už pojistila obchody za 1,7 miliardy korun – a zatím bez jediné škody. Skutečný boj ale podle jejího šéfa Davida Havlíčka přijde až při poválečné obnově, kdy evropské firmy narazí na konkurenci států, které financují nejen export, ale i infrastrukturu.
