Generali kupuje lídra v pojištění právní ochrany
Společnost Generali Česká pojišťovna uzavřela dohodu s rakouskou ERGO Versicherung Aktiengesellschaft o koupi 100 procent společnosti D.A.S. právní ochrany – lídra v pojištění právní ochrany na českém trhu. D.A.S. aktuálně obsluhuje 63 tisíc pojistných smluv a loni vybrala na pojistném téměř půl miliardy korun. Cenu transakce strany nezveřejnily.
Transakce by měla být dokončena v první polovině roku 2026, po schválení regulátory a antimonopolními úřady. Stávající smlouvy D.A.S. zůstávají v platnosti a Generali Česká pojišťovna jako nový pojistitel zajistí klientům servis v dosavadním rozsahu.
„Akvizice je plně v souladu se strategií Generali, protože nadále diverzifikujeme a rozšiřujeme portfolio skupiny v rámci regionu střední a východní Evropy,“ uvedl regionální ředitel Generali pro CEE Manlio Lostuzzi.
„Jsme připraveni poskytnout týmu D.A.S. maximální možnou podporu pro náš společný růst a úspěch na českém trhu,“ doplnil generální ředitel Generali České pojišťovny Roman Juráš.
D.A.S.: 30 let na trhu, 350 tisíc vyřešených případů
Společnost D.A.S. právní ochrany vstoupila na český trh v roce 1995 jako průkopník pojištění právní ochrany. Dnes drží 64procentní podíl v tomto specializovaném segmentu a obsluhuje retailové i firemní klienty, včetně obcí a škol. Během tří dekád vyřešila téměř 350 tisíc právních případů.
„Naším cílem je nadále posilovat a rozvíjet silnou značku D.A.S. Vstup do partnerství s takto významným hráčem představuje jedinečnou příležitost, jak nejen naši společnost, ale i celý sektor právní ochrany přiblížit širšímu okruhu potenciálních klientů,“ uvedla generální ředitelka D.A.S. Jitka Chizzola.
„Prodej naší divize právní ochrany v Česku vychází ze strategického záměru soustředit se výhradně na rakouský trh,“ dodal šéf ERGO Versicherung AG Philipp Wassenberg.
Generali posiluje pozici v regionu
Generali Česká pojišťovna je součástí skupiny Generali, jednoho z největších světových poskytovatelů pojištění a správy aktiv. V regionu střední a východní Evropy působí prostřednictvím Generali CEE Holdingu se sídlem v Praze – ve více než deseti zemích, kde patří mezi tři největší pojistitele. Na českém trhu patří Generali dlouhodobě mezi největší a nejstabilnější pojišťovny.
