Generali kupuje lídra v pojištění právní ochrany

Společnost Generali Česká pojišťovna uzavřela dohodu s rakouskou ERGO Versicherung Aktiengesellschaft o koupi 100 procent společnosti D.A.S. právní ochrany – lídra v pojištění právní ochrany na českém trhu. D.A.S. aktuálně obsluhuje 63 tisíc pojistných smluv a loni vybrala na pojistném téměř půl miliardy korun. Cenu transakce strany nezveřejnily.

Transakce by měla být dokončena v první polovině roku 2026, po schválení regulátory a antimonopolními úřady. Stávající smlouvy D.A.S. zůstávají v platnosti a Generali Česká pojišťovna jako nový pojistitel zajistí klientům servis v dosavadním rozsahu.

„Akvizice je plně v souladu se strategií Generali, protože nadále diverzifikujeme a rozšiřujeme portfolio skupiny v rámci regionu střední a východní Evropy,“ uvedl regionální ředitel Generali pro CEE Manlio Lostuzzi.

„Jsme připraveni poskytnout týmu D.A.S. maximální možnou podporu pro náš společný růst a úspěch na českém trhu,“ doplnil generální ředitel Generali České pojišťovny Roman Juráš.

D.A.S.: 30 let na trhu, 350 tisíc vyřešených případů

Společnost D.A.S. právní ochrany vstoupila na český trh v roce 1995 jako průkopník pojištění právní ochrany. Dnes drží 64procentní podíl v tomto specializovaném segmentu a obsluhuje retailové i firemní klienty, včetně obcí a škol. Během tří dekád vyřešila téměř 350 tisíc právních případů.

„Naším cílem je nadále posilovat a rozvíjet silnou značku D.A.S. Vstup do partnerství s takto významným hráčem představuje jedinečnou příležitost, jak nejen naši společnost, ale i celý sektor právní ochrany přiblížit širšímu okruhu potenciálních klientů,“ uvedla generální ředitelka D.A.S. Jitka Chizzola.

„Prodej naší divize právní ochrany v Česku vychází ze strategického záměru soustředit se výhradně na rakouský trh,“ dodal šéf ERGO Versicherung AG Philipp Wassenberg.

Generali posiluje pozici v regionu

Generali Česká pojišťovna je součástí skupiny Generali, jednoho z největších světových poskytovatelů pojištění a správy aktiv. V regionu střední a východní Evropy působí prostřednictvím Generali CEE Holdingu se sídlem v Praze – ve více než deseti zemích, kde patří mezi tři největší pojistitele. Na českém trhu patří Generali dlouhodobě mezi největší a nejstabilnější pojišťovny.

Direct Investments, součást skupiny Pavla Řeháka, posiluje investiční pilíř akvizicí společnosti Asset Management podnikatele a finančníka Petra Stuchlíka. Firma chce díky získané licenci a infrastruktuře rozvíjet digitální investování i správu majetku.

Akvizice umožní Direct Investments rozšířit nabídku o kompletní investiční služby – od digitálního investování na mezinárodních trzích, přes fondy kvalifikovaných investorů, až po individuální správu portfolií a další nástroje pro správu majetku.

„Společnost jsme nekupovali kvůli portfoliu klientů, ale kvůli licenci a infrastruktuře, která nám umožní rychleji rozvíjet investiční služby v rámci skupiny Direct,“ uvedla pro Jitka Pajurková, šéfka komunikace Directu.

Pavel Řehák, Direct

Pavel Řehák spouští fond pro „lepší Česko“

Money

Třetí fond skupiny Pavla Řeháka cílí na velké investory, vstupní kapitál bude deset milionů korun. Chce nabrat miliardu korun na rozvoj své skupiny.

tzv

Přečíst článek

„Budujeme investiční pilíř“

Podle zakladatele a ředitele Direct Group Pavla Řeháka je krok součástí dlouhodobé strategie růstu. „Na základě poptávky klientů budujeme investiční pilíř, který nabídne lidem kompletní služby – od digitálního investování až po správu majetku. Akvizice investiční společnosti je pro nás logickým krokem k tomu, abychom rostli zdravě a dlouhodobě,“ uvedl Řehák.

Akvizice navazuje na rozšíření portfolia Direct Investments o online platformu Fondee, která umožňuje investovat do ETF fondů, a o službu Direct Wealth Care, zaměřenou na individuální správu majetku. Obě společnosti dohromady obsluhují asi 30 tisíc klientů.

Investiční část skupiny nově vede Robert Dohnal, dlouholetý partner Directu. Do firmy přináší zkušenosti z investičního bankovnictví, private equity, corporate finance i řízení financí.

Eva Hlavsová

Ve Fondee zůstaneme, pro naši vizi bude větší kapitál, říká Eva Hlavsová

Trhy

Manželé Hlavsovi prodali investiční platformu Fondee skupině Direct Pavla Řeháka. Myšlenku i současnost Fondee popisuje Eva Hlavsová v rozhovoru, který vedla investiční expertka a spolupracovnice newstream.cz Marika Čupa z fin4elle.

Marika Čupa

Přečíst článek

Direct Group: od pojišťovny po fintech

Skupina Direct Group vznikla v roce 2014 převzetím pojišťovny Triglav. Do portfolia dnes patří například Direct pojišťovna, Direct auto, Direct nadace, leasingová společnost Birne či systém pro firemní výdaje Fidoo. Financování skupiny zajišťuje investiční společnost VIGO Investments, kterou Řehák založil v roce 2013.

Půjčte státu, vydělejte sobě. Nová vláda chce znovu spustit Dluhopisy Republiky – a přidat se tak k trendu, který ve vyspělých zemích zažívá nebývalý boom, jak potvrzuje i nová studie OECD.

Vznikající česká vláda si hodlá opět půjčovat od tuzemských domácností. Obnoví tudíž emisi Dluhopisů Republiky, kterou zastavil dosluhující kabinet. Nebude osamocena. V mezinárodním meřítku totiž obecněji dochází k tomu, že si vlády půjčují od domácností v rostoucí míře. Počet zemí, které uplatňují emise vládních dluhopisů pro domácnosti, je v pravidelném šetření OECD aktuálně nejvyšší od přelomu století, konstatuje letošní studie na dané téma z pera téže organizace.

Za rostoucím zájmem o vydávání státních dluhopisů pro domácnosti stojí více příčin. Patří k nim obecně citelně vyšší úrokové sazby, než jako panovaly například v minulém desetiletí, a ovšem i vyšší hrubá potřeba financování, která odráží vyšší nároky na veřejné kasy vyspělých ekonomik, související například s důsledky covidové pandemie nebo demografického stárnutí. Za rostoucím zájmem stojí ale též omezení role centrálních bank coby velkých čistých nákupčích vládního dluhu. Centrální banky typicky ve velkém objemu nakupovaly vládní dluh zvláště v minulém desetiletí, a to na sekundárním trhu v rámci své tehdejší snahy o stabilizaci ekonomik po globální finanční krizi a rovněž v rámci snahy vyvolat vyšší inflaci a nedopustit tak z jejich hlediska nebezpečný deflační vývoj. 

Zleva ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a premiér Petr Fiala (ODS) na prvním zasedání vlády po sněmovních volbách

Proč dosluhující vláda nechce poslat nové Sněmovně návrh rozpočtu? Za vším hledej dluhy

Názory

Proč stávající vláda (ale je to stále vláda; a kdo ví, jak dlouho ještě bude) odmítá poslat návrh rozpočtu do nové Poslanecké sněmovny?

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Rovněž rozvoj digitalizace státních správ jednotlivých vyspělých ekonomik usnadňuje a zlevňuje přístup k finančním službám, včetně právě té spočívající ve vydávání státních dluhopisů pro širokou veřejnost. Ruku v ruce s tím dochází k prohloubení finanční inkluze, která jde ruku v ruce se žádoucím zvyšováním finanční gramotnosti obyvatelstva.

Z mezinárodního srovnání, jež vychází z dat OECD, přitom plyne, že Česko má rezervu v možnosti využívání dluhopisových programů pro domácnosti. Podíl domácností mezi věřiteli vlády byl v Česku dle dat OECD roku 2023 nižší než například v Belgii, Maďarsku, Portugalsku, Itálii, Polsku, Španělsku, Lotyšsku, Litvě, ale i než třeba v Brazílii či v USA (viz graf OECD).  

OECD

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

