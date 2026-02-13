Španělská monarchie si polepší. Král ročně dostane sedm milionů
Španělský král Felipe VI. si letos mírně polepší a jeho roční královský plat dosáhne 290 tisíc euro (sedmi milionů korun). Píše to agentura EFE s odkazem na oficiální údaje královského paláce. Plat dostává i královna Letizia, která ročně dostane 190 tisíc euro. Královna matka Sofía má nárok na 130 tisíc euro ročně.
Monarchové si letos polepšili o 1,5 procenta, což je v souladu s nárůstem platů ve španělské veřejné správě. Dohoda mezi vládou a odbory však počítá s tím, že španělští státní zaměstnanci dostanou za rok přidáno o dalšího půl procentního bodu, pokud inflace za rok 2026 překoná 1,5 procenta. V roce 2027, kdy se v řádném termínu konají parlamentní volby, pak platy mají vzrůst o 4,5 procenta.
Španělský král však má k dispozici a může nakládat podle svého uvážení s celým rozpočtem vyčleněným pro královský palác. Ten od roku 2023 dostává ze státní pokladny 8,4 milionu eur. Částka se v posledních letech neaktualizovala, protože Španělsko nemá od roku 2024 řádně schválený státní rozpočet. V přepočtu se jedná o zhruba 203 milionů korun.
Někdejší princ Andrew přišel o všechna královská privilegia. Jeho bratr a britský král Karel III. zareagoval na další skandály kolem vazeb na Jeffreyho Epsteina poměrně tvrdě. Pro degradaci se těžko hledají historické paralely. To však platí spíše o formální stránce - Andrewův důchod v blahobytu podle všeho ohrožen není. Panovník se o něj postará.
Degradace prince Andrewa je historickým ponížením, i přesto ho ale čeká život v pohodlí
Názory
Někdejší princ Andrew přišel o všechna královská privilegia. Jeho bratr a britský král Karel III. zareagoval na další skandály kolem vazeb na Jeffreyho Epsteina poměrně tvrdě. Pro degradaci se těžko hledají historické paralely. To však platí spíše o formální stránce - Andrewův důchod v blahobytu podle všeho ohrožen není. Panovník se o něj postará.
Majetek britského krále Karla III. se loni rozrostl na 640 milionů liber, což odpovídá zhruba devatenácti miliardám korun. Panovník tak zbohatl zhruba o 890 milionů korun a je nyní stejně bohatý jako bývalý ministerský předseda Rishi Sunak a jeho choť. Platí, že 27 celkem Čechů má i tak ještě rozsáhlejší majetek než Karel III. V britském žebříčku nejbohatších je král ovšem až na 238. příčce.
Král Karel III. loni zbohatl takřka o miliardu. I tak je stále 27 Čechů bohatších než on
Názory
Majetek britského krále Karla III. se loni rozrostl na 640 milionů liber, což odpovídá zhruba devatenácti miliardám korun. Panovník tak zbohatl zhruba o 890 milionů korun a je nyní stejně bohatý jako bývalý ministerský předseda Rishi Sunak a jeho choť. Platí, že 27 celkem Čechů má i tak ještě rozsáhlejší majetek než Karel III. V britském žebříčku nejbohatších je král ovšem až na 238. příčce.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.