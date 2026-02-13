Nový magazín právě vychází!

Španělská monarchie si polepší. Král ročně dostane sedm milionů

Felipe VI.
ČTK
ČTK
ČTK

Španělský král Felipe VI. si letos mírně polepší a jeho roční královský plat dosáhne 290 tisíc euro (sedmi milionů korun). Píše to agentura EFE s odkazem na oficiální údaje královského paláce. Plat dostává i královna Letizia, která ročně dostane 190 tisíc euro. Královna matka Sofía má nárok na 130 tisíc euro ročně.

Monarchové si letos polepšili o 1,5 procenta, což je v souladu s nárůstem platů ve španělské veřejné správě. Dohoda mezi vládou a odbory však počítá s tím, že španělští státní zaměstnanci dostanou za rok přidáno o dalšího půl procentního bodu, pokud inflace za rok 2026 překoná 1,5 procenta. V roce 2027, kdy se v řádném termínu konají parlamentní volby, pak platy mají vzrůst o 4,5 procenta.

Španělský král však má k dispozici a může nakládat podle svého uvážení s celým rozpočtem vyčleněným pro královský palác. Ten od roku 2023 dostává ze státní pokladny 8,4 milionu eur. Částka se v posledních letech neaktualizovala, protože Španělsko nemá od roku 2024 řádně schválený státní rozpočet. V přepočtu se jedná o zhruba 203 milionů korun.

princ Andrew

Degradace prince Andrewa je historickým ponížením, i přesto ho ale čeká život v pohodlí

Názory

Někdejší princ Andrew přišel o všechna královská privilegia. Jeho bratr a britský král Karel III. zareagoval na další skandály kolem vazeb na Jeffreyho Epsteina poměrně tvrdě. Pro degradaci se těžko hledají historické paralely. To však platí spíše o formální stránce - Andrewův důchod v blahobytu podle všeho ohrožen není. Panovník se o něj postará.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Britský král Karel III.

Král Karel III. loni zbohatl takřka o miliardu. I tak je stále 27 Čechů bohatších než on

Názory

Majetek britského krále Karla III. se loni rozrostl na 640 milionů liber, což odpovídá zhruba devatenácti miliardám korun. Panovník tak zbohatl zhruba o 890 milionů korun a je nyní stejně bohatý jako bývalý ministerský předseda Rishi Sunak a jeho choť. Platí, že 27 celkem Čechů má i tak ještě rozsáhlejší majetek než Karel III. V britském žebříčku nejbohatších je král ovšem až na 238. příčce.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Aktualizováno

Od dubna dostane přidáno přes půl milionu Čechů. Které profese si polepší nejvíc?

Money

ČTK

Přečíst článek
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)
Aktualizováno

Zaměstnancům ve veřejné sféře vzrostou platy. Schillerová řekla o kolik

Money

ČTK

Přečíst článek
Madrid

Španělský comeback. Madrid míří k nižšímu rozpočtovému deficitu než Berlín

Money

ČTK

Přečíst článek

Trump bourá klimatická pravidla. EPA ruší klíčový vědecký základ emisních limitů

Donald Trump
ČTK
nst
nst

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) zrušila vědecké stanovisko z roku 2009, podle něhož emise skleníkových plynů ohrožují lidské zdraví. Tím odstranila právní základ federálních klimatických předpisů. Jde o dosud nejrazantnější krok administrativy prezidenta Donalda Trumpa proti regulacím zaměřeným na boj se změnou klimatu.

Takzvané „stanovisko o ohrožení“, přijaté za prezidenta Baracka Obamy, označovalo oxid uhličitý, metan a další skleníkové plyny za hrozbu pro zdraví a blahobyt veřejnosti. Právě tento dokument umožnil federální vládě omezovat emise, zejména v automobilovém sektoru.

Šéf EPA Lee Zeldin označil jeho zrušení za „největší deregulační krok v historii Ameriky“. Opatření otevírá cestu k odstranění limitů na skleníkové plyny, které podle vědců přispívají k vlnám veder, suchům, lesním požárům a dalším extrémním projevům počasí.

Trump v Oválné pracovně prohlásil, že deklarace z roku 2009 byla katastrofální. Podle něj poškodila americký automobilový průmysl a zvýšila ceny pro spotřebitele.

Evropský parlament odhlasoval snížení emisí o 90 procent do roku 2040

Michal Nosek: Motoristé, uhlobaroni a křiklouni stojí na červenou. Evropa projela bez čekání

Názory

Evropský parlament schválil snížení emisí o 90 procent do roku 2040. Tím nejen potvrdil směr klimatické transformace, ale také politicky převálcoval její nejhlasitější odpůrce. Motoristická pravice, fosilní průmysl i uhelná nostalgie utrpěly porážku, která není jen hlasovací, ale především dějinná. Evropa už neřeší, zda dekarbonizovat, ale jak rychle.

Michal Nosek

Přečíst článek

Kritika od Obamy

Naopak bývalý prezident Barack Obama krok ostře kritizoval. Bez stanoviska o ohrožení budou Spojené státy podle něj „méně v bezpečí, méně zdravé a méně schopné bojovat proti změně klimatu“, a to jen proto, aby průmysl fosilních paliv mohl více vydělávat.

Trump dlouhodobě zpochybňuje změnu klimatu a po návratu do Bílého domu USA opět odstoupily od pařížské klimatické dohody.

Zrušení stanoviska znamená konec federálních požadavků na měření, vykazování a dodržování emisních norem pro automobily. Podle agentury Reuters se opatření zatím nemusí vztahovat na stacionární zdroje emisí, například elektrárny. Dopravní i energetický sektor přitom podle údajů EPA produkují každý přibližně čtvrtinu všech skleníkových plynů v USA.

EPA tvrdí, že ukončení emisních norem pro automobily ušetří daňovým poplatníkům 1,3 bilionu dolarů. Předchozí administrativa prezidenta Joea Bidena naopak argumentovala, že pravidla přinesou spotřebitelům dlouhodobé úspory díky nižší spotřebě paliv a dalším efektům.

Olympijská vesnice v Miláně

Co zbyde po olympiádě? Milán se poučil z Londýna i Paříže a vsadil na studenty

Reality

Zatímco předchozí evropské olympiády řešily, co s vesnicemi po odjezdu sportovců, Milán měl odpověď připravenou dopředu. Komplex pro 1 700 sportovců se okamžitě promění ve studentské koleje. Architektura, která se poučila z minulosti, ale cenově může zopakovat stejné chyby.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Aliance pro automobilovou inovaci, která zastupuje přední americké automobilky, krok vlády přímo nepřivítala. Uvedla však, že emisní předpisy schválené předchozí administrativou jsou vzhledem k aktuální poptávce po elektromobilech velmi obtížně splnitelné.

Americký Fond ochrany životního prostředí (EDF) varoval, že zrušení deklarace nakonec Američany vyjde dráž. Podle jeho šéfa Freda Kruppa EPA rezignovala na ochranu obyvatel před znečištěním, které zesiluje bouře, povodně a zvyšuje náklady například na pojištění.

„Toto opatření povede jen k většímu znečištění, vyšším nákladům a skutečným škodám pro americké rodiny,“ uvedl Krupp.

Donald Trump

Trump chce zachránit uhlí. Posílá miliardy na staré elektrárny a brzdí obnovitelné zdroje

Trhy

nst

Přečíst článek

AI šílenství pokračuje. Anthropic získal 30 miliard dolarů

Šéf stratupu Anthropic Dario Amodei
ČTK
ČTK
ČTK

Americký start-up zaměřený na umělou inteligenci Anthropic získal v nejnovějším investičním kole 30 miliard dolarů (613 miliard korun). Hodnota společnosti, která vyvíjí chatbot Claude, tak vzrostla na 380 miliard dolarů, napsala agentura Reuters. Hodnota firmy se tedy od září více než zdvojnásobila.

Nejnovější investiční kolo se zařadilo k největším soukromým investičním transakcím. Uskutečnilo se pouhých pět měsíců poté, co Anthropic uzavřel předchozí kolo při ocenění 183 miliard dolarů.

Investoři sází na AI

Zájem investorů o firmy působící v AI dál prudce roste. Trh sází na rychlý rozvoj a široké komerční využití této technologie, což prudce zvyšuje ocenění společností jako Anthropic či konkurenční OpenAI, tvůrce ChatGPT.

Dnešní investiční kolo vedly fondy D. E. Shaw Ventures, ICONIQ a MGX. Mezi další významné investory tohoto kola se zařadily společnosti Sequoia Capital, Menlo Ventures, Lightspeed Venture Partners, Blackstone a fondy napojené na BlackRock.

Humanoid Appolo

Big Tech sází na humanoidy. Startup Apptronik získal od investorů 520 milionů dolarů

Zprávy z firem

Americký startup Apptronik, který vyvíjí humanoidní roboty poháněné umělou inteligencí, získal v novém investičním kole zhruba 520 milionů dolarů. Ocenění společnosti se tak vyšplhalo na více než 5,5 miliardy dolarů, což představuje přibližně trojnásobek hodnoty oproti prvnímu kolu Series A z loňského roku.

nst

Přečíst článek

Anthropic podporují také technologické společnosti Alphabet a Amazon. Firma minulý týden představila nový vlajkový model Opus 4.6 a posiluje své ambice dodávat pokročilé nástroje jak firemním klientům, tak běžným uživatelům.

Firma Anthropic byla založená v roce 2021 bývalými zaměstnanci konkurenční OpenAI. V letošním roce plánuje více než zdvojnásobit roční tržby, zhruba na 26 miliard dolarů. Má více než 300 tisíc obchodních a podnikových zákazníků. Loni v listopadu oznámily plány na investici do Anthropicu firmy Microsoft a Nvidia.

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI

Týden tradera: Korekce po euforii. Investoři zpochybňují návratnost AI

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek
Úspěšný start-up SupplyDo založil David Klímek.

Od snů o NHL k založení vlastní firmy. Klímkův start-up SupplyDo získal investici 9,6 milionu a roste

Money

Patrik Borýsek

Přečíst článek

Private equity ve střední Evropě je v kondici. Důvěra investorů je výrazně nad průměrem

Money

nst

Přečíst článek
