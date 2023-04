Od hokeje k založení vlastní firmy.  Start-up SupplyDo získává investici 9,6 milionu korun a roste

Start-up SupplyDo se věnuje se zjednodušení dodavatelského řetězce, kromě výroby obalů a tvorby marketingových předmětů řeší také kompletaci a distribuci. Loni ho založil bývalý profesionální hokejista David Klímek a už v prvním roce dosáhl dle svých slov zisku.

Na začátku byl sám, na všechno. „Já to od začátku nebudoval jako start-up, ale jako firmu. Samozřejmě devět měsíců jsem celou firmu řídil sám od projektů až po sklad,“ vypráví dnes.

Ovšem z hokeje zvyklý bojovat, se jen tak nevzdal. „Sport obecně, ne nutně jen hokej, v široké míře učí disciplínu, vytrvalost, pracovitost a práci v týmu. Pokud si je lidé neosvojí, neposunou se dále a neuspějí. Tyto vlastnosti určitým způsobem nastaví mysl člověka, což pak lze relativně využít v osobním i profesním životě. Tam, kde by to mnozí vzdali, vy víte, že když tu bolest chvíli vydržíte, překážku nakonec zdoláte. To platí při tréninku, i při oslovování obchodních partnerů,“ říká.

Od hokeje k podnikání

Přitom všechno mohlo být jinak, David Klímek měl našlápnuto ke kariéře profesionálního hokejisty. Ze Vsetína, odkud třicetiletý Klímek pochází, se s hokejem vydal do Kanady. Prošel nižšími soutěžemi, aby se nakonec prodral do kempu Edmontonu Oilers, slavného týmu NHL, kde svého času sbíral úspěchy Wayne Gretzky.

Klímkův hokejový sen nakonec dopadl jinak, ale už v Americe pokukoval po byznysu. „SupplyDo jsem založil s vidinou ulehčit práci firmám, které vyrábějí a dodávají fyzické produkty na trh. Každý produkt potřebuje zabalit, uskladnit a distribuovat, než se nakonec dostane na pulty obchodů a k zákazníkům,“ říká Klímek.

Firma je zisková, přičemž její obrat za loňský rok dosáhl téměř jedenácti milionů korun. „Ačkoli jsme i bez externích investic profitabilní a na dobré cestě, nové prostředky nám pomohou urychlit náš růst. Část nám pomůže s vývojem aplikace a část s posílením našeho marketingu. Asi dvě třetiny pak využijeme na další projekty a projektové cashflow,“ popisuje investici David Klímek.

Novými prostředky Klímek myslí první investici, kterou jeho firma získala. Částkou 9,6 milionu korun jej podpoří český venture kapitálový fond Nation 1. „U SupplyDo v nás vzbudil zájem kompletní servis, který svým klientům nabízí. Do komplexního procesu od výroby produktu až po jeho distribuci přináší svým klientům obrovské ulehčení od této tíhy. Což je přesně to, čemu v Nation 1 fandíme. Tedy ulehčení života společnostem či jednotlivcům,“ komentuje Marek Moravec, managing partner fondu Nation 1.

Firma se rozroste

Mezi zákazníky společnosti jsou například fotoaparáty Polaroid, motocykly Yamaha, výrobce menstruačních kalhotek Snuggs či prodejce kosmetiky a parfémů Notino. Klienty má SupplyDo v šesti zemích, kromě Česka také v Nizozemsku, Německu, Slovensku, Rakousku a také ve Spojených státech.

Letos plánuje růst jak týmu, tak i tržeb. Klientům z řad e-shopů chce také poskytnout novou aplikaci. Jak sehnal prvního klienta? „Za sedm let v byznysu znám spousty lidí a firem po Evropě i USA. Pár z nich jsem zeptal, zda je to něco, co by je zaujalo a pomohlo jim. Jeden německý klient řekl, že pokud za tím budu stát já osobně, tak tu službu budou chtít. To mě nakoplo, že zájem bude. A ti první nám vlastně pomohli službu od začátku zlepšovat,“ popisuje Klímek.