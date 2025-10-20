Remax hlásí rekordní rok: realitní trh v Česku jede na plné obrátky
Největší realitní síť v zemi dosáhla miliardového obratu za osm měsíců, plánuje expanzi a varuje: bydlení ve městech bude pro většinu Čechů čím dál nedostupnější.
Realitní trh v Česku zažívá mimořádně silný rok. Společnost RE/MAX, lídr na trhu, dosáhla v prvních osmi měsících roku 2025 provozního obratu ve výši jedné miliardy korun a míří k cíli 1,5 miliardy za celý rok. Firma zároveň překonala historický milník – poprvé ve své dvacetileté historii v ČR překročila hranici 1400 makléřů.
„Tempo na realitním trhu je výrazně vyšší než při maratonu, nazval bych to spíše sprintem nebo hypem. Z transakčního pohledu se jedná o rekordní rok. Trh se hýbe a žije,“ říká generální ředitel sítě realitních kanceláří RE/MAX Jan Hrubý.
Praha tvoří třetinu trhu, růst táhnou i regiony
Praha zůstává pro RE/MAX klíčovým trhem. „Pražský trh představuje zhruba třetinu celé České republiky. Máme zde přes 40 kanceláří a téměř 500 makléřů,“ upřesňuje Hrubý.
Firma však plánuje rozšířit svou síť i mimo hlavní město. V rámci pětiletého výhledu chce navýšit počet kanceláří z dnešních 180 na 250 a zvýšit počet makléřů na 2000. „Největší příležitosti aktuálně vidíme v Pardubickém a Moravskoslezském kraji,“ dodává Hrubý.
Ceny rostou, lidé se bojí čekat
Rok 2025 přinesl růst cen nemovitostí o 15 až 18 procent. Kupující proto často spěchají, aby si zajistili bydlení dříve, než bude pozdě. „Lidé mají strach, že když nekoupí teď, za pár let na to nebudou mít. Bydlet v Praze už je dnes nadstandard a pro další generace bez nadstandardních příjmů bude koupě nemovitosti v Praze či Brně velmi těžká,“ říká Hrubý.
Na trhu zůstávají klíčovým faktorem úrokové sazby hypoték. Podle Hurbého jsou dnešní sazby mezi 4,5 až 5 procenty „zdravé“. „Česká národní banka je konzervativní a nepouští sazby dolů, aby se trh neutrhl. Dlouhodobě ale čekáme pokles. Klíčovější než úroková sazba je prodejní cena nemovitosti, která má dlouhodobý dopad,“ vysvětluje Hrubý.
Paneláky jsou nesmrtelné
Kvůli vysokým cenám novostaveb, které v Praze dosahují 160–170 tisíc korun za metr čtvereční, se lidé stále více obracejí k panelovým bytům. „Lidé nemají peníze na novostavby. Pokud chtějí bydlet v Praze, nemají jinou alternativu než sáhnout po paneláku. Jeden kolega říká, že paneláky jsou nesmrtelné – a asi to tak bude,“ dodává Hrubý.
Kupující jsou dnes výrazně náročnější. „Je znát, že se lidé bojí kupovat starší domy, protože jejich rekonstrukce je velmi nákladná. Raději volí novou stavbu. Prodávat starší domy je složitější,“ dodává.
Franchising a technologie jako motor růstu
Základem úspěchu Remaxu je franchisingový model. „S franchisingovým modelem jako Remax začínáte tam, kam se ostatní dostanou za 5–10 let. Poskytneme vám marketing, IT, podporu v řízení, vzdělávání i know-how od více než stovky dalších franchisantů,“ Hrubý.
Kvalitu služeb podporují i moderní technologie. Remax využívá umělou inteligenci pro kontrolu kvality fotografií, aby každá nemovitost byla prezentována v nejlepším světle.
Výhled: ceny se zdvojnásobí, nájmy porostou
Podle odhadů Hrubého může dojít k zdvojnásobení cen nemovitostí v Praze dříve než za pět let. „Lidé a kapitál se stěhují do měst, developeři chtějí stavět. Určitě klesne počet lidí, kteří si pořídí vlastní bydlení, a zvýší se počet lidí v nájmu. Lidé budou více migrovat po republice, protože se zlepšující se infrastrukturou bude jedno, jestli dojíždí z Ústí nad Labem nebo z Černého Mostu,“ uzavírá Hrubý.
