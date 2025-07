Bez spolupráce se nikam nedostanete, říkají vlivné manažerky v podcastu #FinŽeny

Co je nejdůležitější při nástupu do vysoké pozice v novém působišti? Mají zkušení zaměstnanci mladým jen dávat, nebo si od nich i brát? A jak přesvědčit daňaře, že i právník může dělat dobře daně? První epizoda nového podcastu #FinŽeny, který vzniká ve spolupráci portálu Newstream s projektem #FinŽeny, se natáčela v prostorách poradenské společnosti Deloitte. Stranu domácích reprezentovaly partnerka Deloitte Legal Jiřina Procházková a direktorka v oddělení Tax and Legal v Deloitte Radka Mašková. Na straně hostů byla vedle moderátora Jaroslava Kramera také Lenka Falešníková, Head of Tax v České spořitelně. Jde o úvodní díl nového podcastového seriálu, jehož mediálním partnerem je Newstream.

Netradiční složení účastnic toho podcastu pramení ve společné minulosti dam, které vedle dlouholetého přátelství. Pojí je též působiště, protože Lenka Falešníková začínala svou kariéru v Deloitte, kde měla možnost se seznámit právě s Radkou Maškovou. S Jiřinou Procházkovou se pak potkala jako s advokátkou, která zastupovala firmu, v níž Lenka Falešníková působila.

Vzájemný vztah této trojice z pohledu Radky Maškové dobře ilustruje přístup Deloitte. Jelikož sama je již matadorkou s 25letou praxí v poradenské firmě, prošlo jí pod rukama množství lidí a z řadou z nich si zachovala velmi přátelský vztah, podobně jako s Lenkou Falešníkovou. Obě dámy se shodují, že spolupráce byla oboustranně prospěšná. „V Deloitte stále pracujeme s novými lidmi z nastupující generace a není to tak, že bychom jim jen my předávali své zkušenosti. Naopak se od nich hodně naučíme. Největší chyba, které se manažeři podle mě dopouštějí, je myslet si, že pokud jsem někde strávil 25 let, vím vše nejlépe a ostatní mě musí poslouchat,“ říká Radka Mašková.

Tento přístup přitom Mašková aplikuje i mimo prostory Deloitte. „Teď mám zajímavý projekt s VŠE, kde dělám kariérní mentoring pro jednoho až dva studenty za semestr. Jsou to velmi motivovaní lidé, kteří si teprve hledají cestu, ale je podnětné je poslouchat,“ přibližuje.

Neučit poučené

Stoupání kariérním žebříčkem je jistě z mnoha úhlů pohledu příjemné, ale také zavazující. Pro Jiřinu Procházkovou byl nástup do partnerské pozice Deloitte Legal spojen s tím, že se jí přestalo dostávat zpětné vazby. „Uvědomuji si jistý přerod v tom, že mi lidé ne vždy řeknou všechno na rovinu, nedávají mi zpětnou vazbu. Já je ale podporuji, aby tak činili, a jelikož mám v týmu lidi, s nimiž se znám i 15 let, tak se občas stane, že mě korigují, což považuji za velmi cenné,“ říká Jiřina Procházková.

Lenka Falešníková je v pozici šéfky daňového oddělení České spořitelny zhruba půl roku a zpočátku zvolila spíše defenzivní manažerský styl. „V každém novém prostředí můžete narazit na jiné daňové problémy, s nimiž jste se zatím nesetkali. To se pak od ostatních ráda nachytřím, zatímco se spíš najdu v roli koordinátora, který pak dodává výstup v podobě, v níž ho očekávají moji nadřízení. Mí kolegové tu práci dělají dvacet let a já nemám tendenci je seznamovat s tím, že Země je kulatá a tráva zelená. Spíše se tedy učím já a snažím se nastavovat efektivnější procesy,“ komentuje Lenka Falešníková.

Z pohledu Jiřiny Procházkové je základem dobré spolupráce vždy otevřenost. Tato ctnost ostatně podle ní charakterizuje i její spoludiskutérky. „Když jsem tady rozjížděla praxi daňových sporů, Radka byla jedna z prvních, kdo do nás vložil důvěru. Co spojuje Radku a Lenku, je velká otevřenost, jsou to dámy, s nimiž víte, na čem jste, přičemž ale neslevují ze svých požadavků,“ pochvaluje si kombinaci přímosti v komunikaci a tahu na branku v plnění úkolů.

Všeobecný benefit

Že bez spolupráce s ostatními se v životě nikdo moc daleko nedostane, je základ, v němž Radka Mašková vyrůstala. „Nikdo není silný ve všem. A ty slabší stránky je třeba kompenzovat lidmi, kteří ten talent mají. Tak jsem byla vychována a držím se toho, ačkoli jsem zažila i období, kdy to nefungovalo zcela,“ přibližuje Radka Mašková.

Právě období, kdy Jiřina Procházková rozjížděla praxi daňových litigací v Deloitte Legal, bylo podle Radky Maškové velmi složité i z pohledu daňových kontrol ze strany finanční správy, které se v té době značně zpřísnily. „Bylo to zajímavé jednak technicky a profesně, jednak byly potřeba právě různé talenty a schopnosti. Hledat ta řešení spolu s Jiřinou mě velmi bavilo,“ vzpomíná Radka Mašková.

Jiřina Procházková navazuje s tím, že na začátku bylo potřeba přesvědčit daňové týmy a získat jejich důvěru. „Nebyla to idylka, ale podstatné bylo pochopit, že když to bude fungovat, prospěje to oběma týmům. Když přijdete jako právníci a řeknete, že budete dělat daňové spory, daňaři vám celkem oprávněně mohou říct: 'co vy víte o daních? Od toho jsme tu my'. Radka byla mezi těmi, kdo se toho nebál, protože věděla, že z toho mohou benefitovat všichni,“ dodává Jiřina Procházková.

Říznout do toho a vstoupit do neznámých vod musela před nedávným nástupem do České spořitelny i Lenka Falešníková. Kariérní výzvu pro ni představoval mimo jiné i fakt, že finanční ústav patří k největším plátcům daní v Česku. „Určitě je to vrchol kariéry, protože kde jinde asi tak jako daňařka pracovat než v takovém kolosu. Nicméně během pohovorů jsem byla mile překvapena, že jsem stále zvána do dalších a dalších kol. Trochu jsem se musela vyhecovat, přikázat si být trochu drzá a zvládnout to,“ říká.

Proč a s jakým programem Jiřina Procházková kandiduje do vedení České advokátní komory?

Jak se dá po dekádách v jedné firmě pravidelně vystupovat z rutiny?

A je třeba při změně zaměstnání změnit i své návyky ohledně nakládání s vlastní energií?

I to se řešilo v podcastu #FinŽeny.