Nejlepší spořicí účty? Sazby nad pět procent už má jen pár bank

V prvním květnovém týdnu Bankovní rada ČNB snížila sazbu o půl procentního bodu na 5,25 procenta a reakce tuzemských bank na sebe nenechala dlouho čekat. Ke snižování sazeb na spořicích účtech už sahá řada bankovních domů. Nejčastěji se sazba zastavuje mezi 4 až 5 procenty. Podívejte se, na kterých spořicích účtech máte nyní šanci na největší zhodnocení svých úspor.

Reklama

Šestkovou sazbu na spořicím účtu si v tuto chvíli drží už jen benjamínek českého bankovního trhu Partners Banka. Pro nové i stávající klienty ještě stále nabízí zhodnocení 6,03 procent. Ani tady už ale šestková sazba dlouho nevydrží a změna v řádu dnů je na obzoru. V klientské mobilní aplikaci Partners Banky už totiž svítí avízo, že od 15.května 2024 půjde sazba dolů na 5,06 procenta.

Nejlepší sazby budou brzy začínat už jen pětkou

Ke snížení sazby z 6,31 procenta o necelých tři čtvrtě procentního bodu přistoupila nejnověji i Trinity Bank, která si řadu měsíců držela nejlepší sazbu z českých bank. U svého nejnovějšího spořicího účtu Jarní Skvělý účet si nyní stanovila zhodnocení 5,58 procent. Své prvenství v žebříčku nejlepších tuzemských spořicích účtů ovšem získá zpět už ale během několika málo dnů, a to právě díky snížení sazby v Partners Bance na 5,06 procenta i plánovanému květnovému snížení sazby ve slovenské Všeobecné úvěrové bance (VÚB) na 5,45 procenta. Aktuální sazba 5,58 procenta platí v Trinity Bank pro nové klienty s nově založeným účtem po 8.dubnu 2024 a pro vklady do čtvrt milionu korun. Stávající klienti zde získají sazbu 5,08 procenta, a to nejen pro úspory do čtvrt milionu, ale toto zhodnocení platí pro vklady až do 10 milionů korun.

Pokles sazby čeká v pondělí 13.května také na klienty v Max Bance, kde ze stávající sazby 5,7 procent úročení spadne na 5,1 procenta pro vklady do půl milionu. A na rovných 5 procent zde klesne zhodnocení vkladů nad půl milionů.

Solidní pětapůlprocentní sazbu už více jak dva a půl roku na svém spořicím účtu mSpoření stále drží mBank, která takovéto zhodnocení klientům garantuje ještě minimálně do začátku letošních letních prázdnin. Se svou strategií „neměnit klientům příliš často sazby“ patří mezi zdejšími bankami k absolutním výjimkám. Sazby na svém spořicím účtu totiž mBank nezměnila od konce roku 2021.

Hry se skládanými sazbami pokračují

Sazbou rovných 5 procent nyní úročí úspory svým klientům hned pětice bank. Bez podmínek zhodnocuje pěti procenty úspory svým stávajícím i novým klientům jen Fio banka. UniCredit Bank už tuto sazbu nabízí jedině novým klientům, ostatní zde dosáhnou na zhodnocení pouhými 2,5 procenty. Ostatní banky z pětice pak stanovují více podmínek, které klienti musí splnit, aby na nejvyšší zhodnocení vůbec dosáhli. Zatímco pro Raiffeisenbank momentálně stačí jen aktivně využívat platební kartu při placení v kamenných či internetových obchodech, ČSOB požaduje, aby klienti k tomu ještě aktivně využívali i bankovní aplikaci ČSOB Smart.

Nejkomplikovanější a nejméně transparentní zhodnocování pak letos vymysleli asi v České spořitelně. Klientům sice nabízejí vizuálně příjemnou kalkulačku pro předběžný propočet zhodnocení a zajímavá je i funkce Platím a spořím, která umožňuje posílat si z každé platby pár korun automaticky přímo na spořicí účet. Struktura úročení spořicích účtů v České spořitelně však od letošního jara definuje 4 pásma úročení, která zahrnují nejen základní úrokovou a bonusovou sazbu a podmínku využívání bankovní aplikace George, ale přidávají k tomu ještě i individuální bonusovou sazbu závisející na míře finančního zdraví klienta. To je pochopitelně faktor, který si asi ne každý klient dokáže za sebe odhadnout.

Další podmínkou pro lepší sazbu v České spořitelně je i pravidelné investování. Původních 300 korun měsíčně už ale na pětiprocentní sazbu nestačí. Je třeba investovat alespoň dva tisíce korun, abyste na sazbu 5 procent dosáhli. Investoři zde ale přece jen mají výhodu, že nemusí odhadovat vlastní finanční zdraví a podle své pravidelné investice vědí, jakou sazbu na spořicím účtu získají.

Skládanou sazbu si pak oblíbily i další banky. Například Moneta Money Bank, ale zhodnocení 4,6 procenta tvořené standardní úrokovou sazbou (1 %) a úrokovým bonusem (3,6 %), ničím už dále nepodmiňuje a sazbu garantuje pro vklady až do jednoho milionu korun. Také sazby 4,5 i 4,0 procenta u Komerční banky jsou tvořené z více položek a pro ty, kdo mají spořicí účet přes novou aplikaci KB+, banka nabízí zvýhodnění i za pravidelné investice.

Jak zhodnocují své spořicí účty banky v Česku: (stav k 9.5.2024)

Banka Sazba Podmínky a limity sazby Partners Banka 6,03 % (do 14.5.) pak 5,06 % Pro stávající klienty je k 3.5. 2024 sazba 6,03 % p.a. bez limitů a klienti zatím nemusí plnit žádné podmínky. Podmínky pro udržení této sazby je nutné začít plnit až následují 3.kalendářní měsíc po založení prvního spořícího účtu a je třeba si pak sjednat balíček Pro dva nebo Pro rodinu. Pokud si tyto balíčky nesjedná, stačí provést alespoň 5 plateb kartou v měsíci. VÚB Banka 5,80 % (do 19.5.) pak 5,45 % Změna úrokové sazby: 5,45 %, s účinností od 20.05.2024, včetně. Slovenská VÚB je ale zahraniční banka, u níž musíte překonat několik složitějších administrativních podmínek, abyste na zajímavé zhodnocení vkladu vůbec dosáhli. Max Banka 5,70 % (do 12.5.) pak 5,1 % Do 12.5.2024 platí pro vklady do 500 tisíc sazba 5,70 %, pak 5,10 %. Pro vklady nad 500 tisíc platí 5,60 %, která od 13.5.2024 klesá na 5,00 %. Trinity Bank 5,58 % / 5,08 % Sazba 5,58 % platí pro nové klienty s nově založeným Jarním Skvělým účtem po 8.4.2024 a s vkladem do limitu 250 tisíc korun. Vklady 250 tisíc – 10 milionů mají sazbu 5,08 %. Stávající klienti získávají sazbu 5,08 % nejen pro vklady do 250 tisíc, ale až do 10 milionů korun. Vklady nad 10 milionů korun jsou úročené sazbou 4,08 % pro nové i stávající klienty. mBank 5,50 % (do 30.6.2024) Sazba platí pro nové i stávající klienty bez jakýchkoliv podmínek, a to až do výše 800 tisíc Kč. Klient si může na mSpoření založit až 8 cílů pro pravidelné spoření a každý bude sazbou 5,5 % úročen až do výše 100 tisíc Kč. Klienti si navíc mohou vybrat, zda své úspory chtějí ukládat pevnou, procentuální či zaokrouhlenou částkou z provedených plateb, nebo trvalou platbou opakující se každý měsíc. (Sazba platí do 30.6.2024) Česká spořitelna 5 % / 4,25 % / 4,05 % / 2,75 % Sazbu ovlivňuje, zda klient využívá internetové bankovnictví George, dále rozhoduje výše pravidelných investic a míra finančního zdraví klienta dle hodnocení banky. Bez těchto faktorů lze dosáhnout jen na sazbu 2,25 %. Pro stávající i nové klienty ale platí, že pokud pravidelně investují minimálně 2000 korun, mohou stále získat úročení spořícího účtu ve výši 5 %. ČSOB 5 % / 1,50 % (Platí do 31.5.2024) Nejvyšší sazbu 5 % lze získat jen při splnění podmínek. Sazba je tvořena základní sazbou (1,5 %) a Bonusovou sazbou (3,50 %) za aktivní využívání aplikace ČSOB Smart a zároveň i provedení 5 plateb platební kartou ČSOB. Raiffeisenbank 5 % / 4,9 % / 0,1 % Nejvyšší sazbu 5 % lze získat jen při splnění podmínek. Pro různé typy účty jsou stanoveny limity vkladu pro úročení danou sazbou. Celková úroková sazba se skládá ze základní sazby 0,1 % a z bonusové sazby 4,9 %, kterou klient získá, když bude svůj účet aktivně používat, tj. 3x měsíčně zaplatit kartou vydanou Raiffeisenbank k běžnému účtu. UniCredit Bank 5 % / 2,5 % Pro nové klienty, kteří si založí běžný účet se spořením banka garantuje do konce května 5 % pro vklady do 2 milionů Kč. Pro stávající klienty platí sazba 2,5 % do odvolání. Fio banka 5 % Fio konto Fio konto je speciální spořicí účet bez výpovědní lhůty s aktuální sazbou 5 % pro vklady do 200 tisíc Kč. Nad tuto hranici klesá sazba pro úspory do 1 milionu na 0,1 %, do 10 milionů na 0,15 % a nad 10 milionů platí 0,2 %. Každý klient může mít jen 1 Fio konto. Banka Creditas 4,6 % Od 9.5.2024 je sazba 4,6 % pro část vkladu do 500 tisíc korun a 2,0 % pro část vkladu nad tento limit. Žádné podmínky se spořicím účtem spojeny nejsou, sazba není ničím podmíněna. Platnost sazeb není předem určena. Noví klienti mají stejnou sazbu jako stávající. Moneta Money Bank 4,6 % (do 2.6.2024) Úroková sazba 4,6 % ročně platí do 2. 6. 2024 pro zůstatky do 1 milionu Kč. Pro její získání není třeba plnit žádné podmínky. Sazbu tvoří standardní úroková sazba 1,0 % a 3,6 % je úrokový bonus. Pro vklady nad 1 milion Kč platí sazba 0,5 %. J&T Banka 4,25 % Pro stávající i nové klienty platí úrok 4,25 % u spořicích účtů, respektive u účtu s jednodenní výpovědní lhůtou. Podmínkou je být klientem J&T Banky, maximální limit není nastaven. Ohlášené snižování sazeb bankou na 21.5. se netýká spořicích účtů. Komerční banka 4,5 % /4,0 % (do 31.5.2024) Sazba 4,5 % platí pro období 1.5.-31.5.2024 pro spořicí účet přes aplikaci KB+, přičemž 2,5 % z toho je bonusová sazba. Sazba spořicího účtu mimo aplikaci KB+ je 4,0 % pro období 1.4.-30.6.2024 a je složená ze základní sazby 2 %, fixní bonusové sazby 0 % a bonusové sazby za pravidelné investice 2 %. Moneta Money Bank 4,20 % Spořicí účet Spoření DIP Sazbu pro Spořicí účet Spoření DIP tvoří 1,0 % standardní úroková sazba a 3,2 % úrokový bonus. Sjednání a vedení je možné pouze v rámci režimu DlP. Vklady do DIP je ale třeba ponechat na účtu alespoň 10 let a zároveň je nevybrat do dosažení 60 let věku. Jinak je výběr sankcionován a musí se dodanit úlevy na daních. Fio banka 4,00 % Fio spořicí účet Fio spořicí účet nabízí klientům 4 % sazbu pro neomezenou výši vkladu a je možné z účtu realizovat 4 převody/výběry za měsíc. mBank 4,00 % eMax Plus eMax Plus je bez podmínek, a sazba 4 % je platí pro vklady do výše 2 milionů Kč. Klient si může založit a pojmenovat až 4 účty, kde mBank bude jeho úspory zhodnocovat 4 % do limitu 500 000 Kč na každém z nich. Air Bank 3,75 % (do 17.5.) Pak 3,25 % Pro nové i stávající klienty sazba 3,75 % platí do 17.5. Od 3.5.2024 se mění ale způsob úročení korunového spořicího účtu. Úročení vkladů bude nově jednou bonusovou sazbou do 500 tisíc Kč a pro aktivní klienty, kteří si na účet posílají měsíčně minimálně 25 tisíc korun sazba platí až do výše 1 milionu Kč. Zdroj: Banky

Spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínu Newstream Club.

U investování do dluhopisů jsou vždy dvě rizika, která je třeba mít na paměti, říká investor Jirman Money Akcie jsou nyní blízko historických maxim, kreditní přirážky jsou naopak na minimech, a právě z tohoto rizika se nyní dostane už jen malý výnos. „Stále platí, že dluhopisy jsou zajímavé pro investory i letos, je ale třeba si vždy dobře prostudovat informace k dluhopisovým fondům a vědět, o jaký typ fondu jde a jak s ním jeho portfolio manažer pracuje. Dnes je prostor právě pro aktivní portfolio managery,“ říká v rozhovoru o letošní situaci na dluhopisových trzích Leoš Jirman, partner a CIO EMUN investiční společnosti. Věra Tůmová Přečíst článek

Nejlepší sazby na termínovaných účtech už byly. A klesat budou dál Money S tím, jak klesají sazby na spořicích účtech, snižují banky pochopitelně i sazby na termínovaných vkladech. Zatímco šestkovou sazbu na spořicím účtu máte ještě šanci získat v několika bankách, na termínovaném vkladu to je téměř nemožné. Má ji jen jedna banka a s podmínkou investice. Nejlepší sazby tedy začínají pětkou, častěji spíš čtyřkou. Podívejte se, na kterých termínovaných účtech nyní zhodnotíte své peníze nejvíce. Věra Tůmová Přečíst článek

Sazbu začínající šestkou má u spořicího účtu už jen trojice bank. Bez složitých podmínek to jsou jen dvě Money Na březnové snížení úrokových sazeb ČNB na 5,75 procenta už stihla zareagovat i část bank, a to mírným snížením sazeb u spořicích účtů. Zatím sice ještě nedošlo k úplně masivnímu sešupu, ale trend poklesu je až na výjimky jasný. Jedinou bankou, která šla proti trendu a sazbu naopak zvedla, je Trinity Bank se 6,31 procenta. Sazbu spořicího účtu se šestkou už pak mají jen dvě další banky. Stále více bank si ovšem začíná klást více a více podmínek pro poskytnutí lepší sazby na spořicím účtu. Kdo podmínky nedodrží, má zhodnocení úspor mnohde úplně mizivé. Věra Tůmová Přečíst článek

Lidé více hledají jistotu v umění, nákup uměleckých děl a šperků byl za covidu enormní, uvedly expertky Filantropie O investice do umění se zajímá stále více lidí, a to kultivuje i celou společnost. Obklopují-li vás umělecká díla, mění to i vaše osobní nastavení a prozáří to i váš vlastní život. Vše se projevuje pak i v době nejistot a krizí, kdy lidé hledají hmatatelná aktiva a kupují si více umělecká a designová díla, shodly se expertky na umění na klubovém setkání Newstream Business Clubu českých a slovenských žen, které se konalo v designovém obchodě Ones Concept Design Store na pražském Újezdě. Věra Tůmová Přečíst článek