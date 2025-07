Tři procenta dostanete. Ale už jen výjimečně. Který termínovaný účet v létě vydělá nejvíce

Jak si stojí nejlepší sazby na termínovaných vkladech. Ve kterých bankovních domech si zhodnotíte své úspory nejvíce a za jakou dobu? Podívejte se na přehled nejzajímavějších úrokových sazeb na termínovaných účtech tuzemských bank pro období od jednoho měsíce až do jednoho roku.

Češi stále nadprůměrně spoří. I v období, kdy klesají úrokové sazby na spořicích a termínovaných účtech, si na tyto bankovní produkty intenzivně ukládají své úspory. V prvním čtvrtletí letošního roku sice míra úspor domácností podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem (ČSÚ) mírně poklesla, ale i nadále ve srovnání s předchozími lety zůstala nadprůměrná.

A zatímco na spořicích účtech je možné ještě získat úrokovou sazbu kolem čtyř procent, na termínovaných vkladech, které pracují s delším časovým horizontem, to už je zpravidla o jeden procentní bod méně.

Nejlepší sazby termínovaných vkladů

Nejlepší zhodnocení na termínovaném vkladu je tak momentálně 3,2 procenta, a to konkrétně pro tříměsíční vklady v Air Bank. Banka si ovšem klade podmínku minimální výše vkladu a proto, abyste na tuto sazbu dosáhli, si musíte na čtvrt roku uložit alespoň 30 tisíc korun. Tento termínovaný vklad si můžete sjednat v bankovní aplikaci na pár kliků.

Tříprocentní úročení pro své úspory získáte ještě ve třech dalších bankovních domech. V případě tříměsíčního termínovaného vkladu tuto sazbu se stejné podmínky minimálního 30tisícového vkladu nabízí také UniCredit Bank, a to pro úspory až do deseti milionů korun. Na tři měsíce dává tříprocentní sazbu i Moneta Money Bank, u které si musíte uložit nejméně 40 tisíc korun.

Třetí bankou, která má na svém dlouhodobějším termínovaném vkladu tříprocentní sazbu, je Banka Créditas. Aktuálně ji nabízí na 12 měsíců, tedy pro spořílky, kteří chtějí mít sazbu tři procenta jistou po celý rok. Pro získání této sazby si musíte uložit alespoň pět tisíc korun, a výše úrokové sazby je pak stejná pro libovolnou výši vkladu.

Nejlepší sazby pro jednotlivá období vkladu

Na jeden měsíc nabízí momentálně nejlepší sazbu UniCredit Bank, a to pro vklady nad milion korun 2,85 procenta, pro vklady od 30 tisíc do milionu to je 2,75 procenta. U tříměsíčních vkladů to je již zmiňovaná Air Bank se sazbou 3,2 procenta. Na šest měsíců dává nejlepší sazbu Banka Creditas, a to ve výši 2,8 procenta a stejná banka má nejlepší zhodnocení, tříprocentní, i na ročním termínovaném vkladu.

Co se vyplatí vědět o termínovaných vkladech

Při zvažování, jak diverzifikovat své úspory, se vyplatí vědět, že v každé tuzemské bance jsou vklady automaticky pojištěny, a to až do souhrnné výše odpovídající 100 000 eur, tedy zhruba v aktuálním přepočtu 2 470 000 korun.

Současně je třeba vědět, že peníze z termínovaného vkladu si můžete vyzvednout jedině po uplynutí sjednané doby. V případě, že tuto dobu nedodržíte a potřebujete si peníze vybrat dříve, počítejte se sankcí.

Pokud naopak peníze vždy vyzvednete a zase znovu na termínovaný vklad vložíte, může se vám vyplatit nastavit si takzvaný revolving, tedy automatické opakování. Zvolíte-li při sjednání termínovaného vkladu tuto druhou variantu, nemusíte si hlídat dobu pro vyzvednutí a znovuvložení peněz na termínovaný účet, protože banka vám po skončení stanovené doby automaticky obnoví vklad na další období. To bude stejně dlouhé, jako jste si zvolili na začátku, akorát s aktuálně platnou úrokovou sazbou.

Češi stále spoří o sto šest

Češi od pandemie covidu spoří více než většina Evropanů. Podle vyjádření České národní banky (ČNB) dokonce patří mezi ty nejvíce šetřivé v celé Evropě. „V letech 2015-2019 tvořily české domácnosti úspory v obdobné či lehce nižší míře, než byl průměr Evropské unie. S vypuknutím pandemie však jejich míra úspor skokově vzrostla a od té doby se pohybuje vysoko nad průměrem EU. Dle posledních dostupných dat za třetí čtvrtletí loňského roku byla pátá nejvyšší v celé Evropě, když dosáhla skoro 19 procent,“ uvádí zpráva ČNB.

Vedle faktu, že Češi spoří o sto šest, je pozoruhodné i to, že na spoření myslí už i ti nejmladší bankovní klienti z Generace Z, tedy lidé do 25 let. Spoří téměř všichni, jen jedenáct procent takto mladých lidí připouští, že nespoří vůbec a všechno, co vydělají, utratí. Vyplynulo to z průzkumu o finančním chování mladých agentury IPSOS pro společnost Fingood.

Navzdory různým hypotézám, že mladé budou lákat hlavně nové a neotřelé investice, je zřejmé, že valná většina mladých lidí dává podle průzkumu přednost bezpečným bankovním produktům. „Poměrně překvapivé je, že mladá generace sází především na jistotu. Drtivá většina mladých spoléhá při spoření jen na spořicí účty či termínované vklady. Až daleko za tím jsou akcie, ETF, investice do kryptoměn nebo třeba crowdfunding,“ dodává Ondřej Kozel ze společnosti Fingood, která je jednou ze čtyř českých platforem, které od České národní banky získaly evropskou crowdfundingovou licenci.

Kolik vynesou termínované účty v bankách v České republice

Nejlepší sazby termínovaných vkladů bank pro vklady na 1 měsíc

UniCredit Bank (min. vklad 1mil. Kč) 2,85%

UniCredit Bank (pro vklady 30.000 - 999.999 Kč) 2,75%

Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč) 2,70%

Fio banka (min.vklad 3 000 Kč) 2,30%

Raiffeisenbank (do 10 milionů Kč) 2,15%

ČSOB / ČSOB Poštovní spořitelna (min.vklad 5 000 Kč) 2,1%

Nejlepší sazby termínovaných vkladů bank pro vklady na 3 měsíce

Air Bank (min.vklad 30 000 Kč) 3,2 %

Moneta Money Bank (min.vklad 40 000 Kč) 3,0 %

UniCredit Bank (min.vklad 30 000 Kč – 10 milionů Kč) 3,0 %

Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč) 2,70 %

Fio banka (min.vklad 3 000 Kč) 2,7 %

Komerční banka (min.vklad 5 000 Kč) 2,5 %

Nejlepší sazby termínovaných vkladů bank pro vklady na 6 měsíců

Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč) 2,80 %

Moneta Money Bank (min.vklad 40 000 Kč) 2,80 %

Air Bank (min.vklad 30 000 Kč) 2,7 %

UniCredit Bank (min.vklad 1–10 milionů Kč) 2,60 %

UniCredit Bank (min.vklad 30 000 Kč – 999 999 Kč) 2,50 %

Komerční banka (min.vklad 5 000 Kč, max.3 miliony Kč) 2,5 %

Nejlepší sazby termínovaných vkladů bank pro vklady na 12 měsíců

Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč) 3,0 %

Moneta Money Bank (min.vklad 40 000 Kč) 2,80 %

UniCredit Bank (min.vklad 1–10 milionů Kč) 2,80 %

UniCredit Bank (min.vklad 30 000 Kč – 999 999 Kč) 2,70 %

Komerční banka (min.vklad 5 000 Kč, max.3 miliony Kč) 2,7 %

Air Bank (min.vklad 30 000 Kč) 2,7 %

Zdroj: banky, stav k 1. 7. 2025

