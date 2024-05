Lidé více hledají jistotu v umění, nákup uměleckých děl a šperků byl za covidu enormní, uvedly expertky

O investice do umění se zajímá stále více lidí, a to kultivuje i celou společnost. Obklopují-li vás umělecká díla, mění to i vaše osobní nastavení a prozáří to i váš vlastní život. Vše se projevuje pak i v době nejistot a krizí, kdy lidé hledají hmatatelná aktiva a kupují si více umělecká a designová díla, shodly se expertky na umění na klubovém setkání Newstream Business Clubu českých a slovenských žen, které se konalo v designovém obchodě Ones Concept Design Store na pražském Újezdě.

Být investorem umění, neznamená jen kupovat obrazy nebo „ukrást Venuši“ jako v klasickém starém italském filmu z roku 1966 s Audrey Hepburnovou a Peterem O'Toolem. „Investice do umění totiž v sobě obsahuje podstatně více stránek, než jen tu finanční s výhledem na velký zisk,“ řekla mimo jiné na úvod klubového setkání Anna Pulkertová, zakladatelka privátního klubu pro začínající sběratele umění Art Part Clubu.

Investice do krásy a umění má mnoho rovin

Investice do krásy a umění, je podle Pulkertové i krásnou investicí v mnoha různých podobách. Z finančního hlediska by investice do uměleckých děl měly podle ní představovat jen asi 4 až 8 procent portfolia investora. „Vždy by měl být brán v úvahu delší investiční horizont na 10 až 15 let i složitější likvidita, a proto doporučuji mít vždy vedle sebe i někoho, kdo vás investorskými začátky provede,“ upozornila Pulkertová. Podle ní je investice do umění také investicí do sebe sama, protože investorovi se začnou otevírat další obzory, a to třeba i díky bližšímu kontaktu s uměním a jeho autory.

Je to také investice do prostoru, ve kterém žijeme. „Ve chvíli, kdy máme kolem sebe doma umění a krásný design, tak to podle výzkumů na člověka působí pozitivně a žije potom spokojenější život,“ konstatovala Pulkerová a současně poukázala i na další rozměr, kterým je mecenášství a investice do rozvoje umělců. „Důležité v naší společnosti je, že se téma umění a zájmu o něj ve společnosti zvedá a lidé se chtějí o umění dozvídat stále více, což ještě před pár lety nebylo vůbec standardem. A to je pro naši společnost dobře, protože čím více se budeme o umění zajímat, tím budeme kulturnější společností,“ doplnila Pulkertová.

Češi už začínají objevovat i autorskou tvorbu designérů

Další samostatnou kapitolou investic do krásy je i design a limitované kolekce, jak v dalším bloku diskuse přiblížily majitelky designového obchodu Ones Concept Design Store Michaela Juřenčáková a Elena Janota. Také v případě autorské designové tvorby podle Juřenčákové platí, že zájemci o krásu vždy oceňují možnost popovídat si přímo s designérem a hledají designové předměty s příběhy. „Udělali jsme tady u nás proto vloni v září sousedský festival pro asi padesátku designových obchodů s názvem Malá Strana zááářřřííí a nyní se na nás obracejí lidé a obchody z celé Prahy, abychom to udělaly i jinde, což je pro nás úplně nereálné,“ konstatovala Janota a dodala, že si ale uvědomují, jak je pro designové obchody důležité, aby se k nim dostala správná cílová skupina.

A také proto před pár dny vznikl jejich další projekt Loci.guide, který přináší kurátorský výběr zajímavých míst z hlediska designu v Praze. Nejde jen o výčet designových obchodů, ale jsou v něm zahrnuty i zajímavé restaurace a kavárny nebo eventy. „Takových míst je v této databázi už 250 a dalších 500 čeká na představení. Projekt nemá být zpoplatněn, aby se zajistil kvalitní kurátorský výběr a má ukazovat Prahu tím nejhezčím možným způsobem,“ uvedla Elena Janota.

Komunismus přetrhl vztah Čechů k umění

Experti na umění nicméně nyní v České republice ale stále stojí před důsledky období komunismu, které zásadním způsobem narušilo vztah Čechů k umění a kráse. Objevují se už ale prý určité signály, že se to i u nás mění a čím dál více lidí začíná mít o umění zájem.

Stále to ovšem není takové jako to je například ve Francii, kde je podle Alexandry Bízkové z fondu Pro arte Investment Fund běžné, že vyrůstáte v bytě, kde v obývacím pokoji visí nad sofa umělecký originál a večer si pak zajdete na skleničku vína do galerie a užíváte si svět umění v daleko větší míře, než je tomu v Česku. „Za více jak deset let, co v investicích do umění působím, ovšem vidím, že zájem o umění neustále narůstá a my se snažíme tu zpřetrženou nit komunismem, kdy docházelo k devalvaci umění i umělců, zase navázat,“ popsala situaci na českém trhu s uměním Bízková.

Určitá změna chování se projevila paradoxně i v období covidu, které bylo podle expertek pro řadu umělců velice pozitivní. Stejně i jako jiná krizová období v historii lidstva totiž toto období nejistoty zvedlo zájem lidí o hmatatelná aktiva. „Designéři a umělci, zvláště ti, co tvoří dražší věci jako jsou například šperky, říkali, že nikdy neprodali tolik věcí jako právě v období pandemie, kdy byly samé restrikce,“ vzpomínala Janota. „Ne vše, co je autorský design je ale umění,“ zdůraznila pak v diskusi kurátorka značky Qubus Marcela Straková, která řadu let působila i ve vedoucích pozicích tuzemských uměleckých institucí.

Záběry z klubového setkání Newstream Business Clubu českých a slovenských žen

Opatrnost je u investic do umění na místě

Pokud jste v investicích do umění úplně na začátku, je dobré podle Bízkové neklást na sebe velké investiční nároky, a to zvlášť pokud vedle sebe nemáte investičního poradce. „I investice do umění je definována tak, že se musí po nějaké době vrátit na trh a musíte ji být schopni prodat za vyšší cenu a najít na prodej protistranu,“ shrnula základní principy Bízková a připomněla, že ne každé výtvarné dílo je také investicí.

A to platí rovněž pro design a u autorského designu bychom měli být podle ní ještě opatrnější. „Směrem k investicím do umění jsem vždy spíše opatrná a říkám: dělejte si radost, kupujte umění, ale zároveň pokud to chcete mít jako investici, je třeba našlapovat velice opatrně. Ačkoliv vám tak někteří umělci či obchodníci budou třeba říkat, co je zrovna ta zaručená investice, buďte vždy obezřetní,“ apelovala Bízková.

Na úplný závěr klubového setkání s podtitulem Ženy jako investorky do krásy pak šéfka Newstream Business Clubu českých a slovenských žen Katarína Krajčovičová připomněla i renesanční umělce, kteří se řídili heslem, že „Duši živí krása“. „Naším květnovým klubovým setkáním jsme nasytili nejen naši duši, ale také jsme poodhalili možnosti, jak může být tato cesta a pohled do duše dlouhodobě zajímavá i pro investory,“ zakončila klubové setkání pod hlavičkou newstream.cz Krajčovičová.

