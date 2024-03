Sazbu začínající šestkou má u spořicího účtu už jen trojice bank. Bez složitých podmínek to jsou jen dvě

Na březnové snížení úrokových sazeb ČNB na 5,75 procenta už stihla zareagovat i část bank, a to mírným snížením sazeb u spořicích účtů. Zatím sice ještě nedošlo k úplně masivnímu sešupu, ale trend poklesu je až na výjimky jasný. Jedinou bankou, která šla proti trendu a sazbu naopak zvedla, je Trinity Bank se 6,31 procenta. Sazbu spořicího účtu se šestkou už pak mají jen dvě další banky. Stále více bank si ovšem začíná klást více a více podmínek pro poskytnutí lepší sazby na spořicím účtu. Kdo podmínky nedodrží, má zhodnocení úspor mnohde úplně mizivé.

Sazbu začínající číslicí šest aktuálně v Česku u spořicích účtů nabízí jen tři tuzemské banky. Prvenství v žebříčku si zatím stále drží Trinity Bank, která šla se sazbou dokonce mírně nahoru na 6,31 procenta, zatímco většina ostatních bankovních domů sazby pomalu ale jistě snižuje.

Trinity Bank má svůj sazebník u spořicího účtu odstupňovaný podle výše vkladu. Nejlepší sazbu, 6,31 procenta nabízí při úsporách do 250 tisíc korun. Nad tuto hranici až do 10 milionů korun pak má také šestkové zhodnocení a to 6,08 procenta. Vyšší vklady mají sazbu čtyři procenta. Podle vyjádření mluvčího Trinity Bank Kamila Chalupy chce banka v oblasti spořicích účtů nabízet zajímavé zhodnocení a nadstandardní úrokové sazby dlouhodobě a v této strategii plánuje pokračovat i v dalším období.

Nováček trhu si drží druhé místo

Na druhém místě nejlepších spořicích korunových účtů je benjamínek českého bankovního trhu, Partners Banka. Ta oficiálně rozjela svůj bankovní byznys pro širší veřejnost až teprve před pár týdny a to 6. března, kdy současně oznámila i druhou nejlepší sazbu spořicího účtu na trhu. Vklady úročí 6,03 procenta. Snižovat sazbu zatím prý nehodlá.

„Sazbu 6,03 procenta bez omezení výše částky zachováme určitě do nejbližšího zasedání ČNB k úrokovým sazbám, které je naplánováno na 2. května 2024, a pokud nebudou sazby ČNB sníženy nebo budou sníženy málo, tak tuto nejvýhodnější sazbu zachováme až do konce června,“ uvedla pro newstream.cz mluvčí banky Tereza Píchalová.

Na nejvýhodnější sazbu mají podle Píchalové nárok všichni klienti s párovými i rodinnými balíčky bez omezení času, částek a jakýchkoliv dalších podmínek. Po dobu tří měsíců od založení spořicího účtu mají pak na výhodnou sazbu nárok také individuální klienti bez jakýchkoliv podmínek. Od čtvrtého měsíce ale musí individuální klienti pro udržení zvýhodněné sazby provést alespoň pět plateb měsíčně.

Partners Banka pak chystá do svého portfolia produktů ještě v průběhu prvního pololetí přidat i dětské spořicí účty včetně nastavení spořicích cílů do rodinného balíčku. I tyto by pak měly mít podle Píchalové opět i nejvýhodnější základní sazbou bez podmínek.

Stále více podmínek pro bonusové sazby

Třetí šestkovou sazbu, rovných 6 procent, už najdeme u spořicích účtů jedině v sazebníku Airbank. Tu ale její klienti mohou získat jedině při splnění několika podmínek akční nabídky a s vysokými úsporami. Musí si jednak v bankovnictví aktivovat nabídku samotnou a každý měsíc pětkrát zaplatit kartou svůj nákup. Současně však musí mít na spořicím účtu vklad nad 250 tisíc korun jinak pro ně bude platit nižší, pětiprocentní sazba. Bez splnění uvedených podmínek platí pro spořicí účet v Airbank a vklad do čtvrt milionu sazba 4,75 procent, což je snížení o půl procentního bodu, vyšší vklady do půl milionu korun mají sazbu 3,75 procenta.

Pro získání lepší sazby je třeba dodržet stále zamotanější podmínky u stále více bank. Kdo tak si chce na svém spořicím účtu v bance udržet, co nejdéle i tu nejvyšší možnou sazbu, měl by si důkladně pročíst podmínky, za jakých ji může v bance vůbec získat. Někde totiž stačí jen pár plateb, jinde musí být klient mnohem aktivnější a případně i investovat.

Aktuálně je tak tedy velmi oblíbenou podmínkou povinný počet útrat platební kartou banky. Po svých klientech to už požaduje vedle Airbank dlouhodobě také Raiffeisenbank se sazbou 5 procent na Bonusovém účtu. Další banka podmiňující si zvýhodněné úročení platbami kartou je Unicredit Banka, která má pro nove klienty do konce března sazbu 5,75 procent, pro stávající 5 procent.

ČSOB či například Česká spořitelna si pak vedle povinných plateb kladou i sérii dalších podmínek jako je například využívání jejich aplikací pro mobilní bankovnictví, tedy ČSOB Smart nebo George od České spořitelny. Další podmínkou je pak také investování v rámci banky. Čím více investujete, tím vyšší sazbu na spořicím účtu v České spořitelně máte. Na nejvyšší pětiprocentní sazbu musí klienti využívající Gerge zároveň se Spořitelnou i pravidelně investovat a to alespoň 2 tisíce korun měsíčně.

Pětiprocentní sazba může být ale také bez podmínek

Bez speciálních podmínek získáte ale sazbu nad pět procent hned v několika bankách. Například v Max Bance, která ještě donedávna měla šestiprocentní sazbu, nyní dosáhnete alespoň na 5,7 procent, a to bez omezení výše zůstatku a bez dalších podmínek. Sazbu 5,5 procent bez jakýchkoliv podmínek má pak mBank, a to do výše 800 tisíc korun uložených úspor. Klient si přitom může na spořicím účtu mSpoření založit až 8 cílů, na které si bude pravidelně spořit, a mBank mu bude každý z nich úročit sazbou 5,5 procent až do výše 100 tisíc korun. Tuto sazbu přitom mBank klientům garantuje ještě minimálně několik měsíců, konkrétně do 30. června 2024.

Další bankou bez podmínek a se sazbou 5,5 procent pro vklad do 200 tisíc korun je na Fio kontu také Fio banka. Její spořicí účet je ovšem zhodnocovaný pouze 4 procenty. Bez podmínek má svůj spořicí účet se sazbou 5,4 procent také Banka Creditas a to pro vklady až do půl milionu korun.

Pětiprocentní sazbu si ještě stále pak drží rovněž Moneta Money Bank, která po snížení základní úrokové sazby ze strany ČNB oznámila, že zatím nepřistoupí ke změnám v úročení nových ani již sjednaných spořicích účtů. U zůstatku do 1 milionu korun tak má i nadále bez jakýchkoliv podmínek úročení 5,1 procent, přičemž garanci úročení prodlužuje o měsíc, a to do 1. května letošního roku.

banka název účtu sazba podmínky a limity pro poskytnutí sazby spořicího účtu Trinity Bank Jarní skvělý účet 6,31 % Sazbu 6,31 procenta nabízí banka při úsporách do 250 tisíc korun. Nad tuto hranici vkladu až do 10 milionů korun pak platí 6,08 procenta. Vyšší vklady jsou úročené sazbou 4 procenta. Partners Banka Spořicí účet 6,03 % Sazba platí bez omezení výše částky, a to minimálně do dalšího zasedání ČNB 2. května 2024, případně až do konce června. Na nejvýhodnější sazbu mají nárok všichni klienti s párovými i rodinnými balíčky bez omezení času, částek a jakýchkoliv dalších podmínek. Po dobu tří měsíců od založení spořicího účtu mají na sazbu nárok také individuální klienti bez jakýchkoliv podmínek. Airbank Spořicí účet 6,00 % Pro získání bonusové sazby je nutné splnění podmínek akční nabídky – aktivace nabídky, 5 plateb kartou, vklad nad 250 tisíc korun. Pro vklady pod 250 tisíc je sazba 5 %. Bez splnění uvedených podmínek platí pro vklad do čtvrt milionu sazba 4,75 procent, pro vklady do půl milionu korun platí sazba 3,75 procenta. Max Banka Spořicí účet 5,75 % Bez podmínek a bez horního limitu, tedy na celý zůstatek. Platí pro stávající i nové klienty. UniCreditBank Spořicí účet 5,75 % Jedná se o marketingovou akci pro nové klienty, kteří si zřídí v bance běžný účet. Akce platí jen pro nové účty založené v období 1. března až do 31. března 2024. Úroková sazba platí až do limitu 2 000 000 Kč, k účtům START, OPEN nebo TOP. Tyto balíčky obsahují 2 účty – běžný a spořicí účet. Bonusovou sazbu získáte po splnění podmínky provedení 3 plateb debetní kartou, kterou máte vydanou ke svému běžnému účtu START, OPEN anebo TOP. FIO banka Fio konto 5,50 % Sazba platí v pásmu do 200 000 Kč. Lze založit i online přímo v internetovém bankovnictví či smartbankingu. K tomuto účtu banka vydává i platební kartu Visa nebo Mastercard. mBank mSpoření 5,50 % Klient si musí v bance založit běžný účet (zdarma) a vybrat si, který typ spoření ze čtyř variant mu vyhovuje. Až do výše celkového vkladu 800 000 Kč, může založit až osm cílů po 100 tisícikorunovém limitu a může si vybrat, zda své úspory chce spořit pevnou, procentuální či zaokrouhlenou částkou z provedených plateb. Banka Creditas Spořicí účet+ 5,40 % Spořicí účet + s parametry 5,4 % p. a. pro část vkladu do 500.000 korun a 2,9 % p. a. pro část vkladu nad tento limit. Lze sjednat online. Moneta Money Bank Spořicí účet Spoření H 5,10 % Platí pro nové i stávající klienty, kteří si ale musí také založit nový spořicí účet. U zůstatku do 1 milionu korun nabídne i nadále úročení 5,1 % p.a. Garanci úročení prodlužuje o měsíc, a to do 1. května 2024. J&T Banka Spořicí účet 5,00 % Minimální vklad milion Kč pro nové klienty a pro stávající klienty s vklady milion či 100tisícovou investicí. Minimální zůstatek na účtu je jeden milion korun. Komerční banka Spořicí účet 5,00 % Spořicí účet úročí banka základní sazbou 2 % p. a. Vedle základní sazby KB poskytuje bonusovou úrokovou sazbu 3 % p. a. s platností od 1. března do 31. března 2024. Základní i bonusové úročení platné do limitu 200 000 Kč. Základní i bonusová sazba se připisuje měsíčně. Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet 5,00 % Úročeno touto sazbou do 500 tisíc Kč + nutné minimálně 3x měsíčně zaplatit kartou. Bonusový úrok banka posílá až koncem dalšího měsíce. ČSOB Spoření s bonusem Smart 5,00 % Klienti musí pro získání bonusové sazby splnit 3 podmínky, aby jim tato sazba zůstala zachována, jinak jim klesne úročení na základní sazbu. Sazba platí do 5. dubna 2024 a od 6. dubna se mění úročení. Od 6. dubna 2024 - První založený účet Spoření s bonusem se úročí automaticky základní úrokovou sazbou. Základní sazba bude 1,5 % ročně na vklady do 1 000 000 Kč a 0,15 % ročně na část zůstatku od 1 000 000,01 Kč. Bonusová sazba - při splnění 2 podmínek – 5x měsíčně zaplatit kartou a zároveň se alespoň jednou za 3 měsíce přihlásit do aplikace ČSOB Smart. Pro druhý a každý další založený účet Spoření s bonusem zůstává jen jedna úroková sazba ve výši 0,01 % ročně. Česká spořitelna Spoření České spořitelny – s investováním 5,00 % V souvislosti s poklesem sazeb centrální banky snížila Česká spořitelna úročení spořících účtů o 0,75 %. Klienti, kteří pravidelně investují, ale mohou i nadále získat úročení spořícího účtu ve výši 5 % 1. pásmo: základní úroková sazba spořícího účtu pro klienty s Plus účtem se pohybuje od 2,25 % do 2,75 % (individuální bonusová sazba 0,1 % až 0,5 % dle finančního zdraví klienta) 2. pásmo: základní úroková sazba spořícího účtu pro klienty s Plus účtem, kteří zároveň využívají George od 2,25 % do 4,05 % (individuální bonusová sazba 0,1 % až 1,8 % dle finančního zdraví klienta) 3. pásmo: základní úroková sazba spořícího účtu pro klienty s Plus účtem, kteří využívají George a zároveň se Spořitelnou pravidelně investují 300 až 1 999 Kč měsíčně je 4,25 % 4. pásmo: základní úroková sazba spořícího účtu pro klienty s Plus účtem, kteří využívají George a zároveň se Spořitelnou pravidelně investují alespoň 2 000 Kč měsíčně je 5 % FIO banka Fio spořicí účet 4,00 % Neomezená výše vkladu. Lze založit i online přímo v internetovém bankovnictví či smartbankingu. mBank eMax Plus 4,00 % Sazba platí až do limitu dvou milionů Kč. Lze založit až čtyři spořicí účty, každý do limitu 500 tisíc Kč. Bez výpovědní lhůty.

Spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínu Newstream Club.

