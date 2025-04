Víme, kde v květnu dostanete nejlepší sazbu na spořicím účtu

Nejlepší úročení na českých spořicích účtech se aktuálně pohybuje mezi třemi až čtyřmi procenty. Pro ty vyšší sazby musí ale klienti obvykle splnit sérii podmínek. Navzdory nižším sazbám ale úspory na spořicích účtech zatím stále mírně rostou. Chování střadatelů se však začíná měnit, jak už registrují i některé banky.

Sazby na spořicích účtech nezaznamenávají v posledních dnech příliš závratné změny. Zdá se, že tuzemské bankovní domy spíše tiše vyčkávají na vývoj sazeb, na to, co udělá se sazbami konkurence i na celkovou situaci na trhu. Místo desetinkových úprav sazby, se kterými si hrály v uplynulých měsících téměř všechny banky, se nyní zaměřují na termíny, do kdy své úrokové sazby na spořicích účtech klientům hodlají poskytovat. Až do začátku června tak v tuto chvíli své sazby garantují jen v Moneta Money Bank a v Raiffeisenbank, další banky by pak měly své termíny k vyhlašovaným sazbám oznámit v nejbližších dnech.

Nejlepší sazby spořicích účtů bez podmínek

V žebříčku nejlépe úročených spořicích účtů bez dalších komplikovaných podmínek se zatím odehrály jen drobné změny. První místo si stále drží se sazbou 3,58 procenta do limitu 400 tisíc korun pro nové klienty Trinity Bank. Stávající klienti u ní získají sazbu 3,28 procenta. Nad uvedenou částku úroková sazba klesá. Druhé a třetí místo si tentokrát vyměnila Partners Banka s Fio bankou, protože v Partners Bance se rozhoupali k mírnému snížení sazby z původních 3,53 procenta na 3,46 procenta. Fio banka, která sazbu 3,5 procenta pro vklady do 200 tisíc korun časově neomezuje, se tím posunula směrem nahoru na stříbrnou příčku. Další pozice v žebříčku zůstaly nezměněny, jen v případě spořicího účtu MAX v rámci Banky Creditas se úročení zarovnalo s klasickým spořicím účtem Banky Creditas na rovnou tříprocentní sazbu. Žebříčky nejlépe úročených spořicích účtů uvádíme na konci článku.

Bonusové sazby s podmínkou

V případě spořicích účtů, u kterých si banky kladou podmínky, které musejí střadatelé splnit, aby na jejich sazbu dosáhli, se žebříček nejlepších sazeb během posledního měsíce prakticky nezměnil. Na první místo jsme tentokrát kvůli výši sazby zařadili i speciální spořicí účet ČSOB Duo Profit, který při splnění podmínek investování, dává klientům stále ještě sazbu 5 procent. Získání této sazby na spořicím účtu je ovšem podmíněno výrazně větší investicí než v jiných bankách a vklad musí být nejméně tak vysoký jako investice, respektive celkově musíte mít na začátku minimálně 60 tisíc korun. Musíte investovat alespoň 30 tisíc korun, abyste si mohli v ČSOB uložit na speciální spořicí účet Duo Profit s bonusovou sazbou také 30 tisíc korun. Zvýhodnění je dále omezeno vkladem na spořicím účtu do 250 tisíc korun, potom sazba klesá i u tohoto spořicího účtu. Pětiprocentní sazbu klient navíc získá jen na jeden rok.

Další nejvyšší sazbu na spořicím účtu s podmínkami nabízí svým klientům Česká spořitelna, a to ve výši 4,05 procenta. Na tuto bonusovou sazbu ovšem dosáhnou jen ti, kteří aktivně u banky využívají Plus účet, internetové či Smart bankovnictví George a současně i pravidelně měsíčně investují, a to alespoň dva tisíce korun v rámci bankovní skupiny. Do tohoto limitu se započítávají přitom i vklady na penzijní spoření. Další příčku si již delší dobu drží Raiffeisenbank pro úspory do 500 tisíc, kdy při splnění podmínek aktivního klienta poskytuje na spořicím účtu sazbu rovná 4 procenta s garancí do konce května.

Co se děje na spořicích účtech

Objem peněz na tuzemských spořicích účtech nicméně zůstává podle Kristýny Dolejšové z mBank zatím stále stabilní, a také v tomto roce vykazuje mírný růst, a to i přes několik změn v úrokových sazbách napříč celým bankovním trhem. „Tento trend naznačuje, že lidé stále preferují bezpečné a likvidní formy úspor. Celkově lze tedy říci, že objem peněz na spořicích účtech zůstává významný a nadále mírně roste,“ konstatuje Dolejšová.

Růst vkladů v kombinaci s dalšími produkty pak zaznamenávají například také ve Fio bance, Trinity Bank nebo v Komerční bance. Podle Lucie Leixnerové z Moneta Money bank je nyní už i zřejmé, že se klienti snaží rozložit peníze do více produktů pro efektivní zhodnocení. Vývoj úložek na spořicích účtech je i podle Jakuba Heřmánka z Fio banky stabilní a také na Fio spořicích účtech, které mají úročení bez omezení výše vkladu, rostou vklady stálým tempem a za poslední dva roky se tak objem peněz klientů na tomto typu účtu už zdvojnásobil.

„Je tedy vidět, že většina klientů, kteří spořit chtějí a mohou, se snaží maximálně využít nabízené úroky. Mají tak stále uloženo 200 tisíc korun na Fio kontu a k tomu pravidelně navyšují objemy na druhém Fio spořicím účtu,“ popisuje Heřmánek a podobně hovoří i Eva Muchnová z Trinity Bank. „V případě finančních prostředků, které klienti mají zájem uložit na delší období, v posledním období skutečně pozorujeme zvýšený zájem i o další typy produktů, které jsou zaměřené právě na dlouhodobé zhodnocení. Dá se tedy konstatovat, že jak spořicí účty, tak další produkty nabízené Trinity Bank jsou aktuálně ze strany klientů velmi využívané,“ shrnuje Muchnová a dodává, že pro klienty je rozhodující zejména očekávaná délka zhodnocení daných finančních prostředků.

Sedm nejlépe úročených spořicích účtů tuzemských bank bez podmínek (k 29.4.2025)

Trinity Bank 3,58 % (pro nové klienty s vklady do 400 tisíc Kč, stávající klienti 3,28 %)

(pro nové klienty s vklady do 400 tisíc Kč, stávající klienti 3,28 %) Fio banka 3,5 % (Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč)

(Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč) Partners Banka 3,46 % (u balíčků s účty Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu)

(u balíčků s účty Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu) mBank 3,25 % (vklady do 800 tisíc Kč, bez podmínek)

(vklady do 800 tisíc Kč, bez podmínek) Banka Creditas 3,0 % Oba účty Creditas i MAX spořicí účet (bez podmínek pro vklady do 500 tisíc Kč)

Oba účty Creditas i MAX spořicí účet (bez podmínek pro vklady do 500 tisíc Kč) Moneta Money Bank 3,0 % (vklady do 1 milionu korun, platí do 1.6. 2025)

Zdroj: Banky

Sedm nejzajímavějších sazeb spořicích účtů s podmínkami (k 29.4.2025)

ČSOB – DUO PROFIT až 5 % na 1 rok, povinnost investovat (vklad ve výši investice, minimálně pak celkem na vklad a investici 60 tisíc Kč)

na 1 rok, povinnost investovat (vklad ve výši investice, minimálně pak celkem na vklad a investici 60 tisíc Kč) Česká spořitelna 4,05 % (vklady do 400 tisíc Kč, série podmínek včetně investování min.2000 Kč měsíčně)

(vklady do 400 tisíc Kč, série podmínek včetně investování min.2000 Kč měsíčně) Raiffeisenbank 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka platby kartou) – garance sazby do 31.5.2025

(vklady do 500 tisíc Kč, podmínka platby kartou) – garance sazby do 31.5.2025 Banka Creditas 3,8 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka investování min.1500 Kč měsíčně)

(vklady do 500 tisíc Kč, podmínka investování min.1500 Kč měsíčně) VÚB 3,7 % (slovenská banka – komplikovanější administrativa kvůli daňovým povinnostem)

(slovenská banka – komplikovanější administrativa kvůli daňovým povinnostem) ČSOB 3,5 % (vklady do 250 tisíc Kč, splnění podmínek za aktivitu včetně výše příjmu 15 tisíc)

(vklady do 250 tisíc Kč, splnění podmínek za aktivitu včetně výše příjmu 15 tisíc) Komerční banka 3,25 % (vklady do 200 tisíc Kč a pro max. sazbu nutné mít placené tarify)

Zdroj: Banky

Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

Češi se už rok učí investovat na stáří. DIP už má na 150 tisíc lidí Money Do dlouhodobého investičního produktu (DIP), který má sloužit k zajištění na stáří, dosud vložilo peníze víc než 150 tisíc Čechů. Vyplývá to ze statistik Asociace pro kapitálový trh (AKAT). V DIP může klient od loňského ledna investovat do akcií, dluhopisů, podílových fondů, spořicích či termínovaných účtů. ČTK Přečíst článek

Půjčka jako dobrý sluha, ale i zlý pán. Jak se orientovat ve světě nákupů na splátky Money Nakupujete si v e-shopu a při platbě se vám objeví nabídka hned několika možností, jak nákup zaplatit i mimo běžnou platbu kartou či z účtu. Na první pohled to někomu může připadat zajímavé, ale ne každý si hned uvědomí, že pokud si některou z těchto variant zvolí, bere si tím defacto půjčku. Shrnujeme proto, co se vyplatí o podobných nabídkách vědět a jak si vybrat půjčku, abyste se nečekaně nedostali do potíží se splácením. Věra Tůmová Přečíst článek

Sazby spořicích účtů klesají. Který aktuálně nejlépe zhodnotí vaše úspory? Money Spořicí účty v Česku ztrácejí svůj dávný lesk. Jejich sazby klesají po desetinkách každý měsíc v téměř všech tuzemských bankách. Ačkoliv je i dnes stále možné získat čtyřprocentní sazbu, má to vždy velký háček v podmínkách, které musíte splnit. Podívejte se, které spořicí účty vám aktuálně zhodnotí vaši finanční rezervu nejlépe, a kde vám ji dají navíc i bez investování. Věra Tůmová Přečíst článek