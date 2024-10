Podzimní srovnání spořicích účtů. Kde vám dají víc než obvyklá čtyři procenta

Nejvyšší sazbu lze získat jen při splnění podmínek za aktivitu. Sazba je tvořena základní sazbou a Bonusovou sazbou za aktivní využívání aplikace ČSOB Smart, minimální měsíční příjem 15 tisíc korun (od 27 let) a zároveň i provedení 5 plateb platební kartou banky. Úročení je dále definované výší vkladu a typem klienta. 4% úročení nicméně platí pro všechny vklady do 250 tisíc korun, pokud klient splní všechny uvedené podmínky. Sazba platí do 30. listopadu 2024.

Sazba 5,5 % platí jen u kombinace spořicího účtu a investice - Duo Profit, kdy stejnou částku, kterou si investujete, můžete i zvýhodněně úročit a to až do 250 tisíc korun, nad tento limit platí sazba 3,5 %. Součet investice a úspor ale musí být minimálně 60 tisíc korun.

Základní sazba 3,5 % p.a. pro vklady až do výše 500 000 Kč a 1,2 % pro vklad nad tento limit. Pro investující klienty při pravidelné investici 1500 korun se ale do limitu 500 000 přičítá ještě sazba Plus 0,5 % p.a., takže výsledná sazba je 4,00 %.

Nad tuto hranici klesá sazba pro úspory do 1 milionu na 0,1 %, do 10 milionů na 0,15 % a nad 10 milionů platí 0,2 %. Každý klient může mít jen 1 Fio konto.

mBank

3,75 %