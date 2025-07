Proč bitcoin roste jako o život? Kvůli těmto Trumpovým zákonům

Bitcoin prorazil dlouho očekávanou hranici 120 tisíc dolarů a roste dál. Čeká se totiž schválení klíčové legislativy.

O legislativě, kterou mají tento týden schvalovat američtí zákonodárci, se mluví tak, že má udělat z Ameriky „světovou metropoli bitcoinu“. Optimismus je velký, hlavní kryptoměna jen za poslední týden vzrostla o deset procent. Takovým tempem nerostla od vítězství Donalda Trumpa ve volbách, které představovalo novou vlnu energie pro bitcoinové nadšence, ne náhodou také proto, že Trumpova rodina sama masivně investuje do kryptoměn. Staronový prezident slíbil, že udělá z Ameriky bitcoinovou supervelmoc.

A o co se nyní jedná? Tento týden bude republikány ovládaná Sněmovna reprezentantů projednávat zákony Genius Act, Digital Asset Market Clarity Act a Anti-CBDC Surveillance State Act.

Kde jsou digitální pankáči?

Zákony řeší řadu oblastí kolem krypta, od vydávání stablecoinů firmami až po širší regulaci sektoru. Investoři soudí, že jejich schválení pomůže dále posunout kryptoměny směrem k finančnímu mainstreamu. Zákony vedou k regulaci kryptoměn, což je vlastně paradoxní, protože decentralizované digitální měny vznikly jako protiváha i protest proti tradičním, takzvaným fiat, měnám, vydávaným státními autoritami. Na druhou stranu posouvání kryptoměn do hlavního proudu znamená, že je kupují konvenční investoři jako fondy, banky a konzervativnější lidé, takže poptávka po nich - i cena - roste.

„Prosazujeme zásadní legislativu, která má vytvořit jasný regulační rámec pro digitální aktiva,“ uvedl předseda finančního výboru Sněmovny reprezentantů French Hill. Senát USA již schválil zákon Genius Act, který umožňuje soukromým firmám vydávat takzvané stablecoiny – kryptoměny navázané na tradiční aktiva, například na americký dolar. To je velký přelom: legalizuje to vydávání coinů v USA a přináší právní rámec a pravidla pro vydávání a správu těchto měn, včetně ochrany spotřebitelů. To může přinést nové typy finančních služeb, například platby přes stablecoiny v běžném obchodu.

Zákon Clarity Act má vytvořit regulační rámec pro digitální aktiva a „jasně vymezit kompetence“ mezi Komisí pro cenné papíry SEC a Komisí pro obchodování s komoditními futures CFTC, který mimo jiné zavádí definici digitálních aktiv a jejich právní status, a zákon Anti-CBDC Surveillance State Act by zakázal Fedu, tedy centrální bance, vydávat digitální měnu, takzvanou CBDC. USA se tím vzdávají státní digitální měny, na rozdíl od Číny, EU nebo jiných zemí.To je pro komunitu velké vítězství, protože CBDC by mohly podrýt cenu a smysl decentralizovaných krypotoměn.

Optimismu nahrává fakt, že pokud Amerika vytvoří nejpříznivější regulované prostředí pro krypto, investice z celého světa se pravděpodobně jen pohrnou.

