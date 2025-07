Jsou Trumpova cla ekonomickou hrozbou nebo jen divadlo pro voliče?

Už je to tady zase. Americký prezident Donald Trump vyhrožuje Evropě vysokými cly. Nejen investoři si nepochybně kladou otázku, zda brát Trumpova slova vážně. Je to i tentokrát jen hra?

Americký prezident Donald Trump dal o víkendu trhům další důvod k obavám. Na zboží z Mexika a Evropské unie plánuje od začátku srpna uvalit clo ve výši třiceti procent. Trumpovy veletoče se cly se však stávají kulisou běžných dní, a ani ráno otevřené evropské trhy se výrazně nerozkolísaly. Znamená to, že si s jeho slov už nikdo nic nedělá?

Proč bitcoin roste jako o život? Kvůli těmto Trumpovým zákonům Money Bitcoin prorazil dlouho očekávanou hranici 120 tisíc dolarů a roste dál. Čeká se totiž schválení klíčové legislativy. tzv Přečíst článek

Předpovídání budoucího vývoje ekonomiky je náročná disciplína. Tím spíš, když je ho do značné míry ovlivňuje Donald Trump, který dokáže měnit stanoviska na nejzásadnější otázky v obdivuhodném tempu. Analytici však i mezi těmito čajovými lístky nalézají několik bodů, ze kterých je možné něco věštit. A jsou do důvody k optimismu i obavám.

Především je tu ale zkušenost z nedávné minulosti. Trump s drakonickými cly přišel už mnohokrát, povětšinou ale na posledních chvíli vycouvá, začne hovořit o dohodách a posunuje deadline. Zpočátku se trhy skutečně děsily, na duben žádný akciový investor patrně nikdy nezapomene. Těšit se z toho mohou snad jen spekulanti, ale nyní jsou reakce investorů výrazně slabší. Proč by se se vzorec hrozeb a ústupků neměl opakovat i tentokrát?

Zdá se, že mezi Spojenými státy a Evropskou unií je stále prostor pro vyjednávání. EU je pro Trumpa trnem v oku a rád by si ze sporu něco odnesl. Původně měl evropský blok dostat „jen“ deset procent, přičemž vůle k přizpůsobování nebyla příliš viditelná. I když se evropští lídři dohodnout chtějí, mluví se také o větší nezávislosti na USA. Možná tak Trump zkouší ještě přitlačit na pilu, aby přece jen získal něco navíc. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič se nechal slyšet, že vysoká cla by „prakticky vyloučila“ vzájemný obchod, což nebylo dobré ani pro USA a tamější firmy.

Chystat další scénáře pro americký trh teď nedává smysl, říká šéf Linetu Tomáš Kolář Leaders Společnost Linet, která je jedním z největších světových hráčů ve výrobě nemocničních lůžek, považuje v posledních letech za největší příležitost americký trh. Po opětovném nástupu prezidenta Donalda Trumpa ale není vůbec jasné, jak se strategií předního českého exportéra zamává jeho celní politika. „Vzhledem k neustále ohlašovaným změnám už nemá smysl si připravovat stošestnáctý scénář, jak na vývoj v USA reagovat,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz výkonný šéf Linetu Tomáš Kolář. Jan Žižka Přečíst článek

Co předhodit příznivcům?

Motivace však je možná lepší hledat na domácí scéně. Jak uvádí analytik Salomon Fiedler z německé obchodní banky Berenberg, nyní nemusí být vhodná doba pro navyšování cel. Ani Trump totiž nechce vidět růst inflace. Tedy spíš jeho voliči to nechtějí. Aktuálně nastává doba, kdy se náklady předchozích Trumpových cel a chaotické politiky začínají propisovat do cen. Výrobcům totiž docházejí zásoby, které si moudře udělali před Trumpovým běsněním. Další navýšení cel by ve statistikách inflace nevypadalo dobře.

Padají rovněž i zmínky o tom, že Trump chce přesunout pozornost jinam od domácích kauz, třeba té kolem možného zveřejnění dokumentů k případu miliardářského násilníka Jeffreyho Epsteina, ve kterých se může prezidentovo jméno vyskytnout. Trump se při balancování kolem kauzy pěkně zamotal.

Lukáš Kovanda: Trumpova cla připraví Česko letos o 76 miliard korun Názory Možné nové clo amerického prezidenta Donalda Trumpa na dovoz z EU by mělo být ještě vyšší než to, které na import z Unie uvalil začátkem dubna. Tehdy mělo činit 20 procent. O tomto víkendu ovšem oznámil clo 30procentní. Přesto náklady takového ještě vyššího cla pro české hospodářství nelze srovnávat s náklady Green Dealu. Plyne to z údajů české vlády. Lukáš Kovanda Přečíst článek

V domácí politice ekonomice však analytik spatřuje i důvody k obavám. Trump zatím nemá moc výsledků v ruce. Tedy alespoň ne těch pozitivních. Když se před voliči ukáže s vyjednanou dohodou, dostane z toho jen omezený politický kapitál. Trump chce výnosy z cel zalepit děravý rozpočet, což se mu v případě ústupků nejspíš nepovede. Tedy aby bylo jasno, nepovede se mu to, ani když cla opravdu zavede, jak se shodují ekonomové. Trump ale na „konvenční“ moudrost nedá, a možná by si to rád empiricky vyzkoušel.

I když Trumpova celní telenovela zůstane jen divadlem pro voliče, přináší negativní důsledky. Jedna z věcí, které trhy a ekonomika nesnáší ze všeho nejvíc, je nejistota. Trumpovy způsoby lokálního mafiána neprospívají nikomu.