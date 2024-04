Nejlepší sazby na termínovaných účtech už byly. A klesat budou dál

S tím, jak klesají sazby na spořicích účtech, snižují banky pochopitelně i sazby na termínovaných vkladech. Zatímco šestkovou sazbu na spořicím účtu máte ještě šanci získat v několika bankách, na termínovaném vkladu to je téměř nemožné. Má ji jen jedna banka a s podmínkou investice. Nejlepší sazby tedy začínají pětkou, častěji spíš čtyřkou. Podívejte se, na kterých termínovaných účtech nyní zhodnotíte své peníze nejvíce.

Od letošního ledna do začátku dubna šly sazby termínovaných účtů dolů téměř všude napříč celým českým bankovním trhem. Nejčastěji to bylo o jedno až dvě procenta. Banky také pozměnily své strategie a dávají nyní důraz na jiné lhůty vkladů. Místo dříve preferovaných termínovaných vkladů na delší dobu, třeba rok a více, nyní všude upřednostňují krátkodobé vklady. U spořicích účtů a stejně tak i u vkladů na kratší dobu totiž banky mohou pružněji reagovat na vyhlašované sazby Českou národní bankou (ČNB).

Aktuálně jsou tak nejvyšší sazby u termínovaných účtů právě u měsíčních vkladů a nižší naopak pro vklady na devět měsíců až rok a déle. U těchto mnohaměsíčních ostatně klesly sazby nejvíce za poslední dobu. Největší snížení v prvních třech měsících letošního roku potom zaznamenaly roční a šestiměsíční termínované vklady u J&T Banky, ČSOB a částečně i u Komerční banky.

Na devítku zapomeňte, ta už je dávno v propadlišti dějin

Ještě před rokem a čtvrt přitom existovala na zdejším trhu možnost uložení úspor s garantovanou půlroční sazbou dokonce devět procent. Kampeličky tehdy nabízely sedmičkové a největší banky šestkové sazby. V současnosti ale budete ve většině tuzemských bank rádi, když u termínovaných vkladů natrefíte na ty se sazbou začínající čtyřkou.

Sice ještě stále existuje jeden termínovaný vklad se šestkovou sazbou, je ale podmíněný investicemi. Je to de facto obdobný mechanismus jako tomu bylo se zmiňovanou devítkovou sazbou, kterou na konci roku 2022 nabízela UniCredit Bank v rámci programu Duet Plus. Ta tehdy garantovala výnos při minimálním vkladu 30 tisíc a stejně vysoké jednorázové investici do fondů Amundi. To už ale neplatí a UniCredit Bank od 1. dubna 2024 nabízí sazbu na šest měsíců jen 4,25 procent, 4,75 procent na čtvrt roku a 5 procent na měsíc.

Šestiprocentní sazba s investováním

Nejvyšší, šestiprocentní sazbu, nyní tedy pro změnu nabízí Komerční banka v rámci programu Termínovaného účtu Bonus Invest. Jedná se ale o šestiměsíční termínovaný účet s investováním do podílových fondů, kdy abyste na tuto sazbu dosáhli, musíte do vybraných investičních produktů investovat minimálně stejnou nebo vyšší částku jako si ukládáte. Díky této kombinaci spoření a investování tak podle banky dosáhnete nejen na vyšší úrok, než kdybyste jen samostatně spořili, ale máte šanci získat i další zhodnocení svých investic podle vývoje na trhu. Zákonem pojištěný je ovšem jen vklad na termínovaném účtu. Zvýhodněná sazba navíc platí u účtů s automatickou obnovou pouze pro první šestiměsíční období. Pokud investovat nebudete, zvýhodněné úročení se neuplatní a účet bude banka úročit roční sazbou pouze 4 procenta.

Pětkové sazby má jen trojice bank

Termínované vklady s minimálně pětiprocentním zhodnocením najdete v současnosti u vkladů na měsíc, a to u Banky Creditas s 5,3 procenty a u již zmíněné UniCredit Bank s 5 procenty. V Moneta Money Bank získáte pětiprocentní sazbu ovšem jen pro vklady na tři měsíce, měsíční vklad je zde úročen pouze 0,01. Sazby pro jednorázové i revolvingové vklady, tedy ty obnovované, jsou pak v Moneta Money Bank zhodnocované na stejné úrovni.

Největší banky si oblíbily sazby začínající čtyřkou

Nejvyšší sazby termínovaných vkladů u těch největších tuzemských bank začínají zpravidla čtyřkou, pomineme-li aktuální specialitku s investicí od Komerční banky. Největší tuzemská bankovní trojka se překvapivě sjednotila na nejlepší sazbě 4,5 procenta. Zatímco Česká spořitelna a Komerční banka ji nabízí u vkladu na tři měsíce, ČSOB ji má u měsíčních termínovaných vkladů. Sazbu 4,5 procenta pak má pro změnu u vkladu na dva měsíce také Raiffeisenbank.

Sazbu se čtyřkou na začátku má nakonec už i J&T Banka, která pro vklad s 33denní výpovědní lhůtou zhodnocuje peníze svým klientům sazbou 4,75 procent. Musíte ovšem být jejím klientem, kterým se podle mluvčí banky Moniky Veselé můžete stát buď prostřednictvím milionového vkladu nebo díky minimálně 100tisícové jednorázové investici. „Jakmile jste klientem, pak milionová hranice pro vklad neplatí, můžete je otevírat i při nižších částkách,“ poznamenává Veselá.

Sazbu 4,6 procenta pak najdete u půlročního termínovaného vkladu v Max Bance a 4,1 procenta u taktéž šestiměsíčního termínovaného vkladu ve Fio bance, která má stejné zhodnocení na termínovaných vkladech pro fyzické i právnické osoby. Ostatní banky pak avizují v sazebnících zhodnocení na termínovaných účtech pod čtyři procenta.

Nejlepší termínované vklady na 1 měsíc: (k 2.4. 2024) Banka Minimální vklad (Kč) Maximální úrok (%) Banka Creditas 5 tisíc 5,30 UniCredit Bank 30 tisíc 5,0 J&T Banka Musíte být klientem banky (tj. vklad 1 milion nebo jednorázová investice 100 tisíc) 4,75 ČSOB 5 tisíc 4,50 Fio banka 3 tisíce 3,3

Nejlepší termínované vklady na 6 měsíců: (k 2.4. 2024) Banka Minimální vklad (Kč) Maximální úrok (%) Komerční banka stejný jako investice do definovaných fondů 6,00 (bez investice 4,0) Banka Creditas 5 tisíc 4,6 Max Banka 100 tisíc 4,6 UniCredit Bank 30 tisíc 4,25 Fio banka 3 tisíce 4,10

Nejlepší termínované vklady na 12 měsíců: (k 2.4. 2024) Banka Minimální vklad (Kč) Maximální úrok (%) Banka Creditas 5 tisíc 4,00 Fio banka 3 tisíce 4,00 J&T Banka Musíte být klientem banky (tj. vklad 1 milion nebo jednorázová investice 100 tisíc) 4,00 Max Banka 100 tisíc 4,00 UniCredit Bank 30 tisíc 3,70

Zdroj: Banky

Rozdíl mezi termínovanými vklady a spořicími účty

Termínované vklady sice nabízejí garanci zhodnocení pro delší dobu než spořicí účty, mají však horší dostupnost uložených peněz. Ty jsou totiž na vkladovém účtu zablokovány po předem stanovenou dobu v řádu týdnů, měsíců i let. Pokud si peníze vyzvednete před koncem této doby, přijdete buď o celé zhodnocení nebo platíte sankci podle výše vyzvednuté sumy. Termín, do kterého nesmíte peníze z termínovaného vkladu vybrat, si můžete nastavit napevno nebo s automatickou obnovou. Další obvyklou podmínkou pro založení termínovaného vkladu bývá vedle zmiňované vázací doby i minimální suma, kterou je třeba složit na účet. Většina bank současně nabízí více variant těchto vkladů odstupňovaných podle kombinace doby a výše uložené částky.

Často také platí, že aktuální marketingová akce banky může být o dost zajímavější než dosavadní nabídka. Vyplatí se proto si prostudovat všechny typy termínovaných vkladů, které banka má, a to jak pro nové, tak i pro stávající klienty, protože i mezi tím bývají rozdíly. Peníze na termínovaných vkladech jsou chráněné ze 100 procent díky pojištění vkladů, a to až do sumy, která odpovídá 100 tisícům eur.

Samotné založení termínovaného účtu netrvá příliš dlouho a ve většině bank je možné si jej sjednat přes internetové bankovnictví, smartbanking nebo telefonicky během chvilky.

