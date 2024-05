Newstream vydává první letošní číslo magazínu Realitní Club, tématem je růst

Zpravodajský server zaměřený na byznys Newstream vydává tento týden první letošní číslo tištěného magazínu Realitní Club.

Jde o jarní edici exkluzivního časopisu, který vychází dvakrát ročně. Na titulní stránce aktuálního čísla Realitního Clubu je jeden z největších tuzemských developerů, Dušan Kunovský.

„Vloni jeho firma Central Group prodala 650 bytů. Což je hodně vysoké číslo, větší, než mají jeho konkurenti. Pro Kunovského to však byly ´horší časy´. V současnosti pustil do prodeje obří projekt Tesla Hloubětín, kde nabízí veřejnosti 400 nových bytů. Na trh dává byty i v dalších projektech. Jak ovšem přiznává, letos to bude o trochu dražší než vloni,“ říká Dalibor Martínek z Newstreamu.

Luděk Sekyra: Pro nás je nejdůležitější veřejný prostor. Nepatří nikomu, ale zároveň všem Leaders Jen v málokteré činnosti se tak propojuje trvalost a odkaz jako v developmentu. Čeští developeři jsou si toho dobře vědomí a po éře výstavby malých projektů se pouští do budování celých obřích čtvrtí. Tím mění tvář třeba i tisíciletého města, jakým je Praha. Luděk Sekyra v současnosti staví vůbec největší novou čtvrť nedaleko od historického centra české metropole. Celkové investice do Smíchov City přesáhnout 40 miliard korun. Jak přemýšlí nad takovým zásahem? „Já jsem vždycky měl rád architekturu a filozofii. A development oba tyto směry v sobě spojuje. Bavilo mě, že vytvářím něco hmotného, něco, co je vidět,“ říká developer Luděk Sekyra v rozhovoru pro magazín newstream CLUB. Dalibor Martínek, Petra Jansová Přečíst článek

Jak naznačuje hlavní rozhovor, tématem magazínu Realitní Club je růst. Od začátku roku je znát pozitivní očekávaní, říká Martínek. Kdo ale čte trh, může v pozadí cítit i jisté napětí. „Letošní rok nemusí být tak růžový, jak by se na první pohled mohlo zdát,“ dodává spoluautor magazínu.

Dočtete se, kde se zastaví ceny bytů, kam nejčastěji míří tuzemští investoři do nemovitostí nebo jaké jsou aktuální trendy v architektuře.

V Česku se moc nestaví, ani „obyčejné“ byty, ani veřejné budovy. Naposledy Tančící dům. A zatímco Asie roste, říká Petra Jansová, Evropa stagnuje. „Erik Petrus architektonickou praxi nastartoval v ateliéru Evy Jiřičné. Mnohem raději ale staví v daleké Indonésii, která zažívá stavební boom a tamní architektura je ve srovnání s tou českou na mnohem vyšší úrovni,“ dodává.

Realitní Club je multiplatformní projekt, který zahrnuje kromě magazínu a rubriky na newstream.cz také eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu a stejnojmenný úspěšný podcast, který vedou autoři Petra Jansová a Dalibor Martínek.

„Realitní Club je velmi úspěšný koncept, který si našel řadu čtenářů, posluchačů i partnerů. Budeme jej dále rozvíjet,“ uvedla k tomu ředitelka Newstreamu Tereza Zavadilová.

Další číslo magazínu Realitní Club vyjde na podzim 2024. Aktuální číslo je k dostání v síti trafik PNS a také online či jako předplatné na SEND. Digitální verze magazínu je k dostání i v našem e-shopu.

