Razie kvůli dotacím. Policie zadržela lidi z ministerstva i úřadu v Brně
Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na podvod s evropskými dotacemi za stovky milionů korun. Mezi nimi jsou i pracovníci ministerstva průmyslu a obchodu a úředník brněnského stavebního úřadu. Případ řeší evropský žalobce.
Policie ve středu zadržela sedm lidí kvůli podezření na neoprávněné získání dotace na inovační centrum pro začínající vědecké firmy a projekty. Mezi zadrženými jsou dva lidé z ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a úředník ze stavebního úřadu. Podezřelí se podle vyšetřovatelů pokusili neoprávněně získat 13,5 milionu eur (zhruba 340 milionů korun). V tiskové zprávě o tom informoval úřad evropského veřejného žalobce (EPPO).
Zásah v Brně i na ministerstvu
Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) od dnešního rána zasahují na stavebním úřadu v Brně, potvrdil mluvčí úřadu Filip Poňuchálek. „Lze potvrdit, že Policie ČR zajišťuje podklady na stavebním úřadě pro své účely. Více v této věci z naší strany nelze sdělit. Provoz úřadu není omezen,“ uvedl Poňuchálek.
EPPO uvedlo, že policisté provedli 13 domovních prohlídek, mimo jiné i v prostorách MPO. Před budovou magistrátu města Brna v Orlí ulici stálo ve středu dopoledne auto označené malým nápisem „policie“.
Podezření na zmanipulované dokumenty
Podezření se podle úřadu evropského žalobce týká dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na rekonstrukci výzkumných prostor.
Kriminalisté podezřívají podnikatele z toho, že využil svých vazeb na vysoce postavené veřejné činitele, aby získal dotaci pro své dvě společnosti. Spolu s dalšími podezřelými podle EPPO připravil dokumentaci s nepravdivými nebo zkreslenými informacemi, kterou předložil MPO, které dotace z programu spravuje.
Úředníci měli pomoci k dotaci
Zadržené z ministerstva a úředníka ze stavebního úřadu podezírají policisté z toho, že ve prospěch zločinecké skupiny zneužili svou pravomoc. Bez jejich zapojení by podle kriminalistů dotace udělena nebyla.
Stovky milionů ve hře
Podezřelí se podle EPPO pokusili získat dotaci zhruba 340 milionů korun, z čehož jim bylo vyplaceno přibližně 123 milionů korun. Kriminalisté při domovních prohlídkách zajistili více než dva miliony eur (asi 51 milionů korun) a také jednu nemovitost.
