Lukáš Kovanda: Česko dál financuje válku. Odebírá stále víc ruské ropy

Česko letos dováží z Ruska největší množství ropy od roku 2010. V porovnání s předválečným a předcovidovým rokem 2019 dovezlo v prvním letošním pololetí z Ruska o bezmála milion tun více ropy než v prvním půlroce před čtyřmi lety. Závislost ČR na ruské ropě je nebývale vysoká.

Reklama

Odstřihávání Česka od ruských dodávek zatím fakticky nezačalo. Podle dat Českého statistického úřadu letos v prvním pololetí Česko dovezlo 2,34 milionu tun ruské ropy. To je největší množství od roku 2010 (viz graf).

Suma, kterou Česko platí Rusku za dováženou ropu, letos tak výrazně překonává průměr posledních tří let. Hodnota dovozu ruské ropy do Česka letos v prvním pololetí mírně překonala 20 miliard korun, uvedli statistici. Průměr prvních pololetí let 2020 až 2022 přitom odpovídá jen 15,6 miliardy korun.

ČSÚ

Slevy na ruskou ropu zabraly. Její dovoz do Indie stoupl desetkrát Money Dovoz ruské ropy do Indie se loni zdesetinásobil. Uvedl to indický finanční ústav Bank of Baroda, nad kterým má kontrolu stát. Zatímco v roce 2021 zastupovala ruská ropa dvě procenta ročního dovozu ropy do Indie, loni to bylo téměř 20 procent, informovala s odkazem na zprávu indické banky stanice BBC. ČTK Přečíst článek

Extrémní slevy

Nárůst hodnoty dovážené ruské ropy je přitom dán růstem její ceny na světových trzích jen částečně.

Například v letošním prvním pololetí se ropa Brent s okamžitým datem dodání prodávala v průměru za necelých 80 dolarů za barel, přičemž v prvním pololetí roku 2021 to bylo za mírně více než 65 dolarů za barel. To tedy odpovídá ceně nižší o necelých 15 dolarů na barel.

Jenže v důsledku invaze Ruska na Ukrajinu loni v únoru a v důsledku souvisejících západních sankcí dramaticky vzrostla sleva ruské ropy Ural oproti ceně ropy Brent, jež představuje světovou referenční cenu. Tato sleva se v prvním pololetí roku 2021 pohybovala průměrně kolem jednoho dolaru na barel, ale letos v prvním půlroce už činila zhruba 23,50 dolaru za barel.

I když tedy ropa Brent letos v prvním pololetí oproti prvnímu pololetí roku 2021 zdražila, v průměru o patnáct dolarů na barel, ruská ropa Ural naopak zlevnila. A to ze zhruba 64 dolarů za barel v prvním pololetí roku 2021 na nějakých 56,30 dolaru za barel – tedy takřka o osm dolarů na barel.

EU zakázala dovoz ruské ropy. Česko ji ale kvůli výjimce vozí nejvíce za jedenáct let Money Česko využívá stále více ruské ropy. Za pololetí jí dovezlo nejvíce od roku 2021. Od prosince přitom platí v EU zákaz dovozu ruské ropy, ale Česko a další země mají výjimku. ČTK Přečíst článek

Dovoz ruské ropy je nevyšší za desetiletí

Loni v prvním pololetí vyskočila cena barelu Brentu průměrně na necelých 105 dolarů. Sleva Uralu oproti Brentu však tehdy představovala průměrně necelých devatenáct dolarů na barel, takže barel Uralu byl k mání průměrně za nějakých 86 dolarů za barel. Ropa Ural tak letos v prvním pololetí meziročně zlevnila o zhruba 34 procent. Přesto hodnota ropy dovážené z Ruska do Česka letos v prvním pololetí klesla meziročně pouze o přibližně 20 procent.

Ruská ropa Ural se ve výrazné slevě oproti Brentu prodává zhruba od začátku ruské invaze na Ukrajinu, avšak tato sleva se postupně snižuje. Loni v červnu ocitla na svém maximu, až kolem 35 dolarů na barel, letos v srpnu ale klesla jen na dvanáct dolarů na barel, tedy na své minimum za celé období od zahájení ruské invaze, vyplývá z dat Bloombergu.

Za růstem hodnoty ropy dovážené z Ruska do Česka tak stojí zejména citelný nárůst jejího podílu na celkovém ropném dovozu do ČR. V prvním letošním pololetí dováželo Česko ropovodem Družba ropu z Ruska v objemu odpovídajícím kolem 65 procent celkového ropného dovozu. Loni to bylo 56 procent a v předchozích letech ještě méně. Podíl ruské ropy je nyní nejvyšší minimálně od roku 2012, vyplývá z údajů společnosti Mero.

Česko se tak zatím od ruské ropy ani v nejmenším fakticky neodstřihává, naopak, svůj ropný dovoz z Ruska zvyšuje. Podniká však kroky k odstřižení od ruské ropy, k němuž by mohlo dojít v roce 2025. A to zejména v důsledku loni dojednaného navýšení kapacity transalpínského ropovodu TAL, jenž vede ropu z italského přístavu Terst do Bavorska. Odtamtud pak další, navazující ropovod, IKL, vede surovinu až do Česka.

Konec závislosti Česka na ruské ropě. Mero uzavřelo dohodu o rozšíření ropovodu TAL Money Dodávky ropy z Itálie pokryjí od roku 2025 potřeby České republiky. Státní společnost Mero uzavřela dohodu s konsorciem firmy TAL na rozšíření Transalpinského ropovodu (TAL). Skončí tím závislost země na ruské ropě. Při návštěvě centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi to řekl premiér Petr Fiala (ODS). ČTK Přečíst článek