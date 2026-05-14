Michal Nosek: Stavební superúřad už se rodí. Není to reforma, ale povolení na katastrofu
Vláda chce přetavit současných 626 stavebních úřadů do jednotné státní stavební správy. Vzniknout má Úřad rozvoje území se čtrnácti krajskými ředitelstvími a 205 pobočkami, naplno má systém fungovat od ledna 2028. Jenže digitalizace stavebního řízení má v ostrém provozu přijít až v roce 2030 a plně fungovat dokonce až od roku 2031. Reforma, která má Česko zbavit stavebního chaosu, tak zatím vypadá jako další stavba bez spočtené statiky.
Ministerstvo pro místní rozvoj uklidňuje veřejnost, že nová centrální stavební správa přinese konečně pořádek. Jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko. V českých poměrech to zní skoro revolučně. A také trochu podezřele. Přibližně jako slib, že digitalizace stavebního řízení bude jednou fungovat.
Jednou skutečně bude. Podle současných plánů se nový Centrální agendový informační systém má vyvíjet a testovat v letech 2027 až 2029, ostrý provoz má začít v roce 2030 a plnohodnotné fungování se očekává až od roku 2031. Tedy v době, kdy už má nová stavební správa dávno běžet. Stát tak znovu předvádí svůj oblíbený manažerský postup. Nejdřív přestavět dům, pak hledat projekt, a nakonec založit pracovní skupinu pro strategické vyhledávání zedníků. A nakonec to celé překolaudovat.
Na papíře vypadá reforma působivě. Dosavadních 626 stavebních úřadů má nahradit centrální Úřad rozvoje území, k tomu 14 krajských ředitelství a 205 poboček. Nový úřad má vzniknout od ledna 2027, během roku se má systém skládat dohromady a od 1. ledna 2028 fungovat naplno. Papír má ovšem ve veřejné správě jednu pozoruhodnou vlastnost. Snese úplně všechno, dokud podle něj někdo nemusí skutečně pracovat.
A právě u lidí začíná být stavba nového úředního domu podezřele vratká. Odbory upozorňují, že podle jejich průzkumu se do nového systému nechystají zhruba dvě třetiny zaměstnanců stavebních úřadů. Do nové státní mašinerie by dle aktuálního průzkumu bylo ochotno přejít jen 33 procent pracovníků. Dalších 27 procent by raději zůstalo na současných obecních, městských nebo krajských úřadech a 40 procent uvedlo, že by ze systému odešlo úplně, případně do důchodu.
Ministerstvo vidí sklenici z poloviny plnou. Úředníci v ní zřejmě vidí spíš poslední zbytky nervů
Resort tvrdí, že úředníky propouštět neplánuje a na některých místech bude naopak potřeba nové lidi přijímat. To je jistě uklidňující věta. Jen trochu připomíná oznámení, že požár je pod kontrolou, protože hasičský sbor zahajuje nábor dorostu.
Zvlášť půvabná je víra, že personální krizi vyřeší koordinátoři, jednání v regionech a náborová kampaň. Osm regionálních koordinátorů MMR má od dubna objíždět kraje, mapovat situaci a odpovídat na dotazy samospráv. To jistě není zbytečné. Jen je otázka, zda se dá nedostatek odborníků vyřešit mapováním toho, že odborníci chybějí.
Digitální slepenec
Mezitím se dál lepí digitalizace. Ministerstvo samo připouští, že systémy nejsou plně funkční, obsahují systémové chyby a jejich odstraňování se daří jen částečně. Povinné používání Národního geoportálu územního plánování se má navíc odložit do 30. června 2027, protože dle ministryně nejsou plně otestované všechny jeho funkce. Jinými slovy. Digitální budoucnost je připravena tak dokonale, že ji raději ještě chvíli nebudeme používat.
Celé to má být reforma, která zrychlí stavební řízení, omezí úřední ping-pong a dá stavebníkům jedno kontaktní místo. To je správný cíl. Jenže český stát opakovaně dokazuje, že umí velmi dobře kreslit organizační pavouky, ale podstatně hůř zajišťovat, aby v nich seděli živí lidé, funkční systémy a jasná odpovědnost.
Úprk úředníků
Vzniká tak další velká česká reforma. Na prezentaci sice subtilní, moderní a efektivní; v praxi zatím závislá na tom, zda se podaří přesvědčit dost úředníků, aby neopustili obor, který stát roky dusí, přetěžuje a nakonec jim oznámí, že budou pracovat jinde, jinak a možná i pro někoho úplně nového.
Centrální stavební správa může být krokem vpřed. Česká republika rychlejší a přehlednější povolování staveb zoufale potřebuje. Jenže reforma, která má začít fungovat dřív než její klíčové digitální nástroje, a která počítá s lidmi, kteří do ní podle odborů masově nechtějí, nepůsobí jako promyšlený plán. Působí jako další ministerské perpetuum mobile. Systém, který se reformuje tak dlouho, až potřebuje další reformu ještě před spuštěním.
Úředníkům i stavebníkům proto nezbývá než popřát pevné nervy. A ministerstvu trochu méně prezentací a trochu více reality. Protože stavební řízení se nedá opravit tiskovou konferencí, organizačním pavoukem ani vírou, že z jednoho razítka automaticky vznikne rychlejší stát. To není reforma. To je stavební povolení na katastrofu.
