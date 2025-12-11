Nový magazín právě vychází!

Požáry stojí pojišťovny miliardy, Češi jsou ale stále podpojištění

Požáry stojí pojišťovny miliardy, Češi jsou ale stále podpojištění

Požár domu
iStock
nst
nst

Požár patří dlouhodobě k nejničivějším pojistným událostem v Česku. Jen v roce 2024 vyplatily pojišťovny za škody způsobené ohněm 3,1 miliardy korun. Přestože se Češi podle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven (ČAP) požárů obávají nejvíce, většina domácností není na jejich finanční následky dostatečně připravena. Až 70 procent nemovitostí je podpojištěných, v průměru o 40 procent. Majitelé tak často nemají v případě škody dostatek prostředků na opravu nebo obnovu majetku.

Pojišťovny loni evidovaly přes pět tisíc požárů. Mnoho domácností má sice sjednané pojištění, avšak na částku, která už dávno neodpovídá reálné hodnotě domu či bytu. Ceny stavebního materiálu, práce i energií v posledních letech výrazně vzrostly, ale pojistné smlouvy zůstávají často neaktualizované. To vede k podpojištění – situaci, kdy pojištěný obdrží jen část prostředků potřebných na rekonstrukci.

Povodně Čechy moc netrápí

Podle průzkumu ČAP považuje 37 procent Čechů za největší hrozbu právě požár. Dalším významným rizikem je extrémní vítr a vichřice (18 procent), zatímco škody způsobené prasklým potrubím označilo 17 procent respondentů. Povodeň nebo záplava představuje obavu jen pro sedm procent lidí. Přesto právě požár nejčastěji odhaluje skutečný dopad podpojištění.

„Češi se aktualizaci své pojistné smlouvy nevěnují i mnoho let. Výsledkem bývá překvapení, že z pojistného plnění není možné dům opravit,“ uvedl výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek. Podle dat asociace dosahuje pojistná částka v průměru jen 60 procent reprodukční hodnoty nemovitosti.

Pavel Řehák

Šéf skupiny Direct Pavel Řehák: Za pět let budeme mít obrat padesát miliard

Leaders

Před jedenácti lety koupil Pavel Řehák českou dceru pojišťovny Triglav. Přejmenoval ji na Direct, od té doby rozvíjí „rodinu" Direct. Přidal Direct auto. Servis, nákup i prodej aut. A investiční nohu v podobě projektu Fondee. Letos pořídil i malou rakouskou banku A1. Skupina Direct se rozpíná jak regionálně, tak do šíře záběru. Letos očekává obrat kolem 11,6 miliardy korun. „Když všechny naše projekty rozjedeme ve všech regionech, směřujeme na 40 až 50 miliard obratu v roce 2030. Zvládnout takový růst ve čtyřech oblastech je intenzivní zážitek," říká Řehák.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Podpojištění se navíc neprojevuje pouze při totálním zničení domu. Pojišťovna může krátit plnění i u menších škod. Příkladem je případ rodiny z Karlovarského kraje, jejíž dům měl hodnotu 1,6 milionu korun, ale byl pojištěn jen na 400 tisíc. Požár způsobil škody ve výši téměř 480 tisíc, domácnost však kvůli podpojištění musela zaplatit zhruba polovinu částky sama.

Podle odborníků je prevence jednoduchá. „Stačí jednou za dva až tři roky zkontrolovat nastavení smlouvy, případně ji aktualizovat po každé rekonstrukci či stavební úpravě,“ uvedla gestorka neživotního pojištění ČAP Lenka Slabejová. Pomoci může i tzv. indexace, která automaticky upravuje pojistnou částku podle vývoje cen nemovitostí a inflace.

Asociace doporučuje přepočítat pojistnou částku zejména po rekonstrukcích, výrazném růstu cen stavebních prací nebo po několika letech od sjednání smlouvy.

Podpojištění je tichý zabiják finanční jistoty. Většina Čechů by po katastrofě skončila bez střechy nad hlavou

Money

nst

Náborový boom na začátku roku. Kde firmy plánují nejvíce posílit?

Výroba automobilů
ČTK
ČTK
ČTK

Zaměstnavatelé plánují v prvním čtvrtletí příštího roku výrazně více nabírat než propouštět zaměstnance, jde v tomto směru o nejpozitivnější první kvartál od začátku měření v roce 2008. Vyplývá to z průzkumu společnosti ManpowerGroup mezi 518 zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru v zemi. Nejvíce se chystají nabírat firmy ve financích a pojišťovnictví či automobilovém a technologickém sektoru.

Přijímat nové zaměstnance se podle průzkumu chystá v nadcházejícím čtvrtletí 38 procent firem, ve srovnání s předchozím čtvrtletím o osm procentních bodů více. Podíl firem, které plánují propouštění, se proti čtvrtému kvartálu zvýšil o dva procentní body na 18 procent. Čistý index trhu práce, tedy rozdíl mezi podílem nabíraných a propouštěných zaměstnanců, tak činí 20 procentních bodů. To je o šest bodů více než ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku a o devět bodů více než v letošním prvním čtvrtletí.

„Česká ekonomika prochází transformací a postupně se posouvá od výroby ke službám. Pracovní trh ale nevykazuje známky velkého plošného propouštění, spíše selektivní útlum v odvětvích, která procházejí technologickou a strukturální proměnou, zejména ve zpracovatelském průmyslu. Ti ale našli nová místa v jiných sektorech, kde počet zaměstnanců roste rychleji,“ řekla generální ředitelka ManpowerGroup ČR Jaroslava Rezlerová.

Vstup do roku 2026 tak bude podle ní charakterizovat kombinace pokračujícího mírného ekonomického růstu, lehce vyšší nezaměstnanosti a přetrvávajícího nedostatku lidí s potřebným profilem. Firmy budou spíše přeskupovat kapacity než snižovat počet zaměstnanců. Tlak na nábor, rekvalifikace i pracovní migraci dál zesílí, dodala.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Rána pro Brusel. Tokio odmítá zapojit ruská aktiva do podpory Ukrajiny

Money

Japonsko odmítlo nabídku Evropské unie, aby se připojilo k jejímu plánu použít zmrazená ruská aktiva k financování Ukrajiny. Tokio tak zmařilo naděje EU, že pro tuto iniciativu získá globální podporu, napsal server Politico.

ČTK

Přečíst článek

Nejsilnějším sektorem jsou finance a pojišťovnictví s indexem 36 bodů, což představuje v mezikvartálním srovnání nárůst o 11 bodů. Následuje odvětví automobilového průmyslu a odborných, vědeckých a technických činnosti s 29 body. Příští čtvrtletí je speciální pro sektor stavebnictví a nemovitosti, který v datech po sezonním očištění vykazuje nejsilnější index od začátku měření od roku 2008. Zaznamenává také nejvyšší mezičtvrtletní a meziroční nárůst indexu. Nejméně optimistickými odvětvími jsou informační a komunikační služby, energetika, veřejné služby a přírodní zdroje a veřejný sektor, zdravotnictví a sociální služby.

Nejvíce optimističtí jsou zaměstnavatelé ve středních podnicích s 250 až 999 zaměstnanci s indexem 33. Tyto organizace posílily proti minulému kvartálu o 15 bodů. Následují malé organizace s 50 až 249 zaměstnanci s indexem 22. Nejméně optimistické jsou velké společnosti s 1000 až 4999 zaměstnanci s indexem 8.

Ohledně zvýšení počtu zaměstnanců jsou nejoptimističtější podniky na Moravě s indexem 25, což je nejvyšší hodnota od začátku měření v roce 2008. Následují Čechy s indexem 18, na posledním místě je s indexem 16 Praha, která byla do roku 2024 nejoptimističtější.

Premiér v demisi Petr Fiala s končícím ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (oba ODS)

Mýtus o spálené zemi neplatí. Česká ekonomika patří k letošním premiantům

Trhy

Prestižní magazín The Economist vydal pravidelný žebříček ekonomik členských států OECD. Česká ekonomika se v něm umístila na dělené čtvrté až šesté příčce, přičemž za sebou zanechala většinu zemí včetně USA, Polska či Německa. Nejlepšího výkonu za první tři čtvrtletí podle magazínu dosáhlo Portugalsko.

sta

Přečíst článek

Rána pro Brusel. Tokio odmítá zapojit ruská aktiva do podpory Ukrajiny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
ČTK
ČTK
ČTK

Japonsko odmítlo nabídku Evropské unie, aby se připojilo k jejímu plánu použít zmrazená ruská aktiva k financování Ukrajiny. Tokio tak zmařilo naděje EU, že pro tuto iniciativu získá globální podporu, napsal server Politico.

V pondělí na zasedání ministrů financí zemí G7 Tokio odmítlo žádost Bruselu, aby se připojilo k plánu poslat Ukrajině peněžní hodnotu ruských státních aktiv držených v belgické bance Euroclear.

Japonsko dalo najevo, že není schopno použít v zemi zmrazená ruská aktiva v hodnotě přibližně 30 miliard dolarů k poskytnutí úvěru Ukrajině, sdělili serveru Politico dva diplomaté EU, kteří mají informace o jednáních.

Premiér v demisi Petr Fiala s končícím ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (oba ODS)

Mýtus o spálené zemi neplatí. Česká ekonomika patří k letošním premiantům

Trhy

Prestižní magazín The Economist vydal pravidelný žebříček ekonomik členských států OECD. Česká ekonomika se v něm umístila na dělené čtvrté až šesté příčce, přičemž za sebou zanechala většinu zemí včetně USA, Polska či Německa. Nejlepšího výkonu za první tři čtvrtletí podle magazínu dosáhlo Portugalsko.

sta

Přečíst článek

Evropská komise navrhuje zemím bloku před prosincovým summitem EU dvě varianty finanční podpory Ukrajiny v letech 2026 až 2027. Jednou je půjčka od Evropské unie, financovaná z unijního rozpočtu, což by vyžadovalo jednomyslný souhlas všech členských států. Druhou možností je takzvaná reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy v EU, tedy zejména v Belgii, ale také v Lucembursku. Reparační půjčku by Ukrajina splatila až po obdržení válečných reparací od Ruska.

Druhou variantu prosazuje německý kancléř Friedrich Merz, důrazně proti se ovšem staví belgický premiér Bart De Wever, jehož vláda má obavy z možných důsledků takového postupu. Moskva návrh označuje za zabavení či rovnou krádež ruského majetku.

