Fiala posvětil nový projekt. V Česku vyroste síť domovů pro seniory

Vláda chce zlepšovat situaci ohledně zařízení dlouhodobé péče o seniory v Česku. Premiér Petr Fiala proto podepsal memorandum o rozvoji těchto zařízení s Českou asociací pojišťoven (ČAP), která celý projekt tuzemských pojišťoven zastřešuje. Do roku 2034 by tak měla na základě této spolupráce v Česku vyrůst síť nových domovů pro seniory s 2,5 tisíci lůžky.

Reklama

Do deseti let by měla v Česku z iniciativy a podpory státu a České asociace pojišťoven (ČAP) vzniknout zbrusu nová dvacítka domovů dlouhodobé péče pro seniory s 2,5 tisíci lůžky. Bude se přitom jednat o nová zařízení, a tedy i nové lůžkové kapacity. Tím prvním zařízením z plánované sítě by už v červnu příštího roku mělo být Centrum dlouhodobé péče v Chodové Plané u Mariánských lázní. Novináře o tom dnes při podpisu memoranda o spolupráci s prezidentem ČAP Martinem Divišem informoval premiér Petr Fiala spolu s dalšími členy kabinetu, ministrem práce a sociálních věcí Mariánem Jurečkou, ministrem financí Zbyňkem Stanjurou a zástupci pojišťoven.

Demografii neutečeme

Demografický vývoj v Česku je podle premiéra neúprosný a nedostatek služeb a domovů pro seniory je palčivý společenský problém, který bude i do budoucna muset řešit veřejný sektor spolu s tím privátním. Dlouhodobá péče navíc podle ministra financí Zbyňka Stanjury vyžaduje i finanční stabilitu, kterou nelze zajistit pouze z veřejných peněz. „Tlak na zajištění péče pro seniory roste a bude se do budoucna zvyšovat. Stát se snaží, ale sám by potřebné kapacity zajistit nedokázal. Bude proto potřeba, aby se kombinovaly soukromé a veřejné prostředky pro to, abychom skutečně dokázali seniorům zajistit kvalitní stáří," zdůraznil Fiala. Spolupráce s ČAP, která si je vědoma své společenské odpovědnosti a aktivně a dobrovolně k tomuto problému přistupuje, tak je podle něj dobrým příkladem a ukázkou toho, jak by to v Česku mělo do budoucna fungovat častěji.“

„Chtěl bych opravdu ocenit odhodlání soukromého pojistného sektoru přispět k řešení palčivého společenského problému. A za vládu bych chtěl zdůraznit, že podpoříme ČAP při spolupráci s kraji a zástupci samospráv i při plánování těchto nových sociálních služeb. Budeme také snižovat překážky pro investice do dlouhodobé péče i prostřednictvím legislativních úprav,“ přislíbil premiér Petr Fiala.

Tato investice tuzemských pojišťoven do podpory dlouhodobé péče má být podle prezidenta ČAP Martina Diviše navíc i dlouhodobá a stabilní, a to i když se nejedná o nijak zásadní způsob zvýšení profitu pro investory. „Je to dlouhodobý krok, kterým chceme zlepšit život pro seniory v Česku, protože se domníváme, že každá významná firma, která v této zemi podniká, by měla nějakým způsobem ovlivňovat a vracet do společnosti a jejím obyvatelům, na kterých sama vydělává,“ poznamenal Diviš.

Reklama

První dvě zařízení dlouhodobé péče se už rýsují

O rozšiřování sítě center dlouhodobé péče se podle šéfa ČAP bude starat stejnojmenná společnost. Ta se zaměří na výstavbu a renovaci nemovitostí určených k provozu domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. „Naším cílem je budovat komerčně udržitelný projekt, který má za cíl stanovit benchmark odpovědné kvalitní péče za rozumné ceny. Nechceme budovat žádné domovy pro úzkou vrstvu těch, co si je mohou dovolit,“ shrnul ředitel Centra dlouhodobé péče David Pospíšil. První takové zařízení by mělo být podle něj otevřeno v červnu 2025 na již zmiňovaném zámku v Chodové Plané, další se připravuje v Dolních Břežanech s plánovaným otevřením na konci roku 2026. „Naše domovy budou zahrnovat nejen kvalitní zdravotní a sociální péči, ale i další služby, např. wellness centrum, veřejnou kavárnu, kulturní a komunitní akce. Počítáme i s parky a zahrádkami včetně terapeutických zvířat,“ upřesnil Pospíšil.

Vizualizace pilotního projektu zařízení dlouhodobé péče pod patronací České asociace pojišťoven se bude otevírat v Chodové Plané v červnu 2025. ČAP

Pojištění dlouhodobé péče už je i v Česku

Ještě před pár lety nebylo možné se v Česku na riziko ztráty soběstačnosti pojistit. Nyní už ale toto specializované pojištění nabízí trojice pojišťoven a další je mají v přípravě v nejbližším roce. Od roku 2024 navíc i toto pojištění spadá mezi produkty s možný daňovým odpočtem až 48 tisíc korun za rok.

Jak česká společnost stárne

Počet lidí starších 65 let v Česku se díky zvyšující se kvalitě života neustále zvyšuje. Do poloviny století by tak měla tato skupina obyvatel čítat podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) o zhruba 900 tisíc lidí více než dnes, tedy už 3,1 milionu lidí, což představuje nárůst podílu seniorů v populaci z 20 na 30 procent. Výrazně by se měl podle demografů navýšit i počet lidí nad 85 let, a to z dnešních 200 tisíc na více jak půl milionu v roce 2051.

Podle nedávné studie poradenské společnosti Boston Consulting Group (BCG) pro ministerstvo práce by při zachování dosavadního tempa rozšiřování služeb pro seniory mohlo už v roce 2035 chybět 15 tisíc lůžek v seniorských domovech a 16 tisíc pečujících pracovníků.

Věra Tůmová: Kdo spasí české důchodce? A hlavně ty, kteří budou nemohoucí? Názory Česko stárne, což není žádná převratná novinka. Už léta se na základě vývoje demografických dat přece ví, jak rychle u nás poroste počet seniorů, kteří budou potřebovat trvalou péči, protože už ji sami nebudou zvládat. Řešení této tristní situace v Česku není zatím ale ani na dohled. Věra Tůmová Přečíst článek

Češi stárnou, statisíce jich skončí v ústavech. Skupina Partners založila fond na investice do stáří a nemohoucnosti Money Do roku 2050 budou tři miliony Čechů starší 65 let. A zvyšovat se bude i počet lidí, kteří se ocitnou závislí na péči a kteří budou potřebovat často specializovaná pobytová zařízení. V roce 2024 by takto závislých seniorů mělo být už přes 440 tisíc. Skupina Partners, respektive pojišťovna Simplea, otevře investiční fond do stáří i pro drobné investory. Věra Tůmová Přečíst článek