Podpojištění je tichý zabiják finanční jistoty. Většina Čechů by po katastrofě skončila bez střechy nad hlavou
Sedm z deseti rodinných domů v Česku je pojištěno na příliš nízkou částku. V případě katastrofy by jejich majitelům chyběl i milion korun. Češi by pak žádali o pomoc rodinu, stát nebo veřejnost, ukazuje průzkum České asociace pojišťoven.

Až 70 procent rodinných domů je podpojistěných a jejich pojištění by v případě pojistné události pokrylo jen 60 procent škody. Na nový domov by tak Čechům podle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven chyběl i více než milion korun. Vyřešili by to nejčastěji půjčkou, čtvrtina by se obrátila na rodinu a 15 procent by žádalo stát o dotace. Někteří by dokonce uspořádali veřejnou sbírku.

„Podpojištění je dlouhodobý problém, který ale má drtivé dopady. Když dojde na pojistnou událost, je už pozdě cokoli řešit. Apelujeme proto na klienty pojišťoven, aby se nenechali uchlácholit podpisem smlouvy, ale pravidelně ji aktualizovali,“ uvádí Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven. Pojistná částka přitom dosahuje jen 60 procent reprodukční hodnoty domu a Češi by tak v případě totální škody neměli dostatek prostředků na obnovu či znovupostavení svých nemovitostí.

Bez pomoci by to nezvádli 

Nedávný průzkum České asociace pojišťoven ukázal, že by Čechům na nový dům chyběly statisíce. Pro 17 procent z těch, kteří mají alespoň částečnou představu o hodnotě domu a výši pojistky, by ztráta přesáhla milion korun. Řešení by přitom byla rozmanitá a nechybí v nich ani žádost o pomoc veřejnosti. „Pokud by Čechům kvůli podpojištění chyběly finance na obnovu domova, sáhly by v první řadě do svých úspor,“ upřesňuje gestorka neživotního pojištění České asociace pojišťoven Lenka Slabejová. Touto cestou by se podle průzkumu vydalo 46 procent respondentů. Další možností je pro Čechy půjčka (27 procent) nebo pomoc rodiny (25 procent).

„Nepřekvapivý je záměr získat prostředky ze státních dotací nebo ve veřejné sbírce. Ani na jedno se ale nelze spoléhat – stát se nesoustředí na jednotlivce a veřejné sbírky nejsou příliš úspěšné. A pokud ano, spíše u nízkých částek,“ komentuje výsledky průzkumu Jan Matoušek. Na jedné z nejznámějších dárcovských platformách bylo k povodním v roce 2024 vyhlášeno na 200 sbírek, z nichž úspěšná byla jen asi polovina.

ČAP, užito se svolením

Podpojištění se dá předejít

Riziku podpojištění lze přitom podle odborníků předejít snadno. „Klíčová je kontrola nastavení smlouvy každé dva až tři roky a samozřejmě při každé úpravě nemovitosti, ať již se jedná o rekonstrukci, přístavbu nebo třeba instalaci fotovoltaické elektrárny či výměnu kotle,“ vyjmenovává Lenka Slabejová a dodává: „Pravidelnou aktualizaci nám může vyřešit tzv. indexace, která za nás automaticky hlídá vývoj cen nemovitostí v závislosti na inflaci. Na nás pak zbývá jen hlídat, zda nedošlo k navýšení hodnoty domu jiným způsobem.“

Na problematiku podpojištění přitom Česká asociace pojišťoven upozorňuje dlouhodobě – aktuálně prostřednictvím kampaně 60 procent nestačí. Na webových stránkách www.60nestaci.cz si zájemci po zadání několika málo základních údajů o svém domě mohou spočítat orientační pojistnou hodnotu nemovitosti. A pokud neodpovídá pojištění, mohou snadno kontaktovat svou pojišťovnu a smlouvu aktualizovat.

Průzkum Pojištění majetku a podpojištění realizovala nezávislá výzkumná agentura Ipsos. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na dvou vzorcích: na 1575 respondentech ve věku 18-65 let v reprezentativním zastoupení podle pohlaví, věku, vzdělání, čistého příjmu, druhu pojištění a regionu a velikosti místa bydliště a na 2053 respondentech ve věku 18–65 let v reprezentativním zastoupení. Sběr dat proběhl online.

Související

Změna klimatu ztrpčuje Čechům životy. Přibývá požárů rodinných domů i lokálních záplav

Kvůli klimatickým změnám rostou i škody českých domácností
ČTK
Věra Tůmová
Věra Tůmová

V českých domácnostech hoří stále častěji, a to často i z úplně jiných důvodů než dříve. Na další nárůst škod v rodinných domech a bytech má pak navzdory klimatologickým popíračům vliv také změna klimatu, která způsobuje živelní kalamity. Přečtěte si, na co si dát v souvislosti s novými typy rizik pozor, abyste nemuseli hlásit škodní událost.

Proměnu počasí navzdory popíračům klimatické změny začínají stále intenzivněji vnímat i tuzemské pojišťovny. Rok od roku totiž registrují nárůst škod způsobených živelními pohromami. Podle Petra Milaty z ČSOB Pojišťovny tak roste riziko sezónních výkyvů živelních škod, jako jsou kalamity typu vichřice, přívalové srážky či v minulých letech dokonce tornádo, a samozřejmě také povodně, u nichž se projevuje právě zvýšená frekvence extrémních povětrnostních jevů.

„Výraznější nárůst celkových čísel v této oblasti registrujeme zejména v souvislosti s následky živelních událostí. Příkladem mohou být loňské podzimní povodně, kdy bylo jen u nás v krátkém čase nahlášeno enormní množství škodních událostí – téměř 37 tisíc,“ potvrzuje Jan Marek z pojišťovny Generali Česká.

Kalamity kvůli změně klimatu vznikají navzdory popíračům

Pokud jde o kalamity, meziroční výkyvy v desítkách procent zaznamenávají i v ČSOB Pojišťovně. „Například letošek je zatím relativně klidný oproti loňsku, kdy se potýkali s povodněmi. Na druhou stranu se ale projevily výrazné letní bouře, takže oproti předchozím letům může jít až o 30procentní nárůst škod,“ odhaduje Petr Milata a dodává, že je třeba si už připustit, že počasí se z dlouhodobého hlediska skutečně mění.

V pojišťovně Uniqa zaznamenávají celkově největší meziroční nárůst škod způsobených elektrickým zkratem, krupobitím a vodou unikající z pevně nainstalovaných potrubí. Všechny tyto příčiny vykazují více než 40procentní meziroční nárůst. „Kromě loňských rozsáhlých škod z povodní se ale s podstatně větší frekvencí objevují i menší lokální záplavy a zatečení do objektů při prudkých a vydatných bouřkách a deštích, kterých je v posledních letech více,“ popisuje mluvčí pojišťovny Veronika Hešíková. Dodává, že při bouřkách mohou vznikat také škody na technologiích u staveb i domácností v důsledku náhlého přepětí, které do domu „zavleče“ i vzdálený úder blesku.

Nejčastější příčinou škod jsou však podle ní i nadále vodovodní havárie. S tím souhlasí také Martin Podávka z pojišťovny Pillow a Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny (ČPP). Tyto úniky vody z technických zařízení se nejčastěji týkají prasknutých přiváděcích hadiček k WC či vodovodním bateriím, případně situací, kdy praskne potrubí přímo ve zdi. Průměrná výše takových škod byla podle Čapkové v loňském roce kolem 30 tisíc korun.

Škody související s extrémy počasí podle pojistných expertů kopírují trend vývoje klimatu posledních let. Ačkoli byla loňská katastrofální povodeň po dlouhé době ojedinělá svým rozsahem, lokálních událostí spojených s prudkými srážkami a vichřicemi podle Hešíkové skutečně postupně přibývá.

Co vše dnes může způsobit požár

V poslední době roste i počet škod souvisejících se stále hodnotnějšími technologiemi, kterými lidé vybavují své domy a byty. Patří mezi ně například fotovoltaické panely, tepelná čerpadla, kotle či různá elektrická vozítka s nabíjecími bateriemi, jako jsou elektrokoloběžky nebo elektrokola. A ani škody z těchto zařízení nemusí být vůbec malé – mohou se vyšplhat až do milionů korun, jak potvrzuje Alena Čurgaliová z Pojišťovny Komerční banky. Loni totiž tato pojišťovna registrovala požár, který způsobil zkrat elektrokola, a celková výše škody dosáhla téměř 5 milionů korun.

Meziroční nárůst pojistných událostí způsobených požáry zaznamenávají i v pojišťovně Uniqa. Jen v letošním roce jich podle statistik přibylo oproti loňsku o 16 procent. Za tímto nárůstem podle Veroniky Hešíkové stojí především zanedbaná údržba topných zařízení v domácnostech a rozšiřování moderních technologií, respektive nových typů přístrojů, které lidé používají. „Objevují se tak nová rizika, zejména požáry vyvolané například fotovoltaikou, akumulátory či nabíječkami,“ doplňuje Zdeněk Hruška z pojišťovny Uniqa.

Pojišťovna Allianz naopak významný nárůst škod z požárů nezaznamenává a počet škodních událostí považuje za stabilní. Objem vyplacených pojistných plnění v souvislosti s požáry se však u Allianz ve všech klientských segmentech pohybuje okolo 450 milionů korun. Ještě větší částku – 470 milionů korun za 1604 retailových škod – hlásí Generali Česká pojišťovna. „Pokud odmyslíme povodně a záplavy, pak požáry jsou v absolutních číslech těmi nejdražšími pojistnými událostmi. Mnohdy jde totiž o totální škody. Loni se za ně vyplatilo dokonce dvakrát tolik co za následky vichřic,“ uvádí mluvčí pojišťovny Jan Marek. Podle něj bývá příčinou zpravidla technická porucha zařízení, otevřený oheň v domácnosti nebo problémy se spalinovými cestami.

Nejvíce požárů se podle expertů každoročně hlásí během nové topné sezóny. „Pokud se před jejím zahájením zanedbá kontrola komína či kotle, majitelé riskují nejen vlastní bezpečnost, ale i komplikace při pojistném plnění,“ upozorňuje Hruška. Mezi problematické faktory podle něj patří neodborné instalace krbů a kamen, zanedbané revize a čištění komínů, nesprávné umístění topných těles či poškozené elektroinstalace a spotřebiče – zejména ledničky a napájecí zdroje.

Na nutnost každoroční kontroly komínů upozorňuje i Čurgaliová. Pokud by totiž vznikl požár, který by měl příčinnou souvislost se znečištěním komína a neprovedením povinné kontroly, může pojišťovna podle ní pojistné plnění snížit nebo dokonce zamítnout.

Kominíci provádějí revize minimálně jednou ročně

Nepodceňujte kontrolu komína, vyhořet můžete raz dva, varuje kominík

Zprávy z firem

S příchodem chladnějších dnů začíná pro většinu domácností topná sezóna. Než se však zatopí v kamnech, krbu nebo kotli, je nutné věnovat pozornost komínu a spalinovým cestám. Právě proto nastupuje kominík, jehož práce má zásadní vliv na bezpečnost, účinnost i úspory při vytápění.

Michal Nosek

Přečíst článek

Tobias Sonndorfer z VIG Re
video

Riziko je palivem našeho byznysu. A rizik ve světě stále přibývá, říká v podcastu Global Minds Tobias Sonndorfer z VIG Re

Leaders

Svět se rychle mění a s těmito změnami souvisí i akcelerace výskytu nových rizik. Ať už se tato rizika pojí s následky živelních katastrof, geopolitickým vývojem či digitalizací, je to téma jak pro pojišťovny, tak pro zajišťovny. „S novými hrozbami se musí vypořádat pojistitel i zajistitel. V podstatě děláme to, že se zabýváme velkými společenskými otázkami a snažíme se absorbovat a tlumit negativní dopady,“ říká generální ředitel zajišťovny VIG Re Tobias Sonndorfer v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Pojistka vám dům nezaplatí, varují pojišťovny. Čechům je to jedno

Money

Ročně dojde k 350 tisícům pojistných událostí na majetku, za které pojišťovny vyplatí 15 miliard korun. V případě přírodní katastrofy, jako byly loňské povodně, se můžou škody vyšplhat i na dvojnásobek.

Zlaťák

Přečíst článek

