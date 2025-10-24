Podpojištění je tichý zabiják finanční jistoty. Většina Čechů by po katastrofě skončila bez střechy nad hlavou
Sedm z deseti rodinných domů v Česku je pojištěno na příliš nízkou částku. V případě katastrofy by jejich majitelům chyběl i milion korun. Češi by pak žádali o pomoc rodinu, stát nebo veřejnost, ukazuje průzkum České asociace pojišťoven.
Až 70 procent rodinných domů je podpojistěných a jejich pojištění by v případě pojistné události pokrylo jen 60 procent škody. Na nový domov by tak Čechům podle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven chyběl i více než milion korun. Vyřešili by to nejčastěji půjčkou, čtvrtina by se obrátila na rodinu a 15 procent by žádalo stát o dotace. Někteří by dokonce uspořádali veřejnou sbírku.
„Podpojištění je dlouhodobý problém, který ale má drtivé dopady. Když dojde na pojistnou událost, je už pozdě cokoli řešit. Apelujeme proto na klienty pojišťoven, aby se nenechali uchlácholit podpisem smlouvy, ale pravidelně ji aktualizovali,“ uvádí Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven. Pojistná částka přitom dosahuje jen 60 procent reprodukční hodnoty domu a Češi by tak v případě totální škody neměli dostatek prostředků na obnovu či znovupostavení svých nemovitostí.
Bez pomoci by to nezvádli
Nedávný průzkum České asociace pojišťoven ukázal, že by Čechům na nový dům chyběly statisíce. Pro 17 procent z těch, kteří mají alespoň částečnou představu o hodnotě domu a výši pojistky, by ztráta přesáhla milion korun. Řešení by přitom byla rozmanitá a nechybí v nich ani žádost o pomoc veřejnosti. „Pokud by Čechům kvůli podpojištění chyběly finance na obnovu domova, sáhly by v první řadě do svých úspor,“ upřesňuje gestorka neživotního pojištění České asociace pojišťoven Lenka Slabejová. Touto cestou by se podle průzkumu vydalo 46 procent respondentů. Další možností je pro Čechy půjčka (27 procent) nebo pomoc rodiny (25 procent).
„Nepřekvapivý je záměr získat prostředky ze státních dotací nebo ve veřejné sbírce. Ani na jedno se ale nelze spoléhat – stát se nesoustředí na jednotlivce a veřejné sbírky nejsou příliš úspěšné. A pokud ano, spíše u nízkých částek,“ komentuje výsledky průzkumu Jan Matoušek. Na jedné z nejznámějších dárcovských platformách bylo k povodním v roce 2024 vyhlášeno na 200 sbírek, z nichž úspěšná byla jen asi polovina.
Podpojištění se dá předejít
Riziku podpojištění lze přitom podle odborníků předejít snadno. „Klíčová je kontrola nastavení smlouvy každé dva až tři roky a samozřejmě při každé úpravě nemovitosti, ať již se jedná o rekonstrukci, přístavbu nebo třeba instalaci fotovoltaické elektrárny či výměnu kotle,“ vyjmenovává Lenka Slabejová a dodává: „Pravidelnou aktualizaci nám může vyřešit tzv. indexace, která za nás automaticky hlídá vývoj cen nemovitostí v závislosti na inflaci. Na nás pak zbývá jen hlídat, zda nedošlo k navýšení hodnoty domu jiným způsobem.“
Na problematiku podpojištění přitom Česká asociace pojišťoven upozorňuje dlouhodobě – aktuálně prostřednictvím kampaně 60 procent nestačí. Na webových stránkách www.60nestaci.cz si zájemci po zadání několika málo základních údajů o svém domě mohou spočítat orientační pojistnou hodnotu nemovitosti. A pokud neodpovídá pojištění, mohou snadno kontaktovat svou pojišťovnu a smlouvu aktualizovat.
Průzkum Pojištění majetku a podpojištění realizovala nezávislá výzkumná agentura Ipsos. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na dvou vzorcích: na 1575 respondentech ve věku 18-65 let v reprezentativním zastoupení podle pohlaví, věku, vzdělání, čistého příjmu, druhu pojištění a regionu a velikosti místa bydliště a na 2053 respondentech ve věku 18–65 let v reprezentativním zastoupení. Sběr dat proběhl online.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.