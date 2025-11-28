Poptávka po dluhopisech je rekordní. Regulace by oddělila kvalitní hráče a zvýšila ochranu investorů
„Investování do firemních dluhopisů se Češi stále učí. Dluhopisovému trhu by tak výrazně prospěla další regulace a více licencovaných subjektů než jen my,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Newstream.cz Jan Řehounek, šéf Dluhopisomatu, jediné tuzemské crowdfundingové platformy s licencí pro nabízení dluhopisů.
Letošní rok je v investicích retailových klientů rekordní. Češi mají nainvestováno 3,16 bilionu korun, což je o tři čtvrtiny více než v předchozím roce. Čím si to vysvětlujete?
Růst investic Čechů má dva hlavní důvody. Jednak se ekonomice stále relativně daří, lidé vydělávají více a mohou si dovolit část příjmů odkládat. A zároveň se mění celé prostředí.S poklesem úrokových sazeb a větší dostupností informací o investování začínají Češi přemýšlet o svých penězích zodpovědněji než dřív. Stále častěji plánují nejen krátkodobě, ale i s ohledem na budoucnost a vlastní důchod. Pro velkou část domácností je dnes hlavním motivem investování především ochrana úspor před inflací a nejistým vývojem ekonomiky.
Vidíte v investování u nás i nějaké trendy?
Na trhu jsou dnes patrné dva silné trendy. Stabilizace inflace a postupné snižování sazeb mění finanční chování Čechů – lidé už nechtějí nechávat úspory na běžných a spořicích účtech, kde jejich peníze postupně ztrácejí hodnotu. Zároveň se zmenšuje atraktivita státních spořicích dluhopisů, které v pilotních emisích přinesly zhruba 3–5 procent. Naproti tomu řada zajištěných firemních dluhopisů dnes nabízí vyšší, předem definovaný výnos, často v rozmezí 10–11,5 procenta ročně.. Druhým výrazným směrem je touha po diverzifikaci. Investoři stále více chápou, že dluhopisy by neměly být jediným aktivem v portfoliu, ale že v kombinaci s akciemi, fondy, zlatem či digitálními aktivy pomáhají tlumit výkyvy a dávají portfoliu stabilní základ. Stejně to doporučuje i regulátor – nesázet vše na jednu kartu. Přestože část lidí zkouší i rizikovější investice typu krypto, jejich volatilita je výrazná. Mnoho investorů proto ocení předvídatelný výnos a prověřené emitenty, u kterých vědí, že jejich peníze pracují bezpečněji a zároveň porážejí inflaci.
Jak si v tomto ohledu v Česku stojí právě dluhopisy?
V Česku se do dluhopisů investuje už dlouho víc něž desítky let. Rok 2024 byl jedním z nejlepších pro trh firemních dluhopisů za posledních 5 let. Na jedné straně máme státní dluhopisy, protože stát je vždy ten nejbonitnější a nejméně rizikový emitent. Máme tady tak investory, kteří nakupují pouze státní dluhopisy. A pak tu jsou Češi, kteří se chtějí podílet i na úspěchu zajímavých firem, nejen státu.
Společnosti, které se dříve financovaly jen bankou, případně vstupem na burzu, také hledají další cesty k získání financí a emitují už i vlastní dluhopisy. Češi ale primárně nakupují jen ty zajištěné, protože znají z trhu negativní případy „garážových firem“. Výše výnosu už dnes není pro investory jediným kritériem. Čím dál více Čechů si uvědomuje, že mimořádně vysoký úrok může signalizovat problém, a začínají sledovat především kvalitu a zajištění samotné emise.
Dluhopisy tak zažívají návrat v podobě, která je mnohem uvědomělejší než dřív. Silným signálem pro celý trh je i to, že Česká národní banka veřejně zvažuje zařazení firemních dluhopisů do svých devizových rezerv. To potvrzuje, že nejde o okrajový nástroj, ale o standardní a respektovanou součást finančního trhu. Investoři proto stále častěji vyhledávají především kvalitní, prověřené a zajištěné dluhopisy.
Mění se jejich obliba oproti minulosti?
Vždy je to dané stylem a stavem ekonomiky a inflací. V době, kdy je inflace vysoká, dluhopisy ztrácejí na oblibě, protože na inflaci reagují banky, které v takové době nabízejí vyšší výnosy. Jakmile ale inflace klesá a výnosy na spořicích účtech už nejsou zajímavé, dluhopisy se dostávají dopředu. Tento trend je vidět už i v posledních deseti letech. Jediným mezníkem byl covid a inflace spojená s covidem a s válkou na Ukrajině, kdy banky začaly nabízet úroky podobné dluhopisům. Poslední dva roky ale vidíme, že se investoři zase odvracejí od bankovních produktů k dluhopisům.
Je tedy investování do dluhopisů v Česku jiné než v zahraničí?
Je tu toho určitě méně. V zahraničí je dluhopis standardním nástrojem už několik století. U nás se to teprve po revoluci učíme. Dobré je, že na dluhopisový trh vstupují stále častěji i velké brandy, které tím investorům říkají, že to je běžná část financování a slouží tak i popularizaci těchto cenných papírů.
I Češi tak už investují s rozmyslem a doba, kdy nakupovali firemní dluhopisy jen podle výnosu, už asi skončila. Dnes chtějí znát emitenta a jeho projekty i to, jestli je dluhopis zajištěný nebo ne. V době nestability pro ně dluhopis může být určitou kotvou s jasně definovaným fixním výnosem i jasně definovanou dobou, kdy se jim peníze vrátí. Díky zajištění také vědí, že pokud by došlo k nějakému problému u emitenta, budou uspokojeni právě ze zajištění, které za emisí je. S fixní úrokovou sazbou tak představuje cenný papír na dobu, kdy se úplně neví, jak se ekonomika bude vyvíjet dál a co se bude dít.
Od letoška šéfujete Dluhopisomatu, což je platforma, která se letos sama významně změnila a vstoupila do „nové éry“. O co šlo?
Už před třemi lety bylo jasné, že trh dluhopisů projde, podobně jako trh spotřebitelských úvěrů, významnými změnami. A my to uvítáme. Už v roce 2023 jsme proto začali pracovat na žádosti o udělení licence k poskytování crowdfundingových služeb. Licenční řízení u ČNB následně trvalo přes rok a půl, licenci jsme získali letos v lednu a od března působíme na čistě regulovaném trhu. Jsme zatím první a zatím jediná dluhopisová crowdfundingová platforma v Česku s licencí dle evropského nařízení ECSP. A jen za letošek se nám registrovalo přes 2 800 nových uživatelů na Dluhopisomat.cz, což je pro nás zásadní rok a start nové éry naší firmy.
Stále si ale mohou lidé dluhopisy koupit i jinde...
Mohou. I proto se snažíme vysvětlovat, co to pro vás znamená, když si koupíte dluhopis přímo od emitenta nebo na nelicencovaných platformách a jaké riziko tam podstupujete oproti tomu, když si dluhopis koupíte přes nás. A vidíte na trhu, že by i další společnosti usilovaly o licenci?
Víme, že na ČNB jsou podané další žádosti. Neznáme ovšem přesná čísla, protože ČNB reguluje více trhů a má stovky žádostí o licenci, protože se začíná licencovat i trh s kryptoměnami. S licencí v ČR na dluhopisovém trhu jsme jako crowdfundingová platforma ale stále jediní.
Kdy to bude opravdu povinné?
To je otázka měsíců, možná i let. Dokud to ČNB nezreguluje, podobně jako trh s pojištěním, budou tu vždy i nepoctiví prodejci či distribuční kanály, které se budou snažit nelicencované dluhopisy umístit na trhu. I proto bychom byli rádi, aby regulace přišla co nejdříve, abychom nebyli na trhu sami. Jinak to může někomu připadat, že na to máme monopol. Za konkurenci tak budeme rádi. Trh je zde natolik velký, že tu určitě může působit více licencovaných subjektů než jen jeden. Naší ambicí není jen prodávat dluhopisy, ale vysvětlovat lidem rozdíly mezi kvalitním firemním dluhopisem, státním dluhopisem, rizikovou emisí a spořicími produkty, atd. Čím víc informací investoři mají, tím menší prostor mají nepoctiví prodejci.
Přinesli jste na trh dluhopisový crowdfunding. Co to znamená?
Licence nás zavazuje, že musíme každý projekt emitenta podrobit risk analýze obdobně jako například banky. Pokud banky půjčují fyzickým osobám nebo firmám, vždy si je prověří. Zjišťují, jakou má historii, co za danou firmou je, na co peníze potřebuje, či kdy je zaplatí. A my jdeme stejnou cestou. Než emisi vystavíme na naši platformu, proběhne důkladné prověřování. Na platformu totiž umístíme jen asi každý patnáctý projekt a ostatní odmítneme. Cílem je umístit na naší platformě jen dluhopisy, u kterých jsou, pokud možno, rizika minimalizována.
Podobně hovoří i platformy úvěrového crowdfundingu. Také si projekty důkladně proklepnou, pak ale třeba zemře majitel firmy nebo se firma dostane do platební neschopnosti, a i prověřené firmy přestanou investorům platit...
Rizika u investování nejen do dluhopisů se nelze úplně zbavit. Nicméně chceme jej alespoň rozumně snížit. Umisťováním dluhopisu na platformu naše práce se společností, která dluhopisy vydává, nekončí. Průběžně kontrolujeme situaci a zjišťujeme, co se děje s penězi a jestli je emitent používá jen na to, co slíbil. Dále ověřujeme, zda projekt postupuje.
Snažíme se být v každé fázi projektu maximálně informováni a chodíme kvůli tomu i přímo do firem. Pokud tak máme třeba emisi na rozšíření výroby české firmy, kde je cílem emise sehnat prostředky na novou výrobní linku, peníze uvolníme vždy až proti zálohové faktuře. Eliminovat všechna rizika však nelze takřka nikdy. Snažíme se ale připravit na různé scénáře, které mohu přijít.
