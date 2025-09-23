Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Money Dluhopisomat.cz není jen fintech, ale i partner kultury. Platforma otevírá pro investory unikátní investici do Divadla Odeon

Dluhopisomat.cz není jen fintech, ale i partner kultury. Platforma otevírá pro investory unikátní investici do Divadla Odeon

Objem emise je 25 milionů korun, nominální hodnota 10 tisíc, splatná v roce 2032.
Dluhopisomat.cz
nst
nst

Dluhopisomat.cz, provozovaný společností FUNDSTER, je první a zatím jediná licencovaná dluhopisová crowdfundingová platforma v Česku pod dohledem ČNB. Platforma pokračuje ve své misi kultivovat český dluhopisový trh.

Od získání licence ČNB v lednu 2025 představuje další milníky, které propojují investory s emitenty a jejich investicemi s reálným společenským dopadem a důrazem na udržitelnost s výnosem až 11,5 procent.

Jedním z nich je nová emise dluhopisů Divadla Odeon, projektu úspěšného a profitabilního Divadla Mír v ostravské Hrabůvce. Cílem je obnova zchátralého kina Vítek a jeho proměna v moderní kulturní prostor, kde se propojí špičkový divadelní program s moderní scénou. Objem emise je 25 milionů korun, nominální hodnota 10 tisíc, splatná v roce 2032.

Projekt producenta a herce Alberta Čuby přetváří kulturní mapu regionu a posiluje význam divadelní scény. Divadlo Mír se řadí k nejvýraznějším kulturním značkám v Česku, a to nejen díky originálním inscenacím, ale také silnému dosahu na sociálních sítích a popularitě skupiny Tři Tygři.

Investoři, kteří si dluhopis zakoupí, získají pevný výnos 5,85 procenta a stanou se součástí unikátního projektu, který propojuje čísla a emoce – finance, fintech a kulturu. Projekt má zároveň jasně měřitelný společenský dopad, protože česká veřejnost dlouhodobě vyjadřuje kultuře silnou podporu.

„Projekt Divadla Odeon ukazuje, že i divadlo může být dobrý byznys. Cílem je nabídnout špičkový zážitek a rozšířit kulturní portfolio úspěšné značky Divadla Mír o velký prostor s kapacitou až 700 míst,“ říká Albert Čuba, producent a herec, zakladatel Divadla Mír.

Lukáš Kovanda: Český průmysl dusí regulace, cla i nedostatečné investice

Názory

Český průmysl je pro většinu lidí nejen zdrojem pracovních míst, ale i symbolem stability a národní hrdosti. Podle aktuálního průzkumu STEM/MARK považuje devět z deseti Čechů průmysl za klíč k prosperitě země.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Věříme, že crowdfunding není jen trend, ale na trhu s dluhopisy otevírá novou kapitolu a navazuje na naši dlouhodobou strategii ztransparentnit a kultivovat tento trh. Chceme být lídrem, který ukazuje, že investování může být zodpovědné, jednoduché, srozumitelné a přinášet radost investorům,“ uvádí Ing. Petr Cimala, člen správní rady FUNDSTER a spolumajitel finanční skupiny CFG.

„Licence pod dohledem ČNB je pro nás závazek – přinášet investorům férové a bezpečnější investice a emitentům moderní a rychlý způsob financování. Jsme hrdí, že dokážeme spojit finance s reálnými exkluzivními příběhy firem nebo kultury, které mají dopad na společnost i udržitelnost,“ dodává Ing. Jan Řehounek, ředitel platformy Dluhopisomat.cz a společnosti FUNDSTER.

Dluhopisomat.cz stojí na více než sedmiletých zkušenostech s firemními dluhopisy. Historický objem inzerovaných emisí přesáhl 1 miliardu korun. Každý projekt prochází přísným schvalovacím procesem, kde uspělo pouze 10 procent zájemců.

Strnadova CSG hlásí rekordní výsledky. Ve velkém od ní nakupuje NATO

Zprávy z firem

Strnadova Czechoslovak Group reportuje rekordní výsledky a potvrzuje tak své postavení mezi předními evropskými firmami obranného průmyslu. A zvažuje vstup na burzu.

nst

Přečíst článek

Jan Řehounek - výkonný ředitel crowdfundingové platformy Dluhopisomat.cz

Novým šéfem Dluhopisomatu.cz se stal Jan Řehounek

Money

Dluhopisomat.cz má nového šéfa. Povede jej odborník na finanční a kapitálový trh a bývalý poslanec za ANO Jan Řehounek. Ve své nové pracovní pozici chce pokračovat v kultivaci trhu s dluhopisy.

tmv

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Křečovice si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková

OBRAZEM: Křečovice si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková

Enjoy

ČTK

Přečíst článek

Kyberútok vyřadil automobilku Jaguar Land Rover až do října, výrobu má i na Slovensku

Kyberútok vyřadil automobilku Jaguar Land Rover až do října
ČTK
ČTK
ČTK

Britská automobilka Jaguar Land Rover (JLR) prodloužila odstávku výroby způsobenou kybernetickým útokem do 1. října. Společnost o kybernetickém útoku informovala začátkem září a výroba se kvůli tomu zastavila i ve slovenském závodě.

JLR uvedl, že připravuje harmonogram postupného obnovení operací a pokračuje ve vyšetřování události. Týmy společnosti spolupracují s odborníky na kybernetickou bezpečnost, britským Národním střediskem pro kybernetickou bezpečnost (NCSC) a orgány činnými v trestním řízení, aby zajistily bezpečný návrat k provozu.

Společnost JLR má jednu ze svých továren v jihoslovenské Nitře, kde montuje modely Defender a Discovery. Kromě Británie a Slovenska musela automobilka zastavit montáž také ve svých závodech v Číně, Indii a Brazíliiupozornil server Sky News.

Server zpravodajské televize BBC minulý týden s odvoláním na zdroje z odvětví napsal, že přerušení výroby by mohlo pokračovat ještě v listopadu. Odborníci navíc upozorňují, že po obnovení provozu výrobních linek pravděpodobně ještě několik týdnů potrvá, než se produkce dostane na běžnou úroveň.

Aisin Europe Manufacturing Czech
Aktualizováno

Písecký Aisin bude vyrábět elektromotor pro BMW

Zprávy z firem

Firma Aisin Europe Manufacturing Czech v Písku bude vyrábět kompletní motor pro elektromobily značky BMW v nové hale, kterou otevřela. Náklady na výstavbu a vybavení výrobními technologiemi jsou 4,5 miliardy korun, jde o největší investici do píseckého závodu. Sériová výroba motorů začne v roce 2027, do té doby bude firma celý výrobní proces a výrobky testovat. První zkušební jednotky sjedou z linky letos v říjnu. Firma postupně přijme přes tři stovky lidí.

ČTK

Přečíst článek

Podle odhadů JLR kvůli odstávce každý týden přichází o produkci v hodnotě nejméně 50 milionů liber (zhruba 1,4 miliardy korun). Kromě toho sílí obavy z negativních dopadů odstávky na dodavatelský řetězec a spekuluje se o možném bankrotu některých dodavatelů. Mezi dodavateli je velké množství malých a středních podniků, které nemají dostatečné rezervy pro případ delšího výpadku a JLR je pro mnohé z nich největším zákazníkem. Protože v automobilovém průmyslu se nevyrábí na sklad, řada dodavatelů musela také okamžitě zastavit výrobu a nemají důvod k jejímu obnovení, dokud nebude jasné, kdy se výroba v automobilce znovu rozběhne.

JLR vlastní indický konglomerát Tata. Firma zatím neposkytla žádné podrobnosti o povaze útoku. Předpokládá se, že to byl útok typu ransomware, tedy napadení počítačových systémů škodlivým softwarem, který zablokoval přístup k datům, podobně jako se letos stalo například u obchodních řetězců Marks & Spencer a Co‑Op. Kromě přerušení výroby nemohli prodejci registrovat vozidla ani objednávat náhradní díly a byl ovlivněn i diagnostický software pro analýzu jednotlivých vozidel.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Sazby půjdou nahoru, čeká se dopad emisních povolenek, říká ekonom Skořepa

Michal Skořepa, ekonom České spořitelny
poskytnuto Michalem Skořepou
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Koruna je rekordně silná, nyní na úrovni 24,25 vůči euru. Ještě v létě to bylo 24,65. Koruna rapidně posiluje. „A bude dál posilovat,“ říká Michal Skořepa, ekonom a analytik České spořitelny. A co víc, už nečekejme další pokles úrokových sazeb. Naopak, patrně začnou zase růst. Svůj podíl na tom mají nově chystané emisní povolenky na paliva.

Koruna dál rychle posiluje, její kurz je podle ČNB už pod úrovní 24,25 za euro. Před čtvrt rokem to bylo 24,65 a vy jste tehdy tvrdil, že se na této úrovni udrží do Vánoc. Jak to, že koruna dál posiluje?

Protože převážná většina dat, která za tu dobu přišla, ať už se to týká domácí ekonomiky nebo zahraniční, jsou v proinflačním směru. Asi nejjasnějším signálem byly mzdy za druhé čtvrtletí.

Tam byl meziroční růst 7,8 procenta…

Ano. Bylo to velké překvapení, nestandardní. To si myslím vyvolalo jak v ČNB, tak u všech, kdo národní banku pozorují, obrovské podezření, že dalšímu poklesu sazeb je na dlouhou dobu konec. Na finančních trzích už lehce převažuje názor, že pokud se sazby budou v nadcházejících dvanácti měsících posouvat, tak už to bude nahoru. Ještě donedávna bylo očekávání opačným směrem. Není to výrazně nahoru, ale křivka je lehce rostoucí. Výhled na české úrokové sazby se posunul pro několik nadcházejících čtvrtletí nahoru. Z toho plyne, že všechny výnosy v české ekonomice mají tendenci posouvat se stejným směrem. Tím pádem investice do českých aktiv jsou atraktivnější, než byly třeba v létě. Z toho plyne posilování koruny.

Lukáš Kovanda: Burzy ženou povolenky vysoko nad politické stropy. Těžit budou fondy, tratit domácnosti

Názory

Proč je slib trvalejšího zastropování cen povolenek nesmysl a proč se Brusel rozhodl zavést povolenky místo uhlíkových daní? I právě proto, že cena povolenky není zastropovaná či jinak fixovaná, na rozdíl od uhlíkové daně.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Prognóza České spořitelny ještě v létě hovořila o tom, že by sazby mohly v letošním roce naopak klesnout…

To platilo někdy na jaře. Jenže mezitím mimo jiné vykrystalizovala hrozba, že by do české inflace v roce 2027 mohla přijít regulace ETS2 (emisní povolenky pro občany za paliva či vytápění – pozn. red.). Tato možnost vyvolala na straně ČNB rétoriku, že je na obzoru nové proinflační riziko. A i když se nyní nepromítá do rozhodování okamžitě a úplně v očekávání voleb, tedy jaký dopad budou mít volby vliv na přenos povolenek do cen a na maloobchodní spotřebu, dopad tam bude. Samotná ČNB zdůraznila, že z hlediska tohoto faktoru by bylo zvláštní snižovat úrokové sazby. A za půl roku je zase zvyšovat. Už teď víme, že šok přijde.

V posledních dnech se začíná tato představa houpat. Členské země Evropské unie se snaží něco dělat, aby povolenky nebyly tak drahé, jak předpokládá ČNB. Je otázkou, jak to nakonec bude. Minimálně do posledních dní to vypadalo, že daleko na obzoru je proinflační novinka. ČNB už tak zdůrazňovala velké pochyby, zda je prostor snižovat sazby. Možnost snižování už je úplně ze stolu. V prognóze České spořitelny máme ještě jedno a poslední snížení sazeb o čtvrt procentního bodu. A to v polovině roku 2027 poté, co se ČNB ujistí, že ETS2 nevnesla do české inflace nic zásadního.

Českou inflaci způsobuje maloobchodní spotřeba. Jak velkou proinflační hrozbou je ETS2, jak opatření Češi vstřebají?

Na vývoj inflace je rozhodně výraznější vliv spotřeby. Přestože jsou sazby nad třemi procenty, kde většina z nás čekala, že sazby skončí. Ale ony tam neskončily a možná tam neskončí několik dalších let. Je vidět, že česká spotřeba je silnější a že je potřeba držet sazby výše. Aby inflace doklesala na dvojku, pořád se drží na dvou a půl procentech. To bude trvat ještě několik čtvrtletí. Kdežto ETS2 je jednorázový šok v roce 2027. Je nad ním otazník, jak velký bude nebo kdy přijde, zda nedojde k odkladu. Ale i kdyby přišel, tak nejde o samotný šok, ale jeho sekundární dopady do české ekonomiky. Na rozdíl od povolenek je domácí spotřeba dlouhodobá. Od roku 2016 rostou ceny služeb velmi svižně. A teď už můžeme říct se zpětným pohledem, že sazby ČNB byly v období posledních osmi let nepřiměřeně nízko. Výsledkem bylo, že inflace byla skoro celou tu dobu nad inflačním cílem.

Je to v podstatě projev konvergence. Česká cenová hladina je stále ještě nižší než v Německu nebo na Západě, snaží se prodrat výš k západním úrovním. Což je dobře, to všichni chceme, když s tím ruku v ruce jde růst mezd. Mzdy v Česku rostou zřetelně rychleji než na Západě. Teď je na ČNB, aby tuto konvergenci vytlačila z inflace a posunula ji do kurzu koruny. Je správné, aby inflace byla kolem dvou procent a aby se posouvání k Západu dělo přes kurz koruny.

Teď to vypadá, že se vracíme do scénáře, že se české ceny, ale i české mzdy zvyšují. Děje se to víc než je potřeba, inflace je nad dvěma procenty. Takže to půl procenta inflace je potřeba překlopit do kurzu.

Dostupné bydlení. Jak se k němu politici staví? Prošli jsme plány stran

Názory

Když jsme převzali odpovědnost, trh s bydlením byl v krizi, praví předvolební manifest Spolu. Vládní koalice podle svých slov udělala to, že „zrychlila přípravu staveb, připravila podmínky pro družstevní a dostupné nájemní byty na státních pozemcích.“ Bydlení se stalo jedním z klíčových témat voleb.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Koruna tedy bude dál posilovat?

U sazeb čekáme stagnaci a jedno snížení v roce 2027. V následujících dvanácti měsících lehounce převažuje očekávání nárůstu. Koruna bude dál posilovat. Kurz je citlivý na spoustu dalších faktorů, než je jenom kurzový diferenciál vůči eurosazbám. Záleží na sentimentu, na vývoji v podobných ekonomikách. Teď například dostal negativní výhled rating Polska. Což může hrát do karet koruně, možná bude posilovat více. Část investorů, kteří chtějí mít peníze ve střední Evropě, možná přesune část peněz do Česka. Je spousta dalších nejistot, ale základní scénář je posilování koruny.

Kdy prolomí koruna kurz 24 vůči euru?

Jestli bude koruna posilovat o procento ročně, tak by to mělo být do dvou let.

Jakou roli v tomto vývoji hrají nadcházející volby, respektive politika příští vlády?

V tuto chvíli je vliv voleb na kurz koruny minimální, není jasné, jak bude vypadat příští vláda. Bude záležet na tom, kdo bude ve vládní koalici a jak se vláda postaví k fiskální politice, k zadlužování. Pokud budou deficity státního rozpočtu zhruba odpovídat investicím, jako je tomu dosud a je to v pořádku, tak to investorům nevadí. Pokud by budoucí vláda dělala opatření jako v minulosti, kdy dala například pět tisíc všem důchodcům, nebo se vyhlásí nějaká plošná pomoc kvůli emisním povolenkám, tak by to byla výraznější suma do deficitu státního rozpočtu a mohlo by to korunu mírným způsobem poškodit. Ale Česko má dlouhodobě reputaci, že jsou Češi hodně konzervativní, nemají rádi deficity. Myslím, že budoucí vláda, ať už bude v jakékoliv kompozici, nebude tak dramaticky rozhazovačná, aby to korunu zásadním způsobem poškodilo.

Související

Guvernér České národní banky Aleš Michl

Dalibor Martínek: Sníží rada ČNB sazby? Překvapení se občas dějí, ale teď tomu tak nebude

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Eva Zamrazilová, viceguvernérka ČNB

Eva Zamrazilová pro Bloomberg: Fáze snižování sazeb se blíží ke konci. Kvůli nemovitostnímu trhu

Money

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Doporučujeme