Dluhopisomat.cz není jen fintech, ale i partner kultury. Platforma otevírá pro investory unikátní investici do Divadla Odeon
Dluhopisomat.cz, provozovaný společností FUNDSTER, je první a zatím jediná licencovaná dluhopisová crowdfundingová platforma v Česku pod dohledem ČNB. Platforma pokračuje ve své misi kultivovat český dluhopisový trh.
Od získání licence ČNB v lednu 2025 představuje další milníky, které propojují investory s emitenty a jejich investicemi s reálným společenským dopadem a důrazem na udržitelnost s výnosem až 11,5 procent.
Jedním z nich je nová emise dluhopisů Divadla Odeon, projektu úspěšného a profitabilního Divadla Mír v ostravské Hrabůvce. Cílem je obnova zchátralého kina Vítek a jeho proměna v moderní kulturní prostor, kde se propojí špičkový divadelní program s moderní scénou. Objem emise je 25 milionů korun, nominální hodnota 10 tisíc, splatná v roce 2032.
Projekt producenta a herce Alberta Čuby přetváří kulturní mapu regionu a posiluje význam divadelní scény. Divadlo Mír se řadí k nejvýraznějším kulturním značkám v Česku, a to nejen díky originálním inscenacím, ale také silnému dosahu na sociálních sítích a popularitě skupiny Tři Tygři.
Investoři, kteří si dluhopis zakoupí, získají pevný výnos 5,85 procenta a stanou se součástí unikátního projektu, který propojuje čísla a emoce – finance, fintech a kulturu. Projekt má zároveň jasně měřitelný společenský dopad, protože česká veřejnost dlouhodobě vyjadřuje kultuře silnou podporu.
„Projekt Divadla Odeon ukazuje, že i divadlo může být dobrý byznys. Cílem je nabídnout špičkový zážitek a rozšířit kulturní portfolio úspěšné značky Divadla Mír o velký prostor s kapacitou až 700 míst,“ říká Albert Čuba, producent a herec, zakladatel Divadla Mír.
Lukáš Kovanda: Český průmysl dusí regulace, cla i nedostatečné investice
Názory
„Věříme, že crowdfunding není jen trend, ale na trhu s dluhopisy otevírá novou kapitolu a navazuje na naši dlouhodobou strategii ztransparentnit a kultivovat tento trh. Chceme být lídrem, který ukazuje, že investování může být zodpovědné, jednoduché, srozumitelné a přinášet radost investorům,“ uvádí Ing. Petr Cimala, člen správní rady FUNDSTER a spolumajitel finanční skupiny CFG.
„Licence pod dohledem ČNB je pro nás závazek – přinášet investorům férové a bezpečnější investice a emitentům moderní a rychlý způsob financování. Jsme hrdí, že dokážeme spojit finance s reálnými exkluzivními příběhy firem nebo kultury, které mají dopad na společnost i udržitelnost,“ dodává Ing. Jan Řehounek, ředitel platformy Dluhopisomat.cz a společnosti FUNDSTER.
Dluhopisomat.cz stojí na více než sedmiletých zkušenostech s firemními dluhopisy. Historický objem inzerovaných emisí přesáhl 1 miliardu korun. Každý projekt prochází přísným schvalovacím procesem, kde uspělo pouze 10 procent zájemců.
Strnadova CSG hlásí rekordní výsledky. Ve velkém od ní nakupuje NATO
Zprávy z firem
Novým šéfem Dluhopisomatu.cz se stal Jan Řehounek
Money
