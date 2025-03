Trinity Bank loni financovala realitní obchody za 10 miliard korun

Trinity Bank je stále významnějším hráčem v oblasti financování nemovitostních projektů v Česku. Financovala například projekt The Cloud One od Penta Real Estate, výstavbu rezidenční čtvrti ICON Park Kladno skupiny BHM Group nebo Allrisk Meridiem v Brně.

Trinity Bank v loňském roce upevnila svou pozici v oblasti developerského i investičního financování, kde aktivně přispívá k rozvoji trhu. V portfoliu nemovitostního financování spravuje úvěry ve výši 25 miliard korun, loni rozpůjčovala deset miliard korun.

Banka financuje široký segment kvalitních komerčních i rezidenčních nemovitostí k prodeji i k pronájmu. Zaměřuje se na kanceláře, bytové domy, prémiové hotely i moderní logistické parky. Zejména zásluhou dobře nastavených parametrů financování, flexibility a expertízy při posuzování úvěrů získala Trinity Bank mezi českými investory i developery velmi dobré renomé.

„Naší strategií je systematicky budovat kvalitní úvěrové portfolio,“ vysvětluje úspěchy Jiří Vančura, ředitel Úseku nemovitostního financování Trinity Bank (na snímku). „Projekty si pečlivě vybíráme – díky tomu se poskytnuté úvěry splácejí v souladu se schváleným investičním záměrem, případně ještě dříve,“ dodává. Tato strategie jí zajistila růst i v době všeobecné stagnace realitního trhu.

Trinity Bank nabízí úvěry na financování nemovitostí pro právnické osoby v rozmezí 100 milionů až 1,5 miliardy korun, případně v ekvivalentní výši v eurech, s fixní nebo pohyblivou úrokovou sazbou. Svým klientům poskytuje financování celého investičního cyklu od nákupu pozemků, přes inženýring, development a výstavbu, až po prodej nemovitosti či její dlouhodobý pronájem.

Významné projekty

Trinity Bank je podepsána například pod refinancováním nákladů na výstavbu hotelu The Cloud One od Penta Real Estate (držitel prestižního ocenění Best of Realty 2024), úvěrem na výstavbu rezidenční čtvrti ICON Park Kladno skupiny BHM Group (Realitní projekt roku 2024) nebo jedinečného polyfunkčního projektu Allrisk Meridiem v Brně.

„Transakce The Cloud One je reálným důkazem úspěšnosti výše uvedené strategie, kdy banka zvyšuje podíl ve všech oblastech nemovitostního financování (v tomto případě investiční úvěr pro hotelový segment). Díky růstu kapitálu se nám daří realizovat i tyto jedinečné transakce s významnými hráči nemovitostního trhu,“ uzavírá Rita Šafránková, vedoucí pražského akvizičního týmu Trinity Bank, která transakci vedla.

Spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.