Novým šéfem Dluhopisomatu.cz se stal Jan Řehounek
Dluhopisomat.cz má nového šéfa. Povede jej odborník na finanční a kapitálový trh a bývalý poslanec za ANO Jan Řehounek. Ve své nové pracovní pozici chce pokračovat v kultivaci trhu s dluhopisy.
Platforma Dluhopisomat.cz, která má v Česku zatím jako jediná licenci na crowdfunding od ČNB, má nového výkonného ředitele. Stal se jím expert na finanční a kapitálový trh Jan Řehounek, který do skupiny CFG, jež Dluhopisomat.czvlastní, nastoupil v loňském roce. Ve finančním sektoru působí více než 25 let.
Po absolvování vysokoškolského studia pracoval Řehounek nejprve ve skupině ČSOB, kde se v rámci banky věnoval elektronickému bankovnictví a následně v rámci ČSOB pojišťovny spoluvytvářel i koncept bankopojištění. V poradenské společnosti AWD pak pro již nového majitele Swiss Life AG řídil obchodní tým v rámci východních Čech. Před svým nástupem do CFG působil jako nezávislý konzultant v oblasti finančních a kapitálových trhů, a to jak pro jednotlivce, tak i pro společnosti.
Zkušenosti z byznysu i politiky
Řehounek má zkušenosti nejen z byznysu a expertního poradenství, ale i z komunální politiky, kdy pracoval na pozici náměstka primátora Pardubic. V letech 2017 až 2021 byl i ve vyšší politice, a to jako poslanec za ANO. Jako člen rozpočtového výboru se tam věnoval oblasti finančních a kapitálových trhů, dohledu a kontrole subjektů na obou trzích.
Je držitelem licence pro poskytování investičních služeb týkajících se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Od března 2024 se podílel i na strategickém řízení jiných společností ze skupiny CFG, pod kterou platforma Dluhopisomat.cz spadá prostřednictvím společnosti FUNDSTER.
Dluhopisomat.cz je platformou, která umožňuje investování do firemních dluhopisů jak pro institucionální, tak pro drobné individuální investory. Počátkem roku 2025 získala první crowdfundingovou licenci České národní banky pro firemní dluhopisy a spustila své služby 4. března 2025. Společnost FUNDSTER a. s., která platformu provozuje, je součástí skupiny CFG, která má aktuálně celková aktiva v hodnotě 460 000 000 korun a konsolidovaný obrat ve výši téměř 100 000 000 korun.
Ve funkci generálního ředitele společnosti Patria Finance, která je součástí skupiny ČSOB, po pěti letech končí Tomáš Jaroš a stane se výkonným ředitelem nového útvaru Strategie & lidské zdroje ve skupině ČSOB. Nový šéf Patrie Finance bude oznámen do konce dubna, uvedla ČSOB.
Tomáš Jaroš končí ve funkci šéfa Patria Finance, bude výkonným ředitelem pro lidské zdroje ve skupině ČSOB
Advokátka Olga Kaizar přestupuje z dosavadního působiště v PwC Legal jako nová partnerka se specializací práva nemovitostí do Rowan Legal. Český T-Mobile pak má od května novou šéfku právníků, Karolinu Helebrantovou. Nestává se často, že by se v jednom období sešly dvě takto velké „ženské" personálie v právu, podotýká ve svém právním souhrnu, který se tentokrát výhradně věnuje personáliím, Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce.
Ženy v právu posilují. Novou partnerku mají Rowan Legal, šéfku právníků ohlásil T-Mobile
