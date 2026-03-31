Špatná zpráva pro arabské země. Blízký východ může kvůli válce přijít až o 200 miliard dolarů

Válka Spojených států a Izraele proti Íránu může výrazně zasáhnout ekonomiku Blízkého východu. Podle zprávy Organizace spojených národů, na kterou upozornila agentura Bloomberg, by region mohl přijít až o 200 miliard dolarů ekonomického růstu.

Analýza Rozvojového programu OSN (UNDP), kterou cituje Bloomberg, odhaduje, že arabské státy by v důsledku konfliktu mohly ztratit mezi 120 a 194 miliardami dolarů hrubého domácího produktu. Studie přitom pracuje s několika scénáři vývoje a upozorňuje, že dopady mohou být výrazné i v případě, že by válka skončila relativně rychle.

Podle autorů zprávy může i krátkodobá eskalace vyvolat hluboké a plošné socioekonomické dopady napříč regionem. Konflikt by se mohl promítnout nejen do výkonu ekonomik, ale i na trhu práce a sociální situaci obyvatel.

Odhady naznačují, že míra nezaměstnanosti by mohla vzrůst až o čtyři procentní body. To by znamenalo ztrátu zhruba 3,6 milionu pracovních míst a pád až čtyř milionů lidí do chudoby.

Nejtvrdší dopady by podle OSN pocítily státy Perského zálivu sdružené v Radě pro spolupráci v Perském zálivu a také oblast Levanty. V obou případech by ztráty mohly přesáhnout 5,2 procenta HDP.

Trump tvrdě k Íráncům: Pokud neuzavřete dohodu, zničíme vaše elektrárny i ropné vrty

Pokud nebude brzy dosaženo dohody o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu, Spojené státy zcela zničí íránské elektrárny, ropné vrty, ostrov Charg a možná i odsolovací zařízení, napsal dnes na sociální síti americký prezident Donald Trump. Washington podle šéfa Bílého domu vede jednání s "novým a rozumnějším režimem" v Teheránu, během nichž došlo k významnému pokroku.

Konflikt, který vstupuje do druhého měsíce, už nyní výrazně ovlivňuje globální trhy. Růst cen energií zvyšuje nejistotu investorů a dopadá na světovou ekonomiku. Uzavření Hormuzského průlivu navíc podle dřívějších analýz OSN tlačí vzhůru ceny potravin a hnojiv, což může nejvíce zasáhnout chudší země.

Vývoj na Blízkém východě tak podle expertů představuje nejen geopolitické, ale i významné ekonomické riziko s globálními dopady.

Dospivova Penta má rekordní rok. Miliardový zisk pošle do další expanze

Investiční skupina Penta vydělala loni rekordních 17,5 miliardy korun. Vedle lékáren Dr. Max ji nově táhnou i fondy pro investory, další miliardy chce využít na růst v Evropě.

Investiční skupina Penta uzavřela rok 2025 s rekordním čistým ziskem 17,5 miliardy korun. Růst stojí na silném výkonu klíčových firem i novém zdroji kapitálu, fondech otevřených externím investorům.

Penta Equity Fund a Penta Real Estate Fund přilákaly přes 7 500 investorů, kteří do nich vložili více než 15 miliard korun. Skupina tak poprvé ve větším otevírá financování i mimo vlastní zdroje.

Největším zdrojem zisku zůstává síť lékáren Dr. Max s více než 3 200 pobočkami. Významně přispěly také Fortuna Entertainment Group, Penta Hospitals nebo developerská divize Penta Real Estate, která nově vstoupila i na londýnský trh. 

Masivní investice

Penta zároveň dál masivně investuje. Jen loni dala do akvizic a rozvoje 24,5 miliardy korun. „Vydělaný zisk celý investujeme do další ambiciózní expanze našich firem,“ uvedl spoluzakladatel skupiny Marek Dospiva.

Skupina zaměstnává přes 60 tisíc lidí a na daních a odvodech odvedla 24,5 miliardy korun.

Masaryčka se rozrůstá. Penta postaví další kanceláře za miliardu

Společnost Penta Real Estate postaví v pražské Hybernské ulici vedle komplexu Masaryčky další kancelářskou budovu. Projekt Hybe už získal stavební povolení. Vyjde na zhruba 1,1 miliardy korun, hotový má být ve třetím čtvrtletí roku 2028. Firma o tom dnes ČTK informovala v tiskové zprávě. Hybe je součástí rozsáhlé proměny Masarykova nádraží, který propojuje centrum metropole s Florencí.

Tento objekt bude stát na místě Transgasu.

Pražský trh s kancelářemi je v těžké defenzivě. Nové kanceláře budou až za několik let

Reality

Český trh s kancelářemi trpí. Stává se z něj úzké hrdlo rozvoje české ekonomiky. Investoři kanceláře nestaví, výhodněji a předvídatelněji jim vycházejí investice do rezidenční výstavby. O kanceláře, zejména v Praze, přitom roste zájem. Po rezidenčním trhu, kde nabídka nestíhá poptávku a ceny bydlení rostou, se podobné schéma odvíjí i v segmentu kanceláří. Málo výstavby, růst cen.

Cresco na nákladovém nádraží Žižkov postaví přes 1100 bytů za 11,5 miliardy korun

Na pražském Žižkově vyroste nová čtvrť za 11,5 miliardy korun. Více než tisícovku bytů na brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov postaví developerská skupina Cresco Real Estate ve spolupráci s investiční skupinou Wood & Company.

Z Masaryčky na Florenc. Penta kupuje ČSAD Praha Holding, který vlastní autobusové nádraží

Česká ekonomika zrychlila. Roste už pět let v řadě

Česká ekonomika loni vzrostla o 2,6 procenta. Vyplývá to ze zpřesněného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad. Potvrdil tím svůj předchozí odhad zveřejněný na začátku března. Úřad nyní mírně zlepšil odhad vývoje za samotné čtvrté čtvrtletí loňského roku, kdy hrubý domácí produkt stoupl meziročně o 2,7 procenta. Předchozí odhad uváděl růst o 2,6 procenta.

Růst české ekonomiky byl loni nejvyšší od roku 2022. Oproti roku 2024 tempo růstu HDP loni zrychlilo na více než dvojnásobek. Předloni totiž ekonomika posílila o 1,1 procenta. HDP roste pět let v řadě, klesl naposledy v roce 2020.

Letos podle aktuálního odhadu rostla ekonomika v každém čtvrtletí meziročně o více než dvě procenta. Nejmenší růst byl v prvním čtvrtletí s 2,4 procenta a nejvyšší ve třetím kvartále, a to 2,8 procenta.

Mezičtvrtletní nárůst HDP činil v posledním kvartále loňského roku 0,7 procenta. Jedná se také o zlepšení oproti předchozímu odhadu, který uváděl růst o 0,6 procenta.

„Vývoj v posledním čtvrtletí loňského roku potvrdil dobrá čísla za celý rok 2025, tempo růstu české ekonomiky tak lze hodnotit velmi pozitivně,“ řekl Jan Slabý z poradenské společnosti Ecovis. Zejména to podle něj platí v kontextu vývoje silných evropských ekonomik v čele s německou.

Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností v roce 2025 stoupl o 1,1 procenta a reálná spotřeba na obyvatele se meziročně zvýšila o tři procenta. Míra úspor naopak klesla proti roku 2024 o 1,2 procentního bodu na 19,1 procenta.

„Domácnosti si už od dob covidu zachovávají výrazně nadprůměrnou míru úspor. Znamená to, že ta část obyvatel, která má finanční možnosti, si do rezerv odkládá stále větší část příjmů, než bylo obvyklé před covidem,“ uvedl analytik Banky Creditas Petr Dufek.

Míra zisku nefinančních podniků v roce 2025 dosáhla 43 procent, což bylo o 1,3 procentního bodu méně než před rokem. Míra zisku v Česku však zůstala nad průměrem Evropské unie, kde dosahuje přibližně 40 procent. Míra investic firem se proti roku 2024 snížila o jeden procentní bod na 26,6 procenta.

„Zisky zahraničních vlastníků korporací vloni dosáhly sedm procent HDP. Ve formě dividend si rozdělili téměř 340 miliard korun a reinvestováno bylo více než 262 miliard,“ sdělil ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

Analytička Komerční banky Jana Steckerová pro letošní i příští rok odhaduje růst ekonomiky na 2,7 procenta. Výhled ekonomiky nyní podle ní ovlivní délka trvání konfliktu na Blízkém východě. Jeho dopad do HDP je však výrazně nižší než dopad do inflace. Permanentní zdražení ropy o deset procent má za následek snížení celoroční dynamiky HDP o 0,1 až 0,2 procentního bodu v následujících letech s kumulativní ztrátou v rozsahu asi 0,6 bodu, dodala.

Dalibor Martínek: Babiš střílí do pumpařů, za drahou naftu však mohou daně

Andrej Babiš má punc člověka, který rozumí ekonomice. Na svět nahlíží přes peníze, vidí do všech zákoutí byznysu. O to méně pochopitelné je, že v době íránské krize, kdy ceny ropy letí nahoru a logicky zdražují paliva, našel jako hlavního viníka vysokých cen pumpaře. A po nich se teď vozí.

Akcie CSG se propadají. Investory znepokojují nové informace

Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) se na burze Euronext v Amsterodamu propadly na historické minimum a prohloubily tak pokles z posledních dní. Zatímco ještě v pátek se jejich cena dostala pod upisovací hranici 25 eur, během dnešního obchodování klesla pod 23 eur.

Trump zatím českou ekonomiku nepoškodil. Nová prognóza navíc zlepšuje odhad růstu

OECD snížila odhad růstu české ekonomiky. Tu přibrzdí Trumpova cla

