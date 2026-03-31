Špatná zpráva pro arabské země. Blízký východ může kvůli válce přijít až o 200 miliard dolarů
Válka Spojených států a Izraele proti Íránu může výrazně zasáhnout ekonomiku Blízkého východu. Podle zprávy Organizace spojených národů, na kterou upozornila agentura Bloomberg, by region mohl přijít až o 200 miliard dolarů ekonomického růstu.
Analýza Rozvojového programu OSN (UNDP), kterou cituje Bloomberg, odhaduje, že arabské státy by v důsledku konfliktu mohly ztratit mezi 120 a 194 miliardami dolarů hrubého domácího produktu. Studie přitom pracuje s několika scénáři vývoje a upozorňuje, že dopady mohou být výrazné i v případě, že by válka skončila relativně rychle.
Růst nezaměstnanosti a další dopady
Podle autorů zprávy může i krátkodobá eskalace vyvolat hluboké a plošné socioekonomické dopady napříč regionem. Konflikt by se mohl promítnout nejen do výkonu ekonomik, ale i na trhu práce a sociální situaci obyvatel.
Odhady naznačují, že míra nezaměstnanosti by mohla vzrůst až o čtyři procentní body. To by znamenalo ztrátu zhruba 3,6 milionu pracovních míst a pád až čtyř milionů lidí do chudoby.
Nejtvrdší dopady by podle OSN pocítily státy Perského zálivu sdružené v Radě pro spolupráci v Perském zálivu a také oblast Levanty. V obou případech by ztráty mohly přesáhnout 5,2 procenta HDP.
Pokud nebude brzy dosaženo dohody o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu, Spojené státy zcela zničí íránské elektrárny, ropné vrty, ostrov Charg a možná i odsolovací zařízení, napsal dnes na sociální síti americký prezident Donald Trump. Washington podle šéfa Bílého domu vede jednání s "novým a rozumnějším režimem" v Teheránu, během nichž došlo k významnému pokroku.
Konflikt, který vstupuje do druhého měsíce, už nyní výrazně ovlivňuje globální trhy. Růst cen energií zvyšuje nejistotu investorů a dopadá na světovou ekonomiku. Uzavření Hormuzského průlivu navíc podle dřívějších analýz OSN tlačí vzhůru ceny potravin a hnojiv, což může nejvíce zasáhnout chudší země.
Vývoj na Blízkém východě tak podle expertů představuje nejen geopolitické, ale i významné ekonomické riziko s globálními dopady.
