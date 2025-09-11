Cizí drony nad Českem? Reagovali bychom stejně jako Poláci, říká expert

Vyberte si z našich newsletterů

V případě dronů nad ČR bychom zareagovali stejně jako Polsko, míní expert
Pokud by se cizí drony dostaly do českého vzdušného prostoru, zareagovali bychom podle odborníka z Univerzity obrany Zdeňka Petráše stejně jako Polsko. A také v Česku by mohla zasahovat letadla z jiných zemí, řekl Petráš. V noci na středu zaznamenala polská armáda 19 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, proti kterým polská obrana s pomocí aliančních spojenců zasáhla.

„V první řadě je třeba říct, že jsme součástí integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO, kdy z geografického hlediska se nacházíme v pozici, kdy kolem nás jsou další spojenci. Než by tedy nad naše území nějaké drony doletěly, byly by zničeny silami a prostředky, které mají naši alianční spojenci,“ uvedl Petráš.

Podle něj by se tedy drony z Ruska nad české území vůbec neměly dostat. Hypoteticky, kdyby se nepřátelské drony podařilo dostat třeba na Slovensko či do Polska a startovaly by na české území odtamtud, zachytil by je podle Petráše český systém střežení vzdušného prostoru. „A pak by se stalo to, co se stalo v Polsku. Byl by aktivován integrovaný systém obrany, vzlétla by naše letadla, která mají pohotovost, a byla by aktivována protivzdušná obrana. A pokud by bylo třeba, tak stejně jako v Polsku, by k nám byly v rámci toho integrovaného systému vyslány i letouny z jiných zemí. A nešlo by o výpomoc, ale o koordinaci. Drony by ale byly sestřeleny,“ uvedl Petráš.

Andor Šándor: Jaderná válka s Ruskem asi nebude. Ale situace se komplikuje

Do Polska v noci na dnešek přiletěly ruské drony. Vzlétla polská protivzdušná obrana, vznikla kolem celé situace mezinárodní rozmíška a rozvinuly se debaty, zda chce Rusko válku s Evropou. „Nechápu, jaký by tento útok měl smysl pro Rusy. Rozšiřovat konflikt na území Polska,“ říká generál Andor Šándor, bývalý šéf vojenské rozvědky. Rusové se podle něj do konfliktu s Evropou nepustí, nemají na to sílu.

Drony zachytil systém Patriot

Do ochrany polského vzdušného prostoru se podle zdroje z NATO vedle polských stíhaček F-16 zapojily i spojenecké letouny, včetně nizozemských F-35, italského radarového letadla včasné výstrahy AWACS a aliančního tankovacího letounu MRTT. Svými radary zachytil drony protivzdušný systém Patriot, původem z Německa.

V noci na středu zaznamenala polská armáda 19 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, proti kterým polská obrana s pomocí aliančních spojenců zasáhla. Některé země NATO po incidentu nabídly Varšavě pomoc s posílením protivzdušné obrany. Česko je připraveno poslat do Polska vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š.

Ruské ministerstvo obrany ve středu potvrdilo, že jeho drony provedly rozsáhlý útok na vojenské objekty na západě Ukrajiny, tvrdí ale, že neplánovalo zasáhnout žádné cíle v Polsku.

Frakce Levice v Evropském parlamentu (GUE/NGL) shromáždila dostatek podpisů pro svůj návrh na další pokus o vyslovení nedůvěry Ursule von der Leyenové a její Evropské komisi, uvedla spolupředsedkyně frakce, francouzská europoslankyně Manon Aubryová. Stalo se tak dva měsíce po předchozím hlasování, které se konalo v červenci a které komise ustála. Tehdy s návrhem na vyslovení nedůvěry přišel rumunský europoslanec Gheorghe Piperea z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Levice Leyenové vytýká hlavně nečinnost v souvislosti se situací v Pásmu Gazy a ustupování od klimatických ambicí.

Von der Leyenová ve svém středečním projevu o stavu EU oznámila, že Evropská komise navrhne uvalit sankce na extremistické izraelské ministry a osadníky z okupovaného Západního břehu a rovněž částečné pozastavení asociační dohody s Izraelem. Podle vedení levicové skupiny to ale nestačí.

„Nepřijala jste žádné skutečné sankce a vaše dnešní oznámení nic nemění,“ řekla von der Leyenové hned v debatě po středečním projevu Aubryová. „Tváří v tvář genocidě nemohou být žádná polovičatá opatření,“ dodala. Frakce vyzývá k okamžitému pozastavení dohody mezi EU a Izraelem, k uvalení sankcí na Izrael a ke komplexnímu zbrojnímu embargu.

Rok od Draghiho kritické zprávy: Hlavní změnou je, že USA nelákají evropské inovátory

Silné varování před zaostáváním evropské ekonomiky přinesla před rokem zveřejněná takzvaná Draghiho zpráva. Jako jedno z podstatných řešení doporučovala stimulovat výzkum a zejména rozvoj moderních technologií. K možnému zlepšení od té doby Evropě asi nejvíc (a nechtěně) přispěl Donald Trump.

Dostatek podpisů

Dnes spolupředsedkyně frakce oznámila, že sesbírali potřebných 72 podpisů a poprvé v historii frakce Levice v EP podává návrh na vyslovení nedůvěry von der Leyenové a její komisi. „Evropské firmy posílají zbraně Izraeli, EU je spoluzodpovědná za genocidu v Gaze,“ uvedla na tiskové konferenci ve Štrasburku Aubryová. Podle spolupředsedy frakce, německého europoslance Martina Schirdewana, má šéfka unijní exekutivy na svědomí i katastrofální stav evropského průmyslu a za poslední rok zcela ignorovala veškerá sociální témata.

Frakce kritizuje rovněž obchodní dohodu, kterou komise vyjednala se Spojenými státy, odmítá oznámenou dohodu mezi EU a jihoamerickým obchodním blokem Mercosur a celkově „odsuzuje neschopnost komise řešit klimatickou krizi i sociální krizi v celé Evropě“.

Parlamentní pravidla říkají, že politická skupina může podat návrh na vyslovení nedůvěry se 72 podpisy pouze dva měsíce po předchozím návrhu – jinak potřebují 144 jmen. Dva měsíce od posledního návrhu uplynuly právě ve středu 10. září, nyní tedy opět pro sesbírání hlasů platí mírnější pravidla.

Debata a hlasování by se mohly uskutečnit už na jednom ze dvou říjnových plenárních zasedání ve Štrasburku. Svůj vlastní návrh na vyslovení nedůvěry měla v úmyslu předložit i populistická frakce Patrioti pro Evropu.

Červencový návrh na vyslovení nedůvěry podpořilo 175 europoslanců, 360 bylo proti a 18 se hlasování zdrželo. Schválení návrhu, který by vedl k odvolání celé 27členné komise, vyžaduje hlasy dvou třetin přítomných europoslanců a zároveň většiny všech europoslanců, kterých je 720.

Charlie Kirk zemřel. Konzervativního influencera a spojence Trumpa zastřelil pachatel během projevu

Americký konzervativní politický aktivista a influencer Charlie Kirk
ČTK
ČTK
ČTK

Americký konzervativní politický aktivista a influencer Charlie Kirk, který byl postřelen při svém projevu v kampusu na Utah Valley University ve městě Orem, zemřel. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti.

Jednatřicetiletý Kirk byl vlivným Trumpovým spojencem a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi.

„Veliký, ba legendární Charlie Kirk, je mrtev. Nikdo nerozuměl mládeži ve Spojených státech amerických lépe a nezískal si její srdce více než Charlie. Všichni ho milovali a obdivovali, zejména já, a teď už není mezi námi,“ napsal Trump na síti Truth Social.

V dalším příspěvku krátce nato Trump oznámil, že na Kirkovu počest nařídil stáhnout všechny americké vlajky po celých Spojených státech na půl žerdi, a to až do nedělního večera.

Podezřelý uniká

Mluvčí univerzity uvedl, že policie zatím nezadržela podezřelého. Krátce po střelbě přitom škola oznámila, že z nedaleké budovy vyšel jediný výstřel a jedna osoba byla zadržena, podle zdrojů agentury AP však nešlo o střelce. Starosta města uvedl, že úřady po střelci stále pátrají.

Na videích, které po incidentu začaly kolovat na sociálních sítích, je vidět, jak Kirk promlouvá k davu lidí pod širým nebem v kampusu univerzity, když se ozve hlasitá rána, která zní jako výstřel. Kirk si krátce přiloží ruku ke krku, z něhož silně krvácí, než spadne ze židle. Ohromení diváci křičí a dají se na útěk.

„Potvrzujeme, že byl postřelen, a modlíme se za Charlieho,“ řekla krátce po incidentu AP mluvčí Turning Point USA Aubrey Laitschová.

Ministryně spravedlnosti Pam Bondiová na síti X uvedla, že na místě činu byli agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI).

Bezprostředně po střelbě začaly přicházet reakce vysoce postavených politiků. Bývalý americký prezident Joe Biden podle agentury Reuters uvedl, že pro tento druh násilí není ve Spojených státech místo a že musí skončit. Politické násilí podle agentury AFP odsoudila také jeho viceprezidentka Kamala Harrisová nebo někdejší prezident Barack Obama, pro kterého nemá toto „opovrženíhodné“ násilí v americké demokracii místo, dodala AP.

„Charlie Kirk byl zavražděn za to, že mluvil pravdu a bránil svobodu. Jako přítel Izraele se lvím srdcem bojoval proti lžím a postavil se na obranu židovsko-křesťanské civilizace. Mluvil jsem s ním jen dva týdny zpátky a pozval ho do Izraele. Tato návštěva se bohužel neuskuteční,“ napsal na síti X izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Kirk a Turning Point USA sehráli klíčovou roli při podpoře Trumpa mladými lidmi v prezidentských volbách loni v listopadu. Kirkovy vystoupení a debaty v univerzitních kampusech po celé zemi běžně přitahovaly davy lidí. Kirk byl zvučným hlasem konzervativního hnutí: na síti X měl 5,2 milionu sledujících, byl moderátorem populárního podcastu a rozhlasového pořadu „The Charlie Kirk Show“. Nedávno se také stal spolumoderátorem pořadu „Fox & Friends“ na stanici Fox News.

