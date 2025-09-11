Cizí drony nad Českem? Reagovali bychom stejně jako Poláci, říká expert
Pokud by se cizí drony dostaly do českého vzdušného prostoru, zareagovali bychom podle odborníka z Univerzity obrany Zdeňka Petráše stejně jako Polsko. A také v Česku by mohla zasahovat letadla z jiných zemí, řekl Petráš. V noci na středu zaznamenala polská armáda 19 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, proti kterým polská obrana s pomocí aliančních spojenců zasáhla.
„V první řadě je třeba říct, že jsme součástí integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO, kdy z geografického hlediska se nacházíme v pozici, kdy kolem nás jsou další spojenci. Než by tedy nad naše území nějaké drony doletěly, byly by zničeny silami a prostředky, které mají naši alianční spojenci,“ uvedl Petráš.
Podle něj by se tedy drony z Ruska nad české území vůbec neměly dostat. Hypoteticky, kdyby se nepřátelské drony podařilo dostat třeba na Slovensko či do Polska a startovaly by na české území odtamtud, zachytil by je podle Petráše český systém střežení vzdušného prostoru. „A pak by se stalo to, co se stalo v Polsku. Byl by aktivován integrovaný systém obrany, vzlétla by naše letadla, která mají pohotovost, a byla by aktivována protivzdušná obrana. A pokud by bylo třeba, tak stejně jako v Polsku, by k nám byly v rámci toho integrovaného systému vyslány i letouny z jiných zemí. A nešlo by o výpomoc, ale o koordinaci. Drony by ale byly sestřeleny,“ uvedl Petráš.
Do Polska v noci na dnešek přiletěly ruské drony. Vzlétla polská protivzdušná obrana, vznikla kolem celé situace mezinárodní rozmíška a rozvinuly se debaty, zda chce Rusko válku s Evropou. „Nechápu, jaký by tento útok měl smysl pro Rusy. Rozšiřovat konflikt na území Polska,“ říká generál Andor Šándor, bývalý šéf vojenské rozvědky. Rusové se podle něj do konfliktu s Evropou nepustí, nemají na to sílu.
Drony zachytil systém Patriot
Do ochrany polského vzdušného prostoru se podle zdroje z NATO vedle polských stíhaček F-16 zapojily i spojenecké letouny, včetně nizozemských F-35, italského radarového letadla včasné výstrahy AWACS a aliančního tankovacího letounu MRTT. Svými radary zachytil drony protivzdušný systém Patriot, původem z Německa.
V noci na středu zaznamenala polská armáda 19 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, proti kterým polská obrana s pomocí aliančních spojenců zasáhla. Některé země NATO po incidentu nabídly Varšavě pomoc s posílením protivzdušné obrany. Česko je připraveno poslat do Polska vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š.
Ruské ministerstvo obrany ve středu potvrdilo, že jeho drony provedly rozsáhlý útok na vojenské objekty na západě Ukrajiny, tvrdí ale, že neplánovalo zasáhnout žádné cíle v Polsku.