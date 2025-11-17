Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Farmaceutický gigant Johnson & Johnson expanduje v léčbě rakoviny

Farmaceutický gigant Johnson & Johnson expanduje v léčbě rakoviny

Johnson & Johnson
iStock
ČTK
ČTK

Americká farmaceutická společnost Johnson & Johnson koupí soukromou společnost Halda Therapeutics za 3,05 miliardy dolarů, tedy 63,5 miliardy korun. Rozšíří tak svoji působnost v oblasti léčby rakoviny prostaty a tzv. solidních nádorů.

Hlavní lék společnosti Halda na léčbu rakoviny prostaty je nyní v rané až střední fázi vývoje. Firma má také několik experimentálních léčebných postupů v rané fázi vývoje, a to pro léčbu nádorů prsu, plic a dalších typů. Johnson & Johnson očekává, že transakce bude dokončena v příštích několika měsících.

Akvizice navazuje na lednové převzetí výrobce neurologických léků Intra-Cellular Therapies za 14,6 miliardy dolarů. Společnost Johnson & Johnson se snaží podpořit svůj růst i po roce 2025, kdy by mohl v USA čelit zesílené konkurenci její přípravek na lupénku Stelara. Loni Johnson & Johnson koupila za 1,25 miliardy dolarů dceřinou společnost firmy Numab zaměřenou na léky na kožní onemocnění a za 850 milionů dolarů vývojáře léků Proteologix. Své podnikání v oblasti zdravotnických přístrojů pak firma podpořila převzetím podniků Shockwave Medical za 13,1 miliardy dolarů a V-Wave za 1,7 miliardy dolarů.

Johnson & Johnson je podle tržeb největším výrobcem léků na světě. Po celém světě má 64 výrobních závodů a 138 tisíc zaměstnanců.

Lukáš Kovanda: Délka života průměrného Čecha narostla od roku 1989 o zhruba 8 let

Zprávy z firem

Délka života obyvatel České republiky – naděje dožití – narostla ve 36 letech po roce 1989 průměrně přibližně o 8 let. Narůstala tedy dvakrát rychleji než v 36 letech před rokem 1989. Moderní podoba prosperující tržní ekonomiky, doprovázené poměrně robustním systémem sociálního zabezpečení a relativně dostupnou kvalitní lékařskou péčí, tedy život Čechů ovlivňuje znatelně – z hlediska prodlužování lidského života tedy hned dvojnásobně – příznivěji než předchozí desetiletí centrálně řízeného hospodářství s omezeným přístupem na světové trhy. 

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Zentivu kupuje chicagský finanční dravec. Zaměstnancům hrozí propouštění

Lukáš Kovanda: Zentivu kupuje chicagský finanční dravec. Zaměstnancům hrozí propouštění

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Leyenová prozradila, kolik peněz bude Ukrajina v příštím roce potřebovat od EU

Ursula von der Leyenová
ČTK
ČTK
ČTK

Ukrajina bude v příštím roce potřebovat na 70 miliard eur, tedy 1,7 bilionu korun, finanční pomoci. Uvedla to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v dopise členským zemím, ze kterého cituje agentura AFP. Podle von der Leyenové státy EU mají tři způsoby, jak pokrýt tuto potřebu. Jeden ze způsobů počítá s využitím ruského zmraženého majetku, což šéfka EK sdělila minulý týden i europoslancům.

„Rozsah v deficitu financování Ukrajiny je rozsáhlý,“ uvedla von der Leyenová. Ukrajina nedokáže podle propočtů Evropské komise na základě odhadů Mezinárodního měnového fondu pokrýt ze svých zdrojů výdaje ve výši 70 miliardy eur v příštím roce, z nichž 52 miliard eur představují výdaje na zbraně a armádu. V roce 2027 to má být 64 miliard.

Bez pomoci by se Ukrajina dostal do finančních problémů na konci prvního čtvrtletí příštího roku. Dá se předpokládat, že velkou část finanční pomoci budou muset poskytnout unijní státy. „Evropa si nemůže dovolit paralýzu, ať už způsobenou váhavostí nebo hledáním perfektních nebo jednoduchých řešení, která neexistují,“ stojí v dopise von der Leyenové.

Šéfka komise by chtěla, aby se státy na řešení financování dohodly na summitu v polovině prosince.

Karel Havlíček a Andrej Babiš

Havlíček zareagoval na Pavla: Náš kandidát na premiéra je jediný, a tím je Andrej Babiš

Politika

Předseda ANO Andrej Babiš zůstává jediným kandidátem tohoto hnutí na premiéra. Serveru iDNES.cz to sdělil místopředseda ANO Karel Havlíček v reakci na vyjádření prezidenta Petra Pavla v souvislosti s Babišovým střetem zájmů. Pavel míní, že pokud by předseda ANO střet zájmů uspokojivě nevyřešil, bylo by dobré, aby hnutí jako vítěz říjnových sněmovních voleb navrhlo jiného kandidáta do pozice ministerského předsedy. Hnutí ANO skládá kabinet s hnutím SPD a s Motoristy.

ČTK

Přečíst článek

Tři varianty

Podle Evropské komise existují tři hlavní řešení pro financování Ukrajiny. „Mohou se kombinovat nebo na sebe navazovat,“ uvádí dopis. První možné řešené spočívá v tom, že se členské státy na pomoc složí podle váhy svého DPH a Ukrajině poskytnou nevratné financování. Na pomoc si Evropská unie může půjčit na finančních trzích s tím, že státy poskytnou garance a pokryjí náklady na úroky.

Jako další možnost financování von der Leyenová označuje „zajištěný úvěr spojený s peněžní zůstatky zmrazeného (ruského) majetku“, píše agentura Reuters. Právě o možnosti, že by se pro financování pomoci Ukrajině využil zmrazený ruský majetek, unijní státy v posledních měsících rozsáhle diskutují.

Evropské unie poskytuje finanční pomoc Ukrajině různými způsoby. Letos Kyjevu vyplatila na 18 miliard eur v rámci makrofinanční asistence. Tu tvoří zvýhodněné půjčky, které postupně umořují mimořádně výnosy ze zmrazeného ruského majetku. Po začátku invaze v roce 2022 EU zmrazila majetek ruského státu včetně zhruba 210 miliard eur finančních aktiv ruské centrální banky.

Zatímco mezi unijními zeměmi panují spory, zda je možné využít na pomoc Ukrajině samotný zmrazený majetek, země EU a skupiny G7 se shodly na využívání výnosů, který tento finanční majetek generuje. Evropská unie opakovaně deklarovala, že ruský majetek zůstane zmrazený do doby, než Rusko vyplatí Ukrajině reparace za škody spáchané válkou.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Havlíček zareagoval na Pavla: Náš kandidát na premiéra je jediný, a tím je Andrej Babiš

Karel Havlíček a Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Předseda ANO Andrej Babiš zůstává jediným kandidátem tohoto hnutí na premiéra. Serveru iDNES.cz to sdělil místopředseda ANO Karel Havlíček v reakci na vyjádření prezidenta Petra Pavla v souvislosti s Babišovým střetem zájmů. Pavel míní, že pokud by předseda ANO střet zájmů uspokojivě nevyřešil, bylo by dobré, aby hnutí jako vítěz říjnových sněmovních voleb navrhlo jiného kandidáta do pozice ministerského předsedy. Hnutí ANO skládá kabinet s hnutím SPD a s Motoristy.

„Náš kandidát je jediný, a tím je Andrej Babiš. Je předsedou strany, která jasně zvítězila, získali jsme rekordní počet hlasů a sestavili koalici, která plně podporuje Andreje Babiše v čele vlády. Jiná varianta nepřipadá v úvahu,“ citoval server Havlíčka. Střet zájmů Babiš podle něho vyřeší v souladu s českým i evropským právem. Obdobně se vyslovila místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. "Vyjádření pana prezidenta příliš nerozumím i z toho pohledu, že o střetu zájmů by se dalo hovořit až po jmenování Andreje Babiše a ten opakovaně řekl, že by to vše vyřešil v souladu s českými i evropskými zákony," řekla serveru iDNES.cz.

Pavel dnes zdůraznil, že po Babišovi nechce vyřešení střetu zájmů do jmenování, ale pouze to, aby transparentně popsal způsob, jakým toho chce dosáhnout. Tak, aby ho mohla posoudit i veřejnost. „Pokud by Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak bych se jeho jmenováním podílel na vzniku protiprávního stavu. Myslím, že to ode mě veřejnost neočekává, rozhodně to neočekává ústava. V takovém případě by asi bylo dobré, aby vítěz voleb nabídl jiného kandidáta, který není ve střetu zájmů,“ řekl prezident Radiožurnálu.

Petr Fiala a Zbyněk Stanjura

Fiala: Nemám radost z toho, co se v naší zemi teď odehrává

Politika

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) nemá radost z toho, co se nyní v České republice odehrává. Řekl to při oslavách 17. listopadu na Národní třídě v Praze. Kritizoval například předsedu Sněmovny Tomia Okamuru (SPD), který se podle něj přiklání k extrémním názorům, nebo pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše (ANO) mimo jiné za údajnou spolupráci s někdejší komunistickou Státní bezpečností.

ČTK

Přečíst článek

Babiš ve čtvrtek uvedl, že způsob, jakým vyřeší střet zájmů, oznámí těsně předtím, než ho prezident jmenuje premiérem. Pokud si to prezident přeje, sdělí to veřejně. Schillerová pak v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi uvedla, že Babiš při řešení udělá nevratné kroky, Agrofert ale neprodá.

Na jednání 5. října Babiš představil Pavlovi některé varianty řešení. Byl mezi nimi třeba prodej Agrofertu, převod na někoho z rodiny nebo převod do fondu. „Já jsem mu tehdy řekl, ano, toto jsou varianty, které by vedly k odstranění střetu zájmů. Andrej Babiš to dnes vykládá jako souhlas s řešením, ale on mi pouze řekl varianty, neřekl mi, kterou z nich se vydá. Já tím pádem nemohu říct, jestli jsem s tím spokojen, nebo ne,“ sdělil Pavel.

Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů kvůli novele zákona o střetu zájmů. V obou fondech si ale udržel vliv. Letos v říjnu pak potvrdil, že se opět stal jediným majitelem Agrofertu a že dělá kroky, aby se střetu zájmů vyhnul.

Související

Šéf ANO Andrej Babiš
Aktualizováno

Ultimátum pro Babiše. Pokud nevyjasní střet zájmů, mělo by ANO nabídnout jiného kandidáta, uvedl Pavel

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme