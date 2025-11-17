Farmaceutický gigant Johnson & Johnson expanduje v léčbě rakoviny
Americká farmaceutická společnost Johnson & Johnson koupí soukromou společnost Halda Therapeutics za 3,05 miliardy dolarů, tedy 63,5 miliardy korun. Rozšíří tak svoji působnost v oblasti léčby rakoviny prostaty a tzv. solidních nádorů.
Hlavní lék společnosti Halda na léčbu rakoviny prostaty je nyní v rané až střední fázi vývoje. Firma má také několik experimentálních léčebných postupů v rané fázi vývoje, a to pro léčbu nádorů prsu, plic a dalších typů. Johnson & Johnson očekává, že transakce bude dokončena v příštích několika měsících.
Akvizice navazuje na lednové převzetí výrobce neurologických léků Intra-Cellular Therapies za 14,6 miliardy dolarů. Společnost Johnson & Johnson se snaží podpořit svůj růst i po roce 2025, kdy by mohl v USA čelit zesílené konkurenci její přípravek na lupénku Stelara. Loni Johnson & Johnson koupila za 1,25 miliardy dolarů dceřinou společnost firmy Numab zaměřenou na léky na kožní onemocnění a za 850 milionů dolarů vývojáře léků Proteologix. Své podnikání v oblasti zdravotnických přístrojů pak firma podpořila převzetím podniků Shockwave Medical za 13,1 miliardy dolarů a V-Wave za 1,7 miliardy dolarů.
Johnson & Johnson je podle tržeb největším výrobcem léků na světě. Po celém světě má 64 výrobních závodů a 138 tisíc zaměstnanců.
Délka života obyvatel České republiky – naděje dožití – narostla ve 36 letech po roce 1989 průměrně přibližně o 8 let. Narůstala tedy dvakrát rychleji než v 36 letech před rokem 1989. Moderní podoba prosperující tržní ekonomiky, doprovázené poměrně robustním systémem sociálního zabezpečení a relativně dostupnou kvalitní lékařskou péčí, tedy život Čechů ovlivňuje znatelně – z hlediska prodlužování lidského života tedy hned dvojnásobně – příznivěji než předchozí desetiletí centrálně řízeného hospodářství s omezeným přístupem na světové trhy.
Lukáš Kovanda: Délka života průměrného Čecha narostla od roku 1989 o zhruba 8 let
Zprávy z firem
