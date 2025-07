Konec špatných časů pro luxus, věří investoři. Akcie LVMH posilují

Další propad tržeb luxusního zboží, snížená poptávka na klíčových trzích a vidina nových Trumpových cel. To je situace konglomerátu luxusních značek LVMH, jak ji firma představila při ohlášení výsledků za druhý kvartál. Přesto akcie populární firmy rostou. Důvod? Investoři věří, že problematické vlivy pro byznys s luxusem pomalu spějí ke konci. A prostě bude líp.

Očekávání jsou nejsilnější silou na trzích. Opět se to potvrzuje například na pohybu akcií luxusní společnosti LVMH, kam spadá celá řada prestižních značek jako Louis Vuitton, Christian Dior nebo Tiffany. Ty momentálně posilují. Na tom by nebylo nic překvapivého, nicméně děje se tak den poté, co LVMH představilo výsledky za druhý kvartál. A ty nebyly nijak hvězdné.

Její zisk za pololetí klesl o 22 procent na 7,3 miliardy eur, a to hlavně kvůli poklesu v divizi módy a koženého zboží. Tržby se pak snížily o čtyři procenta na 41,7 miliardy eur. Sníženou poptávku přitom firma zaznamenala na významných trzích v Asii i USA.

Přesto akcie rostou. Důvod? Prvním je, že firma dokázala na propady přetrvávající měsíce zareagovat mírním snížením nákladů a zvýšila marži.

Druhým důvodem pak je, že investoři podle agentury Bloomberg předpokládají, že se situace mezi spotřebiteli mění, a právě společnostem působícím v segmentu luxusního zboží by to mělo pomoci. Volně přeloženo: bude líp, věří investoři. A to především v Číně, což je pro luxusní značky klíčový trh.

Luxusu se v Česku daří. Módní značka Louis Vuitton tu loni vydělala 320 milionů Zprávy z firem Lepší výsledky firma v účetní závěrce vysvětlila růstem počtu turistů. ČTK Přečíst článek

Akcie posilují

Aktuálně akcie posilují skoro o pět procent, a to jen za dnešek. Pro investory sice dobrá zpráva, nicméně stále jde jen o drobné vylepšení jinak nepříliš dobrého výkonu akcie LVMH za poslední roky. Akcie se totiž od polovinu roku 2023, kdy se dostaly na vrchol a jedna se prodávala za více než 890 eur, začaly propadat. A klesly až pod 450 euro letos v červnu. Jen za letošní kalendářní rok akcie oslabily o 24 procent. Momentálně se blíží částce 490 eur.

Důvodem přitom byla právě oslabující poptávka v Číně. K té došlo z několika důvodů, jedním z nich ale bylo zostřující se ekonomické i geopolitické napětí mezi Čínou a západními mocnostmi. V Číně se pak řada spotřebitelů odvrátila od populárních evropských značek, což na LVMH dopadlo silněji než na konkurenci (zejména Hermès, kterému se daří obchodně i na burze).

Leon Jakimič a Vít Šubert: Lasvit je dneska odolnější a připravený dobýt svět Leaders Firma Lasvit představuje jeden z největších byznysových příběhů české polistopadové éry. Její zakladatel a většinový vlastník Leon Jakimič si dokázal vybudovat takové postavení, že s Lasvitem chtějí spolupracovat nejslavnější značky světa. Pandemie koronaviru a problémy spojené s válkou na Ukrajině a energetickou krizí však fungování Lasvitu značně oslabily. I proto se do boardu firmy dostal Vít Šubert, majitel konzultační společnosti Unicorn Attacks, aby společně transformovali Lasvit do dalších let. Jak se to kamarádům z tenisu povedlo? A jak se mění společnost působící v tak tradičním odvětví, jako je sklářství? A jak se buduje značka, která chce být Louisem Vuittonem ve své branži? Nejen o tom pánové mluví v hlavním rozhovoru magazínu Newstream CLUB, z něhož nabízíme ukázku. Stanislav Šulc Přečíst článek

Bohatnoucí a chudnoucí Arnault

Výkon akcií LVMH se podepisuje také na hodnotě osobního jmění zakladatele holdingu a CEO Bernarda Arnaulta. Ten se v roce 2023 stal díky úspěchu LVMH nejbohatším člověkem planety, když porazil i technologické foundery typu Elona Muska a Jeffa Bezose. Jeho jmění v jeden okamžik dokonce překonalo hranici 200 miliard dolarů.

S následným propadem ale přišlo logicky snížení také Arnaultova osobního jmění. Momentálně podle Bloomberg Billionaires Indexu činí zhruba 154 miliard dolarů. Za letošní kalendářní rok Arnault zchudl o téměř 20 miliard dolarů.

Hackeři dostali Louis Vuitton do problémů. Ztrátu dat o VIP klientech prošetřují úřady Zprávy z firem Hongkongský úřad pro ochranu osobních údajů vyšetřuje červnový únik dat francouzské společnosti Louis Vuitton, který se dotkl přibližně 419 tisíc zákazníků. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters. Data ve stejném měsíci unikla i v jihokorejské pobočce této firmy. ČTK Přečíst článek