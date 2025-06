Za půl roku vyroste v Karlíně moderní kancelářská budova. Už teď je obsazená

Kancelářský projekt PernerKarlín v pražském Karlíně developerské společnosti Coopera Development postoupil do fáze hrubé stavby. Dokončení je plánováno na prosinec 2025 a již téměř rok je celý objekt plně pronajat. Hlavními nájemci jsou technologická společnost ACTUM Digital a největší český poskytovatel flexibilních kancelářských řešení Scott.Weber Workspace.

Budova PernerKarlín vyrůstá na místě bývalého brownfieldu. Výrazná architektura z dílny Bogle Architects propojuje industriální charakter čtvrti s požadavky na současné kancelářské prostředí nejvyšší kvality.

„Těší nás, že PernerKarlín roste doslova před očima a že už v této fázi víme, kdo si jeho atmosféru užije. Plné obsazení dlouho před dokončením je důkazem kvality projektu i důvěry, kterou nám partneři projevili. ACTUM Digital i Scott.Weber Workspace do PernerKarlín vkládají své vize a my jim v tom chceme být spolehlivým partnerem,“ říká Otto Koval, člen představenstva KKCG Real Estate Group a zástupce joint venture partnera Coopera Development.

Kanceláře, eventové prostory i střešní terasa

Projekt klade důraz na udržitelnost i uživatelský komfort. Cílí na certifikaci LEED v4 C&S – úroveň GOLD a nabídne více než 9 300 metrů čtverečních kancelářských ploch a 700 metrů čtverečních retailových jednotek.

Společnost ACTUM Digital bude využívat tři horní podlaží budovy. Scott.Weber Workspace naopak vytvoří kreativní pracovní prostředí ve zbývajících čtyřech podlažích budovy. Chybět nebude eventové centrum s kapacitou 300 osob, sdílená střešní terasa s výhledem na Karlín ani originálně řešené vstupní lobby s kavárnou.

„V PernerKarlín, naší již páté lokalitě v Praze 8, chceme nabídnout zážitek z pracovního dne. Ve spolupráci s ACTUM Digital připravujeme v přízemí nabídku gastronomických zážitků, wellness služeb i herní zónu. Díky novému eventovému centru pro 300 osob půjde o naši největší pražskou pobočku,“ shrnuje Adam Zvada, zakladatel a CEO společnosti Scott.Weber Workspace.

„Po lokalitě Karlín jsme dlouho toužili a hledali jsme projekt, který bude naplňovat naše potřeby a vysoké nároky. Zároveň tím, že Praha je headquater ACTUM Digital, chceme odpovídajícím způsobem reprezentovat naše standardy a ambice. Věříme, že v nových prostorách a v nové lokalitě vytvoříme prostředí, které bude inspirativní pro zaměstnance i klienty,“ doplňuje Tomáš Vondráček, CEO ACTUM Digital.

Obě nájemní transakce s investorem projektu Coopera Development koordinovala poradenská společnost Prochazka & Partners.

„Považuji za mimořádný úspěch, že celý objekt obsadí pouze dva nájemci, což je na dnešním trhu velmi výjimečné. Oběma společnostem navíc zajišťujeme projektový management vestavby, včetně jedinečného konceptu vstupní lobby, který zde ve spolupráci s našimi klienty a investorem chystáme. Bude to významná inovace v pohledu, jak lze pojmout vstupní prostor do kancelářské budovy,“ říká Radek Procházka, Managing Partner společnosti Prochazka & Partners.

Generální dodavatel stavby Novecon plánuje dokončení výstavby PernerKarlín v prosinci 2025.

