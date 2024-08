Evropským akciím se daří. Panevropský index STOXX 600 vystoupal na rekord

Evropské akciové trhy uzavřely na novém rekordu a zisky si připsaly i za celý měsíc. Náladu na trhu ovlivnila zpráva o inflaci, která posílila očekávání snížení úrokových sazeb. Panevropský index STOXX Europe 600 během dne stoupl až na rekordních 526,66 bodu. Později sice většinu zisků smazal, i tak poprvé uzavřel nad 525 body a za celý srpen si připsal 1,3 procenta.

Za celý týden index vzrostl o 1,4 procenta. Zisk zaznamenal již čtvrtý týden za sebou, což je nejdelší růstové období indexu od konce března. Dnes index stoupl o 0,1 procenta a uzavřel na 525,05 bodu.

Globální akciové trhy dnes podpořil zvýšený optimismus ohledně vývoje americké ekonomiky a očekávání snížení úroků v září centrální bankou USA (Fed) a Evropskou centrální bankou (ECB). Toto očekávaní posílily tento týden zprávy o inflaci z Evropy i Spojených států.

Snížení úrokových sazeb

Dařilo se dnes realitním společnostem, které jsou citlivé na vývoj úrokových sazeb. Trhy nyní očekávají, že ECB na svém zasedán příští měsíc sníží základní úrok o čtvrt procentního bodu. Posílily také banky. Klesly však akcie nápojové firmy Pernod Ricard, kvůli kterému zaznamenal pokles i celý index francouzských akcií CAC 40.

Za srpen si všechny hlavní regionální evropské burzy připsaly zisky. Nejúspěšnější byl španělský akciový trh, který vzrostl o tři procenta.

Lepší ekonomické údaje a naděje na snížení úrokových sazeb v Evropě i v USA pomohly evropským akciím odrazit se po masivním výprodeji na počátku srpna, kdy prudký pokles technologických akcií, ukončení spekulativních obchodů s jeny a obavy z recese v USA způsobily pád globálních akcií. Index STOXX 600 tak 5. srpna klesl na nejnižší hodnotu za šest měsíců, od té doby však posílil o téměř deset procent.

Evropský statistický úřad Eurostat ve svém rychlém odhadu dnes uvedl, že míra inflace v eurozóně v srpnu klesla na 2,2 procenta z červencových 2,6 procenta. Byla tak nejnižší od července 2021. Přispěl k tomu hlavně pokles cen energií.