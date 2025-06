Zbrojaři místo luxusu. Rheinmetall nahradí vlastníka Gucci v indexu Euro Stoxx 50, tvrdí JPMorgan

Rostoucí cena akcií německé společnosti Rheinmetall vynesla výrobci tanků a munice místo v hlavním akciovém benchmarku eurozóny. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 vzrostly akcie firmy přibližně o 1 800 procent.

Stratég banky JPMorgan Pankaj Gupta, kterého cituje agentura Bloomberg, uvedl, že německá společnost nahradí od 20. června vlastníka Gucci Kering v benchmarku Euro Stoxx 50. Stane se tak jedinou společností v indexu, která se zaměřuje na obranný a zbrojní průmysl.

Rheinmetall bude do indexu zařazen poté, co se jeho akcie letos zhruba ztrojnásobily uprostřed boomu evropských vojenských výdajů. Květnový nárůst o 26 procent zvýšil tržní hodnotu firmy na téměř 87 miliard eur, čímž se firma v poslední obchodní den měsíce stala větší než více než polovina stávajících členů indexu Euro Stoxx 50. V březnu tohoto roku společnost v tržní kapitalizaci překonala německý koncern Volkswagen.

Zatímco Rheinmetall prudce vzrostl, Kering se vydal opačným směrem. Akcie firmy zabývající se luxusním zbožím dosáhly v dubnu nejnižší úrovně od roku 2016 a od začátku roku klesly o 28 procent. A vyhlídky se kvůli celní politice amerického prezidenta Donalda Trumpa staly ještě chmurnějšími. Společně s klesající poptávkou v Číně.

