Průmyslu se v červnu vedlo nejhůře za dva roky. A firmy propouštějí

Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v červnu výrazně zhoršily. Zhoršení bylo největší od května 2020. Výroba a nové zakázky klesají nejprudším tempem za šest měsíců. Zaměstnanost se propadá nejrychleji od července 2020. Index nákupních manažerů (PMI) vykázal hodnotu 40,8 bodu, v květnu to bylo 42,8 bodu. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem sektoru.

Červnová data podle S&P Global signalizovala zatím nejrychlejší pokles výroby i nových zakázek v tomto roce se zhoršením poptávky na domácích i zahraničních trzích.

Propouštělo se nejvíce za dva roky

Omezený příjem nových zakázek se odrazil také na dalším poklesu zaměstnanosti. Propouštělo se nejrychleji od července 2020 a prudce se snížila i rozpracovanost.

„Poslední data PMI ukázala, že problémy se pro české zpracovatelské firmy na konci prvního pololetí roku 2023 stupňovaly. Vlažná poptávka, kterou se nepodařilo oživit ani přes pokles cen, dál negativně ovlivňovala výrobu, zaměstnanost a nákup vstupů a firmy dál omezovaly aktivitu," uvedla vedoucí ekonomka S&P Global Market Intelligence Sian Jones.

Ceny vstupů klesly nejprudším tempem za čtrnáct let

Snahy zbavit se zásob a snížit nákupy vstupů pak vedly k uvolnění kapacit u dodavatelů, což se projevilo dalším výrazným zlepšením termínů. Nabídky dodavatelů zároveň vedly k nejrychlejší redukci cen vstupů od června 2009. Firmy ve snaze povzbudit prodej a udržet si konkurenceschopnost slevy promítly do svých prodejních cen, které klesly druhý měsíc v řadě. „Ceny vstupů klesly nejprudším tempem za čtrnáct let a snahy povzbudit prodej vedly ke snížení cen výstupů," dodala Jones.

Útlum v červnu pohánělo prudší snížení nových zakázek v české výrobě, které bylo nejrychlejší od prosince 2022 a mezi nejvyššími za více než tři roky. Nižší příjem nových zakázek způsobila oslabená důvěra zákazníků, odkládání zakázek nebo omezené investice klientů.

Podobně v červnu rychleji klesly i exportní zakázky. Za jejich propadem podle zpráv stála utlumená poptávka od zahraničních odběratelů. Omezená poptávka ještě více oslabila výrobu, a to se projevilo dalším měsíčním poklesem výstupu. Výroba v českém zpracovatelském sektoru klesá již více než rok a aktuální snížení bylo nejrychlejší za šest měsíců. Čeští výrobci v červnu registrovali čtvrtý měsíční pokles cen vstupů, uvedla S&P Global.

„PMI napovídá, že druhé čtvrtletí roku nebylo nijak oslnivé. Odraz ekonomiky ode dna průmysl evidentně nezajistil," komentoval data analytik Banky Creditas Petr Dufek. Měsíční tvrdá čísla, která přicházejí se zpožděním, aktuálně podle něj 'řídí' pozitivní vývoj v autoprůmyslu. Avšak ten vychází jen z nízkých srovnávacích základů a brzy se nejspíš vyčerpá, podotkl.

Aktivita ve zpracovatelském průmyslu klesá též v Německu i v eurozóně jako celku a v tomto kontextu není překvapivé, že také tuzemský zpracovatelský sektor hlásí prohlubující se pokles výroby a objednávek, upozornil analytik Generali Investments Radomír Jáč. Povzbudivou zprávou je podle něj odeznívání cenových tlaků ve zpracovatelském průmyslu.

