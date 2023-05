PPF se zaměří na Polsko. Kupuje část obří logistické firmy InPost

Společnost InPost provozuje téměř 30 tisíc výdejních boxů v několika zemích Evropy. Skupina PPF tak ještě výrazněji vstupuje do segmentu e-commerce.

Reklama

Skupina PPF kupuje od společnosti soukromého kapitálu Advent International patnáctiprocentní podíl v polské firmě InPost, která provozuje samoobslužné schránky pro vyzvednutí zboží a logistická centra pro internetové obchody. PPF je nyní s celkovým podílem 16,75 procenta druhým největším akcionářem ve firmě InPost právě po Advent International. Součástí dohody je opce pro PPF na nákup dalších 15 procent akcií InPost od Advent International, uvedl mluvčí PPF Leoš Rousek.

„Touto investicí jsme učinili zásadní krok k posílení v oboru e-commerce, ve kterém PPF dlouhodobě působí. E-commerce patří ke čtyřem základním pilířům podnikání skupiny, vedle finančních služeb, telekomunikací a médií. Jako významný akcionář jsme odhodláni přispět k mezinárodní expanzi a růstu hodnoty InPost coby jedné z nejdynamičtějších firem ve svém odvětví v Evropě,“ řekl investiční ředitel skupiny PPF Didier Stoessel.

PPF posiluje na německém mediálním trhu. Zvětšila svůj podíl v tamní největší soukromé televizi Zprávy z firem Finanční skupina PPF zvýšila podíl v německé mediální společnosti ProSiebenSat.1 Media ze 12 procent na 13,1 procenta. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na dnešní podání regulátorovi. ČTK Přečíst článek

Služby pro e-commerce

Společnost InPost, jejíž akcie se obchodují na burze Euronext v Amsterdamu, byla založena v roce 1999 v Polsku. V současnosti působí v dalších osmi zemích západní Evropy - Belgii, Francii, Itálii, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Španělsku a Velké Británii. Provozuje více než 29 tisíc výdejních schránek pro zákazníky e-shopů a buduje centra pro skladování a distribuci zásilek, jejichž služby poskytuje internetovým obchodníkům.

Skupina PPF podniká ve 25 zemích. Investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva 40,1 miliardy eur a zaměstnává celosvětově 70 tisíc lidí.

Hned za Ruskem. Podíl miliardářů bohatnoucích na kšeftech se státem je v Česku druhý nejvyšší na světě Money Na světě existují stovky miliardářů, o nichž se předpokládá, že jejich bohatství pochází převážně z "kamarádského" vztahu se státem. Nejvíce se tento tzv. crony capitalism, tedy klientelistický kapitalismus, projevuje v Rusku, kde se majetek miliardářů pocházející z úzkých přátelských vztahů se státem podílí na HDP 19 procenty, vyplývá z indexu sledovaného časopisem The Economist. Druhá příčka patří Česku s podílem na HDP více než 15 procent. V první pětici se dále umístily Malajsie, Singapur a Mexiko. ČTK, duk Přečíst článek

Restart českého letectví se táhne, chybějí turisté z Ruska Money Cestující se na pražské letiště vrací pomaleji, než je to v případě jeho evropských konkurentů, jako jsou letiště ve Vídni či Varšavě. Vyplývá to z dat Asociace evropských letišť (ACI Europe). Podle zástupců oboru je to důsledek malé státní podpory za covidové pandemie, ale také větší závislostí na ukrajinském a ruském trhu či úpadkem dříve dominantního dopravce ČSA. ČTK Přečíst článek