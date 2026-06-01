Dalibor Martínek: Státní firmy ohlídají experti, tvrdil Babiš. Do dozorčích rad dosazuje politické nominanty
Začátkem roku tvrdil vicepremiér Karel Havlíček v rozhovoru pro Newstream, že ve státních firmách vymění nekompetentní politické nominanty v dozorčích radách za odborníky. „Skončí všichni politruci,“ prohlašoval. „Budeme tam dávat lidi z oborů,“ říkal. Co se v posledních měsících děje? Pravý opak. Vládní koalice obsazuje jednu státní firmu za druhou svými nohsledy.
Vicepremiér Karel Havlíček sliboval, že ve státních firmách skončí političtí nominanti a nahradí je odborníci. Dosavadní personální kroky vlády ale ukazují spíš pravý opak. Po Českých drahách a Lesích ČR přichází je nyní na řadě ČEZ, kde stát vlastní sedmdesát procent. Na aktuální valné hromadě firmy se mimo jiné bude měnit dozorčí rada. Vláda do ní nominuje například Radima Fialu, pravou ruku Tomia Okamury.
Jaká je jeho expertíza? Známé je, že mluví sprostě, bývá označován za rusofila a je schopný lobbista. V minulosti například pro rodný Prostějov získal ze státního rozpočtu miliony korun na sportovní centrum. Absolvent Vysoké školy zemědělské v Brně podnikal v oblasti ostrahy. Do politiky šel nejdřív pod vlajkou ODS, později se za Okamurovo hnutí dostal do Sněmovny.
První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.
Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách
Leaders
První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.
Další nominace do ČEZ
Dalším vládním „expertem“ do dozorčí rady ČEZ je Vladislav Smrž, který byl před Babišovým vstupem do politiky personálním náměstkem jeho Lovochemie. Když se následně stal Richard Brabec, předtím také manažer Lovochemie, ministrem životního prostředí, udělal Smrže svým náměstkem. Babiš za současné vlády dosadil Smrže na dnešní Macinkovo ministerstvo životního prostředí. A teď ho posílá do dozorčí rady ČEZ.
Dalšími nominanty do dozorčí rady státní energetické firmy jsou dva náměstci z ministerstva financí Aleny Schillerové. Tomu asi nelze nic vytknout. Ministerstvo financí by mělo mít nad největší firmou státu kontrolu.
Havlíčkova teze, že „dozorčí rada nemůže být sestava politických kamarádů, kteří si tam jednou za měsíc vypijí kávu“, dostává vážné trhliny. Vlastně to byla prázdná slova do větru. Současná vláda prostě a jednoduše obsazuje státní organizace politickými nominanty.
České dráhy a trafikanti
Tak například: když v únoru ministr dopravy Ivan Bednárik vyměnil čtyři ze šesti členů dozorčí rady Českých drah, jedním z nových členů se stal bývalý poslanec SPD Radek Rozvoral. Ten v minulosti pracoval jako údržbář v ČKD, několik let sloužil u policie. Potom se pustil do podnikání a dodával plastové trubky pro kanalizace. Do SPD vstoupil v roce 2015, od roku 2017 byl osm let poslancem. Na podzim se do Sněmovny nedostal.
„Nově jmenovaní členové jsou zárukou, že národní dopravce i jeho představenstvo budou mít v dozorčí radě silnou oporu a zároveň potřebnou odbornou oponenturu při svém rozhodování,“ komentoval trafiku pro Rozvorala ministr Bednárik z SPD.
Čistky i ve státních lesích
V dozorčí radě Lesů ČR udělala vláda čistku v dubnu. Vymeten byl „politický nominant“ Petr Bendl (ODS), dostal se do ní Otto Vopěnka, poslanec ANO. Vopěnka, který se od devadesátých let živil jako podnikatel v maloobchodu, se dlouhodobě angažuje v komunální politice, nyní je prvním náměstkem hejtmana v kraji Vysočina. Nyní tedy expertní člen dozorčí rady státních lesů.
Krátce poté, co Havlíček vyprávěl pro Newstream o nové, objektivní personální strategii vlády, vyhodil z dozorčí rady Explosie tři členy dozorčí rady. Včetně jejího předsedy Lukáše Trska, kterého ovšem sám Havlíček do funkce jako nestraníka šest let předtím jako ministr průmyslu jmenoval. Je jasné, že vláda chce mít v dozorčích radách lidi, kteří jí „to tam“ zkontrolují. To jsou Havlíčkova slova. Řeči o expertech si mohla vláda odpustit.