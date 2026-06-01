Kam zajít, co ochutnat a co stojí za pozornost

Odebírat newsletter
newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Státní firmy ohlídají experti, tvrdil Babiš. Do dozorčích rad dosazuje politické nominanty

Dalibor Martínek: Státní firmy ohlídají experti, tvrdil Babiš. Do dozorčích rad dosazuje politické nominanty

Dalibor Martínek: Státní firmy ohlídají experti, tvrdil Babiš. Do dozorčích rad dosazuje politické nominanty
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Začátkem roku tvrdil vicepremiér Karel Havlíček v rozhovoru pro Newstream, že ve státních firmách vymění nekompetentní politické nominanty v dozorčích radách za odborníky. „Skončí všichni politruci,“ prohlašoval. „Budeme tam dávat lidi z oborů,“ říkal. Co se v posledních měsících děje? Pravý opak. Vládní koalice obsazuje jednu státní firmu za druhou svými nohsledy.

Vicepremiér Karel Havlíček sliboval, že ve státních firmách skončí političtí nominanti a nahradí je odborníci. Dosavadní personální kroky vlády ale ukazují spíš pravý opak. Po Českých drahách a Lesích ČR přichází je nyní na řadě ČEZ, kde stát vlastní sedmdesát procent. Na aktuální valné hromadě firmy se mimo jiné bude měnit dozorčí rada. Vláda do ní nominuje například Radima Fialu, pravou ruku Tomia Okamury.

Jaká je jeho expertíza? Známé je, že mluví sprostě, bývá označován za rusofila a je schopný lobbista. V minulosti například pro rodný Prostějov získal ze státního rozpočtu miliony korun na sportovní centrum. Absolvent Vysoké školy zemědělské v Brně podnikal v oblasti ostrahy. Do politiky šel nejdřív pod vlajkou ODS, později se za Okamurovo hnutí dostal do Sněmovny.

Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách

Leaders

První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Další nominace do ČEZ

Dalším vládním „expertem“ do dozorčí rady ČEZ je Vladislav Smrž, který byl před Babišovým vstupem do politiky personálním náměstkem jeho Lovochemie. Když se následně stal Richard Brabec, předtím také manažer Lovochemie, ministrem životního prostředí, udělal Smrže svým náměstkem. Babiš za současné vlády dosadil Smrže na dnešní Macinkovo ministerstvo životního prostředí. A teď ho posílá do dozorčí rady ČEZ.

Dalšími nominanty do dozorčí rady státní energetické firmy jsou dva náměstci z ministerstva financí Aleny Schillerové. Tomu asi nelze nic vytknout. Ministerstvo financí by mělo mít nad největší firmou státu kontrolu.

Havlíčkova teze, že „dozorčí rada nemůže být sestava politických kamarádů, kteří si tam jednou za měsíc vypijí kávu“, dostává vážné trhliny. Vlastně to byla prázdná slova do větru. Současná vláda prostě a jednoduše obsazuje státní organizace politickými nominanty.

České dráhy a trafikanti

Tak například: když v únoru ministr dopravy Ivan Bednárik vyměnil čtyři ze šesti členů dozorčí rady Českých drah, jedním z nových členů se stal bývalý poslanec SPD Radek Rozvoral. Ten v minulosti pracoval jako údržbář v ČKD, několik let sloužil u policie. Potom se pustil do podnikání a dodával plastové trubky pro kanalizace. Do SPD vstoupil v roce 2015, od roku 2017 byl osm let poslancem. Na podzim se do Sněmovny nedostal.

„Nově jmenovaní členové jsou zárukou, že národní dopravce i jeho představenstvo budou mít v dozorčí radě silnou oporu a zároveň potřebnou odbornou oponenturu při svém rozhodování,“ komentoval trafiku pro Rozvorala ministr Bednárik z SPD.

Čistky i ve státních lesích

V dozorčí radě Lesů ČR udělala vláda čistku v dubnu. Vymeten byl „politický nominant“ Petr Bendl (ODS), dostal se do ní Otto Vopěnka, poslanec ANO. Vopěnka, který se od devadesátých let živil jako podnikatel v maloobchodu, se dlouhodobě angažuje v komunální politice, nyní je prvním náměstkem hejtmana v kraji Vysočina. Nyní tedy expertní člen dozorčí rady státních lesů.

Krátce poté, co Havlíček vyprávěl pro Newstream o nové, objektivní personální strategii vlády, vyhodil z dozorčí rady Explosie tři členy dozorčí rady. Včetně jejího předsedy Lukáše Trska, kterého ovšem sám Havlíček do funkce jako nestraníka šest let předtím jako ministr průmyslu jmenoval. Je jasné, že vláda chce mít v dozorčích radách lidi, kteří jí „to tam“ zkontrolují. To jsou Havlíčkova slova. Řeči o expertech si mohla vláda odpustit.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

Související

Dalibor Martínek: Chce Babiš prolomit nezávislost ČNB? Měl by mlčet, národní banka pracuje dobře

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Analytici radí: Zbavte se akcií ČEZ. Do roka mohou ztratit čtvrtinu hodnoty

Analytici radí: Zbavte se akcií ČEZ. Do roka mohou ztratit čtvrtinu hodnoty
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Zbavte se akcií ČEZ, doporučují v den konání jeho potenciálně zlomové valné hromady téměř jednomyslně čeští i zahraniční analytici. Podle jejich konsensu, jak jej zachycuje agentura Bloomberg, jsou nyní akcie ČEZ páté nejnadhodnocenější ze 406 největších burzovně obchodovaných firem Evropy.

ČEZ patří podle Bloombergu mezi nejvíce nadhodnocené velké evropské burzovní tituly. Některé banky čekají výrazný propad ceny akcií, v krajním případě až pod polovinu současné hodnoty.

Analytici v konsensu očekávají ve zhruba ročním horizontu pokles akcií ČEZ o přibližně 24 procent. Více nadhodnocené než akcie ČEZ jsou v očích analytiků ze 406 největších evropských burzovních titulů, tedy z kategorií „mega cap“ a „large cap“, už jen dva rumunské většinově státní energetické podniky, německá energetická společnost Uniper a švýcarský výrobce hodinek Swatch.

EDF, francouzská energetická společnost

Zestátnění francouzské EDF dodnes vyvolává pochybnosti. Mělo být vzorem i pro ČEZ

Názory

Francie před třemi lety dokončila stoprocentní zestátnění společnosti EDF, která má ve francouzské energetice podobně silné postavení jako skupina ČEZ v Česku. Tento krok dodnes vyvolává pochybnosti. Účetní dvůr (Cour des Comptes), který je francouzským kontrolním úřadem, na konci letošního května konstatoval, že stoprocentní převzetí EDF nebylo vůbec nutné, vyšlo zemi velmi draho a zatím nepřineslo žádné reálné výhody.

Jan Žižka

Přečíst článek

Je ovšem možné, že analytici do svých modelů nezahrnují dostatečně politické aspekty chystaného zestátnění části ČEZ a hledí spíše jen na ekonomické a finanční fundamenty společnosti.

Většina doporučení zní: prodat

Nicméně i tak téměř všichni analytici doporučují akcií ČEZ se zbavovat.

Například analytici tuzemské Komerční banky očekávají během zhruba dvanácti měsíců propad akcií ČEZ z nynějších 1256 na 1079 korun za kus. Podle přední americké banky Morgan Stanley akcie ČEZ spadnou dokonce na 880 korun a největší švýcarská banka UBS vyhlíží jejich zlevnění na méně než polovinu nynější hodnoty, totiž rovných 600 korun za kus. Všechny uvedené banky doporučují nyní akcie ČEZ prodat, stejně jako rakouská Erste Bank, matka České spořitelny, která do roka vyhlíží propad akcií ČEZ na 1104 korun, nebo americká Citi, jež předpokládá jejich pád na 830 korun.

Akcie ČEZ patří k nejnahodocenějším evropským akciím Bloomberg, poskytnuto Lukášem Kovandou

Jediná výjimka: J&T Banka

Z osmi doporučení k akciím ČEZ, která byla podle Bloombergu aktualizována či potvrzena v minulém měsíci, tedy v květnu 2026, jich sedm zní „prodávat“ a pouze jediné, od J&T Banky, „držet“. Nicméně právě i tuzemská J&T Banka počítá s poklesem akcií ČEZ v dvanáctiměsíčním horizontu, a to na 1020 korun za kus.

Bloomberg, poskytnuto Lukášem Kovandou

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

Lukáš Kovanda: ČEZ ztratil 175 miliard korun své hodnoty od doby, kdy vláda poslala do sněmovny „lex ČEZ“

Lukáš Kovanda: Vláda proti všem. ČEZ ztratil 175 miliard hodnoty od doby, kdy poslala do sněmovny „lex ČEZ“

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Lukáš Kovanda: Akcionáři plačte. Vláda za jediný den připravila ČEZ o 46 miliard korun

Lukáš Kovanda: Akcionáři plačte. Vláda za jediný den připravila ČEZ o 46 miliard korun

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
ČEZ, ilustrační foto

Akcie ČEZ citelně rostou kvůli spekulacím o jeho rozdělení a zestátnění. Američtí experti ale vyhlíží výrazný propad

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Praha za desítky miliard. Bubny přitahují nejsilnější investory v zemi

Územní studie čtvrti Bubny-Zátory
Se svolením IPR
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Nová železnice, filharmonie a tisíce bytů mění zanedbané kolejiště v největší investiční příležitost v metropoli. Do proměny Bubnů-Zátor vstupují nejsilnější finanční a developerské skupiny v zemi a severní část Prahy se během příštích dekád může proměnit v nové centrum města.

Pražské Bubny-Zátory patří k největším rozvojovým územím v Evropě. Na více než sto hektarech mezi Holešovicemi a Letnou má v příštích letech vzniknout nová městská čtvrť s bydlením, kancelářemi, parky, školami i významnými kulturními stavbami. A právě zde nyní dochází k důležité změně vlastnické struktury.

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka prodává i zbývající polovinu rozsáhlého území v Bubnech-Zátorech. Stoprocentním vlastníkem struktury se podle dostupných informací stane zakladatel J&T Real Estate Dušan Palcr. Podle informací Hospodářských novin se zároveň o vstup do projektu zajímá také skupina Penta.

Takto bude v budoucnu vypadat Nová Krč.

Kdo bude u kolejí, vyhraje. Metropolitní plán mění pravidla pražských realit

Reality

Nový Metropolitní plán není jen plánem nové výstavby. Je to mapa Prahy, která se má méně opírat o auta a víc o koleje. Metro D, nové tramvajové tratě, železnice na letiště, Metro S i nové zastávky mohou rozhodnout, které adresy v metropoli v příštích letech nejvíc porostou.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Transakce potvrzuje pokračující proměnu českého realitního trhu, ve kterém se velké transformační projekty postupně koncentrují v rukou několika silných investorů s dlouhodobým kapitálem. Rozsáhlé developerské projekty typu Bubny-Zátory vyžadují vedle vysokých investic také dlouhý časový horizont. Vedle samotné výstavby je nutné financovat i dopravní infrastrukturu, veřejný prostor nebo koordinaci s městem a státem.

Nová čtvrť pro 25 tisíc lidí

Bubny-Zátory dnes představují největší transformační území v Praze. Na více než sto hektarech mezi Holešovicemi a Letnou má v příštích letech vzniknout nová městská čtvrť pro zhruba 25 tisíc obyvatel. Plány počítají s tisíci bytů, administrativními budovami, obchody, školami i rozsáhlými parky. Klíčovou součástí proměny bude také nová dopravní infrastruktura včetně železniční tratě na letiště Václava Havla a nových železničních zastávek, které zásadně změní propojení severní části metropole s centrem města i letištěm.

Význam celé lokality dále zvyšuje skutečnost, že jde o jedno z posledních velkých území v širším centru Prahy, které umožňuje vznik komplexně plánované městské čtvrti.

V Bubnech posiluje i Křetínského EP Real Estate

Vedle J&T a možného vstupu Penty patří mezi významné investory v území také skupina EP Real Estate podnikatele Daniela Křetínského. Ta v Bubnech připravuje rozsáhlý development kolem bývalé holešovické elektrárny. Šéf společnosti Petr Palička označil Bubny za jeden z klíčových projektů celé skupiny. „Nejdřív se vrhneme na Bubny. Prostavíme tam až sedm miliard,“ uvedl už dříve v rozhovoru pro Newstream Petr Palička. Podle něj může jít o jednu z nejvýznamnějších proměn brownfieldu v metropoli za poslední dekády.

Petr Palička

Nejdřív se vrhneme na Bubny. Prostavíme tam až sedm miliard, říká šéf Křetínského realitní divize Petr Palička

Reality

Petr Palička patří mezi matadory tuzemského developerského byznysu. Za 17 let svého působení v Penta Real Estate vedl spoustu zajímavých projektů. Na konci loňského roku, ale změnil dres a stal se šéfem realitní divize EPH holdingu Daniela Křetínského. Co má jako právě na stole? Na jaký projekt se těší a vyroste pod jeho vedením z EP Real Estate další velký pražský developer?

pej, lib

Přečíst článek

EP Real Estate zde plánuje kombinaci bydlení, kanceláří, obchodů i kulturních funkcí. Součástí projektu má být také rekonstrukce historické industriální budovy bývalé elektrárny. Podle Paličky dnes Praha potřebuje především velké transformační projekty schopné vytvářet celé nové městské čtvrti. Právě Bubny podle něj představují území, které může zásadně proměnit severní část centra metropole.

Zásadním impulsem pro proměnu celé oblasti bude také Vltavská filharmonie. Nová koncertní síň podle návrhu světového studia BIG architekta Bjarke Ingelse má vzniknout v blízkosti stanice metra Vltavská a stát se novou kulturní dominantou Prahy. Podobné veřejné stavby mají v evropských metropolích významný dopad na rozvoj okolních čtvrtí. Spolu s novou železniční tratí, modernizací nádraží Bubny a plánovanými parky vytvoří filharmonie z Bubnů jednu z nejvýznamnějších nových adres v metropoli.

Petr Hlaváček

Petr Hlaváček: Vltavskou filharmonii jsme vlastně už začali stavět

Reality

Revitalizace okolí Hlavního nádraží nebo Nákladového nádraží Žižkov. Velké plány má Praha a její radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček i v Holešovicích. Stát tam má Vltavská filharmonie i celá nová čtvrť. Kdy a kde ale metropole „kopne“ do země? „S mírnou nadsázkou a eufemismem vlastně mohu říct, že jsme začali stavět Vltavskou filharmonii. Pracujeme tam totiž se Správou železnic na stavbě podchodu,“ říká v rozhovoru Petr Hlaváček.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Luděk Sekyra spustil další fází výstavby na Smíchově.

V Praze roste nové město za 50 miliard. Sekyra spustil další megafázi Smíchov City, přibude 800 bytů

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Michal Šiller, obchodní ředitel společnosti Neocity

V povolování staveb je chaos, čekáme na digitalizaci, říká Šiller z Neocity

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek