Penta začne v prosinci prodávat své fondy, výnos má být i nad 10 procent

Kdo chce investovat s Pentou miliardáře Marka Dospivy a spol., brzy bude mít možnost. V prosinci začne investiční skupina prodávat nové fondy veřejnosti. Její miliardové fondy zamíří také na burzu.

Skupina Penta spouští dva nově založené investiční fondy kvalifikovaných investorů – Penta Equity Fund a Penta Real Estate Fund. Ty byly nedávno zapsány do seznamu investičních fondů u České národní banky. Probíhají poslední přípravy k veřejnému nabízení na českém trhu, během prosince začnou přijímat první vklady, uvedl mluvčí skupiny Martin Lánský.

„Fondy zakládáme s cílem dále akcelerovat náš růst. Ve všech hlavních společnostech, které skupina Penta vlastní, máme špičkový management, který je schopen řídit expanze na další trhy a ještě rychleji růst. Jediné, co nás brzdí, je nedostatek kapitálu, přestože každoročně reinvestujeme většinu svého zisku,” říká Marek Dospiva, spoluzakladatel skupiny Penta. Jen za rok 2023 Penta investovala 900 milionů eur. To ale zdaleka nestačí. Obdobnou částku by nyní potřebovala nejsilnější značka v portfoliu Penty, síť lékáren Dr. Max, na svoji aktuální expanzi na italský trh.

Penta Equity Fund bude pokrývat celé portfolio aktiv skupiny Penta. Zjednodušeně lze podle Lánského říct, že tento fond je určen těm zájemcům, kteří chtějí mít investici diverzifikovanou stejným způsobem jako partneři Penty. Podobnou logiku v investicíh nabízejí partneři konkurenční také česko - slovenské investiční skupiny J&T s fondem Arch Investments. Stejně jako v tomto případě de o fondy pro kvalifikované investory, takže minimální vklad je 1 milion korun v Česku a 50 tisíc eur na Slovensku, kupovat listy bude možné v korunách i eurech.

Penta Real Estate Fund se bude specializovat na výnosy z prémiových nemovitostí jako je například Masaryčka v centru Prahy a z developementu dalších rezidenčních a kancelářských nemovitostí. Penta vlastní pozemky v lokalitách s vysokým potenciálem v centru Prahy a Bratislavy a připravuje také expanzi do jedné z metropolí západní Evropy.

Vysoké zhodnocení a plány na retail

Roli obhospodařovatele a administrátora bude plnit Codya. Penta podle Lánského dlouhodobě dosahuje výnosů okolo 15 procent ročně. „Vzhledem k tomu, že u obou fondů jde o investici přímo do akcií daných holdingů, tak očekávaná výkonnost pro investory bude v příštích letech 13 až 15 procent ročně,“ uvedl mluvčí.

Přesné parametry poplatků jsou podle něj následující: „U Equity fondu počítáme s performance fee 20 procent u zhodnocení nad 8 procent ročně, u Real Estate fondu počítáme s performance fee 30 procent u zhodnocení nad 10 procent ročně. V nabídce ale budou i třídy nesoucí čisté minimální a maximální zhodnocení pro konzervativnější typ investora v rozmezí 0 až 10 procent ročně,“ vysvětlil. Manažerský poplatek bude ve výši 1,6 procenta ročně.

Fondy se budou prodávat přes Privatbanku, kterou rovněž vlastní skupina Penta. Dalším distribučním kanálem bude Codya a dále Conseq Investment Management a s nimi spolupracující investiční zprostředkovatelé, také privátní bankéři i poradci. „Do budoucna počítáme se založením speciálního fondu nemovitostí a s otevřením možnosti vstupu také pro retailové investory s investicemi menšími než jeden milion korun,“ říká Tomáš Kálal, který přípravy investičních fondů Penty řídí.

Fondy skupiny Penta mají dle zakladatelů velké ambice, měly by se v horizontu několika let zařadit mezi ty vůbec největší v Česku. „Díky nepeněžitým vkladům zakladatelů hned při vzniku se bude jednat o miliardové fondy od začátku. I díky tomu bude jejich nákladovost velmi nízká s důrazem na maximální efektivitu celé fondové struktury,“ doplňuje Tomáš Kálal.

Investice bude omezena pouze výstupním poplatkem po dobu tří, respektive čtyř let. I tuto bariéru však v budoucnu odstraní burza, na kterou budou zalistovány investiční akcie fondů. Pro investory v ČR platí tříleté období, po jehož uplynutí jsou jejich výnosy osvobozené od daně. Na Slovensku je situace obdobná, pokud budou akcie paralelně obchodované na veřejném trhu.

Jako první se možnost vstupu do fondu otevírá pro české investory. Paralelně však probíhá příprava pasportizace u ČNB i pro Slovensko, fondy tak budou v brzké době veřejně nabízeny i zde. V příštím roce se tato možnost otevře i pro další evropské trhy.