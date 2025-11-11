Nejlepším prezidentem zůstává pro Čechy Havel, ukázal průzkum. Petr Pavel sesadil Klause

Nový magazín právě vychází!

Prezident Petr Pavel
ČTK
ČTK
ČTK

Lidé považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Druhý nejlepší je nově nynější prezident Petr Pavel, který od minulého hodnocení z letošního jara předstihl Václava Klause. Čtvrtou příčku obsadil Pavlův předchůdce Miloš Zeman. U současné hlavy státu lidé hodnotí pozitivně hlavně vystupování na veřejnosti a to, jak reprezentuje české zájmy v zahraničí. Při známkování jako ve škole by dostal horší dvojku. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura STEM/MARK.

„V souvislosti s uplynulými parlamentními volbami jsme se ptali i na hodnocení prezidenta Petra Pavla z hlediska povolebního vyjednávání. Ukázala se silná odlišnost dle voličské příslušnosti, kdy voliči subjektů uplynulé vlády a Pirátů hodnotí počínání prezidenta většinově pozitivně, voliči Stačilo! či SPD pak negativně. U voličů ANO, Motoristů, ale také nevoličů je toto hodnocení více rozpolcené,“ uvedl Jan Burianec z agentury STEM/MARK.

Když respondenti hodnotili Pavlovo vystupování na veřejnosti, jedničku nebo dvojku by mu dalo 35 procent těch, kteří ve druhém kole prezidentské volby podpořili protikandidáta Andreje Babiše (ANO). „To může být příznakem toho, že pomyslné příkopy mezi odpůrci a příznivci současného prezidenta nejsou nepřekonatelné a může mezi nimi nastat i shoda," uvedli autoři průzkumu.

Pavel si polepšil

Současná hlava státu obdržela na školní stupnici průměrně známku 2,6, ve srovnání s letošním květnem si polepšila o dvě desetiny procentního bodu. Respondenti oceňovali Pavlovo vystupování na veřejnosti včetně pravidelných výjezdů do regionů, dále reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí. Prostor pro zlepšení má prezident podle autorů průzkumu u řešení sporů na tuzemské politické scéně.

I nadále platí, že lidé bez maturity mají nadprůměrně v oblibě Miloše Zemana, zatímco u lidí s maturitou nebo s vysokoškolským vzděláním dominuje Václav Havel. Petra Pavla pozitivně hodnotili mladí lidé do 30 let, vysokoškolsky vzdělaní a lidé s vyšším příjmem. Lepší hodnocení si Pavel vysloužil také od podporovatelů koalice Spolu, STAN a Pirátů. Václav Klaus je napříč sociodemografickými skupinami hodnocen nejvyrovnaněji.

Průzkum se uskutečnil od 14. do 27. října a zúčastnilo se ho 1008 dospělých respondentů.

Nicolas Sarkozy
Aktualizováno

Pařížský soud propustil Sarkozyho. Bývalý prezident je venku z vězení a čeká ho další proces

Leaders

Francouzský exprezident Nicolas Sarkozy podle místních médií a agentury AFP opustil vězení. Pařížský soud souhlasil s jeho propuštěním z pařížské věznice La Santé, kde čekal na odvolací proces v kauze nelegálního financování prezidentské kampaně v roce 2007 penězi z Libye. Sedmdesátiletý Sarkozy byl ve věznici od 21. října. Jeho propuštění je spojeno se soudním dohledem.

ČTK

Přečíst článek

Pálením totalitních symbolů slavili 30. dubna obyvatelé Březinky na Mladoboleslavsku vstup České republiky do Evropské unie (duben 2004)

OBRAZEM: Slavící Klaus, přesvědčující Havel i ochutnávka piv na Žižkově. Připomeňte si vstup Česka do EU

Politika

fry, ČTK

Přečíst článek

U fondů pro bohaté přibude konkurence. BDO bude upisovat a spravovat FKI

Ilustrační foto
iStock
nst
nst

Majetek Čechů ve fondech pro bohaté se pomalu blíží hranici jednoho bilionu korun. Není divu, že konkurence mezi administrátory fondů také roste.

Poradenská firma BDO získala pro svou dceřinou firmu BDO Fund Administration od České národní banky licenci k poskytování služeb administrátora fondů kvalifikovaných investorů (FKI). BDO tak rozšiřuje své dlouholeté působení v oblasti služeb pro investiční fondy o kompletní a regulované administrátorské činnosti, uvedla firma v tiskové zprávě. 

Evidentně jde o logický krok, protože BDO již řadu let spolupracuje s investičními fondy na poskytování dílčích služeb – zejména v oblasti daňového poradenství, účetnictví, auditu či oceňování. Nově udělená licence umožní klientům využít kompletní administraci v rámci jednoho profesionálního zázemí.

„Získání licence je významným milníkem v našem rozvoji. Navazuje na know-how, které jsme ve fondech dlouhodobě budovali napříč odbornými týmy BDO. Díky silnému zázemí globální sítě BDO a technologiím, které při administraci využíváme, nabídneme fondům kvalifikovaných investorů stabilního a inovativního partnera, který dokáže zajistit veškeré potřebné kompetence rychle a spolehlivě pod jednou střechou,“ uvedl Ivan Kovář, předseda představenstva BDO Fund Administration.

Na poli administrace FKI, jinak také fondů pro bohaté, přituhuje konkurence. Dle Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT) jsou největšími administrátory v Česku společnosti Amista, Codya, Avant, QI investiční společnost a Conseq. Tento typ investování je v tuzemsku velmi oblíbený - v polovině letošního roku FKI spravovaly dle AKAT 812 miliard korun. Loni stejnou dobou to bylo 542 miliard korun. 

Fond kvalifikovaných investorů (FKI) je investiční fond určený pro majetnější a zkušené investory, kteří mohou vložit alespoň 125 tisíc eur (nebo jeden milion korun při doložení odbornosti), a umožňuje jim investovat do širšího spektra aktiv s méně přísnou regulací než běžné podílové fondy.

Vojtěch Hebnar: FKI jako přímá konkurence burzy

Trhy

Fondy kvalifikovaných investorů se na českém kapitálovém trhu vyskytují již téměř dvě dekády. Postupně ale jejich legislativní úprava i reálné využití prošly vývojem. Aktuální fáze, za jejíž počátek se dá považovat založení fondu J&T ARCH INVESTMENTS na sklonku roku 2019, je spojena s nejmasovějším nárůstem obliby tohoto investičního nástroje za celou dobu jeho existence. A to jak mezi investory, tak i podnikatelskými subjekty, které tímto způsobem hledají další zdroj kapitálu.

Vojtěch Hebnar

Přečíst článek

Okamura rozdělil karty ve Sněmovně. Nacher se stává jeho pravou rukou

Nově zvolení místopředsedové dolní komory Jiří Barták (Motoristé) a Patrik Nacher (ANO), nově zvolený předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD).
ČTK
ČTK
ČTK

Prvním místopředsedou Sněmovny se stal v souladu s předpoklady Patrik Nacher z hnutí ANO. Rozhodl o tom o předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD), když stanovil pořadí nyní dvojice místopředsedů. Nacher tak bude Okamuru přednostně zastupovat při jeho absenci, pokud bude sám přítomný. Jde například o svolávání schůzí Sněmovny a o řízení organizačního výboru.

V pořadí dalším místopředsedou po Nacherovi je Jiří Barták (Motoristé). Dvě zbývající místopředsednické pozice zůstaly po ustavující schůzi volné, když v prvním kole tajné volby neuspěli bývalí místopředsedové Sněmovny Jan Skopeček (ODS) a Olga Richterová (Piráti). Druhé volební kolo by se mohlo konat v pátek.

Místopředsedové se s předsedou Sněmovny v daném pořadí střídají v řízení schůzí. Obvyklý interval činí dvě hodiny. První místopředseda parlamentní komory má podle zákona vyšší plat než místopředseda řadový. Letos jde o 220 tisíc korun měsíčně, řadový místopředseda pobírá 208 900 korun za měsíc.

Sněmovna má mít v tomto volebním období čtyři místopředsedy, o dva méně než v období minulém. Neobsazená místa mají podle plánů nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů připadnout ODS a hnutí STAN, které svého předsedu Víta Rakušana zatím nemohlo nominovat s ohledem na členství v končící vládě Petra Fialy (ODS). Se zastoupením Pirátů ve sněmovním vedení nastupující koalice nepočítá.

V souvislosti se Skopečkovým výsledkem v prvním kole volby občanští demokraté vinili ANO, SPD a Motoristy z toho, že nedodržují ani vlastní nabídky. Jeho nezvolení dávali do souvislosti se sporem nastupující koalice a končící vlády o to, zda do Sněmovny opětovně pošle návrh státního rozpočtu na příští rok.

V minulém volebním období byla první místopředsedkyní Sněmovny Věra Kovářová (STAN). Tehdy při volbě místopředsedů narazil v listopadu 2021 na ustavující i další schůzi u tehdejší sněmovní většiny ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů nominant ANO Radek Vondráček. Hnutí ANO následně navrhlo místo něho Karla Havlíčka, jehož Sněmovna zvolila v únoru 2022.

Putin pochopil, že Rusko má to, co Američané hrozně chtějí: materiály pro AI

Leaders

Jak daleko je Rusko v rozvoji umělé inteligence a robotiky, se kvůli jeho válečné izolaci moc neví. Má ale vzácné prvky, který chce celý svět, hlavně Američané. 

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

