Nejlepším prezidentem zůstává pro Čechy Havel, ukázal průzkum. Petr Pavel sesadil Klause
Lidé považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Druhý nejlepší je nově nynější prezident Petr Pavel, který od minulého hodnocení z letošního jara předstihl Václava Klause. Čtvrtou příčku obsadil Pavlův předchůdce Miloš Zeman. U současné hlavy státu lidé hodnotí pozitivně hlavně vystupování na veřejnosti a to, jak reprezentuje české zájmy v zahraničí. Při známkování jako ve škole by dostal horší dvojku. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura STEM/MARK.
„V souvislosti s uplynulými parlamentními volbami jsme se ptali i na hodnocení prezidenta Petra Pavla z hlediska povolebního vyjednávání. Ukázala se silná odlišnost dle voličské příslušnosti, kdy voliči subjektů uplynulé vlády a Pirátů hodnotí počínání prezidenta většinově pozitivně, voliči Stačilo! či SPD pak negativně. U voličů ANO, Motoristů, ale také nevoličů je toto hodnocení více rozpolcené,“ uvedl Jan Burianec z agentury STEM/MARK.
Když respondenti hodnotili Pavlovo vystupování na veřejnosti, jedničku nebo dvojku by mu dalo 35 procent těch, kteří ve druhém kole prezidentské volby podpořili protikandidáta Andreje Babiše (ANO). „To může být příznakem toho, že pomyslné příkopy mezi odpůrci a příznivci současného prezidenta nejsou nepřekonatelné a může mezi nimi nastat i shoda," uvedli autoři průzkumu.
Pavel si polepšil
Současná hlava státu obdržela na školní stupnici průměrně známku 2,6, ve srovnání s letošním květnem si polepšila o dvě desetiny procentního bodu. Respondenti oceňovali Pavlovo vystupování na veřejnosti včetně pravidelných výjezdů do regionů, dále reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí. Prostor pro zlepšení má prezident podle autorů průzkumu u řešení sporů na tuzemské politické scéně.
I nadále platí, že lidé bez maturity mají nadprůměrně v oblibě Miloše Zemana, zatímco u lidí s maturitou nebo s vysokoškolským vzděláním dominuje Václav Havel. Petra Pavla pozitivně hodnotili mladí lidé do 30 let, vysokoškolsky vzdělaní a lidé s vyšším příjmem. Lepší hodnocení si Pavel vysloužil také od podporovatelů koalice Spolu, STAN a Pirátů. Václav Klaus je napříč sociodemografickými skupinami hodnocen nejvyrovnaněji.
Průzkum se uskutečnil od 14. do 27. října a zúčastnilo se ho 1008 dospělých respondentů.
